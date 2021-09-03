Телеграм: МВД против русофобии, КПРФ против закона

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В День знаний президент России во всероссийском детском центре «Океан» провел лекцию, организованную российским обществом «Знание», для учащихся школ, гимназий и лицеев – победителей олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта.

Журналистка и кандидат в депутаты Госдумы Мария Бутина отмечает, что президент мотивирует детей и подростков:

«Много встречаюсь с молодежью из разных уголков страны. Талантливых молодых людей у нас много, но все чаще замечаю, что многие из них не верят в себя и свои идеи. Ребятам не хватает мотивации. А между тем, хороших примеров того, как весьма молодые люди брали на себя ответственность за страну, у нас достаточно. В недавнем марафоне общества "Знание" Владимир Путин привел два очень важных: первый – об Александре Невском, который одержал свою первую победу в 19 лет, второй – о Лобачевском, ставшим ректором в 35 лет. Ребята, будущее в ваших руках! Ничего не бойтесь, достойных образов у нас хватает».

«338» пишет о политике памяти:

«Проведенный Президентом открытый урок оцениваем как продолжение мероприятий, направленных на историческое просвещение широкой аудитории (в данном случае – наиболее целевой, поколения, которое придет нам на смену) и популяризацию истории России. Начались данные мероприятия еще статьей о братстве русского и украинского народов, наследии Победы в мировом масштабе и опасности переписывания истории в угоду сиюминутным целям. Фактически Путин выступает локомотивом отечественной политики памяти. Это не хорошо и не плохо – просто если в Российской империи и в советское время существовала политика памяти, то в современной России образовался вакуум ровно до того момента, когда тема Победы советского народа в Великой Отечественной войне, а с нею и ответственности потомков за дела предков была идентифицирована как национальная идея».

«Суеверная Демократия» фокусирует внимание н атом, что Путин поделился со школьниками историей своей семьи:

«Отец президента в годы Великой Отечественной войны воевал на Ленинградском фронте, где был ранен. Спас Владимира Спиридоновича Путина сосед по дому и друг, который доставил его в госпиталь по обстреливаемому участку замерзшей Невы. Именно на таких примерах героизма, самоотверженности и любви к близким нужно воспитывать подрастающее поколение. Да и выросшее тоже – добрее относитесь друг к другу, никогда не знаешь, как судьба повернется».

«Русский Сыч» рассуждает о перспективах экранизации этой истории:

«На самом деле, история про Невский пятачок – которую Путин так или иначе несколько раз рассказывал, причем с разными подробностями в каждом случае, – это готовое кино. Военное, зрелищное, патриотическое, тяжелое, но очень правильное. На самом деле, поскольку Путин рассказывает эту историю несколько раз, – наверняка же к нему заходили с предложением экранизировать подвиг защитников Невского пятачка. И, скорее всего, тоже неоднократно. Даже примерно представляю, кто именно. И я хорошо понимаю, почему этого кино нет. Потому что отряд Цезаря Куникова тоже совершил подвиг под Новороссийском на Малой земле. Но из-за того, что Леонид Брежнев все разрешил, подвиг сначала превратился в бронзу, а затем – в объект насмешек. Хотя боевой политрук Б. воевал на этом плацдарме – как и остальные. Как и бойцы на Невском пятачке. То есть, не дай бог этого всего никому. Поэтому – только рассказы, только личная семейная история».

«Мейстер» размышляет о словах Путина, посвященных демографии:

«Владимир Путин в рамках открытого урока истории в центре "Сириус" провел лекцию для школьников, в ходе которой коснулся последствий событий 1917 года, в т.ч. демографического удара, который они нанесли по стране: "Некоторые специалисты считают, что у нас население было бы сейчас под 500 миллионов человек. Только вдумайтесь в это: у нас сейчас 146, если бы этих трагедий не было, было бы 500 миллионов человек!". После этих слов Путина в памяти моментально всплывает, как он сожалел о крахе СССР. Противоречий здесь нет. Просто коммунисты в 20-м веке чуть не угробили страну дважды. Сначала в 1917 году, когда захват власти обернулся гражданской войной и потерей множества территорий. Затем, во второй половине века, когда фанатичное следование идеям Маркса убило стране экономику, и она развалилась. Кстати, когда нынешняя КПРФ рассказывает о том, как хорошо в СССР относились к пенсионерам, то коммунисты очень сильно лукавят. В обществе, которое прошло через мясорубку гражданской войны, репрессии, вторую мировую и т.д. стариков было не очень много. У человека, родившегося в 1900 году, шанс дожить до пенсии был значительно меньше, чем у наших современников. И вина коммунистов в этом весьма высока».

