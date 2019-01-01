Телеграм: Обыски в «Рольфе» перевесили отставку Евкурова

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После инцидента на православном форуме в Тбилиси, где грузинские парламентарии совершили оскорбительные действия в адрес представителей России, последовал закономерный ответ от российских властей. Главные козыри - это запрет на авиасообщение, ведущий к сокращению турпотока из России и торговые ограничения на импорт из Грузии (в т.ч. на грузинское вино). Политиков Грузии эти меры не останавливают. Протесты от парламентской площади переместились на футбольные поля: игроки нескольких местных клубов на прошедшем в воскресенье матче чемпионата Грузии вышли в футболках с надписью «Мы из Грузии, наша страна оккупирована Россией».



«Доктор прописал» комментирует акцию грузинских футболистов, отмечая тяжелое финансовое положение одного из клубов:

«"Торпедо" из Кутаиси массово покидают игроки. За последние несколько дней ушло семь человек, на очереди еще двое. Причина банальна - денег нет. А маечки с надписями про Грузию, оккупированную Россией, держаться не помогают».

Депутат Государственной Думы Евгений Примаков прогнозирует ухудшение положения Грузии:

«Россия будет морозить экономические связи, пытаясь отрезвить Тбилиси - в условиях, когда взамен на истерику в стиле «держите меня семеро, сейчас я оккупантов буду убивать» - мы видели это на видео из зала Парламента страны - американцы и европейцы уже не будут готовы отсыпать денег, как бывало раньше. Будет тяжело, будет бедно, в Грузию активно зайдёт Турция, поскольку поляна будет освобождаться».

«АДЕКВАТ» пишет о том, кому будет хуже от нового закавказского противостояния:

«Берусь утверждать, что прагматическая ценность Грузии для России - с отрывом наименьшая по сравнению с любой другой граничащей с нами страной. Развертывание там известно чьих ударных вооружений - да, было бы неприятно и нежелательно. Но этот вопрос решался и будет решаться с хозяином, а не с площадкой, и в рамках контекстов, в которых площадка не является не то что субъектом, но даже счетной единицей».

Канал «Экономика и Ж» объясняет в цифрах и фактах, почему Грузия оказалась в проигрышном положении:

«ВВП России около $1,5 трлн в абсолютных цифрах и примерно $4 трлн по ППС, у Грузии — 16 и 42 млрд соответственно, разница почти в 100 раз, два порядка, то есть для экономики России даже исчезновение Грузии с карты мира будет не слишком заметным событием. <...> Будет ли разрыв экономических связей двух стран значим для России? Нет. Будет ли заметен? Безусловно да».

«Мышь в овощном» считает, что запрет на авиасообщение продиктован не только мерами экономического давления:

«Запрет на полёты в Грузию - это как запрет выходить на подтаивающий лёд, где так классно ловить рыбку. Причина с точки зрения государства сугубо проста: дорого и сложно эвакуировать, ну и жалко тех, кто всё же утонет».

