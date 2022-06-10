Телеграм: Медведев ненавидит. Донбасс казнит. Америка вербует
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Школа губернаторов и её Донбасс
Выпускники «школы губернаторов» заняли руководящие должности в Донецкой и Луганской народных республиках. В среду исполняющим обязанности председателя правительства ДНР был назначен Виталий Хоценко, ранее работавший в правительстве ЯНАО и Ставропольского края, а позже директором департамента региональной промышленной политики и проектного управления Министерства промышленности России. В четверг первым заместителем председателя правительства ЛНР был назначен Владислав Кузнецов, работавший в структурах СИБУР, бывший депутатом Госсобрания Башкортостана и вице-губернатором Курганской области. Хоценко и Кузнецов являются выпускниками IV потока программы подготовки кадрового резерва Высшей школы государственного управления.
Депутат Госдумы, председатель партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Сергей Миронов приветствует эти назначения:
«Приветствую эти назначения. Они знаменуют собой начало реальной интеграции республик Донбасса в состав России, к чему наша партия призывала долгое время. Лед тронулся! Уверен, при поддержке новых руководителей, которые хорошо знают российские реалии, политические и экономические процессы объединения пойдут быстрее и с пользой для жителей как Донбасса, так и России в целом».
«Землянка» обращает внимание на трудовые биографии новых представителей Донбасса:
«К управлению республиками Донбасса привлекаются профессиональные федеральные и региональные чиновники, опыт работы которых связан с развитием региональных экономических систем. <…> К моменту фактического присоединения к нашей стране эти регионы уже должны быть надлежащим образом подготовлены, в том числе в экономическом и инфраструктурном аспекте. Для этого будут привлекаться и возможности регионов, которые взяли на себя миссию помощи в восстановлении и развитии Донбасса».
В состав нового правительства ДНР, помимо Хоценко, вошли еще двое граждан РФ. Должность первого замруководителя администрации главы ДНР занял Александр Костомаров, который ранее был заместителем губернатора Ульяновской области. Заместителем председателя правительства ДНР стал Евгений Солнцев, работавший в Минстрое России.
«Логика Маркова» пишет об интеграционных процессах:
«Что означает смена правительства в ДНР? Причина смены хорошая для ДНР. Это полная интеграция руководства ДНР с правительством России. Москва берет на себя всю ответственность. Все руководители правительства из РФ. А премьер из Минпромторга с главной задачей обеспечить наконец полную работу всех предприятий Донбасса. Это было распоряжение Путина еще 5 лет назад. А выполнят его сейчас».
В 2019 году Хоценко стал финалистом конкурса «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». «Мюсли вслух» считают его перспективным политиком:
«Назначение новым премьер-министром ДНР гражданина РФ Виталия Хоценко ненавязчиво намекает, что вступление Донбасса в состав России – дело ближайшего будущего. Это уже практическая задача, решать которую Кремль направил выпускника "школы губернаторов" с опытом работы в ЯНАО, Ставропольском крае и федеральном Министерстве промышленности и торговли. Видимо, перспективный кадр, раз получил такую миссию. К нему стоит присмотреться».
Политолог Дмитрий Фетисов считает, что значимую роль в карьере Хоценко сыграл губернатор Ставропольского края:
«В прошлом Хоценко с марта 2010 г. занимал должности в органах государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа: директор Департамента по науке и инновациям ЯНАО; помощник, эксперт-консультант первого заместителя губернатора ЯНАО, курирующего промышленный, топливно-энергетический и природно-ресурсный блоки. А с 16 декабря 2013 г. был назначен министром энергетики, промышленности и связи Ставропольского края. И тут показательно, что этим первым заместителем губернатора ЯНАО в то время, а позже губернатором Ставрополья был действующий глава Ставрополья Владимир Владимиров. Именно при нем Хоценко работал и в ЯНАО, и на Ставрополье, а позже ушел в Минпромторг. По слухам, тоже не без поддержки Владимирова. Прекрасно помню, что назначение Хоценко в 2013-м критиковали многие представители местной элиты, ссылаясь на его молодость. А Владимиров гнул свою линию и "двигал" Хоценко. Теперь значительная часть этих критиков уже канула на свалку политической истории, а Владимиров может записывать себе в актив еще одно достижение. Губернаторов, "расставляющих" свои кадры на ответственные должности за пределами региона, в стране можно пересчитать по пальцам одной руки».
Донбасс и его верховный суд
Верховный суд ДНР приговорил к смертной казни граждан Великобритании Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также марокканца Саадуна Брагима, обвиненных в участии в боевых действиях на стороне Украины в качестве наемников.
Политолог Малек Дудаков рассказывает, что в Великобритании решение суда вызвало скандал:
«В Лондоне с ужасом восприняли суд над британскими наемниками, кого приговорили к смертной казни в ДНР. В особенности здесь упражняются таблоиды – которые и до этого активно писали по теме пленных британцев, беря интервью у их родственников. В Daily Express перечисляют "ужасные" виды казней, которые русские могут использовать в отношении наемников – с повешением или даже четвертованием. Там привели и мой комментарий – с предложением обмена наемников на замороженные активы России. Лондон на такое не пойдет – но это вызовет смуту в прессе, с обвинениями в адрес правительства, что оно не готово менять жизни своих подданных на деньги. Много вопросов появляется к главе Форин офис Лиз Трасс – одному из возможных преемников Бориса Джонсона на посту премьера. Она еще в конце февраля поддерживала решение британцев отправляться воевать за Украину. Но сама полностью устранилась от их дальнейшей судьбы – боясь замарать этим свою биографию. И наотрез отказалась даже встречаться с родственниками пленных. Даунинг Стрит вдруг вспомнил сегодня о Женевской конвенции – и этим ограничился. Сейчас британскому истеблишменту, погруженному во внутренние дрязги, совсем не до наемников. Однако в случае, если наемников действительно казнят, этот факт будет активно использоваться против Бориса. И сильно ослабит позиции Лиз Трасс – кому еще долго будут припоминать ее близорукую поддержку наемничества».
«АДЕКВАТ Z» считает, что другим наемникам пора сделать выводы:
«Чисто теоретически для всех или некоторых дело может кончиться смягчением наказания в апелляции или в порядке помилования. На практике вероятность такого исхода не выглядит совсем нулевой, но высокой не выглядит и подавно. Помимо очевидных соображений справедливости, то есть соразмерности, воздаяния, ключевым в этом вопросе видится сигнал всем воюющим за укров иностранным недобиткам: или ты удираешь отсюда бегом, или ты в земле. И даже если сдашься войскам России, а не республик, милость быть судимым и осужденным по закону России надо еще заслужить самыми титаническими усилиями. А британские власти, еще в апреле умывшие руки по своим подданным, сейчас будет ждать отдельный и очень весомый привет от благодарных соотечественников. Всей душой верю, что с польскими властями повторение этого сценария будет только вопросом времени».
Журналист Андрей Афанасьев в своем канале «Афанасьев Z» объясняет, что этот приговор спасет жизни других потенциальных наемников:
«Высшая мера наказания для иностранных наемников, приехавших убивать жителей ДНР и ЛНР, – это прививка для всех тех, кто задумывается о том, чтобы отправиться по их стопам. Возможно, это решение спасет больше жизней иностранцев, чем мы можем представить. "С Руси не возвращаются" – это одно из самых древних внешнеполитических заявлений. Расстреливать их или нет – решит Трибунал. Возможно, они решат обжаловать приговор. Но послание вовне должно быть максимально четкое: пришедшим нас убивать пощады не будет».
«Мараховское время» пишет о том, как британцы воспринимают Россию, и вспоминает о безобразном поведении британских туристов в Прибалтике:
«Британцы за рубежом вели себя настолько дурно, насколько считали возможным себе позволить. И в стране-кандидате в ЕС они могли себе позволить все любое. А перед вылетом в Москву британских болельщиков снабжали консульским буклетом. Я его читал: там было указано, что, во-первых, Британия не может отвечать за их правонарушения в России, а во-вторых, все спортивные мероприятия там "охраняет ОМОН – безжалостные убийцы, воевавшие на Кавказе". Я не шучу, там так и было написано, ruthless killers. ...Это все, что я хотел бы сказать о возможной британской мести за своих наемников».
«338» рассуждает о том, что будет дальше:
«Просто представим один из сценариев. Наемников возвращают в обмен на какие-то гарантии. Гарантии Лондоном в любом случае будут нарушены, наемники вернутся домой если не героями (или в Киев как граждане Украины, отказавшиеся от британского гражданства задним числом), то явно не как военные преступники, подлежащие отбыванию наказания. Впрочем, даже подданные Короны, примкнувшие к ИГ, отделались по возвращении не такими большими сроками. Но то было ИГ, а тут Киев. Приговоренные наемники что для Лондона, что для Киева не такие крупные птицы, чтобы из-за них поступаться геополитическими интересами. Тем более что не такие важные задачи эти наемники решали на территории ДНР. Другой сценарий более реалистичен. Завтра или уже сегодня начинается публикация проводящих параллели с судами шариата в ИГ, обвиняемыми на которых были британские и иные граждане. Просто потому, что они могут провести такую параллель. При этом возможна параллельная реализация обоих сценариев – попытки освобождения своих граждан и соответствующая информационная работа».
Украина и её зерно
Россия неоднократно подчеркивала, что вывозу зерна из украинских портов препятствуют вооруженные силы Украины, заминировавшие порты. Но Украина и Запад обвиняют Россию в блокировке зерна, что якобы грозит глобальным голодом, который больше всего ударит по странам Африки. Однако на этой неделе директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН для связи с Россией Олег Кобяков заявил, что застрявшее в украинских портах зерно составляет менее 1% от оборота зерновых на международном рынке.
В среду в Анкаре прошли переговоры министров иностранных дел России и Турции Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу по вопросу вывоза зерна, заблокированного в украинских портах. По словам министров, российские и турецкие военные обсуждают детали разминирования портов, а Анкара готова организовать встречу России, Украины, Турции и ООН.
Политик Николай Стариков считает, что возня вокруг зерна – это попытки НАТО найти предлог для ввода военных кораблей в украинские порты:
«Их задача – создать повод для ввода военных кораблей США, Великобритании и других стран НАТО в Черное море. Под предлогом "конвоирования судов с зерном" ввести туда серьезные силы и создать ситуацию невозможности выполнения Россией части задач, поставленных в рамках СВО. Представьте себе: боевые корабли НАТО заходят в Одессу и, возможно, там даже остаются. То, что в трюмах этих кораблей будет завезено огромное количество всевозможного оружия и снаряжения, тут можно даже не сомневаться. Но само присутствие флота НАТО с точки зрения западных стратегов способно изменить ситуацию и направить события в совершенно иное русло. Такое развитие событий не нужно России, оно совершенно не устраивает Турцию. И поэтому визит Сергея Лаврова в Стамбул и переговоры по "проблеме вывоза зерна" призваны не реально обеспечить вывоз этого самого зерна, а лишить Запад предлога для ввода флота в Черное море. С другой стороны – лишить его козырей в ведущейся информационной войне против России».
В четверг представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано призвал все страны мира не покупать у России зерно, якобы «похищенное» на Украине.
Депутат Госдумы, глава ЛДПР Леонид Слуцкий комментирует это заявление:
«Какая грубая манипуляция! Именно Украина создала максимальные препятствия. ВСУ заминировали прибрежную полосу, заблокировав тем сам выход кораблей с зерном из портов. Россия же больше месяца ежедневно объявляет коридоры безопасности для судов. Киев мировая продовольственная безопасность не сильно волнует. Главное – поддерживать образ жертвы, который можно и дальше эксплуатировать на европейской арене. Да и сам посыл господина Стано абсолютно безграмотен. Как объявил на прошлой неделе президент России Владимир Путин, в этом сельскохозяйственном году Россия отправит на экспорт 37 млн тонн зерна, а за 2022-2023 экспорт может вырасти до 50 млн тонн. И к украинскому оно, поверьте, не имеет и не будет иметь никакого отношения. Евросоюз, похоже, пытается объявить российский зерновой экспорт "скупкой краденного", цинично умолчав о предложениях опустошить все украинские хранилища в свою пользу. Лицемерная пропаганда, которой позавидовал бы Геббельс…»
«Доктор Z прописал» подчеркивает, что ООН признала обвинения в адрес России бездоказательными:
«Структуры ООН не располагают возможностями подтвердить заявления Киева о том, что Россия якобы экспортирует украинское зерно, заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик. "Мы видели эти сообщения в СМИ, говорили с нашими коллегами из Всемирной продовольственной программы. У них нет возможности подтвердить эти обвинения. Мы все выступаем за свободную торговлю продовольствием по Черному морю, чтобы обеспечить потребности людей по всему миру", – сказал он. "Этим обвинениям", между тем, уже более месяца. И их давно уже подхватила в том числе и западная пресса. А по факту что же получается, опять паны соврамши? Впрочем, разве в этом есть что-то новое».
«Друид» отмечает, что самый простой и дешевый способ вывезти украинское зерно блокируют США:
«Еще 3 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко переговорил с генсеком ООН Антониу Гуттеришем и на фоне ситуации с блокировкой черноморских портов предложил альтернативную логистическую схему. По ней украинское зерно пойдет через Белоруссию в прибалтийские порты. Предложенную схему как самый простой и дешевый способ доставить зерно поддержал президент России Владимир Путин, придав ей значительный вес. Однако для этого, как отмечается, надо снять санкции с Белоруссии. И вот сегодня, 6 июня, стало известно о том, что США не станут снимать ограничительные меры против Москвы ради возобновления экспорта украинского зерна на мировой рынок, пишет Politico со ссылкой на источник в американском правительстве. Соответственно, санкции против Минска также останутся в силе. Это в очередной раз доказывает то, что ответственными за возможный продовольственный кризис, который начался еще в 2020 году, будут именно США и их сателлиты. Россия все так же выполняет договоренности».
«Всевидящее око» удивляется украинским властям, которые кричат о предстоящем голоде, но при этом продают свое зерно с большими скидками:
«Турки декларировали, что собираются закупать украинское зерно со скидкой 25%. Украинским властям, очевидно, не только зерно для граждан не очень нужно – поэтому они намереваются продавать его в тот момент, когда весь мир старательно запасает, ограничивая экспорт. Украинским властям еще и деньги за него не очень нужны. Им нужно, чтобы их погладили по макушке за услужливость и выдали очередную партию гранатометов из консервации. Которыми можно еще кого-нибудь убить и что-нибудь разрушить. А конструктивные всякие вещи, с точки зрения украинских властей – это для лохов вроде русских, которые восстанавливают освобожденные территории».
Америка и её спецслужбы
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что получил письмо от американского Госдепартамента с призывом осудить действия Владимира Путина. По словам Антонова, у посольства России в США раздают карточки якобы с контактами ФБР и призывают обращаться к представителям спецслужб, а в американских СМИ публикуют призывы к российским военнослужащим и дипломатам предать родину.
«МНЕНИЕ» обвиняет американцев в непрофессионализме:
«Глупо, примитивно, абсолютно по-детски. Что там буржуины возомнили, опять Россию с Украиной перепутали? У нас те, кто хотел бочку варенья и корзину печенья, давно от тоски за бугор свалили. А почему бы им не прислать такие же письма, например, Лаврову, Шойгу, Кадырову? Путину? Вот так всегда бывает, когда на госслужбу берут кого попало с образованием из боевиков Микки Спиллейна и Яна Флеминга, "раз русский – то непременно злой, продажный и носит коричневые ботинки с черным костюмом". Идиотизм полнейший, у нас и так отношения на, наверное, самой низкой точке в современной истории, так вашингтонцы пытаются их еще больше испортить».
«МИРОВАЯ |Z|O|V| политика | прогнозы | аналитика» догадывается о причинах поведения американцев:
«Не меряют ли американцы по себе продажность других и поэтому так смело предлагают предать страну? Это многое бы объяснило».
Сенатор Григорий Карасин отмечает, что такое происходит не только в США:
«Замечу, что подобная активность проявляется вокруг всех наших посольств в Евросоюзе. Спецслужбы Запада окончательно отбросили все приличия и занимаются открытой лобовой вербовкой. Такой топорной работы не было даже в худшие годы холодной войны. Стыдно, господа!»
«Мейстер» размышляет о том, как руководству России реагировать на эти выпады:
«Известно, что на российские посольства за рубежом сейчас оказывается сильнейшее психологическое давление по одной и той же схеме: попытки всучить сотрудникам визитки сотрудников спецслужб с предложениями "прийти поговорить", адресная рассылка писем, как электронных, так и физических, с призывами "осудить действия России", провокационные объявления и т.д. Один и тот же почерк, что в "нейтральной" (уже нет) Швеции, что в США, и не только там. При этом да, есть и те, кто выступает за сохранение дипломатических и научных контактов, продолжение диалога и его развитие. Совместить это достаточно просто, даже не впадая в версии про "злого и доброго следователя": на развитие конфликта настроены отнюдь не все, но политику сейчас определяют именно ястребы. Советовать под руку руководству страны сейчас рвать или сохранять дипотношения в ответ на соответствующие выпады было бы слишком самоуверенно, так что просто будем надеяться, что выбор реакции на поведение партнеров в каждом отдельном случае окажется правильным».
Медведев и его ненависть
Во вторник зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев опубликовал в своем телеграм-канале пост: «Меня часто спрашивают, почему мои посты в Телеграм такие резкие. Отвечаю – я их ненавижу. Они ублюдки и выродки. Они хотят смерти нам, России. И пока я жив, я буду делать все, чтобы они исчезли». Жесткая риторика вызвала резонанс.
«ПолитСатирКа» считает, что замглавы Совбеза символизирует коллективного русского медведя:
«Дмитрий Медведев стремительно возвращается в повестку. От либерального добряка, коим он казался в эпоху премьерства, не осталось ни следа. Наоборот, мы видим серьезную заявку на лидерство в силовом блоке. Решительный, эмоциональный, категоричный. Собственно, как и весь наш коллективный русский медведь, которого разбудил Запад».
«РосСкандал» считает заявление Медведева плохим сигналом для Запада:
«Запад долгое время считал Дмитрия Медведева удобным – современный, улыбчивый, не служил в КГБ. Тем страшнее русофобам наблюдать метаморфозу… Сегодня Медведев не только признался в ненависти к ним, назвав ублюдками и выродками, но и пообещал жизнь положить, чтоб они исчезли. Заявление для западных элит очень пугающее! Медведев просто так словами не бросается. Не зря украинский блогер Шарий год назад назвал его вестником апокалипсиса для Украины, что, в принципе, сбылось… Так что Западу сейчас надо бы не о седьмом пакете санкций думать, а о том, как поскорее навести сожженные им мосты с Россией…»
Политолог Сергей Старовойтов отмечает, что заявление Медведева выводит официальную риторику на новый уровень:
«Дмитрий Медведев дает мастер-класс по "новой искренности". Понятно, что своими резкими высказываниями он расширяет "окно Овертона" – раздвигает рамки допустимого. И вот мне интересно, кто из политиков и на каком уровне подхватит этот его флешмоб?»
«Франция Баска» пишет о растерянности французских СМИ:
«Ни "Фигаро", ни "Ле Монд" так и не поняли, кого Медведев имел в виду под "ублюдками" и "выродками". И это не шутка! Так и пишут: "Вот только непонятно, кого имеет в виду Медведев?" И невдомек им, что их, родимых, и имеют. Так что, Дмитрий Анатольевич, в следующий раз надо бы добавить конкретики (например, использовать: проклятые "лягушатники", "макаронники", "сосисочники", ну, не мне учить). Надо использовать, так сказать, "высокоточные посты", а то до партнеров не доходит».
«Темник» не исключает, что Медведев нацеливается на аудиторию Жириновского:
«Возможно, Дмитрий Анатольевич примеряется к нише, освобожденной Жириновским. В последнюю эпоху единственным успешным актором, эксплуатировавшим поток эмоций (прежде всего речь об эпатажных и брутальных) был именно Владимир Вольфович. Хотя всем известно, что он был весьма образованным и глубоко мыслящим человеком, "на камеры" он не позволял себе умничать и извергал лишь фонтаны эмоций. Преемника легендарному лидеру ЛДПР в роли отечественного "Оно от политики" до сих пор не нашлось. Слуцкий только формально унаследовал пост лидера партии. Компетенции публичного "жириновства" по наследству к нему не перешли. Вовсе не исключено, что Медведев потихонечку примеряется к этой политической нише со сложившейся аудиторией. Причем возможность занять ее буквально валяется под ногами и ждет, кто подберет к ней ключи».
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