Телеграм: Магадан без мэра, Ватикан без скреп, а Госдума с плеткой и намордником

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Госдума приняла во втором чтении поправки в закон о Конституционном суде России. Наибольшее внимание Телеграм-каналов привлекло принятие поправки, которая запрещает судьям КС критиковать решения Конституционного суда в СМИ и интернете, а также обнародовать свое особое мнение при несогласии с решением суда.

«Законы города Китежа» рассказывают, что оглашать особые мнения судей не смогут не только сами судьи:

«Ранее высказывались предположения о том, что запрет на предание особых мнений гласности формально не коснется участников производства в КС, например – заявителей. Это дало некоторым комментаторам основание надеяться, что лица, не являющиеся судьями КС, но имеющие право знакомиться с материалами по жалобе, смогут рассказать публике о содержании особых мнений. Интрига не разрешена до конца, но этот стакан скорее наполовину пуст. <…> В поправках к ст. 43 судьям и другим лицам, присутствовавшим на заседании, где решался вопрос о принятии обращения к рассмотрению, или на закрытом совещании, запретят разглашать содержание дискуссии и результаты голосования».

«ОКОЛОКРЕМЛЯ» сопоставляет запрет на публикацию особых мнений с другой новацией – возможностью избирать главу КС не только из числа его судей:

«Уже сейчас данную инициативу интерпретируют как возможность назначить в КС человека с серьезным юридическим и политическим бэкграундом, дабы придать институту дополнительный вес. Среди имен, казалось бы, логичным образом фигурирует экс-премьер Дмитрий Медведев, органично сочетающий в себе обе траектории. Однако такой ход не коррелирует с другими инициативами комитета Госдумы по законодательству. В частности, запрет на публичное обсуждение рассматриваемых кейсов и на публикацию особого мнения в случае несогласия одного из судей с решением коллег по КС. То есть судья КС должен быть аполитичен и не должен ставить под сомнение легитимность решений суда. Иначе говоря, в заданных критериях назначение председателем Дмитрия Медведева или любого другого политика теряет свою функциональность, основанную на общественном авторитете».

«Нога народа» не соглашается с депутатом Госдумы от ЛДПР, который критиковал поправку:

«Сергей Иванов из ЛДПР <…> недоволен нормой о запрете на обнародование особого мнения судей Конституционного суда – это "полная узурпация власти", считает он. Ранее несогласный с тем или иным решением судья КС мог высказать особое мнение, теперь же это запрещено, рассуждает Иванов, что не совсем так: высказаться член КС может, но непублично, однако депутат недоволен невозможностью обсуждать эти решения. Теперь получается, по его словам, "шесть человек из КС умнее 450 депутатов, людей с большим опытом". Да, ряд депутатов и в самом деле горазд обсуждать любые вопросы до бесконечности – от Конституционного же суда требуется окончательное и бесповоротное решение, нравится оно кому-то или нет, это попросту вопрос легитимности власти».

«Темник» рассуждает о том, как по законопроекту голосовали депутаты от КПРФ:

«КПРФ пошла против президентского законопроекта о Конституционном суде. Во втором чтении проголосовала против. Хотя и в первом чтении не было особого пиетета к документу – "красные" воздержались от голосования. В целом для КПРФ сегодняшний маневр выигрышный. Во-первых, демарш коммунистов связан не с целым документом главы государства, а с появившимися ко второму чтению поправками Клишаса и Крашенинникова (запрет публичного особого мнения судей КС). Во-вторых, голосование против не повлияет на процесс принятия законопроекта. То есть для "красных" не будет негативных последствий. Но при этом компартия укрепляется в позиционировании себя как главной оппозиционной силы».

