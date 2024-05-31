Телеграм: Налоги по-новому, угрозы «старой» России и Трампу
Споры об ударах по России западным оружием на фоне налоговых изменений и уголовного дела Трампа стали главным событием уходящей недели по версии популярных Телеграм-каналов страны.
Споры об ударах по РФ западным оружием
Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны НАТО снять ограничения на удары западным оружием по «старым» регионам РФ.
«Шо, опять?» считает, что ограничения будут сняты:
«Идет планомерный "прогрев" перед окончательным официальным разрешением бить по территории России западным оружием. Макрон рассказывает, что без таких ударов никак не обойтись. Более того, главком ВСУ впервые официально утвердил пребывание французских военных на Украине. В Нидерландах заявляют, что никогда не исключали, что Киеву придется наносить удары по "старой" России. Премьер Чехии Петр Фиала тоже считает возможным использование западного оружия по целям на территории РФ. <…> На этом фоне стало известно, что НАТО отрабатывает вблизи нашей границы нанесение ядерных ударов по территории РФ. Добавим сюда системные удары по нашим системам предупреждения о ракетном нападении (СПРН), готовность Польши и Прибалтики ввести войска на Украину, горячее желание Макрона направить французов в Одессу – и получим очевидную, хотя и неприятную правду: ряд стран НАТО вовсю ведут подготовку к прямой интервенции – сначала на Украину. При таких раскладах не исключено, что в ближайшее время РФ проведет еще одни учения по применению нестратегического ядерного оружия. Чтобы донести до НАТО, что не стоит так нагло провоцировать и доводить ситуацию до критической. Тем временем, разговоры о полномасштабной Третьей мировой уже не кажутся такими уж пустыми…»
«Мышь в овощном» задается актуальным вопросом:
«А вот когда Йенс Столтенберг призывает к ракетным ударам по России – это статья 205.2 УК, "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма"? Или статья 354, "Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны"?»
«Железный занавес» со ссылкой на публикацию немецкой Bild пишет, что ВСУ уже атаковали Россию из комплекса Patriot без ведома стран Запада:
«Украина нарушила запрет западных стран на использование полученного вооружения против целей на территории России, пишет немецкое издание Bild со ссылкой на источники. "По нашей информации, украинская армия сама, активно, как минимум один раз применила систему Patriot из Германии. Реакция – гневные звонки из Берлина и Вашингтона, а также угроза прекратить поставлять ракеты для ПВО, если такой инцидент повторится", – отмечается в статье. Как сообщает Bild, вскоре на действия украинской армии последовала гневная реакция из Берлина и Вашингтона с угрозами прекратить поставки зенитных ракет, если подобный инцидент повторится».
«Украина не Россия?» утверждает, что такие атаки осуществлялись неоднократно и вызывали недовольство на Западе:
«Агентство AFP со ссылкой на источники также сообщило о том, что Вооруженные силы Украины несколько раз применяли западное вооружение для ударов по территории России. <…> При этом каждое применение ВСУ западного вооружения для ударов по российской территории заканчивалось крупным, хоть и непубличным скандалом и ужесточением запретов. США и Германия противятся такому использованию своего оружия. Украине также якобы не разрешено использовать западные средства ПВО против российских самолетов (по всей видимости, подразумевается над российской территорией).
«Всевидящее око» сочувствует жителям стран НАТО:
«Представители стран НАТО, особенно малых стран Европы, должны отдавать себе отчет, с чем они играют, – заявил сегодня Президент России Владимир Путин. Подразумевая, что играют они с огнем. "Они должны помнить о том, что это, как правило, государства с небольшой территорией и с очень плотным населением, – подчеркнул российский лидер. – И это фактор, который они должны иметь в виду, прежде чем говорить о нанесении ударов вглубь российской территории". На месте мирных граждан таких небольших, но воинственных стран, как Нидерланды, Дания или Эстония, мы бы после этих слов Путина серьезно бы напряглись. Потому что одно дело поддерживать Украину деньгами или даже оружием – и совсем другое влезать в конфликт на Украине обеими ногами. А именно к этому ведут свои страны некоторые политики ЕС, мечтающие "поставить Россию на колени" (не будем показывать пальцем, но намекнем, что ляпнул такое президент карликовой страны, которая уже грозилась "разнести вдребезги" российские города). Впрочем, что-то нам подсказывает, что такими дерзкими европейские лилипуты выглядят лишь пока у них за спиной маячит долговязая тень дяди Сэма. А станет ли ввязываться этот самый дядя в конфликт в Европе – еще вопрос».
Налоговые изменения
Минфин России внес в правительство законопроекты о совершенствовании налогового законодательства. Это пакет поправок в закон о бюджете на 2024-2026 годы, а также в Налоговый и Бюджетный кодексы. Изменения среди прочего предполагают выстраивание прогрессивной шкалы налогообложения физлиц.
«Люди Z» объясняют логику изменений:
«Будем честны, разброс доходов в нашей стране гигантский. Кто-то по тем или иным причинам получает больше, кто-то – меньше. Так или иначе, все профессии имеют значение для нашей экономики. Но это вовсе не означает, что налоги от дохода уборщицы и топ-менеджера нефтеперерабатывающей компании должны учитываться по одинаковым правилам. В этой связи в Минфине и предложили решению разумную идею: от каждого – по способностям, каждому – по потребностям. <…> При этом семьям с двумя и более детьми и душевым доходом ниже 1,5 прожиточных минимумов будет предложен налоговый вычет для снижения их НДФЛ до 6%. И надо понимать, что возросшая прибыль на полученные налоги должна пойти в том числе и на социалку, которая крайне важна многим категориям нашего населения».
Юрист Илья Ремесло подчеркивает, что изменения не ограничиваются поднятием налогов:
«Так, для бизнеса на УСН предлагается увеличение порогов УСН по доходам до 450 млн и основным средствам до 200 млн рублей. Все эти годы Россия входила в число стран с самыми низкими налогами для физлиц в мире (если не считать офшоры) – и останется ею после изменений налоговой нагрузки. Так, в Германии налоги доходят до 45% для наиболее обеспеченных граждан. Основная задача изменений состоит в справедливом перераспределении доходов. Полученные денежные средства пойдут на инфраструктуру, на дороги, на соцучреждения, анонсированные президентом нацпроекты. Собранные налоги со временем вернутся людям в виде экономического развития государства и повышения общего благосостояния страны».
«Мюсли вслух» приводят последние доступные данные Росстата – от апреля 2023 года:
«3,2% работающего населения страны получали от 200 до 400 тыс. рублей в месяц, 0,7% работников могли похвастать зарплатой от 400 тыс. до 1 млн и 0,1% зарабатывали 1-2 млн рублей в месяц. Внесенный Минфином РФ пакет предложений по изменению налогового законодательства коснется только этих, перечисленных выше процентов работающего населения, за исключением участников СВО. <…> Скептики верно замечают, что если государство не удержит инфляцию, то с ростом зарплат под более высокие налоги попадет большее число россиян. Однако правительство не планирует изменения в части ставок НДС как раз для того, чтобы избежать роста цен и повышения финансовой нагрузки на покупателей. Все изменения вступят в силу с 1 января 2025 года: еще достаточно времени, чтобы утрясти все нюансы реформы, спокойно подготовиться и в дальнейшем работать в новых условиях».
Экономист Никита Кричевский убежден, что изменения скажутся только на доходах сверхбогатых, тогда как для подавляющего большинства граждан налоговая нагрузка не изменится:
«Режим СЗ [самозанятых – ред.] затронут не будет, подавляющая часть ИП (97%) – тоже, под прогрессию не попадут действующие участники СВО. Повышенные ставки будут распространяться не на всю сумму дохода, а только на ту часть, которая превышает обозначенные пороги. Отдельно про налоговый кэшбэк. Благодаря изменениям, по подсчетам Минтруда, кэшбэк ежегодно потянет минимум на 101 млрд руб. Деньги на поддержку семей с детьми, на выравнивание региональной бюджетной обеспеченности, на местные инфраструктурные проекты (посредством бюджетного перераспределения) пойдут от богатых. Для которых повышенные ставки, по их собственным высказываниям, не станут обременительными. Хотя главный эффект – не столько в денежном "опускании" богачей, сколько в том, что позитивный настрой миллионов психологически будет более устойчивым».
«Банкста» изучает зарубежный опыт:
«Предложенные Минфином новые ставки налогов для обеспеченных россиян оказались весьма конкурентными по сравнению с другими юрисдикциями. В большинстве стран мира они остаются гораздо выше, чем в России. К примеру, в зависимости от уровня дохода, в Белоруссии взимается НДФЛ в 13% или 25%, в Армении – 20%, а в Азербайджане – 14% или 25%. В других дружественных странах, таких как КНР, Турция, Иран – максимальные ставки значительно выше и варьируются от 30% до 45% (в Китае), при этом пороги для применения повышенных ставок намного ниже. Если же говорить о странах запада, то уровень налоговой нагрузки по НДФЛ там намного выше. В частности, максимальная ставка НДФЛ в Великобритании составляет 46%, в Германии – 47,5%, в Австрии – 55%, а во Франции 55,4%».
«Время героев»
В понедельник началось обучение первой группы участников кадровой программы «Время героев», разработанной Высшей школой государственного управления РАНХиГС. К обучению приступили первые 83 участника программы из числа бойцов СВО.
«Мейстер» рассуждает о сути кадровой программы:
«Желающие ветераны СВО дополнят свои несомненные патриотические жизненные ориентиры профессиональными навыками управления, чтобы впоследствии применить их на государственной и муниципальной службе. Таким образом началась практическая реализация поручения президента Владимира Путина по формированию из бойцов, проявивших себя на поле боя, новой управленческой элиты для страны. Элиты, готовой работать в условиях гражданской мобилизации, делать дело в условиях противостояния санкционному давлению и информационно-психологическим операциям недружественных государств. Высшее руководство страны создает условия не просто для адаптации вернувшихся с передка военнослужащих к мирной жизни. Благодаря получению современных навыков работы с людьми и управления проектами, они смогут с честью служить стране на гражданке. Идеология программы ориентируется на героев прошлого, которые проявили себя на полях сражений, а затем и в государственном строительстве и управлении построенным. Что же касается инструментария, предоставленного участникам программы "Время героев", то это самые современные методики. Так что, если говорить о конкуренции за выборные должности или мандаты, ветераны СВО будут выступать на равных с действующими "гражданскими" политиками».
«Логика Маркова» отвечает критикам программы:
«"Время героев", – мне пишут критические отзывы, что трудно на конкурс заявиться, что, может, не тех отбирают. Наверное, есть недостатки. Но конкурс очень важный. А недостатки будут исправлять. А наша задача – и чтобы не испортить конкурс, преувеличивая недостатки, и чтобы не испортить конкурс, делая вид, что недостатков нет. Они есть. Мы будем их видеть и исправлять».
«ВРЕМЯ ГЕРОЕВ» пишет, что в четверг сразу двое участников программы, приступивших к обучению, получили награды:
«В Кремле Президент России Владимир Путин вручил медаль "Золотая Звезда" Героя России участнику Программы "Время героев", кавалеру трех орденов Мужества капитану Николаю Соколову. <…> В Мастерской управления "Сенеж" медаль "Золотая Звезда" Героя России была вручена подполковнику Юрию Абаеву. Юрий Абаев рассказал, что ему было особенно приятно получить Звезду Героя в ходе обучения».
«338» убежден, что программа «Время героев» должна задавать обществу нравственные ориентиры:
«"Время героев" – это не только про формирование кадрового резерва для государственной и муниципальной службы. Это и про пропаганду нравственных, интеллектуальных и физических образов и образцов поведения. Это образцы гражданско-патриотического воспитания. Как вчера сказал Верховный: настала пора каждому мобилизоваться. Да, есть известная практика "уроков мужества" с ветеранами боевых действий. В школах, ВУЗах, коллективах. Тем не менее, на третий год масштабного конфликта остается немалое количество, скажем так, "сомневающихся" граждан. Которым их "сомнения" не мешают выстраивать отношения с бюджетной сферой. Возможно, есть некая целесообразность в "адресной" работе участников боевых действий, работников тыла, гражданских администраций с коллективами "сомневающихся". Дабы на личном примере объяснить причины и следствия актуальных процессов».
Исключение «Талибана» из реестра террористов
МИД и Минюст РФ доложили Владимиру Путину, что правящее в Афганистане движение «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России) можно исключать из списка запрещенных организаций.
«Ценности.РФ» приводят мнение исламоведа Романа Силантьева, который считает предложение оправданным:
«Идея вывести "Талибан" из перечня террористических организаций кажется мне очень правильной. Во-первых, Талибан не устраивал терактов на территории России. Во-вторых, "Талибан" эволюционировал в лучшую сторону. Если когда-то эта организация уничтожала статуи Будды и помогала бен Ладену, то теперь они воюют с террористами запрещенного в РФ ИГИЛа – самой опасной в мире террористической организацией на данный момент. Они признали Крым российским и, в общем-то, настроены дружелюбно».
«Стержень Азии» напоминает, что общим врагом России и талибов является признанная террористической и запрещенная в России группировка «Исламское государство»:
«Только за четыре месяца 2024 года в афганском Бадахшане появилось три новых лагеря подготовки боевиков, где под руководством американских и английских инструкторов террористы обучаются минно-взрывному делу, совершению массовых терактов в местах скопления людей. "Талибан" не контролирует концентрацию бандформирований ИГИЛ на севере страны. Туда стягиваются боевики из Сирии, Ирака, Пакистана. Этот процесс продолжается почти три года. Поэтому сегодня север Афганистана представляет серьезную угрозу расползания терроризма по республикам ЦАР и Закавказья».
«Донской Казак» соглашается с тем, что если выбирать из имеющегося, то талибы предпочтительнее:
«Не надо быть Кассандрой, чтобы понимать простой факт: за снятием негативного лейбла последует признание власти, ныне действующей в Афганистане. <…> После двух "больших провалов" сначала советской, а потом американской модернизации Афганистана кого мы хотим увидеть в Кабуле? Сторонников идей эпохи Просвещения или Махатмы Ганди? Скорее всего, реальный выбор будет между той или иной версией запрещенного в России ИГИЛ и талибами. И если это так, то вопрос о взаимодействии с теми "писателями", которые в наличии, встает сам собой. Перед любой властью, которая была и будет в Москве. Не говоря уже о Ташкенте, Астане, Душанбе».
«Парламент с кнопкой» подчеркивает, что разговоры о снятии с «Талибана» статуса террористической организации идут уже несколько лет:
«Афганистан имеет одно ключевое преимущество – расположение, которое позволяет влиять на политику всех стран Центральной Азии. Впрочем, делать логистический хаб из Афганистана на данный момент невозможно – ни один инвестор не захочет вкладываться в страну, где почти всегда идет гражданская война. Это, кстати, удачное окно возможностей для "Талибана". Если исламисты докажут, что способны обеспечить стабильность страны, пусть и крайне спорными методами, то инвестиции в регион пойдут, особенно со стороны Китая. <…> России может быть и интересен Афганистан как хаб, но заниматься развитием этого проекта Москва сейчас не может. Переговоры с исламистами обоснованы тревогой за российское подбрюшье – России выгоднее договориться с "Талибаном" и иметь рабочие отношения, чем позволить талибам найти других друзей и дружить уже против России».
«Темник» отмечает, что Россия делает еще один шаг в реализации стратегии «поворота на Восток»:
«Этим ходом Россия увеличит свои позиции и в экономическом плане, получив новые возможности для реализации крупных проектов с участием Афганистана. И в области безопасности тоже позиции укрепятся. Тот же "Вилаят Хорасан", который выступил в качестве прокси в теракте в "Крокус Сити Холле", формально базируется в Афганистане, но является общим врагом и для "Талибана"».
Уголовное дело Трампа
Жюри присяжных в суде Нью-Йорка признало экс-президента США Дональда Трампа виновным по уголовному делу о фальсификации деловой документации из-за выплат порноактрисе. Приговор Трампу должны вынести 11 июля. У него есть право обжаловать обвинительное решение.
«АДЕКВАТ Z» доволен:
«Агент Дональд огреб обвинительный вердикт по всем до одного пунктам обвинения по первому из своих уголовных дел. Аплодирую. До красноты в ладонях. Теперь болеем за приговор позлее, за резонанс погромче и за повторение этого опыта по всем остальным уголовным делам, которые успеют дослушать до выборов. Не потому, что Трамп как-то качественно гаже, чем его царствующий оппонент, а для того, чтобы у двух половин Америки сложилось максимум предпосылок сожрать друг друга, в идеале – дотла».
«С берега Гудзона» отмечает, что решение присяжных не помешает решению Трампа участвовать в президентской гонке:
«Напоминаю, что совершенно нет никаких ограничений на то, чтобы не только баллотироваться, но и быть президентом США из тюрьмы. Разве что только приедет товарищ Си на переговоры, а на воротах объявление "Неприемный день", оставит передачу и уедет…»
«Американскiй номеръ» пишет об уникальности события:
«Авторитетные американские источники утверждают, что граждане, впервые нарушившие закон по тем пунктам, которые коснулись Трампа, обычно не попадают в тюрьму. Значит, скорее всего, штраф. Но событие для Соединенных Штатов поистине историческое – Трамп стал первым бывшим президентом, которого признали виновным в уголовном преступлении. Разумеется, процесс был организован политическими противниками Трампа с целью не допустить его до выборов или, как минимум, подорвать его способность победить. Для Штатов ничего хорошего в этом нет. Страна движется к тому самому нехорошему времени, которое в России запомнили, как "конец 80-х"».
«БайБайден» приводит мнение о том, что системе правосудия США придет конец:
«Новость о признании Трампа виновным по делу о выплате бывшей порноактрисе за молчание о ее сексуальных связях с ним привела Такера Карлсона в ужас: "Любой, кто будет оправдывать этот приговор, – угроза для вас и вашей семьи", – написал журналист в Х. По мнению Карлсона, на выборах все равно победит Трамп, и тогда самая справедливая система правосудия в мире разрушится. США потихоньку начинают разлагаться. Или не потихоньку?»
Американист Малек Дудаков комментирует реакцию Трампа:
«Трамп уже назвал себя политическим заключенным, а решение суда – посмешищем над правосудием. Ведь доказательная база там была откровенно слабая. И сроки давности истекли, и дело не должно было носить уголовный характер. Да и позиция стороны обвинения базировалась на показаниях порноактрисы Шторми Дэниелс и Майкла Коэна, которых постоянно уличали во вранье. Но это Нью-Йорк – однопартийный штат, где, как говорят, можно даже осудить сэндвич с ветчиной, если набрать правильное жюри присяжных. Трампу формально грозит до 136 лет заключения. Впрочем, реального тюремного срока он не получит. Но точно будет некий штраф. Хуже ситуация, если Трампу назначат пробацию и ограничат его перемещение. Ведь ему-то нужно гонять по стране с агитацией. Ну а демократы уже начали пугать американцев тем, что вот такой "мятежник", а теперь еще и "уголовник" рвется к власти».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru