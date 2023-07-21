Телеграм: Украина громит Лавру, Россия бомбит порты
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Крымский мост и его теракт
В ночь на понедельник Крымский мост атаковали два беспилотника, было повреждено автомобильное полотно. Погибла семейная пара из Белгорода, их 14-летняя дочь была госпитализирована с тяжелыми травмами. Следственный комитет России обвинил в теракте спецслужбы Украины.
«Мышь в овощном» комментирует заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Украина сама решает, как ей действовать:
«Нужно отметить два момента: лживость этих слов и их универсальность. Лживость в том, что нео-бандеровцы воюют не так, как считают нужным, а так, как им это позволяют хозяева. Без участия которых никакой "независимой Украины" давным-давно не существовало бы на карте. А универсальность в том, что ровно то же самое ровно с таким же лицом господин Блинкен мог бы произнести (и произнес бы…) в случае, если бы от удара киевских карателей погибло бы не два, а двадцать два или двести двадцать два человека. Или если удар был бы нанесен не по мосту, а, скажем, по АЭС».
«Железный Феликс» следит за реакцией украинцев:
«Крайне показательна мегациничная реакция укронациков. В ГУР Украины вроде как отказались комментировать теракт – но напомнили глумливые слова Буданова про Крымский мост как "излишнюю конструкцию". А спикер оперативного командования ВСУ "Юг" Гуменюк вовсе заявила, что случившееся могло быть "провокацией" со стороны России. Уже стандартная ахинея, в которую не верит даже аудитория на Западе».
«338» размышляет о возможной причастности англичан:
«В конце июня в Британии проходили учения "Си Бриз". Шуток про остатки ВМСУ на фоне похороненного СДК "Юрий Олефиренко", а также про "оффшорный флот" было не счесть. Примерно как накануне острословили на тему ухода "не_амазона" [главы Минобороны Великобритании Бена] Уоллеса (что так же могло являться прикрытием). Один из упомянутых элементов учений – использование подводных беспилотников. Не первое – с ними, подчеркивая их спасательное назначение – ВМСУ тренируются с осени прошлого года, в том числе в Британии. Пожалуй, данный факт заслуживает того, чтобы его изучили в контексте расследования сегодняшних событий. А далее дело за представителями иных ведомств – подтверждать или опровергать причастность британцев к теракту».
Сразу после теракта и после того, как власти организовали проезд в Крым по территории новых регионов, на ведущих на полуостров дорогах образовались гигантские пробки. Глава Росмолодежи Ксения Разуваева рассказывает, что волонтеры оперативно организовали помощь:
«Наша большая волонтерская семья не осталась в стороне. Добровольцы #МЫВМЕСТЕ прямо сейчас раздают питьевую воду гражданам, стоящим в пробке в районе Крымского моста, и тем, кто отправился на полуостров через новые российские регионы».
Украина и её порты
В понедельник Россия объявила о выходе из зерновой сделки и в последующие дни нанесла массированные удары по украинским портам.
«@Frau_Marussja» следит за цинизмом евробюрократов в лице председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен:
«Урсулка Железная тоже реагирует на решение по зерновой сделке: "Я решительно осуждаю циничное решение России по прекращению черноморской зерновой инициативы, несмотря на усилия Турции и ООН… ЕС работает над обеспечением продовольственной безопасности уязвимого населения в мире"! Только хотела пустить скупую слезу, как вспомнила, что беднейшие страны получали мизер от этой самой сделки. А абсолютное большинство зерна шло в страны так называемого первого мира, на корм поросям и прочей живности...»
«Умный еврей при губернаторе» пишет о реакции на разрушение украинских портов:
«Русскоязычные пропагандисты на западе так воют от ударов по Одессе, что просто сердце радуется. А уж как страдает бывший русский писатель из "Днепра" Ян Валетов, как ругает мировое сообщество... Любо-дорого почитать. Только вот не надо забывать, что разрушение тех портов – возмездие и справедливость, а также правильный политический и в военном отношении ход. Но не победа. Победа будет, когда в красавицу Одессу войдет усталый батальон».
«Парламент с кнопкой» подчеркивает, что цель обстрела портов – лишить Украину возможности продолжать вывозить зерно в обход сделки:
«ВМФ РФ не может сейчас заблокировать все Черное море, поэтому оптимальным решением стало уничтожение портовой инфраструктуры Одессы и Николаева. В ближайшее время Банковая точно вряд ли сможет транспортировать зерно морем. Интересны последствия такого решения. Киев и Запад начнут разгонять прошлогоднюю тему мирового голода беднейших стран, хотя во время функционирования сделки зерно почему-то оседало в богатых странах для последующей перепродажи. Украина будет настаивать на сопровождении зерновых грузов кораблями НАТО, но все понимают, что это недопустимый уровень эскалации. Публично ни один западный политик не призвал к возобновлению сделки без участия России. В это же время Анкара пытается найти подход к российскому руководству. Турки обещают встречу Путина и Эрдогана, на что Москва весьма холодно замечает, что такому событию нет места в графике президента. Ультиматумы сходят на нет, а Турция, кажется, поняла, что предыдущие демарши зашли слишком далеко. Жесткий ответ Москвы и силовой выход из сделки показывают свой результат. Теперь нас готовы слышать и слушать. Позиция силы вновь доказывает свою актуальность на международной арене».
Но украинское руководство все не унимается, отмечает «РосСкандал»:
«Укрорейх хочет подставить под удары России торговые корабли западных спонсоров. Кукуха у Зели совсем едет от передоза! МО РФ четко обрисовало украм новые реалии в связи с прекращением зерновой сделки: все следующие в украинские порты суда – потенциальная цель! Но… Окраина направила депешу в ООН о создании (!) механизма с "гарантиями компенсации" ущерба компаниям и судам после завершения сделки! Типа все в ажуре будэ! Хотя даже пиндосы, а затем Турция отклонили просьбу укров сопровождать зерновозы. После чего вроде даже прозрел советник наркофюрера Подоляк, но не факт, что окончательно! Цель укрорейха втянуть в горячую войну с Россией западные страны! Обдолбыш с подачи бритов видит в этом свое спасение. Планы по взрыву на ЗАЭС и подстава западных судов – акты одного кордебалета…»
Политолог Юрий Баранчик изучает, что было уничтожено в одесском порту:
«Загорелись зерновой и масляный терминалы, некий промышленный объект, а также – вот смех – склад с табаком и фейерверками. Верим. На второй год войны, с комендантским часом и попытками линчевания перепуганной толпой за запуск салюта, фейерверки – это именно тот товар, который нужно активно ввозить. Иначе что они делают на территории порта. Местные источники резонно замечают, что под складом фейерверков скрывалось хранилище боеприпасов, спешно доставленных на последних перед закрытием зерновой сделки кораблях. Про горящее подсолнечное масло пишут мало, а зря. Это самый высокорентабельный украинский товар. В 2022/23 МГ украинское масло купила 131 страна. Среди них больше всего масла приобрели Турция (19,3%), Румыния (12,1%), Китай (11,9%), Индия (7,2%) и Польша (7,2%). Китаю, Индии и Турции – наши соболезнования. Обратитесь на Кубань, там подсолнечного масла много, и по-братски продадим недорого».
Россия и её возможности
В среду Владимир Путин провел четвертое очное заседание наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей». Были рассмотрены итоги пятилетней работы платформы.
«Россия – страна возможностей» выделяет главное из речи президента:
«За 5 лет работы платформы "Россия – страна возможностей" участниками проектов и конкурсов стали более 20 миллионов человек из всех регионов России и более чем 150 стран мира. <…> Государство объявило 2023 год Годом педагога и наставника, и участники проектов платформы не только получают опытных проводников, но и сами становятся ими для тех, кто только начинает свой путь в карьере. Все мероприятия направлены на то, чтобы поддержать, помочь человеку добиться каких-то целей или сформировать жизненные ориентиры. В каждой судьбе отражается часть истории страны. Самое главное – посвящение себя стране. Это наше будущее и наших детей».
«АДЕКВАТ Z» подчеркивает масштаб задач и достижений:
«У каждого века – свои вызовы и свой передний край глобальной конкуренции, он же суперхайтек своего времени. И наблюдательный совет "России – страны возможностей" – самый подходящий повод, чтобы напомнить об актуальных. Когда Путин с этой трибуны говорит, что значимость работ по искусственному интеллекту сегодня такая же, как четыре поколения назад – у атомного и ракетного проекта, это значит, что будущее наследовать тем, кто в этой гонке окажется в числе самых первых. А остальным придется делиться суверенитетом с лидерами, и конкретно нам такого сценария допустить никак нельзя. А когда Греф там же замечает, что Сбер вкладывает в эти разработки миллиард долларов ежегодно и уже сейчас имеет с этих вложений троекратную отдачу, это к словам Путина даже не аргумент, а скорее иллюстрация, причем еще не самая сногсшибательная».
Директор АНО «Россия – страна возможностей», ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров подводит итоги встречи:
«Выпускники наших проектов рассказали, как конкурсы поменяли их жизнь, и лично представили свои инициативы Президенту РФ, Председателю нашего Набсовета Владимиру Путину. Вот ключевые планы, которые наметили сегодня: создадим единый кадровый резерв в системе образования; продолжим развивать и масштабировать программу "Наставничество" и усиливать подготовку управленческих кадров в нашей Мастерской управления "Сенеж"; в рамках международного турнира "Игры Будущего" в 2024 году в Казани проведем финал второго сезона проекта "Начни игру"; организуем международный хакатон по искусственному интеллекту на конференции Сбера AI Journey; учредим премию "Россия – страна возможностей" и проведем церемонию ее вручения на Всемирном фестивале молодежи в Сочи в 2024 году. Благодарю всех участников встречи за интересные идеи! Отмечу, что все инициативы, предложенные на предыдущих заседаниях, получили свое воплощение и развитие».
«Мюсли вслух» пишут о системной работе на долгосрочную перспективу:
«Эффективная работа АНО "Россия – страна возможностей" – наглядный пример системного подхода на долгоиграющую перспективу, когда государство заинтересовано в модернизации собственных механизмов социальных лифтов. <…> Созданная по поручению главы государства платформа отметила в этом году 5-летие, объединив в рамках своих востребованных программ и конкурсов свыше 20 млн человек из 150 стран мира. Но главное даже не эти впечатляющие цифры, а рост уверенности в возможности самореализации, прежде всего, молодых и талантливых россиян. В 2017 году только 37% россиян верили, что у молодежи есть возможность реализовать себя и добиться успеха в жизни. В ноябре 2022 года ВЦИОМ установил, что показатель веры в возможности самореализации молодежи вырос до рекордного уровня в 76%, то есть более, чем в 2 раза за 5 лет. Российская молодежь весьма амбициозна и готова трудиться, чтобы обрести необходимые в жизни знания и навыки. Сегодня для этого у нее есть все возможности».
А вот что рассказывает участник заседания – ректор мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин, который не понаслышке знает о возможностях, предоставляемых платформой:
«Для меня "Сенеж" – особенно место. Впервые я попал сюда в 2019 году, когда учился в Школе губернаторов. Это был крутой опыт: новые знания, люди, колоссальный личностный рост, во многом благодаря полученным здесь навыкам удалось многое сделать на нижегородской земле. После учебы открылись новые горизонты. Это как жил на реке и попал в открытый океан. Учеба в "Сенеже" – история про то, что социальный лифт работает. Примеров – много».
Киево-Печерская лавра и её разгром
В четверг в Киеве состоялось заседание суда по иску заповедника «Киево-Печерская лавра» к одноименному монастырю обители. В конце прошлой недели наместник монастыря митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь) был помещен в СИЗО. Попытки захвата лавры начались весной, когда Минкультуры Украины заявило о разрыве в одностороннем порядке договора аренды помещений государственного заповедника «Киево-Печерская лавра» с монастырем.
«Со своей колокольни» пишет, что митрополит Павел передал обращение к братии лавры из СИЗО:
«В нем митрополит сообщает, что от него требуют, чтобы монахи покинули Лавру, а он сам сдал "вас и ваших родных, в будущем для шантажа и проверок Службой безопасности Украины, чего я не сделал". И далее: "Все обвинения – это полнейшая ложь. Лукавые свидетели, в том числе из братии, не могут мне поставить что-либо в обвинение. Адвокаты очень способные, но их никто не слушает. Свидетельствую об этом, потому что в моем корпусе все политические заключенные". Т.е. среди братии Лавры нашлись свои Иуды, которые написали донос на своего наместника. Неужели сбывается пророчество юродивой Анны Босой, сказанное митрополиту Павлу Лебедю: "Погибнешь от своих"?»
«Темник» комментирует обращение митрополита:
«Духовный лидер демонстрирует высочайший уровень смирения, стойкости, христианской любви и готовности к мученичеству. Павел пишет из исторического Лукьяновского СИЗО, где в 30-х годах содержались гонимые советской властью монахи. Нынешнее судилище он также сравнивает с "тройками" эпохи репрессий. Павел сообщает, что от него требуют измены, предательства, и в его корпусе – все политические. Очень сильное обращение».
«УКРОПСКИЙ ФРЕШ» рассказывает, что реликвии Киево-Печерской лавры выставляют на торгах во Франции:
«Министерство культуры Украины в очередной раз отчиталось, что для "сохранения" предметов историко-культурного наследия их вывозят в страны ЕС, где они будут временно экспонироваться в крупнейших музеях. Однако есть нюанс. Реликвии Киево-Печерской лавры как "русское искусство" уже выставлены на торги в аукционном доме Osenat. Иконы из лавры будут продаваться 1 октября этого года, а остальные предметы историко-культурного наследия будут выставляться на торги, начиная с 1 сентября. Что характерно, с этой информации может ознакомиться любой желающий на официальном сайте аукциона».
«КОНВОЙ | CONVOY» уверен, что Россия все свое вернет:
«Предателей, провокаторов и продажных шкур выкинем из городов русских, и все будет хорошо. А если вдруг окажется, что кто-то спер святые вещи и мощи святых из Киево-Печерской лавры и утащил их за границу, то мы это непременно вернем. Не сомневайтесь, англосакские жабы. Мы все свое вернем и своих не бросим».
Президент Украины Владимир Зеленский предложил заменить министра культуры Александра Ткаченко из-за сомнительных бюджетных расходов. Именно Ткаченко инициировал атаку на лавру.
Луганский политик Родион Мирошник злорадствует:
«Зеленский намекнул, что министр культуры Ткаченко позволяет себе слишком много тратить бюджетных денег на всякие культурные шалости. А как так можно, когда есть Квартал 95, и осваивать бюджеты должен он и только он?! <…> Плюс Ткаченко очень сильно вымазался в атаках на Киево-Печерскую лавру. Так что есть шанс его же в этом и обвинить. Нет-нет, лавру возвращать никто не будет, а виновного в разжигании межконфессиональной розни лучше сразу обозначить».
Европа и её СЕЛАК
На этой неделе в Брюсселе прошел саммит ЕС и Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК). Он стал провальным для Украины: лидеры стран СЕЛАК выступили против приглашения на встречу Зеленского, а также включения в итоговое заявление критики действий России.
«Всевидящее око» благодарит латиноамериканцев:
«Уж как старались евробюрократы, чтобы их любимая обезьянка Зе выступила перед участниками форума по видеосвязи! Этот формат отлично прокатывал на саммитах Большой Семерки, Лиги арабских государств и Африканского союза. Но лидеры стран Латинской Америки оказались на удивление неуступчивыми – не захотели видеть попрошайку в потной майке и все тут. Видимо, побоялись, что тот в своей обычной манере начнет просить грошей. Тогда европейцы взмолились: не хотите приглашать Зеленского – не надо, но хотя бы выразите солидарность с Украиной в итоговой декларации (особенно усердствовала в этом Испания)! И снова облом: лидеры Celac выступили против того, чтобы в совместной декларации, подготовленной саммитом, содержались ссылки на украинский конфликт и вообще упоминалась Украина. И бонзам Евросоюза пришлось это проглотить – впервые за полтора года им предстоит подписать документ, в котором ничего об Украине не говорится! Браво, друзья латиноамериканцы! Venceremos!»
«Секс, картели, Фрида Кало» называет итог саммита предсказуемым:
«Особенно учитывая, что украинский вопрос – а согласно риторике, взятой на вооружение латиноамериканскими политиками это даже больше вопрос войны в Европе – весь саммит использовался сторонами для продавливания своих интересов. Сначала в ритме вальса отфутболили Зеленского. Президент Бразилии накануне мероприятий саммита осудил западные поставки оружия на Украину, а уже после заявил, что война отвлекла ресурсы с ключевых направлений в других местах. Вице-президент Венесуэлы также мимоходом сообщила, что Европа тратит в тридцать раз больше на войну, чем на борьбу за климат. Власти Чили готовы расписаться и осудить Россию всеми доступными способами. Как в общем-то и всегда. Но разговаривать приехали больше о потенциальных литиевых сделках. Карибские государства и вовсе заговорили о необходимости расплаты за колониальное прошлое (и явно пришли к такой риторике вовсе не самостоятельным путем). По итогу из саммита даже не получилось сделать шумиху, а отсутствие интереса к украинскому вопросу даже приписали всепроникающей российской пропаганде».
«Логика Маркова» считает, что саммит «прошел под знаком России»:
«ЕС пытался внести в резолюцию осуждение России. Латинская Америка отказалась и предложила внести пункт о призыве к миру на Украине. Призыв к миру без осуждения России ЕС отказалась вносить. Ранее ЕС пытался навязать выступление Зеленского. Латинская Америка отказалась. В целом можно сказать, что Латинская Америка заняла нейтральную позицию. И тем самым оказалась ближе к России. Почему? Потому что на своем трагическом опыте Латинская Америка видит на Украине неоколониальный режим имперского хищника США».
«Мейстер» отмечает интересную деталь из кулуаров саммита:
«Источники Bloomberg сообщают, что европейцы очень просили Аргентину повременить с планами вступить в БРИКС. Это, мол, во время украинского кризиса очень не к месту, будет воспринято как неверный сигнал. БРИКС воспринимается Западом как конкурентное геополитическое объединение, чьего усиления он в принципе не хотел бы видеть, а в момент гибридной войны с Россией – тем более. Однако сама просьба "повременить" говорит о том, что ЕС не надеется, что Аргентина передумает, он лишь хочет, чтобы это произошло в менее чувствительный для него момент. Пойдет ли Буэнос-Айрес на уступки ЕС? Вряд ли, ведь его власти четко обозначили желание оторвать страну от МВФ и Вашингтона, а участие в БРИКС это шанс выхода на другие рынки сбыта и капитала, столь нужные Аргентине. Однако в вопросе членства главное слово останется все же не за Буэнос-Айресом, а за действующими членами БРИКС, которые подходят к вопросу расширения основательно и без спешки».
Политолог Малек Дудаков рассказывает, что участники саммита неприятно удивили Великобританию:
«Настоящий шок в Лондоне вызвало решение Евросоюза официально признать Фолклендские острова Мальвинскими – в коммюнике по итогам саммита с участием Латинской Америки. Брюссель пошел на всевозможные уступки – стараясь заманить Аргентину на свою сторону. Евробюрократы всячески пытались убедить Буэнос-Айрес не присоединяться к блоку БРИКС – опасаясь его растущего влияния. Ведь по размеру экономики БРИКС уже обошел страны G-7. К 2030 году совокупный ВВП участников БРИКС может достичь половины экономики всего мира. <…> Фолкленды – это не только символ борьбы с колониализмом. Острова имеют важное стратегическое значение и находятся на шельфе с залежами нефти и газа. Китай, очевидно, не против туда зайти – он и так очень усилился в Аргентине, переводя всю экономику страны на торговлю в юанях. Поэтому Брюссель запоздал в конкуренции за влияние в регионе. А вот Лондон вовсе рискует оказаться в изоляции – Китай уже выводит страны Содружества из-под власти британской короны. А скоро может лишить Британию и Фолклендов».
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