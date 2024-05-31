Телеграм: Налоги по-новому, угрозы «старой» России и Трампу

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны НАТО снять ограничения на удары западным оружием по «старым» регионам РФ.

«Шо, опять?» считает, что ограничения будут сняты:

«Идет планомерный "прогрев" перед окончательным официальным разрешением бить по территории России западным оружием. Макрон рассказывает, что без таких ударов никак не обойтись. Более того, главком ВСУ впервые официально утвердил пребывание французских военных на Украине. В Нидерландах заявляют, что никогда не исключали, что Киеву придется наносить удары по "старой" России. Премьер Чехии Петр Фиала тоже считает возможным использование западного оружия по целям на территории РФ. <…> На этом фоне стало известно, что НАТО отрабатывает вблизи нашей границы нанесение ядерных ударов по территории РФ. Добавим сюда системные удары по нашим системам предупреждения о ракетном нападении (СПРН), готовность Польши и Прибалтики ввести войска на Украину, горячее желание Макрона направить французов в Одессу – и получим очевидную, хотя и неприятную правду: ряд стран НАТО вовсю ведут подготовку к прямой интервенции – сначала на Украину. При таких раскладах не исключено, что в ближайшее время РФ проведет еще одни учения по применению нестратегического ядерного оружия. Чтобы донести до НАТО, что не стоит так нагло провоцировать и доводить ситуацию до критической. Тем временем, разговоры о полномасштабной Третьей мировой уже не кажутся такими уж пустыми…»

«Мышь в овощном» задается актуальным вопросом:

«А вот когда Йенс Столтенберг призывает к ракетным ударам по России – это статья 205.2 УК, "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма"? Или статья 354, "Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны"?»

«Железный занавес» со ссылкой на публикацию немецкой Bild пишет, что ВСУ уже атаковали Россию из комплекса Patriot без ведома стран Запада:

«Украина нарушила запрет западных стран на использование полученного вооружения против целей на территории России, пишет немецкое издание Bild со ссылкой на источники. "По нашей информации, украинская армия сама, активно, как минимум один раз применила систему Patriot из Германии. Реакция – гневные звонки из Берлина и Вашингтона, а также угроза прекратить поставлять ракеты для ПВО, если такой инцидент повторится", – отмечается в статье. Как сообщает Bild, вскоре на действия украинской армии последовала гневная реакция из Берлина и Вашингтона с угрозами прекратить поставки зенитных ракет, если подобный инцидент повторится».

«Украина не Россия?» утверждает, что такие атаки осуществлялись неоднократно и вызывали недовольство на Западе:

«Агентство AFP со ссылкой на источники также сообщило о том, что Вооруженные силы Украины несколько раз применяли западное вооружение для ударов по территории России. <…> При этом каждое применение ВСУ западного вооружения для ударов по российской территории заканчивалось крупным, хоть и непубличным скандалом и ужесточением запретов. США и Германия противятся такому использованию своего оружия. Украине также якобы не разрешено использовать западные средства ПВО против российских самолетов (по всей видимости, подразумевается над российской территорией).

«Всевидящее око» сочувствует жителям стран НАТО:

«Представители стран НАТО, особенно малых стран Европы, должны отдавать себе отчет, с чем они играют, – заявил сегодня Президент России Владимир Путин. Подразумевая, что играют они с огнем. "Они должны помнить о том, что это, как правило, государства с небольшой территорией и с очень плотным населением, – подчеркнул российский лидер. – И это фактор, который они должны иметь в виду, прежде чем говорить о нанесении ударов вглубь российской территории". На месте мирных граждан таких небольших, но воинственных стран, как Нидерланды, Дания или Эстония, мы бы после этих слов Путина серьезно бы напряглись. Потому что одно дело поддерживать Украину деньгами или даже оружием – и совсем другое влезать в конфликт на Украине обеими ногами. А именно к этому ведут свои страны некоторые политики ЕС, мечтающие "поставить Россию на колени" (не будем показывать пальцем, но намекнем, что ляпнул такое президент карликовой страны, которая уже грозилась "разнести вдребезги" российские города). Впрочем, что-то нам подсказывает, что такими дерзкими европейские лилипуты выглядят лишь пока у них за спиной маячит долговязая тень дяди Сэма. А станет ли ввязываться этот самый дядя в конфликт в Европе – еще вопрос».

