Телеграм: метро из Москвы в Донецк и терапия трофейной техникой
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Открытие МЦД-3
В четверг в Москве в центральном выставочном зале «Манеж» в рамках выставки «Год нового транспортного каркаса» Владимир Путин принял участие в открытии движения по новой ветке наземного метро – третьему Московскому центральному диаметру (МЦД-3). Выставка проходит на полях Московского урбанистического форума и посвящена крупнейшим проектам столичного транспортного комплекса. Пояснения президенту давал мэр Москвы Сергей Собянин.
«ШЭР / Шеринг. Экология. Рациональность» радуется:
«Работа проделана колоссальная: инфраструктуру центрального участка диаметра создавали с нуля, более 70% курсирующих по МЦД-3 поездов – это новый подвижный состав. Диаметр разгрузит участки сразу трех линий московского метро и вылетные магистрали столицы. Очень круто!»
«Доктор Z прописал» рассказывает про МЦД-3 и гигантские планы:
«МЦД-3 свяжет Зеленоградский административный округ Москвы и город Раменское, соединив Ленинградское направление Октябрьской железной дороги и Рязанское направление Московской железной дороги. Длина диаметра составит 85 км. Всего на маршруте будет 38 станций, на 14 из них будут пересадки на метро, МЦК и пригородные железнодорожные направления. Президент на церемонии открытия отметил, что пришло время для реализации высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Петербургом. По словам Путина, время в пути составит 2 часа 15 минут вместо нынешних четырех часов. Но и это еще не все – президент заявил, что видит перспективы строительства ВСМ до Адлера, а также Донецка и Луганска. Путин также пообещал переговорить с Лукашенко о строительстве ВСМ между Москвой и Минском».
Политолог Алексей Чеснаков рассматривает политические аспекты транспортных вопросов:
«Вопросы, связанные с транспортом, относятся к числу наиболее чувствительных для избирателей и однозначно воспринимаются как зона особой ответственности власти. Сегодня внимание привлекло то, что Путин откровенно говорит о будущих больших транспортных проектах. Показывая, что для решения таких задач деньги найдутся. Управление потоками мобильности внутри страны тоже становится важной целью. Как, впрочем, и развитие новых видов транспорта».
«Мейстер» считает, что происходящее имеет исторический масштаб:
«Владимир Путин фактически утвердил много лет обсуждающийся проект строительства скоростной железной дороги из Москвы в Петербург, заодно отметив необходимость последующего продолжения проекта и создания сети – как минимум, вплоть до Черного моря и Урала. Учитывая недавно активизировавшееся обсуждение темы скоростной магистрали со стороны РЖД, эти слова Путина можно считать признаком принятия решения. Будем ждать его утверждения, подписания контрактов и практической реализации в ближайшие годы проекта, много лет пребывавшего в подвешенном состоянии. Появление дороги, позволяющей доехать из центра Москвы до центра Петербурга за два с небольшим часа, будет не менее важной вехой, чем создание ЖД в принципе при Николае I и достижения привычного нам до сих пор графика "ночь в пути" при Александре III».
В четверг вечером Путин провел в Кремле заседание Президиума Госсовета по вопросам развития общественного транспорта в стране.
«Общественный транспорт» обобщает ключевые инициативы, прозвучавшие на Госсовете:
«Продлить все текущие федеральные меры поддержки; позволить устанавливать долю электротранспорта среди такси; создать единую платформу электрозарядок; внести в законодательство DRT; добавить гибкость в текущее законодательство и нормативное регулирование в рамках контрактов на транспортную работу, на закупку транспорта, нормативное регулирование в рамках исполнения транспортной работы; привести парк подвижного состава к нормативному состоянию и обеспечить обновление на ежегодной основе в доле 10% от парка; внедрять цифровые методы управления транспортной системой, в том числе на основе продуктов "Гостех"».
«Армия-2023»
В понедельник открылся Международный военно-технический форум «Армия-2023», он будет работать до конца недели в Конгрессно-выставочном центре «Патриот», на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. Всего на мероприятии представлено более 28 тысяч образцов продукции военного назначения. В форуме участвуют полторы тысячи ведущих российских предприятий ОПК, а также 85 иностранных компаний и организаций из семи стран.
«Контора Пишет» довольна:
«По международному военно-техническому форуму "Армия-2023", который сегодня начал свою работу, хочется выразить восхищение представленными образцами вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ), и одновременно еще два чувства: надежду, что каждый из них поступит в серийное производство и будет применен/использован (мы же знаем – оружие применяется, техника – используется) в зоне СВО, и пожелание к организаторам – чтобы каждый образец ВВСТ был проиллюстрирован кадрами успешного применения в СВО или в любом другом реальном вооруженном конфликте, причем с обязательными отзывами эксплуатантов, без купюр».
«Железный Феликс» комментирует приветствие Владимира Путина участникам форума:
«Президент России Владимир Путин заявил, что наша страна готова углублять военно-техническое сотрудничество на равноправных условиях с теми государствами, которые защищают свои национальные интересы и суверенный путь развития. Например, Россия предлагает сотрудничество в подготовке кадров, обучении военнослужащих и организации совместных учений. Хорошие и своевременно посылаемые месседжи дружественным странам Азии, Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки. Шойгу же отметил, что сам факт приезда иностранных делегаций показывает их "стремление укреплять контакты и развивать взаимовыгодное сотрудничество" – и это действительно "лучший ответ любителям санкций и деструктивным силам"».
«Всевидящее око» подводит промежуточные итоги мероприятия:
«Минобороны РФ официально сообщило, что в ходе форума подписано контрактов на сумму более 400 млрд рублей. Идет работа по обеспечению Вооруженных сил РФ вооружением, военной и специальной техникой с учетом задач, результатов и особенностей проведения СВО. <…> Всего в результате выполнения госконтрактов в войска поступят более 2 500 новых образцов вооружения, военной и специальной техники и свыше 1 800 000 единиц средств поражения. Всем гостям форума очевидно, что СВО стало мощным драйвером развития российского ВПК и совершенствования технологий, многие из которых имеют не только военное, но и двойное назначение. И на вопрос о том, может ли противостоять развивающей собственное масштабное производство военной техники державе страна-побирушка, существующая лишь на пожертвования своих западных хозяев, есть только один ответ».
Политик Валерий Шинкаренко уверен, что нашему ОПК есть чем гордиться:
«Западная пресса с горечью признает, что наши дроны "Ланцет" не оставляют шансов ВСУ на успех, а у западных стран нет техники, способной защититься от этих БПЛА. Наш танк Т-90 "Прорыв" называют лучшим в мире танком, "Терминатором", способным работать как в условиях полевого наступления, так и в условиях городского боя. Абсолютная мировая звезда – официально признанный лучшим разведывательно-ударным вертолетом в мире Ка-52. На форуме он демонстрируется с многоцелевой управляемой ракетой "Изделие 305". С начала СВО предприятия оборонного комплекса перешли практически на круглосуточный режим работы. И очень многие технологии, производственные и научные цепочки пришлось восстанавливать буквально из руин, оставленных после развала СССР. К сожалению, была практически утрачена система профтехобразования, ушли в демократическое небытие многочисленные конструкторские бюро и научно-исследовательские институты. Сегодняшняя российская оборонка остро нуждается в кадрах».
«Мюсли вслух» пишут о значимости демонстрации трофейной техники:
«Более 870 образцов трофейного вооружения и военной техники ВСУ, в том числе западного производства, захваченных в ходе спецоперации российскими войсками, представлены на форуме "Армия-2023". И эта выставка далеко не последняя. Практическая польза изучения отечественными специалистами важнейших узлов трофеев дополняется пропагандистским эффектом в виде наглядного доказательства масштаба потерь украинской армии».
Взрыв на АЗС в Махачкале
В понедельник вечером на окраине Махачкалы загорелся автосервис, затем огонь перекинулся на автозаправку, после чего прогремел взрыв. Погибли 35 человек, более 60 госпитализированы. Следователи обнаружили, что на месте происшествия хранились легковоспламеняющиеся удобрения, от возгорания которых произошел взрыв.
«ИнформБюро» цитирует репортаж с места взрыва:
«Где такое еще можно представить? Такое даже придумать невозможно: склад селитры, заправка, автосервис, жилые дома... палатка гриль. Как это могло не взорваться? Что в голове причастных? Не знаешь, что хуже – глупость или умысел».
Глава Дагестана Сергей Меликов благодарит всех, кто помогал пострадавшим:
«Благодаря героическим действиям сотрудников экстренных служб были спасены жизни многих людей, удалось избежать возгорания и детонации уцелевших от первого взрыва резервуаров с топливом, что было бы чревато еще более тяжкими последствиями. Группами врачей, психологами, другими специалистами принимаются все необходимые меры. Будут решаться и социальные вопросы. Своевременно даны все необходимые поручения по оказанию всесторонней помощи. В настоящее время причины трагедии выясняются. Правоохранительные органы проводят проверку, по итогам которой будет сделано все возможное, чтобы справедливость восторжествовала, обеспечена безопасность дагестанцев. Отдельной благодарности заслуживает руководство братской Чеченской Республики, направившее бригады врачей для оказания помощи пострадавшим в медицинские учреждения Махачкалы».
Журналистка Юлия Витязева приводит скриншот из украинского канала с предложением к украинским мошенническим колл-центрам заставлять россиян поджигать не военкоматы, а автозаправки:
«К сведению тов. майора. Ибо трагедия в Махачкале очень вдохновила наших врагов, которые, не имея побед на поле боя, все больше переходят на террористические методы войны внутри нашей страны».
«АДЕКВАТ Z» просит запомнить это беснование украинских пропагандистов:
«В Махачкале большая беда. Укропропаганда захлебывается от счастья. Ее потребители, судя по комментариям и особенно бесчисленным лайкам, тоже. Это чтобы ни у кого, никогда и никак не возникало и тени мысли, а их-то за що. Вот за это. Двадцать лет зревшее под относительным спудом, а последние десять – попершее в рост бурьяном на компостной куче, потому что стало окончательно можно. Обосновать необходимость денацификации нагляднее невозможно. И для всех кадров всех чубатых медиа она обязана быть поголовной».
Депутат Госдумы Артем Метелев пишет о работе волонтеров:
«Ужасная трагедия в Дагестане. В очередной раз погибли невинные люди. В Республике объявлен траур. Соболезнуем всей страной семьям погибших. На месте с самого утра работает наш штаб #МыВместе, объединивший молодежные и волонтерские организации. Добровольцы оказывают помощь пострадавшим, помогают разбирать завалы».
Новые похищения детей на Украине
В конце прошлой недели глава подконтрольной Киеву Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что в Купянском районе власти готовят принудительную эвакуацию детей. По официальным данным, в районе находятся 523 ребенка.
Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова объясняет, что такое принудительная эвакуация детей в исполнении Киева:
«Наша Парламентская комиссия по расследованию преступных действий киевского режима в отношении несовершеннолетних уже изучила все возможные алгоритмы нацистов. <…> Сейчас в городе идут приготовления к принудительному вывозу детей. Даже если дети, родители или законные представители не хотят уезжать, детей будут увозить насильно "Белые Ангелы". Это профессиональные похитители детей, которым помогает полиция. Их появление в любом городе сеет панику. Родители прячут детей в подвалах и у родственников. Они уже засветились во многих городах ЛНР, ДНР, Харьковской и Одесской областей, а недавно были замечены в Купянске. Сегодня похищения детей на Украине поставлены на поток. Бывшие сотрудники СБУ, которые не стали работать на нацистов, раскрыли подробности криминальных группировок похитителей. Украинские дети становятся жертвами работорговцев из Британии и США, которым помогают американские и британские спецслужбы и ЧВК, сотрудники СБУ и несколько фондов на Украине. А известный американский журналист Клейтон Моррис прямо сказал правду в эфире "Redacted News": "Украина стала мировым центром торговли детьми для западных стран"».
«РосСкандал» обращает внимание на то, что украинские законодатели даже не пытаются скрыть свои преступные намерения:
«Соль в том, что за этими людоедами стоят работорговцы, черные трансплантологи и спецслужбы из Британии и США, а также СБУ и несколько фондов на Украине. Настоящий международный спрут, который питает война. И, как видите, у этой войны очень мощные лоббисты. В том числе на самых верхах Украины, где сегодня готовят закон о принудительном изъятии детей в ходе эвакуации».
«Pisarev Z - Спецкор Черноземья» напоминает о судьбе ранее «эвакуированных» детей:
«Вчера в Купянском районе была объявлена обязательная эвакуация. Обязательная, но не насильная. Каждый житель мог отказаться эвакуироваться, написав письмо-отказ. Теперь детей хотят вывезти силой. В Купянске осталось, по словам [главы Харьковской областной военной администрации Олега] Синегубова, 523 ребенка, и куда их планируют вывозить, пока неизвестно. Напомним, что "Первый Харьковский" писал о насильственной эвакуации детей в Волчанском районе. О судьбе этих детей неизвестно ничего».
«Новости СВО и боевые сводки / специальная военная операция/ война, россия, украина» пишут, что родители из Купянска бьют тревогу:
«Ехать на Украину с ее беззаконием, разгулом преступности, ущемлением русскоязычных и черным рынком детской трансплантологии хотят далеко не все. Судя по всему, киевские власти это понимают и просто не дают выбора семьям с детьми, заставляя их переезжать в незалэжную. Начальник Чугуевской военной администрации Сергей Лободенко на брифинге 11 августа заявил, что будет следить за тем, чтобы насильно эвакуированные семьи с детьми не возвращались домой. Фактически эти семьи с детьми оказались заложниками в руках нацистского режима. Прикрываясь словами заботы о детях, киевский режим не пускает жителей домой, подозревая, что многие здесь ждут прихода России. К тому же сами насильно эвакуированные заявляют об ужасных условиях, которые Киев предоставляет харьковчанам: грязные общежития, один туалет на несколько десятков человек, различные кишечные расстройства у детей и взрослых. Поэтому единственный аргумент киевского режима – сила. И до тех пор, пока этот режим может ее применить, он представляет опасность для мирных жителей».
«Multivar» сочувствует украинским родителям:
«Если родители написали отказ на эвакуацию, то детей будут забирать силой. Данный факт подтверждает и информация о том, что "специальная комиссия" ходит по домам и квартирам в поисках детей. Если семья отказывается выезжать, то вызываются представители опеки, и несовершеннолетнего забирают. <…> Выбора у многих нет, поскольку отказ выехать может привести к более катастрофическим последствиям. До сих пор неизвестна судьба многих детей, которых изъяли у родителей представители "специальной комиссии". Взрослые так и не могут их найти, многие пропали без вести, некоторые отправлены за границу, якобы для нахождения в лучших условиях. Но давайте посмотрим правде в глаза: часть детей продана на органы и эксперименты, некоторые находятся в сексуальном рабстве, возможно, кому-то повезло, и он живет в интернате».
Вступление Украины в НАТО в обмен на территории
Глава канцелярии генсека НАТО Стиан Йенсен допустил возможность вступления Украины в альянс в обмен на уступку части территорий России. По его словам, такой вариант является нежелательным, но вероятным.
«Темник» считает, что подобные заявления говорят о неверии Запада в успех украинского наступления:
«МИД Украины очень возмутился. А "Суспільне" выпустила текст с комментариями представителя НАТО. Последний уверяет, что Альянс поддерживает территориальную целостность Украины. Правда, комментарий анонимный, не исключаем, что выдуманный. Официальные НАТОвцы пока не высказались о тезисах Йенсена. Сам факт заявления Йенсена и молчаливое принятие коллег говорит о том, что надежды на результативность контрнаступления стремительно испаряются. Поэтому учащаются появления нарративов о вариантах мирного соглашения».
«PublicO» отмечает, что на Украине слова Йенсена восприняли как зраду:
«Здесь примечателен не только вариант урегулирования без соблюдения установки о территориальной целостности, но сам факт обсуждения будущего Украины без согласования с Украиной. НАТОвскому чиновнику немедленно ответил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк, который заявил, что добровольный отказ Украины от части своих территорий ради членства в НАТО недопустим. По его словам, этот сценарий является желательным для России, потому что он заморозит вооруженный конфликт, а не остановит его окончательно».
«Запрещенная Украина» объясняет, почему для украинского руководства такой вариант неприемлем:
«Реакция киевского режима не заставила себя ждать – говорящие головы заявили, что не пойдут ни на какие уступки. Они-то и не воюют, и их дети не гибнут. Поэтому собственный народ отправлять в мясорубку им не жалко».
После скандала Йенсен взял свои слова обратно, заявив, что его не так поняли, и назвал свое заявление об уступке украинских территории России в обмен на членство в НАТО ошибочным.
«338» полагает, что устами Йенсена кукловоды прощупывали общественное мнение:
«Стиан Йенсен – это что-то вроде мальчика на побегушках у генсека, личный помощник. Который в медиа появляется почти никогда. <…> Инсайд от Йенсена – это не троллинг Кулебы, недавно обещавшего пресекать примирительную риторику. И даже не про распоряжение натовцами территориями вроде бы суверенных государств. Это прощупывание нашего, российского гражданского общества на предмет настроений усталости. И опять же про перевирание целей спецоперирования Украины. А ведь СВО начиналась не из-за территориальных притязаний. Что так же забывается».
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