Телеграм: Обыски в «Рольфе» перевесили отставку Евкурова
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Иногда они возвращаются... В ПАСЕ
Российские парламентарии возвращаются в Страсбург. За возобновление работы России в ПАСЕ проголосовали 118 депутатов, против - 62, воздержались - 10. Разброс голосов по странам показывает, что против России выступают бывшие республики СССР (страны Балтии и Украина), Польша, Швеция и Великобритания. А вот вся континентальная Европа проголосовала за возвращение России в ПАСЕ. Пусть с оговорками и торгом.
Канал «Преемник» объясняет такое голосование Европы экономическими факторами:
«Усиление позиций России в ПАСЕ и принятие резолюции, позволяющей российской делегации полноценно работать в структурах ЕС – это антиамериканское выступление Европы по ключевому вопросу о поставке энергоносителей. А значит, история с хлорорганикой в нефтопроводе «Дружба», тем более – с повторным инцидентом, не так проста, как кажется».
Журналист Алексей Венедиктов объясняет, почему председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий не был избран вице-спикером ассамблеи:
«А я им говорил - Слуцкий со своими приставаниями пролетит, предложите бывшего посла Кисляка на пост вице-спикера ПАСЕ. Нет, только Слуцкий. Ну и мимо 105 на 154».
«Мейстер» пишет:
«Российский бизнес сейчас сталкивается с кучей проблем при работе с западными рынками. Это наносит ущерб экономикам всех участников конфликта. Российские дипломатические инициативы блокируются, а мы блокируем инициативы той стороны. Это делает наш мир менее безопасным. И это не изменится, пока западный истеблишмент увлечен поиском русских шпионов в шкафу и «новичка» под кроватью. <...> Возобновление диалога на любой возможной площадке будет способствовать нормализации отношений. Создаст неформальные контакты между нашими и европейскими парламентариями. Может дать толчок для вывода отношений из кризиса. И именно поэтому возвращаться надо».
«Железный занавес» о результатах голосования:
«Отличный способ определить кто реальный друг России, а кто враг и использовать это в международных отношениях».
«Bunin & Co» пишет, что простых граждан РФ тоже касается вопрос возвращения России в ПАСЕ:
«Восстановление прав российской делегации в ПАСЕ для обычного российского гражданина означает сохранение права на обращение в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). <...> Большинство жалоб носят аполитичный характер – поэтому, кстати, они и не привлекают особого внимания СМИ. Обращение в Европейский суд является стимулом для государства попробовать заключить мировое соглашение с жалобщиками - с тем, чтобы избежать поражения в Страсбурге. Разумеется, если у истцов есть серьезные аргументы».
«Нити Империи» также, поднимая тему ЕСПЧ в контексте ПАСЕ, констатирует, что решения Европейского Суда зачастую не исполняются:
«Россия как ответчик занимает второе место (после Турции) по количеству решений ЕСПЧ, вынесенных за все 59 лет его работы. В отношении России ЕСПЧ вынес 2365 решений, признающих нарушения прав человека. Однако есть одно «НО». Россия также является и лидером по неисполнению решений ЕСПЧ. По данным Совета Европы, из 2380 постановлений, вынесенных ЕСПЧ по делам против России, было полностью выполнено и закрыто только 608, что составляет только 25% от общего числа».
Грузия против
После инцидента на православном форуме в Тбилиси, где грузинские парламентарии совершили оскорбительные действия в адрес представителей России, последовал закономерный ответ от российских властей. Главные козыри - это запрет на авиасообщение, ведущий к сокращению турпотока из России и торговые ограничения на импорт из Грузии (в т.ч. на грузинское вино). Политиков Грузии эти меры не останавливают. Протесты от парламентской площади переместились на футбольные поля: игроки нескольких местных клубов на прошедшем в воскресенье матче чемпионата Грузии вышли в футболках с надписью «Мы из Грузии, наша страна оккупирована Россией».
«Доктор прописал» комментирует акцию грузинских футболистов, отмечая тяжелое финансовое положение одного из клубов:
«"Торпедо" из Кутаиси массово покидают игроки. За последние несколько дней ушло семь человек, на очереди еще двое. Причина банальна - денег нет. А маечки с надписями про Грузию, оккупированную Россией, держаться не помогают».
Депутат Государственной Думы Евгений Примаков прогнозирует ухудшение положения Грузии:
«Россия будет морозить экономические связи, пытаясь отрезвить Тбилиси - в условиях, когда взамен на истерику в стиле «держите меня семеро, сейчас я оккупантов буду убивать» - мы видели это на видео из зала Парламента страны - американцы и европейцы уже не будут готовы отсыпать денег, как бывало раньше. Будет тяжело, будет бедно, в Грузию активно зайдёт Турция, поскольку поляна будет освобождаться».
«АДЕКВАТ» пишет о том, кому будет хуже от нового закавказского противостояния:
«Берусь утверждать, что прагматическая ценность Грузии для России - с отрывом наименьшая по сравнению с любой другой граничащей с нами страной. Развертывание там известно чьих ударных вооружений - да, было бы неприятно и нежелательно. Но этот вопрос решался и будет решаться с хозяином, а не с площадкой, и в рамках контекстов, в которых площадка не является не то что субъектом, но даже счетной единицей».
Канал «Экономика и Ж» объясняет в цифрах и фактах, почему Грузия оказалась в проигрышном положении:
«ВВП России около $1,5 трлн в абсолютных цифрах и примерно $4 трлн по ППС, у Грузии — 16 и 42 млрд соответственно, разница почти в 100 раз, два порядка, то есть для экономики России даже исчезновение Грузии с карты мира будет не слишком заметным событием. <...> Будет ли разрыв экономических связей двух стран значим для России? Нет. Будет ли заметен? Безусловно да».
«Мышь в овощном» считает, что запрет на авиасообщение продиктован не только мерами экономического давления:
«Запрет на полёты в Грузию - это как запрет выходить на подтаивающий лёд, где так классно ловить рыбку. Причина с точки зрения государства сугубо проста: дорого и сложно эвакуировать, ну и жалко тех, кто всё же утонет».
Ингушетия после Евкурова
Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров через видеообращение сообщил, что намерен подать в отставку. С просьбой освободить его от занимаемой должности он обратился к президенту России. После небольшой паузы просьба Евкурова была удовлетворена. На должность врио главы республики был назначен глава самарского управления Росприроднадзора Махмуд-Али Калиматов. Ситуация широко обсуждалась в Telеrgram.
Журналист Максим Шевченко «Макс атакует!» пишет:
«Евкуров не мог уйти под давлением улицы осенью 2018 года. Но ему обязательно надо было уходить - чтобы не полилась обильно кровь между ингушами, чтобы внешние силы не воспользовались раздором в ингушском обществе. Сейчас, на фоне относительного затишья самое время уйти».
«Темник» комментирует назначение врио главы Республики Ингушетия:
«Калиматов имеет опыт работы в правоохранительных органах, что является плюсом к его репутации в регионе. На репутацию положительно воздействует и происхождение из уважаемой ингушской семьи. А удалённость от местных элит (Калиматов много лет работал в Самарской области) должно помочь в улаживании накопившихся конфликтов. Но всё же в воздухе витают сомнения — Калиматова поставили временной фигурой, пока подбирают кого-то получше».
Медиаменеджер Александр Малькевич пишет:
«Произошедшее делает честь боевому офицеру Евкурову, который, видимо, не захотел дальше руководить территорией, расколотой бесконечными протестами. «Нет победе любой ценой!» - это очень благородный девиз».
«Архивариус» пишет:
«Евкуров - редкий образец политической культуры. Уходить в отставку - это нормально. Не нормально - до последнего цепляться за должность зубами и когтями. Юнус-Бек Баматгиреевич принял республику в удручающем состоянии. Терроризм, бандитизм, развал социальной сферы и деградация инфраструктуры. Он оттащил республику от края пропасти и теперь может уйти с чистой совестью и высоко поднятой головой».
В телеграм-канале главы Чечни Рамзана Кадырова вышел пост в знак уважения уходящему главе соседней республики:
«Только волевой человек способен на принятие поворотных решений в своей судьбе. Именно так и поступил Юнус-Бек Евкуров, объявив о намерении оставить пост Главы Ингушетии. Конечно, это ни в коем случае не жест бессилия и отчаяния, а признак наличия духа и готовности верой и правдой служить Ингушетии и всей России”.
Серийный отравитель
С конца мая на улицах в центре Москвы были зафиксированы частые отравления прохожих, сопровождавшиеся грабежами. Эпизоды проходили по единому сценарию: некий молодой человек угощал граждан жидкостью из бутылки, после чего они теряли сознание, а потом обнаруживали, что их обокрали. Широкую огласку преступления приобрели только после того, как жертвами стали журналисты. Подозреваемый Мурат Сабанов был задержан во вторник, при обыске у него были обнаружены феназепам, клозапин и трамадол. По решению суда Сабанов арестован и направлен в СИЗО на два месяца.
«Медиатехнолог» пишет:
«На самом деле схема древняя, описанная множество раз, в разных вариантах. Особенно любят рассказывать о соблазнительных женщинах с клофелином. Миллениалы добавили к ней только одно отличие – доверие к наркоманам, которых они называют наркопотребителями. Мурат, по словам очевидцев, входил в доверие, утверждая, что он отходит от сеанса наркопотребления».
«Красный Сион» отмечает разносторонние интересы грабителя-отравителя:
«Невероятно, но у серийного отравителя Мурата-Фанта, помимо исламистских высказываний, обнаружили еще и страничку на гей-ресурсе. ЛГБТ-джихадист, безнаказанно ведущий борьбу с неверными с помощью нейролептиков и собственного пукана прямо в сердце самого красивого города страны - звучит как новый фильм Епифанцева с Паниным в одной из ролей, но эта наша с вами жизнь и таких уродов вокруг может быть еще море разливанное. Большое спасибо всем неравнодушным гражданам, которые помогли остановить этот беспредел»
Канал о происшествиях «112» делится некоторыми подробностями дела:
«Вор промышлял на "Яме" и в других интересных местах столицы. Эпизодов по кражам у пьяных, возможно, будет не меньше 20. Среди них три случая, когда Мурат угощал своих новых знакомых газировкой с феназепамом. Сейчас это лишь предположение оперов, якобы об этом рассказал сам Мурат (экспертизы впереди). С приходом в отдел адвоката, позиция злодея стала абсолютно однозначной - красть крал, но не травил. <...> Ну, а теперь шум поднялся такой, что вместо подписки вор Мурат пулей уедет в СИЗО. С жирным клеймом на лбу "серийный отравитель"»
У автора канала «Меня зовут Валя» возникли закономерные вопросы к столичной полиции:
«Воры, которым помогают искать жертв охранники Зинзивера, Лев против, а теперь ещё и грабители, которые травят людей так, что они оказываются в коме. Самое главное: полиция при этом винтит только москвичей, которые просто пьют пиво в Яме. Несмотря на многочисленные заявы, которые поступают с весны, воров и активистов с перцовыми баллончиками никто не ищет».
«Но пока дело выглядит так, что полиция не очень-то работает и вообще не в курсе, что у них тут серийный грабитель. Не сопоставляет кучу заявлений. Зато Голунова поймали, чего...».
ФСБ натягивает «Рольфы»
В автоцентрах «Рольф» в Москве и Санкт-Петербурге прошли обыски. Основатель «Рольфа» Сергей Петров связал следственные мероприятия мероприятия с уголовным делом 2014 года, когда руководство компании обвинили в выводе в оффшор 4 млрд рублей, полученных от продажи автомобилей на территории РФ. В пятницу был допрошен и задержан один из четырех фигурантов дела - директор департамента развития бизнеса группы компаний «Рольф» Анатолий Кайро. Следствие будет ходатайствовать о помещении Кайро под домашний арест. Еще двое подозреваемых, включая главу компании, последние годы в России не проживают.
«Банкста» делится с читателями информацией об интересах и контактах Сергея Петрова за пределами сферы авторынка:
«Петров любил финансировать оппозиционные СМИ (Медуза) и некоторых генералов силовиков. Без последних он бы не смог построить такой бизнес. Список клиентов Рольфа от розницы до Росгвардии с Ростехом и прочей санкционки. Рольф не первый год вел бизнес по схемам с транзитными операциями, как и большинство автосалонов. Но бизнес привлек внимание только сейчас».
Канал «Readovka» отмечает:
«Сергей Петров известен своей щедростью, когда дело касается спонсорской помощи российской оппозиции. И в особом секрете свою помощь никогда не держал. В преддверии выборов Президента и мэра Москвы по Петрову нанесли удар медийно – то самое расследование о деятельности и основных спонсорах Алексея Навального на Рен ТВ. Сейчас, в ход пошли другие ресурсы. Сам же «Рольф» в истории с ФСБ и СК имеет роль посредственную. Покупатели, желающие скупить активы за полцены найдутся всегда. Но интересантов искать среди них – глупо».
«Бойлерная» отмечает реакцию руководства автодилера:
«Сам Петров заявил, что маски-шоу не стало для него неожиданностью. Действительно, какие могут быть неожиданности, когда менеджеры компании выводили деньги на Кипр «сами у себя покупая акции», а хозяин, будучи депутатом Госдумы, писал запросы в СК с требованием провести разбирательство по материалам расследования Навального».
Канал «БонДовик» пишет о том, как обыски и задержания повлияли на стоимость компании:
«ФСБ и СКР заглянули в компанию Рольф, которая недавно удачно разместила облигации на 3 млрд руб., показавшие одну из лучших динамик роста котировок с апреля - примерно на 4%. Новости грохнули бумагу до 99% с 104% на небольших оборотах, что стало худшей историей сегодняшнего дня. Российские правоохранительные ведомства увидели громадный вывод средств за границу и различные махинации менеджмента - так пишут СМИ. Крупные инвесторы сидят, продать никому не могут, но и предложений, чтобы избавиться нет как в торговом стакане так на РПС. Солирует пока розничный инвестор».
Канал «paradox _friends» отмечает, что время проведения следственных действий совпало с переделом рынка столичного каршеринга:
«Владелец «Рольфа» Сергей Петров – крупнейший спонсор «Справедливой России». На днях Миронов предложил провести парламентские слушания по законодательному регулированию каршеринга. Его популярность среди поколения Z, которое предпочитает арендовать авто, а не покупать довольно серьёзно сказывается на доходах автодилеров, таких как «Рольф». В свою очередь, любые ограничения в отношении каршеринга ударят по «Яндексу» и другим «ново-экономическим» гигантам».
«Мысли-НеМысли» сомневается в том, что финансирование Петровым оппозиционных СМИ стало причиной обысков:
«Когда экс-депутат Госдумы Сергей Петров из «Рольфа» говорит, что обыски силовиков у него могут быть связаны с его политической позицией, он явно играет не на российскую аудиторию. Действительно, Петров — давний любимчик и спонсор оппозиции, одновременно, получатель кредитов Сбербанка. Естественно, он не чурался и разнообразными связями с силовиками, настолько высокопоставленными, что Петров мог себе позволить выступать против присоединения Крыма. <...> Самое логичное объяснение — передел рынка. Однако на перекрывание канала вывода денег «серьезными людьми» могла быть получена только самая высокая санкция. Зашкаливающие трансакционные издержки = политическое решение».
Канал «Приговорчики в строю» комментирует первое задержание:
«Опять же звоночек. Домашку просят только тем, кто даёт внятные показания».
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