Телеграм: МВД против русофобии, КПРФ против закона
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Владимир Путин встретился со школьниками
В День знаний президент России во всероссийском детском центре «Океан» провел лекцию, организованную российским обществом «Знание», для учащихся школ, гимназий и лицеев – победителей олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта.
Журналистка и кандидат в депутаты Госдумы Мария Бутина отмечает, что президент мотивирует детей и подростков:
«Много встречаюсь с молодежью из разных уголков страны. Талантливых молодых людей у нас много, но все чаще замечаю, что многие из них не верят в себя и свои идеи. Ребятам не хватает мотивации. А между тем, хороших примеров того, как весьма молодые люди брали на себя ответственность за страну, у нас достаточно. В недавнем марафоне общества "Знание" Владимир Путин привел два очень важных: первый – об Александре Невском, который одержал свою первую победу в 19 лет, второй – о Лобачевском, ставшим ректором в 35 лет. Ребята, будущее в ваших руках! Ничего не бойтесь, достойных образов у нас хватает».
«338» пишет о политике памяти:
«Проведенный Президентом открытый урок оцениваем как продолжение мероприятий, направленных на историческое просвещение широкой аудитории (в данном случае – наиболее целевой, поколения, которое придет нам на смену) и популяризацию истории России. Начались данные мероприятия еще статьей о братстве русского и украинского народов, наследии Победы в мировом масштабе и опасности переписывания истории в угоду сиюминутным целям. Фактически Путин выступает локомотивом отечественной политики памяти. Это не хорошо и не плохо – просто если в Российской империи и в советское время существовала политика памяти, то в современной России образовался вакуум ровно до того момента, когда тема Победы советского народа в Великой Отечественной войне, а с нею и ответственности потомков за дела предков была идентифицирована как национальная идея».
«Суеверная Демократия» фокусирует внимание н атом, что Путин поделился со школьниками историей своей семьи:
«Отец президента в годы Великой Отечественной войны воевал на Ленинградском фронте, где был ранен. Спас Владимира Спиридоновича Путина сосед по дому и друг, который доставил его в госпиталь по обстреливаемому участку замерзшей Невы. Именно на таких примерах героизма, самоотверженности и любви к близким нужно воспитывать подрастающее поколение. Да и выросшее тоже – добрее относитесь друг к другу, никогда не знаешь, как судьба повернется».
«Русский Сыч» рассуждает о перспективах экранизации этой истории:
«На самом деле, история про Невский пятачок – которую Путин так или иначе несколько раз рассказывал, причем с разными подробностями в каждом случае, – это готовое кино. Военное, зрелищное, патриотическое, тяжелое, но очень правильное. На самом деле, поскольку Путин рассказывает эту историю несколько раз, – наверняка же к нему заходили с предложением экранизировать подвиг защитников Невского пятачка. И, скорее всего, тоже неоднократно. Даже примерно представляю, кто именно. И я хорошо понимаю, почему этого кино нет. Потому что отряд Цезаря Куникова тоже совершил подвиг под Новороссийском на Малой земле. Но из-за того, что Леонид Брежнев все разрешил, подвиг сначала превратился в бронзу, а затем – в объект насмешек. Хотя боевой политрук Б. воевал на этом плацдарме – как и остальные. Как и бойцы на Невском пятачке. То есть, не дай бог этого всего никому. Поэтому – только рассказы, только личная семейная история».
«Мейстер» размышляет о словах Путина, посвященных демографии:
«Владимир Путин в рамках открытого урока истории в центре "Сириус" провел лекцию для школьников, в ходе которой коснулся последствий событий 1917 года, в т.ч. демографического удара, который они нанесли по стране: "Некоторые специалисты считают, что у нас население было бы сейчас под 500 миллионов человек. Только вдумайтесь в это: у нас сейчас 146, если бы этих трагедий не было, было бы 500 миллионов человек!". После этих слов Путина в памяти моментально всплывает, как он сожалел о крахе СССР. Противоречий здесь нет. Просто коммунисты в 20-м веке чуть не угробили страну дважды. Сначала в 1917 году, когда захват власти обернулся гражданской войной и потерей множества территорий. Затем, во второй половине века, когда фанатичное следование идеям Маркса убило стране экономику, и она развалилась. Кстати, когда нынешняя КПРФ рассказывает о том, как хорошо в СССР относились к пенсионерам, то коммунисты очень сильно лукавят. В обществе, которое прошло через мясорубку гражданской войны, репрессии, вторую мировую и т.д. стариков было не очень много. У человека, родившегося в 1900 году, шанс дожить до пенсии был значительно меньше, чем у наших современников. И вина коммунистов в этом весьма высока».
Пьяный дебош депутата КПРФ
Во вторник вечером депутат Смоленской областной Думы от КПРФ Кирилл Быстров, будучи нетрезв, пытался выломать дверь в квартиру своей девушки, толкал и оскорблял ее мать. Быстрова доставили в отдел полиции, где он размахивал депутатским удостоверением и требовал его отпустить.
«РосСкандал» напоминает, что в рядах КПРФ это далеко не первый случай:
«В отделении полиции "раскрылся" по-настоящему: кричал, что является слугой народа, махал корочкой депутата, грозил последствиями! Походу молодой ленинец забыл, что по заветам Ильича все равны, и отвечать перед законом должны даже обладатели депутатского мандата! Или свято верит, что за него впишется босс Зюганов? Вполне вероятно! Геннадий Андреевич даже после порноскандала с однопартийцем не видит проблем в отборе кандидатов от КПРФ на выборы! Педофилы, убийцы, дебоширы – все сгодятся…»
«Cass&Ra» отмечает, что это закономерный результат кадровой политики КПРФ:
«Это уже далеко не первый депутат от КПРФ, который не только преступает закон, но и пытается уйти от наказания с помощью своего депутатского статуса. И это очевидно не случайность, а настоящий тренд. Зюганов уже давно фактически продает свою партию и оптом, и в розницу, следствием чего и стал такой "депутатский разгул"».
«ЛОКАЛКА» пишет об общественной опасности членов КПРФ:
«Представители КПРФ становятся все более и более опасными для россиян. Страшно представить себе, что они будут творить, если опять прорвутся во власть...»
«Народ Против» приводит интересную подробность:
«Пикантности добавляет тот факт, что депутат Смоленской областной думы входит в состав комитета по законности и правопорядку. Поэтому и считает, что ему закон не писан».
Выдворение из России комика-русофоба
МВД признало пожизненно нежелательным пребывание в России гражданина Белоруссии стендап-комика Идрака Мирзализаде. Ранее в августе московский суд приговорил его к десяти суткам ареста за публичное возбуждение ненависти и вражды к русским по национальности после оскорбительной шутки в адрес русских. В марте этого года Мирзализаде получил вид на жительство в России.
«Доктор прописал» комментирует заявление Мирзализаде о том, что якобы его слова вырвали из контекста:
«Вообще говоря, есть такая проблема – публично брякнуть какую-то чушь (в случае Мирзализаде – "шутка" про русских), а потом лепетать что-то про вырванное из контекста. Как вариант, если речь о записи в соцсетях – "страницу взломали". Инфантилизм, конечно. Можно говорить про свободу творчества и извиняться. Но уж если ты решил "пошутить" на такую тему, то должен осознавать, что могут быть последствия. Большой уже дяденька».
«Голос государствообразующего национализма» наблюдает за теми, кто возмущается решением выдворить комика из страны:
«Очень неприятно им, что государство вдруг выступило на стороне интересов русских. Когда людей сажали за оскорбления евреев и кавказцев, они молчали, считая это нормальным, а стоило даже не посадить русофоба, а просто отказать ему в нахождении на территории нашей страны, как началась "леволиберальная" истерика. Уж мне столько понаписали в связи с этим: тут и "тоталитаризм", и "атака на гражданское общество", и "произвол". Но на самом деле ограничение въезда на свою территорию для всяких нехороших людей – это совершенно законный механизм, используемый многими государствами мира. Идраки, ненавидящие русских, здесь не нужны, так же как иностранные антисемиты не нужны в Израиле. Именно так и действует гражданское общество, добиваясь от государства защиты своих прав и интересов. Мы смогли добиться этой крохотной победы, и неважно, вызвано это выборами или чем другим. Главное, что в данном конкретном случае русские интересы были защищены. Нужно добиваться нулевой терпимости к русофобии».
«Многонационал» рад, что ошибался:
«Мы опасались, что 10 суток ареста дадут ему больше медийности, и в итоге он только заработает на всей этой истории, но нет. Жизнь Идрака теперь сильно изменится, несмотря на то, что у него были некоторые проблемы с арендой жилья в РФ, зарабатывал деньги он именно здесь, теперь он это не сможет делать. Получается, публично оскорблять русских очень невыгодно, лучше этого избегать».
Историк Сергей Григоров доволен:
«Государственное единство русского народа будет восстановлено. И это вопрос не только возвращения утраченных наших земель, но и возвращения нашего государства. Мы пришли за министерством внутренних дел, пришли за министерством культуры, за министерством просвещения. Мы пришли за своим. Потому что это наша страна. И вашей революционной русофобской демократии тут не будет. Мы народ государственный. И когда единство народа и государства будет окончательно восстановлено, то весь мир будет смотреть на русское чудо и поражаться ему. А пока так, по Идраку, по капле, капля за каплей, русофобия будет удалена из России».
«Темник» отмечает укрепление в медийном поле темы борьбы с русофобией:
«Интересно, что кейс с Мирзализаде продолжает патриотическую повестку в аспекте борьбы с русофобией. Она актуализировалась в августе – СМИ концентрировали внимание на националистических всплесках в Киргизии и Казахстане. Пока неясно – интенсификация указанной повестки происходит в преддверии выборов или будет жить и дальше, установив, условно говоря, новые правила "допустимой русофобии"».
Атаки «Мужского государства» на ресторанные сети
В последние недели августа сетевое движение «Мужское государство», выступающее с позиций патриархата и национализма, подвергло нападкам федеральные ресторанные сети «Ёбидоёби», «ЧебурекМи» и «Тануки». Причиной стала реклама с использованием чернокожих людей и символики ЛГБТ. Представители «Тануки» отказались удалять рекламу, вызвавшую гнев националистов, и обратились в правоохранительные органы. «Мужское государство» стало угрожать сервису «Яндекс.Еда», потребовав от него убедить «Тануки» извиниться или отказаться от сотрудничества с сетью. Но вскоре лидер движения Владислав Поздняков признался, что представители «Яндекса» убедили его не связываться с ними, и призвал сторонников оставить этот сервис в покое во избежание неприятностей.
«Digital Доктор» полагает, что Позднякова и его сторонников используют втемную, как в свое время Тесака-Марцинкевича, для достижения экономических и карьерных целей по той же схеме, которая широко распространена на Западе:
«Схема взаимодействия с ними крайне простая. В мире существует огромное количество фриков, поехавших, городских сумасшедших разной степени одержимости и агрессивности. Все они нашли себе прибежище в интернете. Для примера просто посмотрите, сколько на Youtube контента на тему каких угодно теорий заговора. Дальше эти персонажи начинают свои крестовые походы или проще говоря "святую войну" против кого-либо. Часто еще против чего-либо, но за любым неодушевленным предметом (например, пластиковой промышленностью или угольной энергетикой) стоят вполне конкретные заинтересанты. Таким образом, все эти одержимые активисты в конечном счете всегда борются против какой-то ограниченной прослойки граждан. Так вот, ушлые акулы капитала либо госслужбы используют их в своих целях: не трогают, анонимно донатят, также анонимно подкидывают методички, инсайды, компромат и так далее. BLM – это яркий пример все того же подхода. <…> В общем, пристегивайте ремни, все это мракобесие теперь докатилось до РФ. Просто в США это леваки, экоактивисты, ЛГБТшники, а в РФ – православные националисты-женоненавистники».
«KALOY.RU» отмечает, что ничего мужского в подобной травле нет:
«Увидел интервью основателя "Тануки" Александра Орлова о том, что какое-то сообщество под громким названием "мужское государство" преследует их сотрудников по каким-то бредовым основаниям. Конечно, я полез смотреть, кто это, и понял, что это обычный жаждущий хайпа глупый человек. Но то, что он и его "последователи" совершают, абсолютно точно является уголовным деянием – травля и преследование лиц по признаку пола или расы. <…> Там, где я рос, таких людей не считали ни мужчиной, ни женщиной».
«Всевидящее око» призывает положить этому конец:
«Признать экстремистов экстремистами уже давно пора, потому что чем дольше этого не происходит – тем больше они борзеют от своей безнаказанности. Надеемся, в ближайшее время это наконец будет сделано. (Также, пользуясь случаем, редакция Ока выражает уважение сети ресторанов Тануки, которые не повелись на истерику ненормальных)».
«Женская власть» отмечает, что угрозы тех же самых экстремистов в адрес феминисток, в отличие от угроз в адрес бизнеса, общественность игнорирует:
«Феминистки каждый день под атакой "мужского государства" и их аналогов ничего не удаляют, ходят по улицам без охраны. Все: ну тупые бабы, чего им бояться. Тануки: не удаляет из-за угроз мг один пост с картинкой лгбт. Все: ВОТ ЭТО ГЕРОИ! ГЕРОЯМ СЛАВА».
Вопрос о поведении радикалов журналисты задали пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову. «АДЕКВАТ» комментирует:
«Агрессивный фрик Владислав Поздняков, лидер секты клинических безумцев "Мужское государство", впервые за годы своих беснований попал на кремлевские радары: Песков из позиции капитана Очевидность подтвердил, что закон один на всех, не исключая самых отбитых, и если основания есть, правоохранители должны им заняться. Не сказать, чтобы правоохранители тему вовсе игнорировали: приговор по статье 282 (впоследствии отмененный из-за частичной декриминализации статьи) у Позднякова и самых упоротых его подельников в свое время уже был. Но сейчас, похоже, дозрел до кондиции вопрос признания движения экстремистской организацией. Личинки хунвейбинов распоясались давно и сильно, и обломать им рога именно с этой стороны следовало бы не менее давно».
США официально покинули Афганистан
В ночь на 31 августа последний военный самолет США покинул Кабул. В этой связи президент США Джо Байден выступил с заявлением, в котором ко всеобщему недоумению назвал операцию по выводу войск «крайне успешной». Особое внимание привлекли слова Байдена о том, что уход США из Афганистана завершает эпоху попыток «переустроить» другие страны с помощью военных операций.
«Россия в глобальной политике» комментирует это заявление:
«Ну вот и сказаны главные слова, которые фиксируют завершение важного исторического этапа. Байден неважно выглядит, он, правда, очень стар, все происходящее дается ему явно тяжело. Но он упрям и последователен. Менять мир Америка больше не будет, это сказано официально, он первый не просто заявил об этом, но и взял на себя политические издержки по воплощению в жизнь разворота. Переворачиваем страницу. Что будет написано на новой – на самом деле понятно меньше, чем кажется».
Американист Малек Дудаков рассказывает о том, кого из своих американцы бросили в Кабуле в ходе «успешной» эвакуации:
«До сих пор остается невыясненной судьба целого школьного класса из Сакраменто, который отправился для "учебного тура" в Афганистан прямо накануне свержения власти в стране. Не меньший резонанс вызвало и то, что в Афганистане до сих пор остается один из конгрессменов США, который за счет своих денег пытается вывезти американскую семью на родину. Американский президент в очередной раз заявил о том, что никто, включая его самого, не ожидал такого скорого падения афганского правительства. Впрочем, теперь мы уже знаем, что прогнозы об этом поступали отовсюду – и из разведки, и от дипломатов. Но Белый дом принял фатальное решение их проигнорировать».
«Пост-Америка» пишет о внутриэлитных дрязгах в США, которые не могли не последовать за скандальной эвакуацией:
«Начинаются внутри- и межпартийные баталии по судьбе перевезенных в Америку афганцев – куда их девать, кто за них будет платить и из каких средств. Но самая интересная борьба идет между Пентагоном и Госдепом. Это традиционное соперничество за влияние на формирование внешней политики США, и каждый президент так или иначе становится на сторону кого-то из них. Джо Байден не противопоставляет себя военным открыто, но в этом противостоянии склоняется к поддержке Госдепа».
«Майор и Генерал» комментирует заголовки статьей в американских газетах:
«Все эти дни влиятельные американские издания дружно обсуждают вопрос: это закат американской империи, или еще нет? Большинство серьезных политических публицистов отвечает на этот вопрос утвердительно».
«Мышь в овощном» экстраполирует афганский исход на другие страны:
«Будет интересно посмотреть, не вызовет ли пример Афганистана какие-то турбулентности во внутриполитических пространствах Германии и Японии. Стран, отношения которых с США в последние три четверти века вполне можно трактовать как "внешняя оккупация". Не появятся ли там люди, резонно задающиеся вопросом: "Хорошо, наши партнеры помогли нам с демократией, но не пора ли им теперь, наконец, домой?" Присутствие американских военных контингентов на территории этих стран давно утратило принципиальное значение с точки зрения обеспечения их внешней безопасности. Теперь это, скорее, дополнительный фактор риска, тем более что обе страны, особенно – Япония, вполне себе укрепили кости и нарастили на них мышцы, а их внешнеполитические приоритеты чем дальше – тем больше отклоняются от линии Вашингтона. Не будем утверждать, что что-то в этих вопросах поменяется прямо вот быстро. Но если что-то начнет происходить – то это будет не слишком удивительно».
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