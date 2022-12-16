Телеграм: Олимпиада - без флага, Европарламент - без налички

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Главы МИД стран-членов Евросоюза не поддержали идею Европейской комиссии о создании специализированного международного трибунала по Украине, сообщил верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель. По словам Борреля, предложение о создании трибунала обсудили, но к конкретным результатам не пришли. Тем не менее, лидеры стран «Большой семерки» по итогам онлайн-встречи приняли совместное заявление, которое во вторник распространила пресс-служба правительства Германии. В заявлении говорится о необходимости «привлечь Россию к ответственности за преступления».

Англичане уже вовсю готовятся, отмечает «БайБайден»:

«Британия обучит 90 украинских судей, чтобы они могли провести судебные процессы над российскими солдатами, пишет Sky News. По словам генпрокурора Англии и Уэльса Виктории Прентис, первая группа судей посетила занятия на прошлой неделе, а в ближайшие месяцы обучение пройдут остальные. Общие затраты на эти курсы составят до £2,5 млн. <…> Прентис также заявила, что Британия рассматривает "все варианты" того, как остальные страны мира могли бы провести трибунал над Россией. Ранее такую идею поддержали власти Франции и председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен. Армия обучена британцами, судьи британские, оружие британское... Хоть что-то свое на Украине осталось?»

«СВЕЖЕСТИ» обращают внимание на то, что к трибуналу уже вбрасывают удивительные фейки:

«Международные ТГ-каналы массово пишут о цифре в 11 млн убитых русскими сирийцах. Напомним, согласно двум последним цифрам, население Сирии составляло в 2011 году чуть больше 20 млн человек, а в 2021 году больше 17 млн человек. При этом Сирию, по официальным данным ООН, покинуло за последние 10 лет 6,5 млн беженцев. Тем временем инициативная группа сирийской оппозиции уже на связи с Нидерландами, и, видимо, информация об 11 млн убитых вкидывается для усиления позиции обвинительной стороны готовящегося над Россией трибунала в Гааге».

«Рубеж и Zа Рубеж» пишет, что США и их ближайшие союзники знают, чего хотят:

«Они хотят не просто ухода Владимира Путина с поста президента России, но и его показательного наказания в назидание тем, кого они поставят над нами в случае нашего поражения: чтобы впредь даже не пробовали брыкаться, а действовали абсолютно послушно. <…> США и их союзники знают, чего хотят; они намерены упорно и последовательно этого добиваться; они посылают всему миру сигнал, что ситуация находится у них под контролем, что все идет по их плану. Это не пустая декларация. На нее надо отвечать конкретными опровергающими ее положения решениями и практическими контрмерами по всем перечисленным пунктам, усилением нашей внутренней сплоченности и, конечно, наращиванием военного давления на укронацистов и воюющих на их стороне натовцев».

«Россия не Европа» размышляет о том, что на самом деле означает заявление «Большой семерки»:

«Реальных возможностей для того, чтобы судить Путина, как Хусейна, или убить, как Каддафи, у Запада нет – Россия – не Ирак образца 2003 и не Ливия-2011: российская армия боеспособна, обладает СНВ, президента пока поддерживает большая часть населения. Без масштабной войны с Россией это невозможно. Значит, это заявление преследует иную цель. Вариант 1. Заставить российское руководство пойти на мир на условиях Запада в обмен на снятие обвинений. Юридический механизм международного трибунала пока не запущен – есть только политические заявления, которые легко "забыть". Вариант 2. Если это не пройдет – заставить "договороспособную" часть элиты совершить дворцовый переворот и пойти на условия Запада».

«Мюсли вслух» рассуждают о повышении ставок:

«Заявление лидеров стран G7 о необходимости привлечения президента Путина и других российских руководителей за агрессию и военные преступления на Украине к уголовной ответственности в соответствии с международным правом оставляет ощущение некой точки невозврата в отношениях коллективного Запада и Москвы. Возможно, она наступила еще в 2014 году, когда Запад – как разоткровенничалась экс-канцлерин Меркель – и не думал решать кризис на Украине миром. Россию не удалось сломать экономически (падение ВВП по итогам года ожидается на уровне не более 3%) и изолировать на международной арене, россияне сплотились вокруг президента и флага, невзирая на трудности СВО, в то время как наиболее активные представители "пятой колонны", собрав манатки, в полном составе переехали за границу. На этом фоне заявление G7, каждый абзац которого наполнен ложью чуть более, чем полностью, можно расценить как попытку поднять ставки в глобальном противостоянии. Наши противники, понимая, что у них больше экономических, финансовых и людских ресурсов, бросают вызов ядерной сверхдержаве. А это значит, что военно-политическому руководству России следует быть готовым к принятию адекватных контрмер. Первой из которых, по всей видимости, станет указ президента по поводу условий продажи российской нефти на зарубежных рынках».

