Телеграм: метро из Москвы в Донецк и терапия трофейной техникой

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В четверг в Москве в центральном выставочном зале «Манеж» в рамках выставки «Год нового транспортного каркаса» Владимир Путин принял участие в открытии движения по новой ветке наземного метро – третьему Московскому центральному диаметру (МЦД-3). Выставка проходит на полях Московского урбанистического форума и посвящена крупнейшим проектам столичного транспортного комплекса. Пояснения президенту давал мэр Москвы Сергей Собянин.

«ШЭР / Шеринг. Экология. Рациональность» радуется:

«Работа проделана колоссальная: инфраструктуру центрального участка диаметра создавали с нуля, более 70% курсирующих по МЦД-3 поездов – это новый подвижный состав. Диаметр разгрузит участки сразу трех линий московского метро и вылетные магистрали столицы. Очень круто!»

«Доктор Z прописал» рассказывает про МЦД-3 и гигантские планы:

«МЦД-3 свяжет Зеленоградский административный округ Москвы и город Раменское, соединив Ленинградское направление Октябрьской железной дороги и Рязанское направление Московской железной дороги. Длина диаметра составит 85 км. Всего на маршруте будет 38 станций, на 14 из них будут пересадки на метро, МЦК и пригородные железнодорожные направления. Президент на церемонии открытия отметил, что пришло время для реализации высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Петербургом. По словам Путина, время в пути составит 2 часа 15 минут вместо нынешних четырех часов. Но и это еще не все – президент заявил, что видит перспективы строительства ВСМ до Адлера, а также Донецка и Луганска. Путин также пообещал переговорить с Лукашенко о строительстве ВСМ между Москвой и Минском».

Политолог Алексей Чеснаков рассматривает политические аспекты транспортных вопросов:

«Вопросы, связанные с транспортом, относятся к числу наиболее чувствительных для избирателей и однозначно воспринимаются как зона особой ответственности власти. Сегодня внимание привлекло то, что Путин откровенно говорит о будущих больших транспортных проектах. Показывая, что для решения таких задач деньги найдутся. Управление потоками мобильности внутри страны тоже становится важной целью. Как, впрочем, и развитие новых видов транспорта».

«Мейстер» считает, что происходящее имеет исторический масштаб:

«Владимир Путин фактически утвердил много лет обсуждающийся проект строительства скоростной железной дороги из Москвы в Петербург, заодно отметив необходимость последующего продолжения проекта и создания сети – как минимум, вплоть до Черного моря и Урала. Учитывая недавно активизировавшееся обсуждение темы скоростной магистрали со стороны РЖД, эти слова Путина можно считать признаком принятия решения. Будем ждать его утверждения, подписания контрактов и практической реализации в ближайшие годы проекта, много лет пребывавшего в подвешенном состоянии. Появление дороги, позволяющей доехать из центра Москвы до центра Петербурга за два с небольшим часа, будет не менее важной вехой, чем создание ЖД в принципе при Николае I и достижения привычного нам до сих пор графика "ночь в пути" при Александре III».

В четверг вечером Путин провел в Кремле заседание Президиума Госсовета по вопросам развития общественного транспорта в стране.

«Общественный транспорт» обобщает ключевые инициативы, прозвучавшие на Госсовете:

«Продлить все текущие федеральные меры поддержки; позволить устанавливать долю электротранспорта среди такси; создать единую платформу электрозарядок; внести в законодательство DRT; добавить гибкость в текущее законодательство и нормативное регулирование в рамках контрактов на транспортную работу, на закупку транспорта, нормативное регулирование в рамках исполнения транспортной работы; привести парк подвижного состава к нормативному состоянию и обеспечить обновление на ежегодной основе в доле 10% от парка; внедрять цифровые методы управления транспортной системой, в том числе на основе продуктов "Гостех"».



