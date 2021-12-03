Телеграм: Омикрон появился, QR-код переобулся, госпереворот отменился
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Кузбасс и его шахты
В конце прошлой недели в результате взрыва метана на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области погиб 51 человек – шахтеры и спасатели. Возбуждено уголовное дело, его фигурантами стали пять человек, в том числе директор шахты.
На этой неделе Владимир Путин провел совещание в связи с трагедией, где сказал резкие слова в адрес собственников, которые пренебрегают безопасностью шахтеров ради наживы, и анонсировал проверку решений, принятых 11 лет назад после аварии на шахте «Распадская». Кроме того, президент предложил изменить структуру выплат шахтерам в той части, которая зависит от выработки. По мнению Путина, существующая система выплат заставляет шахтеров нарушать требования безопасности.
«Политджойстик/Politjoystic» ждет масштабной ревизии:
«Ответственными за технический контроль шахт и регулирование оплаты труда шахтеров являются Ростехнадзор и Минтруд. Сейчас поднимут их отчеты, проверят исполнение поручений, насколько формально они были исполнены и был ли последующий мониторинг. Кстати, профсоюз угольщиков уже выступил с инициативой пересмотра условий оплаты труда шахтеров, в частности отказаться от системы штрафов (оказывается есть такая). Отдельный кейс – собственники шахт, и хотя совещание на сайте Президента Путина озаглавлено как "Совещание о ситуации в угольной отрасли Кузбасса", я бы не обольщался - прошерстят теперь все шахты всей страны».
«Комиссия по Регуляторике» комментирует поручение президента разработать механизм создания ликвидационных фондов шахт и разрезов для закрытия особо опасных производств:
«Если поручение касается не всех недр, а только угольной промышленности, то на линии огня оказываются СДС, СУЭК, Евраз, УГМК, Северсталь и еще несколько игроков. А вот если это касается всей экономики, то – надеемся - бизнес уже во всеоружии, подобрал международный опыт, провел нужные расчеты, собрал убедительные аргументы (тот же "Полюс" год назад проводил тендер на тему "Услуги по разработке концепции регулирования обязательств по ликвидации объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду"».
«Мейстер» размышляет об ответственности собственников шахты:
«Владимир Путин поручил определить индивидуальные меры поддержки каждой семьи, где есть погибшие и пострадавшие на "Листвяжной". Губернатор Цивилев сообщил: семьям погибших и пострадавшим при аварии выделят квартиры, всего более 40. С одной стороны, хорошо, что государство заботится о семьях погибших шахтеров. С другой, разве справедливо, что за катастрофу расплачивается казна, а не владельцы шахты? Как не вспомнить, что суть капитализма в национализации убытков и приватизации прибылей».
«Номенклатура» рассказывает о цинизме кемеровских чиновников:
«Трагедия на шахте "Листвяжная" в Кузбассе, где погиб 51 шахтер, не стала для местных чиновников поводом отменять праздничный банкет. Местные элиты не нашли ничего лучшего, чем провести застолье по случаю инаугурации мэра [Прокопьевска] Вячеслава Старченко. Пир оторванных от реальности чинуш прошел в кафе "Лагуна" 25 ноября в закрытом режиме. На вечеринку сумел прорваться местный активист Тулиген Адамов, который и заснял веселившихся чиновников. Губернатор региона Сергей Цивилев не оценил поступок чиновников и отправил мэра Старченко, который не проработал и полного дня, в отставку».
Африка и её коронавирус
В конце прошлой недели Всемирная организация здравоохранения сообщила об обнаружении в Ботсване нового штамма коронавируса, получившем название омикрон. Он пока мало изучен, но считается более заразным, чем ранее известные штаммы, а главное – есть основания предполагать, что омикрон способен преодолевать иммунную защиту. Новый штамм уже проник в Европу, в России он пока не обнаружен. Многие государства, в том числе Россия, закрыли авиасообщение с рядом африканских стран.
Главврач одной из московских больниц Александр Мясников призывает действовать:
«Мы должны быть готовы к ежедневной цифре инфицированных к концу февраля в 50 тыс. (лично я советую быть готовы к цифре 80.000 – если что-то может пойти не так, оно пойдет не так!). У нас есть 3 месяца, давайте отнесемся к этому серьезно. К "Омикрону" мы не готовы. Если сегодня привьемся все – защита будет лишь через 2 месяца от первой дозы. Причем защита далеко не такая сильная, как при других штаммах, если "Омикрон" таков, как нам его преподносят. Но мы не привьемся. Впереди Новый Год, "как-нибудь потом", "сейчас же все пошло на спад, так чего дергаться" и т.д. Надо просчитать санитарные потери на случай, если вакцинация и РЕВАКЦИНАЦИЯ будет идти "добровольно", то есть никак, если все-таки ее удастся ускорить или если прибегнуть к непопулярным, но необходимым мерам. Да – и они не остановят грядущую волну, но мы можем реально уменьшить грядущие санитарные потери. Другого выхода нет – мы же не слепые, хорошо видим за эти 2 года, что ни маски, ни локдауны, ни перекрытие границ нигде в мире не предотвратили очередные неизбежные волны».
«Толкователь» тоже настроен пессимистично:
«Американская фармкомпания Pfizer и немецкая Biontech начали работать над адаптацией своей вакцины от Ковида под новый штамм "омикрон", пишет Bloomberg. Новая версия вакцины появится в течение 100 дней. Называется, не прошло и года. Понятно, что все вакцины от Ковида требуют уже доработки. С другой стороны, как у любого вируса, скоро появится и новый штамм после "омикрона". И не один – а сотни, а потом и тысячи. Такова природа вирусов. Например, у вируса гриппа сейчас насчитывается… более 2500 штаммов. Так что в итоге все произойдет с Ковидом, как и с вирусом гриппа. Вирус Ковида пропустит через себя ВСЯ человеческая популяция. С прививкой ты или без прививки, но вирус рано или поздно (не сейчас, так через пять лет) зайдет в тебя. Другое дело, что к тому времени у популяции в целом будет коллективный иммунитет. Но и он не будет гарантировать абсолютную защиту – от гриппа и ОРВИ в той же России умирают тысячи людей в год».
«АДЕКВАТ» пишет о российских туристах, которые не могут вылететь из ЮАР после решения Москвы закрыть авиасообщение с этой страной:
«Очень двойственное чувство вызывает материал о согражданах, застрявших на юге Африки, который в одночасье стал чумным бараком. С одной стороны, первая реакция очевидна и естественна – для застрявших нужна специальная горячая линия в оперштабе или МИДе, нужно брать их и их насущные нужды на учет, нужно планировать вывозной рейс, потому что наши люди даже на удалении в половину глобуса должны быть под защитой государства. А с другой, как надо было постараться, чтобы массово не понимать, что пока зараза не побеждена, любой международный туризм остается русской рулеткой – и патронов в барабане тем больше, чем пункт назначения отдаленнее и экзотичнее. И вопрос, как учесть все сказанное, по самой меньшей мере влечет гипотезу, что удовольствие эвакуации должно быть платным. Пусть постоплата, пусть в рассрочку по выходе из карантина, но сполна – чтобы в следующий раз по крайней мере думалось и самим спасенным, и тем, кто может оказаться в их положении. Как правильнее? Вот не знаю, честно. Знаю твердо лишь то, что время для международного туризма сейчас крайне неподходящее – и от всех его рисков до единого государство не спасет даже при самом большом желании».
Журналистка Наиля Аскер-заде комментирует шутку американского президента:
«Джо Байден пошутил, что только Санта-Клаус сможет гарантировать доставку всех подарков на Рождество в условиях логистического кризиса. Из-за него в США опасаются пустых полок и дефицита товаров. Волшебник на санях – вот, на кого рассчитывает одна из ведущих стран мира. Видимо, близок тот день, когда для решения военных конфликтов Белый дом начнет призывать команду Marvel. А на борьбу с омикрон-штаммом отправят Доктора Хауса».
«Коза кричала» рассказывает, что есть и хорошие новости:
«Будете смеяться, но ученые из университета Мельбурна считают, что Омикрон может оказаться спасением для человечества. Той самой разновидностью короны, которую медики всего мира ждут, как Второго пришествия. Фантастически заразный и одновременно менее губительный. Что-то типа естественной прививки, которая окучит всех без разбора – ваксеров и антиваксеров. А в силу своей заразности Омикрон быстро вытеснит старые штаммы, включая Дельту, которые нас щас убивают. И пандемия выветрится сама. Деградирует в легкий сезонный грипп, как это случилось с вирусом H1N1. Это все надежды и гипотезы. Реальной инфы мало. Но то, что происходит пока в Южной Африке, вселяет оптимизм. Там Омикрон-ковид протекает в очень мягкой форме и при этом уже загнал Дельту под плинтус».
QR-код и его переименование
На этой неделе СМИ сообщили о том, что в правительстве и в Кремле обсуждают возможность переименования QR-кодов, потому что люди негативно относятся к самому термину. По данным изданий, якобы обсуждается возможность использовать названия «паспорт здоровья», «сертификат здоровья», «зеленый паспорт», «санитарный паспорт» и другие. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг эту информацию.
«Темник» считает, что после заявления Пескова речи о переименовании быть не может:
«Отметим, что обсуждение переименования термина "QR-код" действительно велось, но не на верхних этажах власти. Например, тема обсуждалась в Общественной палате, о чем писали СМИ. Инициатива в теории могла бы частично улучшить ситуацию, снижая негативные ассоциации от устоявшегося термина среди некоторых общественных страт. Однако после сегодняшнего опровержения переименование исключено».
Однако в тот же день зампредседателя Комитета Госдумы по охране здоровья, депутат фракции ЛДПР Сергей Леонов предложил заменить понятие «QR-код» на «иммунный паспорт».
«Диванный аналитик» комментирует предложение Леонова:
«По мнению парламентария, предложенный им вариант более точно передает смысл предлагаемой нормы в законопроекте и поможет снизить общественное раздражение. Теперь Леонов хочет поднять этот вопрос в Госдуме, если правительство или Роспотребнадзор сами не предпримут никакие шаги. Идея, конечно, интересная, но особо никаких проблем не решит. У людей уже сформировалась ассоциация QR-кодов, и с этим трудно что-то сделать. По крайней мере, в ближайшее время».
«Всевидящему оку» идея нравится:
«Честно скажем: редакции Ока и термины вроде "зеленый паспорт" и эстетически нравятся куда больше. И как мы писали раньше, вещи, которые предполагается использовать всем гражданам без исключения, должны называться легкочитаемо и понятно каждому. Поэтому излишние иностранные заимствования здесь ни к чему. Хотя благодаря маркетинговым акциям термин QR-код давно стал для многих привычным, все же говорить "зеленый паспорт" проще и приятнее. Так что идея о переименовании нам нравится».
«Кремлёвская прачка» объясняет, почему переименование документа может быть нужным:
«Возможно, что переименование может быть связано с необходимостью формального открепления конечного документа, подтверждающего иммунный статус гражданина, от внутрироссийской учетной системы на основе Единого портала государственных услуг. Также глава Минздрава РФ Михаил Мурашко недавно сообщил, что признание российской вакцины "Спутник V" Всемирной организацией здравоохранения – дело времени, а ранее глава ВОЗ поблагодарил Владимира Путина за инициативу о взаимном признании вакцин в G20, озвученную Президентом на саммите G20. Таким образом, перед российскими властями в ближайшем будущем может встать вопрос о необходимости нового российского документа, аналогичного европейскому "Green Pass"».
«Раздевалка» убеждена, что смысла в переименовании нет:
«Отказ от использования термина Fan ID и заменой на "паспорт болельщика" ничего не изменил, и обычные люди все равно его продолжают так называть. Так будет и QR-кодами. Как не назови, все всё понимают. Что интересно, сами QR-коды всплыли после неудачного опыта с электронными паспортами, как раз им на замену. Круговорот названий в природе».
Крым и Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал интервью, в котором заявил о признании Крыма российским и обещал съездить на полуостров.
«Мюсли вслух» предлагают Лукашенко не останавливаться на достигнутом:
«Как говорится, не прошло и 8 лет. Однако стоило бы словесное признание Крыма российским закрепить организационно. Например, открыв в дополнение к Москве, Санкт-Петербургу, Екатеринбургу и Красноярску белорусское консульство в Симферополе. Ведь Крым посещает гораздо больше граждан РБ, чем Красноярск».
«Методичка» призывает не переоценивать слова Лукашенко:
«Все сегодня переполошились из-за того, что Лукашенко в очередной 100500 раз недополупризнал Крым в качестве российской территории. Зафиксировать официальную позицию Белоруссии на бумаге батька отказывается, но зато обещает приехать с визитом. А закончил вообще двусмысленно: "Под чьим бы он там протекторатом, руководством, и чей бы ни был Крым, это и мой Крым"».
«Андрей Малахов | Знать и понимать!» привлекает внимание к тому, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал заявление Лукашенко о Крыме «потоком сознания» и отметил, что пока юридических действий нет, это просто слова:
«Из этого следует, что власти Украины: 1) Не хотят нового конфликта с Лукашенко. 2) Считают публичные заявления АГЛ "потоком сознания", на который не нужно реагировать. Значимы только дела Лукашенко, которые, видимо, Киев во многом устраивают. Крым же Белоруссия де-юре действительно не признала. И слова Лукашенко – пока только слова».
Политолог Семен Уралов не склонен недооценивать заявление белорусского лидера:
«Это первая настоящая заявка на конец многовекторности. Когда эта декларация станет решением – тогда и похороним ее проклятую. Ну не чокаясь, за первую срубленную голову гидры белорусской "багатовекторности"».
«338» призывает учитывать контекст, в котором сделано заявление:
«Спич Лукашенко интересно посмотреть в интенциональном аспекте. Получится как бы согласительско-снисходительная позиция, в которой можно услышать нотки вызова и торга. Как на самом деле звучал разговор двух президентов, мы едва ли узнаем, но вряд ли там был вызов и торг вроде "А покажи мне Крым!" и "Я приеду, но приземлюсь в Севастополе!". А также контекст, в котором Лукашенко признал очевидное: прошлогодние протесты, давление Запада, беженцы на границе, потребность в кредитах. То есть если бы не обстоятельства, данной речи могло бы и не быть. Кстати, через неделю 30-летняя годовщина СНГ, и явно будет что вспомнить. К примеру, что на постсоветском пространстве ни один из наших партнеров и союзников (а также льготных кредитополучателей) не признал то очевидное, что признал Лукашенко».
Зеленский и его подъем-переворотом
В конце прошлой недели украинский президент Владимир Зеленский на пресс-конференции заявил, что 1 декабря в стране планируется госпереворот. Якобы к нему причастна Россия и украинский миллиардер Ринат Ахметов. Однако в заявленный день переворот не случился.
«Шпион, которому никто не пишет» комментирует слова Зеленского об олигархе Ахметове:
«Недавняя пресс-конференция З. кроме его крайней нестабильности, доходящей по состояния психоза, показала острую политическую неустойчивость власти. З еще более усугубил агрессивный, конфронтационный курс ОП [офиса президента], пойдя против самого крупного олигарха Украины, для борьбы с которым у власти достаточных ресурсов нет. Разыграть карту переворота и связей с Россией не удалось. США быстро открестились от этой ситуации, Ахметов никогда не жалел денег в Вашингтоне, наивно и глупо ожидать здесь успеха. По степени влияния на силовиков Ахметов также как минимум ровен в возможностях ОП. Поэтому быстрых побед в уголовных делах ждать не стоит. Из фактора силы пресс-конференция стала показателем слабости власти, показав, что З. находится в изоляции, противопоставив себя буквально всем политическим силам страны. Для многих колеблющихся слабость позиции президента стала триггером решения выступить против него».
«Доктор прописал» сравнивает госперевороты, которые мерещатся разным украинским президентам:
«Наступило 1 декабря – день государственного переворота на Украине. Ждем-с. Анонсировал его Владимир Зеленский 26 ноября. Участники: "представители России" (это понятно), миллиард долларов (уже подсчитано), олигарх Ринат Ахметов (он то ли участвует, то ли его втянуть должны в процесс). Пока выглядит все это куда скучнее, чем "заговор", в котором еще при Порошенко участвовала "льотчиця Надія Савченко". Там-то все круче было – Савченко со сподвижниками намеревались обстрелять из минометов Верховную Раду, а потом уйти от погони на моторных лодках по Днепру (кажется, такая последовательность). Хотя уровень бреда в заявлениях высших должностных лиц сопредельного государства что в 2018 году, что сейчас примерно одинаков».
«Kotsnews» тоже вспоминает, как бывший украинский президент Петр Порошенко обвинял Россию в подготовке заговора:
«Там и проведение массовых акций протестов по Украине для дискредитации органов государственной власти, и организация "Тарифной площади" (Майдана-3), подготовка финансовой базы протестов во всех областных центрах Украины (сейчас – антиваксерская база), и проведение досрочных парламентских и президентских выборов. Зеленский вообще не парится. Просто копирует Порошенко».
«Мышь в овощном» удивляется, что украинские спецслужбы не обеспечили продолжение спектакля:
«Судя по всему, анонсированный на сегодня государственный переворот у небратьев или перенесся, или вообще отменился. Это не удивительно, странно другое: что тамошние могучие спецслужбы не демонстрируют нам участников комплота, хоть в кандалах перед камерами, хоть в виде картинок: "такой-то сбежал в Ростовскую область", например. Если подобного так и не покажут, это может означать одно из двух. Или признание полной недееспособности украинских спецслужб. Или наглядная демонстрация того, что Владимир Зеленский окончательно перестал различать публичные выступления главы государства и эстрадные номера».
Сенатор Алексей Пушков считает, что политическая карьера Зеленского подходит к завершению:
«Зеленский идет к закату. Им недовольны буквально все на Украине, а поддержка со стороны коллективного Столтенберга, тем более в основном риторическая, явно недостаточна. Имея огромный багаж поддержки, Зеленский блистательно растерял его всего за два года».
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