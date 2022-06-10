Телеграм: Медведев ненавидит. Донбасс казнит. Америка вербует

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Выпускники «школы губернаторов» заняли руководящие должности в Донецкой и Луганской народных республиках. В среду исполняющим обязанности председателя правительства ДНР был назначен Виталий Хоценко, ранее работавший в правительстве ЯНАО и Ставропольского края, а позже директором департамента региональной промышленной политики и проектного управления Министерства промышленности России. В четверг первым заместителем председателя правительства ЛНР был назначен Владислав Кузнецов, работавший в структурах СИБУР, бывший депутатом Госсобрания Башкортостана и вице-губернатором Курганской области. Хоценко и Кузнецов являются выпускниками IV потока программы подготовки кадрового резерва Высшей школы государственного управления.

Депутат Госдумы, председатель партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Сергей Миронов приветствует эти назначения:

«Приветствую эти назначения. Они знаменуют собой начало реальной интеграции республик Донбасса в состав России, к чему наша партия призывала долгое время. Лед тронулся! Уверен, при поддержке новых руководителей, которые хорошо знают российские реалии, политические и экономические процессы объединения пойдут быстрее и с пользой для жителей как Донбасса, так и России в целом».

«Землянка» обращает внимание на трудовые биографии новых представителей Донбасса:

«К управлению республиками Донбасса привлекаются профессиональные федеральные и региональные чиновники, опыт работы которых связан с развитием региональных экономических систем. <…> К моменту фактического присоединения к нашей стране эти регионы уже должны быть надлежащим образом подготовлены, в том числе в экономическом и инфраструктурном аспекте. Для этого будут привлекаться и возможности регионов, которые взяли на себя миссию помощи в восстановлении и развитии Донбасса».

В состав нового правительства ДНР, помимо Хоценко, вошли еще двое граждан РФ. Должность первого замруководителя администрации главы ДНР занял Александр Костомаров, который ранее был заместителем губернатора Ульяновской области. Заместителем председателя правительства ДНР стал Евгений Солнцев, работавший в Минстрое России.

«Логика Маркова» пишет об интеграционных процессах:

«Что означает смена правительства в ДНР? Причина смены хорошая для ДНР. Это полная интеграция руководства ДНР с правительством России. Москва берет на себя всю ответственность. Все руководители правительства из РФ. А премьер из Минпромторга с главной задачей обеспечить наконец полную работу всех предприятий Донбасса. Это было распоряжение Путина еще 5 лет назад. А выполнят его сейчас».

В 2019 году Хоценко стал финалистом конкурса «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». «Мюсли вслух» считают его перспективным политиком:

«Назначение новым премьер-министром ДНР гражданина РФ Виталия Хоценко ненавязчиво намекает, что вступление Донбасса в состав России – дело ближайшего будущего. Это уже практическая задача, решать которую Кремль направил выпускника "школы губернаторов" с опытом работы в ЯНАО, Ставропольском крае и федеральном Министерстве промышленности и торговли. Видимо, перспективный кадр, раз получил такую миссию. К нему стоит присмотреться».

Политолог Дмитрий Фетисов считает, что значимую роль в карьере Хоценко сыграл губернатор Ставропольского края:

«В прошлом Хоценко с марта 2010 г. занимал должности в органах государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа: директор Департамента по науке и инновациям ЯНАО; помощник, эксперт-консультант первого заместителя губернатора ЯНАО, курирующего промышленный, топливно-энергетический и природно-ресурсный блоки. А с 16 декабря 2013 г. был назначен министром энергетики, промышленности и связи Ставропольского края. И тут показательно, что этим первым заместителем губернатора ЯНАО в то время, а позже губернатором Ставрополья был действующий глава Ставрополья Владимир Владимиров. Именно при нем Хоценко работал и в ЯНАО, и на Ставрополье, а позже ушел в Минпромторг. По слухам, тоже не без поддержки Владимирова. Прекрасно помню, что назначение Хоценко в 2013-м критиковали многие представители местной элиты, ссылаясь на его молодость. А Владимиров гнул свою линию и "двигал" Хоценко. Теперь значительная часть этих критиков уже канула на свалку политической истории, а Владимиров может записывать себе в актив еще одно достижение. Губернаторов, "расставляющих" свои кадры на ответственные должности за пределами региона, в стране можно пересчитать по пальцам одной руки».

