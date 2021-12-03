Телеграм: Омикрон появился, QR-код переобулся, госпереворот отменился

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В конце прошлой недели в результате взрыва метана на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области погиб 51 человек – шахтеры и спасатели. Возбуждено уголовное дело, его фигурантами стали пять человек, в том числе директор шахты.

На этой неделе Владимир Путин провел совещание в связи с трагедией, где сказал резкие слова в адрес собственников, которые пренебрегают безопасностью шахтеров ради наживы, и анонсировал проверку решений, принятых 11 лет назад после аварии на шахте «Распадская». Кроме того, президент предложил изменить структуру выплат шахтерам в той части, которая зависит от выработки. По мнению Путина, существующая система выплат заставляет шахтеров нарушать требования безопасности.

«Политджойстик/Politjoystic» ждет масштабной ревизии:

«Ответственными за технический контроль шахт и регулирование оплаты труда шахтеров являются Ростехнадзор и Минтруд. Сейчас поднимут их отчеты, проверят исполнение поручений, насколько формально они были исполнены и был ли последующий мониторинг. Кстати, профсоюз угольщиков уже выступил с инициативой пересмотра условий оплаты труда шахтеров, в частности отказаться от системы штрафов (оказывается есть такая). Отдельный кейс – собственники шахт, и хотя совещание на сайте Президента Путина озаглавлено как "Совещание о ситуации в угольной отрасли Кузбасса", я бы не обольщался - прошерстят теперь все шахты всей страны».

«Комиссия по Регуляторике» комментирует поручение президента разработать механизм создания ликвидационных фондов шахт и разрезов для закрытия особо опасных производств:

«Если поручение касается не всех недр, а только угольной промышленности, то на линии огня оказываются СДС, СУЭК, Евраз, УГМК, Северсталь и еще несколько игроков. А вот если это касается всей экономики, то – надеемся - бизнес уже во всеоружии, подобрал международный опыт, провел нужные расчеты, собрал убедительные аргументы (тот же "Полюс" год назад проводил тендер на тему "Услуги по разработке концепции регулирования обязательств по ликвидации объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду"».

«Мейстер» размышляет об ответственности собственников шахты:

«Владимир Путин поручил определить индивидуальные меры поддержки каждой семьи, где есть погибшие и пострадавшие на "Листвяжной". Губернатор Цивилев сообщил: семьям погибших и пострадавшим при аварии выделят квартиры, всего более 40. С одной стороны, хорошо, что государство заботится о семьях погибших шахтеров. С другой, разве справедливо, что за катастрофу расплачивается казна, а не владельцы шахты? Как не вспомнить, что суть капитализма в национализации убытков и приватизации прибылей».

«Номенклатура» рассказывает о цинизме кемеровских чиновников:

«Трагедия на шахте "Листвяжная" в Кузбассе, где погиб 51 шахтер, не стала для местных чиновников поводом отменять праздничный банкет. Местные элиты не нашли ничего лучшего, чем провести застолье по случаю инаугурации мэра [Прокопьевска] Вячеслава Старченко. Пир оторванных от реальности чинуш прошел в кафе "Лагуна" 25 ноября в закрытом режиме. На вечеринку сумел прорваться местный активист Тулиген Адамов, который и заснял веселившихся чиновников. Губернатор региона Сергей Цивилев не оценил поступок чиновников и отправил мэра Старченко, который не проработал и полного дня, в отставку».