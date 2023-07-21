Телеграм: Украина громит Лавру, Россия бомбит порты

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В ночь на понедельник Крымский мост атаковали два беспилотника, было повреждено автомобильное полотно. Погибла семейная пара из Белгорода, их 14-летняя дочь была госпитализирована с тяжелыми травмами. Следственный комитет России обвинил в теракте спецслужбы Украины.

«Мышь в овощном» комментирует заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Украина сама решает, как ей действовать:

«Нужно отметить два момента: лживость этих слов и их универсальность. Лживость в том, что нео-бандеровцы воюют не так, как считают нужным, а так, как им это позволяют хозяева. Без участия которых никакой "независимой Украины" давным-давно не существовало бы на карте. А универсальность в том, что ровно то же самое ровно с таким же лицом господин Блинкен мог бы произнести (и произнес бы…) в случае, если бы от удара киевских карателей погибло бы не два, а двадцать два или двести двадцать два человека. Или если удар был бы нанесен не по мосту, а, скажем, по АЭС».

«Железный Феликс» следит за реакцией украинцев:

«Крайне показательна мегациничная реакция укронациков. В ГУР Украины вроде как отказались комментировать теракт – но напомнили глумливые слова Буданова про Крымский мост как "излишнюю конструкцию". А спикер оперативного командования ВСУ "Юг" Гуменюк вовсе заявила, что случившееся могло быть "провокацией" со стороны России. Уже стандартная ахинея, в которую не верит даже аудитория на Западе».

«338» размышляет о возможной причастности англичан:

«В конце июня в Британии проходили учения "Си Бриз". Шуток про остатки ВМСУ на фоне похороненного СДК "Юрий Олефиренко", а также про "оффшорный флот" было не счесть. Примерно как накануне острословили на тему ухода "не_амазона" [главы Минобороны Великобритании Бена] Уоллеса (что так же могло являться прикрытием). Один из упомянутых элементов учений – использование подводных беспилотников. Не первое – с ними, подчеркивая их спасательное назначение – ВМСУ тренируются с осени прошлого года, в том числе в Британии. Пожалуй, данный факт заслуживает того, чтобы его изучили в контексте расследования сегодняшних событий. А далее дело за представителями иных ведомств – подтверждать или опровергать причастность британцев к теракту».

Сразу после теракта и после того, как власти организовали проезд в Крым по территории новых регионов, на ведущих на полуостров дорогах образовались гигантские пробки. Глава Росмолодежи Ксения Разуваева рассказывает, что волонтеры оперативно организовали помощь:

«Наша большая волонтерская семья не осталась в стороне. Добровольцы #МЫВМЕСТЕ прямо сейчас раздают питьевую воду гражданам, стоящим в пробке в районе Крымского моста, и тем, кто отправился на полуостров через новые российские регионы».

