Телеграм: Олимпиада - без флага, Европарламент - без налички
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Путин и его развитие
В четверг Владимир Путин в режиме видеоконференции провел заседание Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.
«RIA_Kremlinpool» пишет об изменении формата речи президента:
«Речь Путина на заседании совета по стратегическому развитию оказалась неожиданно масштабной. Она продолжалась ровно час. Для сравнения, в прошлом году на вступление у Путина ушло всего 11 минут, в 2020 году – 18 минут».
«АДЕКВАТ Z» называет речь президента программной:
«Программное выступление Путина на совете по нацпроектам сейчас, разумеется, подробно разберут в отношении всех прозвучавших там смыслов и мер. А я остановлюсь на его ключевом подтексте, который не оглашался вслух, но от этого не становится менее несомненным. Заключается он в том, что на всю глубину оглашенных Путиным мер и планов Запад как фактор нашей экономической реальности отсутствует в принципе. Его на наших радарах нет ни как будущего торгового партнера (какой-то неизбежный минимум потребительских мелочей не в счет), ни, что еще важнее, как противника, способного сорвать реализацию наших планов развития. Могут бесноваться, как и сколько угодно, но эффект от их беснований будет не нарастающим, а убывающим. Не в последнюю очередь потому, что мир намного больше, чем Запад, объективная его заинтересованность во всеобъемлющих отношениях с нами огромна, а запрещать эти отношения у противника не выросла запрещалка. Поэтому оглашенные сегодня планы развития мы строим на стратегическую глубину и в полной уверенности, что успех дебандеризации неизбежен, а любым стратегиям противника после ее завершения наших планов не поломать».
«Ведомство» отмечает, что Путин затронул все актуальные для россиян вопросы:
«В своем выступлении Президент поднял практически все вопросы жизни, которые волнуют каждого: повышение уровня жизни, доступное жилье, дороги, образование, медицина. Путин распорядился привести в порядок региональные автодороги, увеличить финансирование нацпроектов в регионах, которые их усиленно выполняют, и выделить дополнительные средства на программу модернизации ЖКК. Кроме того, он потребовал закрепить динамику снижения бедности в следующем году и добиться ощутимого роста реальных зарплат».
«Банкста» обращает внимание на сказанное о Европе:
«Путин заявил, что Евросоюз позволил США "вытирать о себя ноги". Даже в самом Евросоюзе признают, что политика США ведет к деиндустриализации Европы, считает президент России».
Россия и её спортсмены
Глава Олимпийского комитета США Сюзанна Лайонс выступила за участие россиян в Олимпийских играх 2024 года в Париже, но при условии, что спортсмены будут выступать без национальных флага и гимна.
«ПРОметалл» напоминает, что аналогичной позиции придерживается Франция:
«В спорте замаячил луч надежды. Олимпийские комитеты США и Франции высказались за допуск российских спортсменов к Олимпиаде 2024 года в Париже. Учитывая, что Франция хозяйка Игр, а США в спорте такой же мировой жандарм, как и во всем остальном, есть основания полагать, что какую-то часть россиян на Олимпиаду допустят. Не всех, разумеется, могут пострадать командные виды спорта, где наши банально не успеют пройти отбор. Хотя и тут шанс дать могут».
«РосСкандал» называет предложение выступать без национальной символики неприемлемым:
«Предложение США вернуть россиян на Олимпиаду БЕЗ ФЛАГА – гнусная провокация! А по стране уже куча дебилов вопит от восторга, что США нам "разрешили". При том, что огромная часть общества, политиков, спортсменов, артистов, а также Кавказ, обстреливаемый НАТО запад страны, новые регионы и все те, кто за них сейчас умирает, точно знают, что это очередное унижение, на которое ни в коем случае нельзя соглашаться. Поле боя сейчас везде, и биться надо под своим знаменем! Предложение штатов – провокация и попытка внести раскол в общество. Там ничего не делают просто так».
Депутат Госдумы, лидер партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Сергей Миронов считает, что к началу Олимпиады требование об отсутствии флага может оказаться неактуальным:
«Конечно, унизительно и горько, когда наш флаг под запретом. Но так сборная выступала три Олимпиады подряд. Представьте, какой удар получил бы отечественный спорт, откажись мы по этой причине от участия в Играх. Дадим и теперь нашим спортсменам шанс победить, и это будут победы России и ее флага. Пусть готовятся к стартам. К тому же к июлю 2024 года ситуация в мире может измениться таким образом, что на парижских стадионах российский триколор будет не только присутствовать, но и пользоваться должным почетом и уважением».
Канал Общественной палаты России приводит мнение своей представительницы, зампредседателя Комиссии ОП РФ по физической культуре и популяризации здорового образа жизни Елены Истягиной-Елисеевой:
«Иностранные партнеры принимают решения в первую очередь с учетом экономической целесообразности. При этом США – главный бенефициар Олимпийских игр: именно Вашингтону принадлежат права на трансляции и крупнейшие спонсорские контракты. Однако аудитория России и финансовые вливания в международные спортивные структуры весьма существенны. Не говоря уже о щедрых российских болельщиках, которые за последние годы полюбили спортивный туризм. Сейчас, когда "рыбка готова сорваться с крючка", нужно этот самый крючок чем-то наживить: очередной мечтой о том, что "все наладится", "пусть без флага и гимна, но мы все равно знаем, что это наши спортсмены" и т. п. Государство вкладывает деньги в развитие спортсменов, в том числе с целью воспитания подрастающего поколения. Стоит обратить внимание, на Олимпийских играх в Токио в 2020 году Россия выступала под нейтральным флагом. Перед Играми ВЦИОМ проводил опрос, который выявил, что 97% россиян не смогли назвать не одного имени российского спортсмена. Выводы очевидны».
«Темник» считает, что отсутствие национальной символики – не единственное, что может сделать участие России в Олимпиаде невозможным:
«Дело не только в принципиальных моментах с флагами или того факта, что до игр может случиться еще не одна непредвиденная эскалация, способная вновь смешать все карты. Опасность в другом. Если будет реализована недавно озвученная инициатива президента МОК Томаса Баха о квотах для представителей ЛГБТ, формирование команды из подобного контингента будет невозможно. Просто потому, что будет противоречить законодательству РФ».
Украина и её трибунал
Главы МИД стран-членов Евросоюза не поддержали идею Европейской комиссии о создании специализированного международного трибунала по Украине, сообщил верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель. По словам Борреля, предложение о создании трибунала обсудили, но к конкретным результатам не пришли. Тем не менее, лидеры стран «Большой семерки» по итогам онлайн-встречи приняли совместное заявление, которое во вторник распространила пресс-служба правительства Германии. В заявлении говорится о необходимости «привлечь Россию к ответственности за преступления».
Англичане уже вовсю готовятся, отмечает «БайБайден»:
«Британия обучит 90 украинских судей, чтобы они могли провести судебные процессы над российскими солдатами, пишет Sky News. По словам генпрокурора Англии и Уэльса Виктории Прентис, первая группа судей посетила занятия на прошлой неделе, а в ближайшие месяцы обучение пройдут остальные. Общие затраты на эти курсы составят до £2,5 млн. <…> Прентис также заявила, что Британия рассматривает "все варианты" того, как остальные страны мира могли бы провести трибунал над Россией. Ранее такую идею поддержали власти Франции и председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен. Армия обучена британцами, судьи британские, оружие британское... Хоть что-то свое на Украине осталось?»
«СВЕЖЕСТИ» обращают внимание на то, что к трибуналу уже вбрасывают удивительные фейки:
«Международные ТГ-каналы массово пишут о цифре в 11 млн убитых русскими сирийцах. Напомним, согласно двум последним цифрам, население Сирии составляло в 2011 году чуть больше 20 млн человек, а в 2021 году больше 17 млн человек. При этом Сирию, по официальным данным ООН, покинуло за последние 10 лет 6,5 млн беженцев. Тем временем инициативная группа сирийской оппозиции уже на связи с Нидерландами, и, видимо, информация об 11 млн убитых вкидывается для усиления позиции обвинительной стороны готовящегося над Россией трибунала в Гааге».
«Рубеж и Zа Рубеж» пишет, что США и их ближайшие союзники знают, чего хотят:
«Они хотят не просто ухода Владимира Путина с поста президента России, но и его показательного наказания в назидание тем, кого они поставят над нами в случае нашего поражения: чтобы впредь даже не пробовали брыкаться, а действовали абсолютно послушно. <…> США и их союзники знают, чего хотят; они намерены упорно и последовательно этого добиваться; они посылают всему миру сигнал, что ситуация находится у них под контролем, что все идет по их плану. Это не пустая декларация. На нее надо отвечать конкретными опровергающими ее положения решениями и практическими контрмерами по всем перечисленным пунктам, усилением нашей внутренней сплоченности и, конечно, наращиванием военного давления на укронацистов и воюющих на их стороне натовцев».
«Россия не Европа» размышляет о том, что на самом деле означает заявление «Большой семерки»:
«Реальных возможностей для того, чтобы судить Путина, как Хусейна, или убить, как Каддафи, у Запада нет – Россия – не Ирак образца 2003 и не Ливия-2011: российская армия боеспособна, обладает СНВ, президента пока поддерживает большая часть населения. Без масштабной войны с Россией это невозможно. Значит, это заявление преследует иную цель. Вариант 1. Заставить российское руководство пойти на мир на условиях Запада в обмен на снятие обвинений. Юридический механизм международного трибунала пока не запущен – есть только политические заявления, которые легко "забыть". Вариант 2. Если это не пройдет – заставить "договороспособную" часть элиты совершить дворцовый переворот и пойти на условия Запада».
«Мюсли вслух» рассуждают о повышении ставок:
«Заявление лидеров стран G7 о необходимости привлечения президента Путина и других российских руководителей за агрессию и военные преступления на Украине к уголовной ответственности в соответствии с международным правом оставляет ощущение некой точки невозврата в отношениях коллективного Запада и Москвы. Возможно, она наступила еще в 2014 году, когда Запад – как разоткровенничалась экс-канцлерин Меркель – и не думал решать кризис на Украине миром. Россию не удалось сломать экономически (падение ВВП по итогам года ожидается на уровне не более 3%) и изолировать на международной арене, россияне сплотились вокруг президента и флага, невзирая на трудности СВО, в то время как наиболее активные представители "пятой колонны", собрав манатки, в полном составе переехали за границу. На этом фоне заявление G7, каждый абзац которого наполнен ложью чуть более, чем полностью, можно расценить как попытку поднять ставки в глобальном противостоянии. Наши противники, понимая, что у них больше экономических, финансовых и людских ресурсов, бросают вызов ядерной сверхдержаве. А это значит, что военно-политическому руководству России следует быть готовым к принятию адекватных контрмер. Первой из которых, по всей видимости, станет указ президента по поводу условий продажи российской нефти на зарубежных рынках».
Косово и его беспорядки
В субботу косовская полиция в Косовска-Митровице арестовала бывшего полицейского-серба Деяна Пантича. Сербское население сочло обвинения надуманными и устроило массовые протесты, перекрыв баррикадами трассы в нескольких населенных пунктах.
«Балканская сплетница» рассказывает, как на происходящее в Косово и Метохии реагируют натовские миротворцы:
«На любые албанские провокации представители KFOR закрывают глаза, а стихийный митинг сербов вчера обещали разогнать в течение 48 часов. Чтобы оценить роль якобы охраняющих спокойствие жителей Косово и Метохии миротворцев, достаточно открыть новостную ленту. Там мы увидим, как бравые солдаты НАТО в Сочанице сорвали сербский флаг, вывешенный хозяином дома в честь празднования Дня перемирия в Первой мировой войне. Или как они распугали детей и разгуливали с оружием наперевес по территории детского сада в Лепосавиче, выбив ворота, потому что "заблудились". Реакции западных миротворцев на провокации косовских албанцев против сербского населения никогда не было, нет и не будет. Вспомним хотя бы печально известный мартовский погром, когда разъяренная толпа албанцев срывала православные кресты и буквально за пару дней разрушила 30 церквей на глазах у "гарантов безопасности" и с их полного молчаливого согласия (!)».
«Мейстер» отмечает, что момент для эскалации выбран крайне неудачный:
«Сербов очень жалко, и момент для обострения албанцами выбран точно. В условиях, когда Россия физически не может помочь Сербии ничем, а НАТО больше всего на свете боится дать слабину, рассказывая о своем единстве всем желающим и нежелающим, ждать чудес не приходится. Скорее напротив, там, где с победой над Россией не складывается, Сербия может оказаться удобным полигоном для демонстрации. Заодно лишний повод отвлечь население от внутренних проблем. А такой повод нужен – антирейтинги руководителей западных стран, втянувших свои народы в авантюру на американском поводке, надо как-то пригасить».
Политолог Дмитрий Фетисов волнуется за США:
«Обостряя ситуацию в Косово, США и их союзники давят на Вучича, вынуждая его присоединиться к антироссийским санкциям, что в свою очередь уже не поддержит сербский народ. Но тут возникает закономерный вопрос: а хватит ли у США сил? СВО, напряжение в Карабахе, Монголия, Иран, обострение ситуации на Ближнем Востоке и Центральной Азии, давление Китая на Тайвань, возможность обострения в ряде государств Африки, грядущие выборы президента Турции. И т.д. Слишком большая нагрузка для США. По количеству локальных конфликтов грядущий год может побить все исторические рекорды. Но это и объясняет неопределенность тактики ВС РФ по Украине: Кремль будет снижать интенсивность боевых действий и брать измором. Но если потребуется, то готов перейти к решительным действиям. Как бы пафосно ни звучало, но горизонт планирования действий в СВО – один день, и эти планы зависят от ходов других игроков в совсем других частях света. Но и скорейшего окончания СВО на Украине ждать не стоит. Слишком большие ставки в этой долгой игре, где Украина оказалась всего лишь точкой приложения сил больших держав».
«Сыны Монархии» проводят аналогии между Сербией и Россией:
«Судьба Сербии – яркий пример, что никогда нельзя доверять западным "партнерам", всегда кинут и ударят со спины. Хуже каких-нибудь коварных ордынцев. Милошевич сдался на милость НАТО и ЕС и закончил в Гааге, как и еще ряд сербских патриотов. Сербия максимально нацелилась на дружбу с Западом и интеграцию в ЕС, а ее начали дербанить. Выдернули Черногорию в независимое государство, лишив Сербию выхода к морю и начав строить там прозападную антисербскую и антироссийскую черногорскую идентичность. Хотя живут там горские сербы в реальности. Ну, проворачивают тот же трюк, что и с Украиной, где русскую идентичность заменили украинской русофобской. Отжали Косово, отдав его на откуп албанской мафии, теперь вот окончательно хотят десербизировать этот край, зачистив от сербов его север, где их пока большинство. Причем страдают сербы во многом за свою многолетнюю пророссийскую ориентацию. Сильный, гордый и пассионарный народ хотят ужать до маленького послушного народца, чтобы прорусски настроенные сербы никогда не смогли снова стать ведущей силой на Балканах, как во времена Королевства Югославия или СФРЮ».
«Всевидящее око» комментирует слова президента Сербии Александра Вучича о том, что Вашингтон и Приштина не соблюдают ни одного достигнутого соглашения по Косово:
«Кажется, теперь мы можем примерно прикинуть, под каким именно новым углом Вучич на все взглянул после слов Меркель, что минские соглашения были лишь предлогом накачать Украину оружием. Этот угол зрения заключается в том, что ни от кого на Западе никакого исполнения никаких договоренностей можно не ждать, что бы кто ни говорил. Рано или поздно к такому взгляду на вопрос придут все, надо думать».
Катар и его наличка
В воскресенье в рамках расследования дела о коррупции, связанной с Катаром, в Брюсселе были арестованы несколько человек, в том числе заместитель председателя Европарламента, депутат от Греции Ева Кайли. Европейские СМИ сообщили, что в ходе обысков у Кайли и экс-депутата Европарламента от Италии Антонио Панцери изъяли более 1,5 млн евро наличными. Их подозревают в получении взяток от Катара за лоббирование интересов страны по проведению чемпионата мира по футболу. Также полиция задержала отца Евы Кайли, у него изъяли чемодан, набитый наличными, которые, как предполагается, тоже поступили из Катара.
«Со своей колокольни» констатирует, что скандал обостряет противоречия между странами ЕС:
«Президент Комиссии епископских конференций Евросоюза (СОМЕСЕ) кардинал Жан-Клод Холлерих заявил, что коррупционный скандал в ЕС, связанный с делом вице-президента Евы Кайли, наносит огромный урон репутации учреждения. Тем не менее кардинал с оптимизмом смотрит в будущее. Он уверен, что тот факт, что преступление было изобличено, а преступники наказаны, доказывает, что Европарламент ценит демократические ценности, выступает против коррупции и ведет себя в этом отношении последовательно. С последним утверждением не все согласны даже в самом ЕС. Лидер Венгрии Виктор Орбан после разразившегося скандала написал в Twitter, что еще недавнего Европарламент заявлял, что в Венгрии нет демократии и выражал озабоченность коррупцией в этой стране».
«Мышь в овощном» отмечает, что власти Греции не бросились на помощь своей представительнице:
«Кайли представляет в Европарламенте Грецию. Премьер-министр которой в день ее ареста пообещал помочь Европе избавиться от российского газа за счет разработки местных месторождений, которые пока еще не найдены – но еще чуть-чуть, и все будет. Показная демонстрация лояльности и нежелания биться за "своих"? Кто их там поймет, псевдо-эллинов…»
Депутат Госдумы Андрей Луговой надеется на интересные подробности:
«Ева Кайли начала давать показания на своего босса – председателя Европарламента Жозепа Борреля, по совместительству одного из главных организаторов политического давления на Россию. <…> Думаю, нас ждут интересные события. Все эти скандалы – очередная попытка англосаксонского мира объяснить проблемы, существующие в Европе. Ну, потому что уже скучно все сваливать на конфликт на Украине».
«Шейнкман На грани» в восторге от показаний Кайли на Борреля:
«Так вот ты какой, оказывается, прямой потомок конкистадоров, персона, приближенная к нацизму, и песец европейской дипломатии. Хотя мы, например, сразу сказали, что убийца – садовник. Ну да – убийца. Сами же говорят, что этот коррупционный скандал в "святая святых европейской чистоты и непорочности" убьет у населения веру в демократию. А как иначе, если и тут все через Жозепа. Это он, говорит Кайли, первым на Катар глаз бросил. Еще в 19-м году повел разговоры о том, что неплохо бы сблизиться с этим Ближним Востоком. А она, мол, лишь выполняла европейские установки. Причем, судя по мешку денег в квартире, выполняла и перевыполняла. Делилась ли – другой вопрос. В общем, вечер перестает быть томным. Там, похоже, не только над Евой смеркалось».
«ONT NEWS» сомневается, что взятки имеют отношение к чемпионату в Катаре:
«Еву Кайли подозревают в лоббировании интересов Катара при организации чемпионата мира по футболу 2022 года. Но, похоже, "катарские деньги" давно были бы истрачены. О том, что чемпионат мира-2022 впервые в истории пройдет на Ближнем Востоке, объявили еще 2 декабря 2010 года. С тех пор не утихали скандалы и расследования. Так что взятку принесли, вероятно, за кое-что другое, а вот за что именно, знает Боррель. Он ранее отреагировал на скандал, назвав тревожными обвинения в коррупции в отношении евродепутатов. Как выяснилось, тревожиться ему было за что. По информации разных СМИ, его имя тоже фигурирует в показаниях задержанных».
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