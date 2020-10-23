Телеграм: Магадан без мэра, Ватикан без скреп, а Госдума с плеткой и намордником
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Госдума и ее "намордник" для судей
Госдума приняла во втором чтении поправки в закон о Конституционном суде России. Наибольшее внимание Телеграм-каналов привлекло принятие поправки, которая запрещает судьям КС критиковать решения Конституционного суда в СМИ и интернете, а также обнародовать свое особое мнение при несогласии с решением суда.
«Законы города Китежа» рассказывают, что оглашать особые мнения судей не смогут не только сами судьи:
«Ранее высказывались предположения о том, что запрет на предание особых мнений гласности формально не коснется участников производства в КС, например – заявителей. Это дало некоторым комментаторам основание надеяться, что лица, не являющиеся судьями КС, но имеющие право знакомиться с материалами по жалобе, смогут рассказать публике о содержании особых мнений. Интрига не разрешена до конца, но этот стакан скорее наполовину пуст. <…> В поправках к ст. 43 судьям и другим лицам, присутствовавшим на заседании, где решался вопрос о принятии обращения к рассмотрению, или на закрытом совещании, запретят разглашать содержание дискуссии и результаты голосования».
«ОКОЛОКРЕМЛЯ» сопоставляет запрет на публикацию особых мнений с другой новацией – возможностью избирать главу КС не только из числа его судей:
«Уже сейчас данную инициативу интерпретируют как возможность назначить в КС человека с серьезным юридическим и политическим бэкграундом, дабы придать институту дополнительный вес. Среди имен, казалось бы, логичным образом фигурирует экс-премьер Дмитрий Медведев, органично сочетающий в себе обе траектории. Однако такой ход не коррелирует с другими инициативами комитета Госдумы по законодательству. В частности, запрет на публичное обсуждение рассматриваемых кейсов и на публикацию особого мнения в случае несогласия одного из судей с решением коллег по КС. То есть судья КС должен быть аполитичен и не должен ставить под сомнение легитимность решений суда. Иначе говоря, в заданных критериях назначение председателем Дмитрия Медведева или любого другого политика теряет свою функциональность, основанную на общественном авторитете».
«Нога народа» не соглашается с депутатом Госдумы от ЛДПР, который критиковал поправку:
«Сергей Иванов из ЛДПР <…> недоволен нормой о запрете на обнародование особого мнения судей Конституционного суда – это "полная узурпация власти", считает он. Ранее несогласный с тем или иным решением судья КС мог высказать особое мнение, теперь же это запрещено, рассуждает Иванов, что не совсем так: высказаться член КС может, но непублично, однако депутат недоволен невозможностью обсуждать эти решения. Теперь получается, по его словам, "шесть человек из КС умнее 450 депутатов, людей с большим опытом". Да, ряд депутатов и в самом деле горазд обсуждать любые вопросы до бесконечности – от Конституционного же суда требуется окончательное и бесповоротное решение, нравится оно кому-то или нет, это попросту вопрос легитимности власти».
«Темник» рассуждает о том, как по законопроекту голосовали депутаты от КПРФ:
«КПРФ пошла против президентского законопроекта о Конституционном суде. Во втором чтении проголосовала против. Хотя и в первом чтении не было особого пиетета к документу – "красные" воздержались от голосования. В целом для КПРФ сегодняшний маневр выигрышный. Во-первых, демарш коммунистов связан не с целым документом главы государства, а с появившимися ко второму чтению поправками Клишаса и Крашенинникова (запрет публичного особого мнения судей КС). Во-вторых, голосование против не повлияет на процесс принятия законопроекта. То есть для "красных" не будет негативных последствий. Но при этом компартия укрепляется в позиционировании себя как главной оппозиционной силы».
Минфин и его "плетка" для силовиков
Минфин предложил объединить в одно ведомство МВД, ФСИН, ФСПП и фельдъегерскую службу, сократить или перевести на гражданскую службу 10% сотрудников МВД и Минобороны. Также в целях экономии средств Минфин предлагает увеличить срок выслуги для полицейских и продолжительность службы для выхода на пенсию для военных, отменить индексацию пенсий, урезать расходы на питание военных. В МВД и Минобороны предложения Минфина ожидаемо не поддержали.
«Контора Пишет» предлагает экономить на другом:
«Предложенная великим финансовым претором децимация куда менее полезна, чем, например, оптимизация государственных затрат на нацпроекты, которые в общей сумме выполняются едва ли чем наполовину, а финансовые средства остаются неосвоенными. Кроме того, непонятна цель этой инициативы – сократить бюджетные расходы ради накопления бюджетных денег, предназначенных для бюджетных расходов? Напомним, что по состоянию на начало 2020 года по нацпроектам не было освоено почти 190 млрд бюджетных денег, которые [глава Минфина Силуанов] Антон Германович тут же пообещал перекинуть на следующий год. Почему так получается? Получается так потому, что бюрократия, неготовность инфраструктуры и неспособность властей уложиться в установленные сроки – деньги приходят осенью, в октябре-ноябре, и до конца бюджетного года их освоить полностью просто нереально. Может, Минфину лучше заняться оптимизацией законодательной базы и разъяснением порядка расходования бюджетных средств, по сути лежащих мертвым грузом, чем заниматься мелочной ерундой, чреватой к тому же ростом социальной напряженности?»
«338» напоминает, что при главе Минобороны Анатолии Сердюкове такую реформу армии уже осуществляли, и результат никому не понравился:
«"Резать" начнут с того, от чего, казалось бы, армия и службы смогли бы отказаться. Например, сердюковская реформа вывела немало специалистов в гражданский персонал, упразднила ряд должностей, заодно сократив финансирование отдельных подразделений. Итог – поняли, что без них обойтись невозможно, обороноспособности нанесен ущерб (прежде всего нехватка кадров и рост недовольства среди военнослужащих = падение морально-психологического состояния и удовлетворенности службой = снижение престижности службы и боеготовности частей в целом). Например, так прошлись по системе военно-политического обеспечения службы, что по факту восстанавливается по сей день».
«Профессор смотрит в мiръ. Авторский Анонимный канал Дмитрия Евстафьева» вроде бы поддержал инициативу Минфина, но с иезуитским обоснованием:
«А я считаю, что "инициатива Силуанова" по урезанию расходов на армию (там ведь не только сокращение на 100 тыс. человек, там много чего интересного) исключительно своевременна. Потому что Минфин и лично Антон Германович Силуанов (1963 года рождения, из служащих, ранее не судимый) очень вовремя напоминают нам всем, что пока мы не наведем порядок внутри страны, пока мы не очистим элиту от рудиментов радикального либерализма и атавизмов эпохи партнерства с Западом; пока мы не восстановим суверенитет хотя бы в сфере государственного управления; пока у нас не появится единое понимание целей и задач государства, – до тех пор всякие заявления о "вставании с колен" и претензиях на влияние в мире будут лишь колебаниями воздуха вблизи рта говорящего, затухающими уже через два метра "социальной дистанции"».
«Мейстер» комментирует предложение о реформировании МВД:
«Отметим, что последний раз силовые структуры прошли реорганизацию в 2016 году, когда функции ФМС и ФСКН были переданы МВД. Однако данная инициатива не выглядит сейчас своевременной: столь серьезная реформа грозит внести сумятицу в работу правоохранительных органов и снизить ее эффективность. Идеи Минфина вряд ли найдут поддержку и потому, что снижение стимулов для сотрудников никак не скажется положительным образом на общественном порядке».
Магадан и его мэры
Ни одной заявки не поступило на конкурс на должность мэра Магадана, который планировали провести 23 ноября. Сейчас должность мэра занимает Юрий Гришан, который тоже не подал заявку на конкурс. Он продолжит исполнять обязанности главы города до тех пор, пока депутаты гордумы и представители губернатора не выберут нового мэра из желающих занять эту должность.
«РосСкандал» нашел объяснение:
«Если что, Магадан регулярно в лидерах рейтингов самых пьющих городов России. Людям просто не до того! Кстати, нынешнему мэру Магадана Юрию Гришану походу тоже "не до того"».
«Дозорный над Шаром!» считает, что дело в другом:
«Сейчас к губернаторам и мэрам пристальное внимание. И не только властей. Но и силовиков. Ничего не украдешь. Огромная ответственность. Посадят сразу. А зарплата совсем небольшая. <…> Ну да, дадут служебную квартиру. В ней можно будет пожить некоторое время, пока ты мэр. Потом сдать – и езжай восвояси. При этом дороги надо строить, промышленность надо поднимать, и с кризисом надо что-то делать».
«Региональная политика» пишет про внутриэлитный конфликт:
«Конфликт губернатора-варяга Носова и мэра Гришана периодически всплывал в публичном поле в виде взаимных обвинений в провокациях и перекладывании друг на друга ответственности за проблемы экономической политики в городе. Становилось все очевиднее, что Носову не удается найти общий язык с городскими элитами, которым при этом важно было сохранить контроль над столицей региона. <…> Борьба за власть в Магадане – это одновременно серьезная борьба за ресурсы. Магадан в последнее время не обделен вниманием федерального центра, что подчеркнул и летний визит Мишустина. За счет федерального бюджета или при участии федеральных структур в городе ведется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса "Президентский", укрепление и обновление береговой линии, где будет возведен жилой комплекс "Нагаевский", создание крупного жилого квартала "Гороховое поле"».
«Новый Век» напоминает, что недавно на выборах главы сельского поселения в Костромской области победила уборщица, которую уговорил баллотироваться действовавший глава, чтобы выборы были легитимными:
«Почему не нашлось желающих возглавлять сельское поселение со скудным (это еще мягко сказано) бюджетом, где нет финансовых возможностей ни на что, а спрашивают за все – понятно. Но столица субъекта федерации? Есть причины и для нежелания становиться мэром Магадана (Кургана, Биробиджана и др.). Очень даже есть. Во-первых, работать приходится под бдительным надзором правоохранительных органов. <…> Во-вторых, жить одновременно по закону и хорошо слишком трудно. Ведь бизнесом заниматься нельзя, а если сам себе зарплату назначишь высокую – ты уже неправ. В-третьих, "уважаемые люди" хотят решать собственные задачи (незаконными путями, ага), а что будет потом с чиновником, им все равно».
США и русские хакеры
Минюст США заочно предъявил обвинение шестерым гражданам России, которых ФБР подозревает в проведении кибератак. По данным американских ведомств, эти россияне являются сотрудниками ГРУ. В частности, их обвиняют в распространении вируса NotPetya 2017 году, кибератаках на инфраструктуру разных стран, вмешательстве в выборы.
«SecAtor» сомневается в обоснованности обвинений:
«На первый взгляд обвинение выглядит правдоподобно. Описание последовательности действий фигурантов при организации той или иной атаки достаточно подробные. Но, честно говоря, эти подробности-то нас и смущают. Потому что фразы типа "такого-то числа имярек отправил 8 фишинговых писем, а через 2 дня завел фейковый электронный адрес" означают, что либо лица, ведущие расследование, полностью распотрошили ресурсы атакующих, откуда взяли все логи, либо в фактаже имеется достаточное количество фантазии. Разбирать можно долго по каждому пункту обвинений, но скажем только, что дефейс грузинских сайтов, на которые загрузили картинки с изображением Саакашвили и подписью "i'll be back", с нашей точки зрения, все-таки мало похоже на операцию спецслужб».
«Мышь в овощном» предлагает извлечь пользу из демонизации России Западом:
«Возможно, что мы недооцениваем потенциал той репутации, которую нам так старательно кроят и шьют наши партнеры. Мы пытаемся оправдываться или просто крутим пальцем у виска, что логично с точки зрения обычного нормального человека. Но тут – не быт, тут – геополитика эпохи Постправды. И если кто-то изо всех сил старается представить русских главными мировыми супер-злодеями – то почему бы не использовать его усилия в своих целях? <…> Миф, конечно, нужно как-то скорректировать, "хакеры ГРУ" в образе таинственных Подземных Королей должны бороться не с демократией и прочими хорошими вещами, а со Злом, мимикрирующим под Добро. И такой миф, конечно, не должен становиться мейнстримом нашей медиа-политики, пусть себе присутствует где-то на периферии. Благо особенных усилий не нужно, вся основная работа сделана за нас, осталось чуть-чуть расставить акценты».
«Ватфор | Автострадный think tank» комментирует обвинение в распространении вируса NotPetya:
«Мякотка в том, что разрушительная вредоносная программа NotPetya содержит в себе разрушительный эксплойт Eternal Blue и разрушительный бэкдор Double Pulsar, разработанные в недрах АНБ. И кто здесь мировое зло, а?»
«Доктор прописал» отмечает, что китайцев тоже забавляют американские обвинения в адрес зарубежных хакеров на фоне деятельности АНБ – Агентства национальной безопасности США:
«Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь назвал США "empire of hacking" [империей хакинга – ред.]. Ранее АНБ опубликовало список из 25 уязвимостей программного обеспечения, которые "поддерживаемые государством" китайские хакеры могут использовать для доступа к конфиденциальным данным. В Пекине ответили так: "Это действительно ироническая новость – Агентство национальной безопасности США, как основной исполнитель программы Prism (госпрограмма по негласному сбору информации) и крупнейшее в мире агентство кибершпионажа, публично обвиняет другие страны в кибершпионаже"».
Папа Римский и его геи
В среду на Римском кинофестивале показали документальную ленту «Франциск». В фильме понтифик говорит, что люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией имеют право на создание семьи, и это право должно быть закреплено в гражданском законодательстве.
«АДЕКВАТ» удивлен:
«Римский первосвященник решил убить подведомственную церковь? Иначе чем провокацией раскола в Католической церкви такие новости назвать трудно».
«Одет аккуратно. Борода черная» считает, что удивляться не стоит:
«Папа Франциск уже давно в конфликтных отношениях с консервативными группами ватиканского клира. Среди которого, впрочем, тоже есть заметное количество не афиширующих себя гомосексуалов, поддерживающих либеральный реформизм Понтифика. В менее консервативной среде Ватикана есть и отнюдь не гонимые Папой открытые сторонники либерализма в отношении ЛГБТ. Кроме того, по известной информации, носитель "кольца рыбака" так и не смог довести до конца и "тонну дел" о сексуальном насилии над детьми, о которой объявлял еще в феврале 2019 года».
Депутат Госдумы Сергей Натаров сочувствует католикам:
«Мне как православному христианину очень больно наблюдать за происходящим в Европе. <…> В обновленной Конституции РФ закреплено, что брак – это союз между мужчиной и женщиной. Это и есть основа российской семьи. Дальше должна усилиться консолидированная работа по профилактике абортов наряду с увеличением социальной поддержки семей, и не только в период коронавирусной инфекции. Западный мир стремится к высокому уровню жизни ценой нравственной деградации. Наша задача – продолжать делать все для противостояния разрушительным элементам европейского прогресса. Мы не должны потерять свою историю, культуру и веру».
«Мировая политика» опасается, что Франциск не остановится на достигнутом:
«Пока в России законодательство приводят в соответствие с обновленной Конституцией и защищают брак здорового человека – союз мужчины и женщины, Папа Римский одобряет однополые гражданские браки. Скоро и венчаться разрешит, наверное. А потом, чего уж останавливаться, список смертных грехов перепишет. И будет там всего один пункт – быть белым гетеросексуалом. Ну и под занавес – объявит очередной крестовый поход на Россию. Воевать в защиту геев».
«Восточная Церковь» в контексте заявления Римского папы Франциска рассуждает о причинах отречения от престола его предшественника Бенедикта XVI:
«Заявление папы Римского Франциска о необходимости разрешить брачные союзы представителям ЛГБТ заставило нас вспомнить тот манифест бывшего понтифика Бенедикта 16. В нем Йозеф Ратцингер много говорит о гей-лобби в Римской церкви. И становится понятна причина его внезапного ухода по якобы "состоянию здоровья" (Ратцингеру 93 года, живет себе спокойно и, говорят, обладает ясностью ума недюжинной). Баварец просто понял, что быть частью этой новой реальности РКЦ он не сможет».
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