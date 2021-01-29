Телеграм впечатлился Крестовым походом детей и миллиардами единороссов

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В минувшую субботу, 23 января, в нескольких городах России прошли несанкционированные акции в поддержку условно осужденного Алексея Навального, которого взяли под арест за многократные нарушения испытательного срока. Самые многочисленные акции прошли в Москве и Санкт-Петербурге. Депздрав Москвы сообщил, что на митинге в столице присутствовали 19 человек, зараженных коронавирусом, это показала система социального мониторинга.

Журналист Евгений Поддубный задается вопросом об уместности массовых акций во время пандемии:

«Слушайте, а действительно, какого такого лешего все забыли о том, что в мире бушует пандемия? Ну понятно, что "борцы за все хорошее и против всего плохого" об этом не думают, у них цели куда более важные, шатать страну, смещать власть, придумывать новые популистские уловки, получать битки, поддерживать своих детей за границей, выводить чужих детей на улицы, соответствовать представлениям западных кураторов. Но, при этом вся страна живет в условиях мягких ограничений, но это все же ограничения. Пожилые люди вынуждены пребывать на самоизоляции, бизнес теряет деньги, государство налоги. Страна успешно, всем миром противостоит угрозе, а тут такая безответственность. Причем в пылу политических баталий эта сторона вопроса осталась за кадром. У нас очень гуманное государство, потому что ситуация с коронавирусом на фоне спровоцированной протестной активности могла бы стать не надуманным предлогом для мер куда более жесткого реагирования. А может, и зря эти меры до сих пор не принимают?»

Некоторые протестовавшие вели себя агрессивно. Только в Москве пострадали около 40 сотрудников правоохранительных органов. «Захватить мир и печеньки» пишет о психологии толпы:

«Проблема всех революций в том, что они повышают спрос на самых беспринципных негодяев и высвобождают наиболее низменные качества у вполне приличных людей. Исторические примеры показывают, что из отдельных вполне благовоспитанных личностей можно собрать ревущую толпу мародеров, насильников и убийц под соусом борьбы за свободу, равенство и братство. Ломать всегда легче, чем строить».

Накануне митингов соратники Навального, как и всегда перед протестами, обещали всем задержанным оплатить штрафы. После акции один из оштрафованных выложил скриншот переписки: штаб Навального отказался оплатить его штраф.

«338» удивляется, как после стольких лет можно верить, что организаторы акций помогут задержанным:

«А кто-то получил – именно на руки, а не просто решение суда – неоднократно обещанные 10 тысяч евро от ЕСПЧ? Были истории о судах в ЕСПЧ по митингам 11 года, были по митингам 13-14 года. А школьники, соблазненные десяткой в 17 году, их не дождутся, потому что а) дела "по митингам марта 17 года" были проиграны, б) защищать их в ЕСПЧ некому, в) желания их защищать в ЕСПЧ нет ни у кого. Но задержанным, как и прежде, будут посылаться лучи поддержки, а их имена, может, даже попадут в один из постов фюрера или его сподвижников».

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении руководителя сети региональных штабов Навального Леонида Волкова за вовлечение несовершеннолетних в незаконные акции протеста. Протоиерей Андрей Ткачев напоминает, что дети и подростки наиболее уязвимы перед провокациями взрослых:

«Был в далеком 1212 году такой себе Детский Крестовый поход. Малышня верила, что по их непорочности море расступится перед ними, и они без оружия придут в Святой Град и овладеют Гробом Господним без оружия. Чем не параллель? В итоге деток загрузили в Марселе на кораблики и отвезли… не в Иерусалим, а в Алжир... на рынки невольников. Так обычно и бывает. Кто-то взрослый бузотерит деток, те внимают и возбуждаются, а в итоге все кончается плохо и очень по законам падшего мира. Так что тема не новая. Детки они, типа, непорочные. На самом же деле – точная копия своих родителей: такие же лодыри или работяги, неучи или фанатики, жлобы или несмышленыши. Только маленькие. И не надо малышней прикрываться. У них керосином помазано под хвостом, а в голове – ветер».

«Мюсли вслух» подводят итоги:

«Люди ходят на массовые уличные акции ради эмоций – выразить свои, приобщиться к чужим. Никакого иного содержания, кроме эмоционального, митинги и шествия не предполагают, и искать в них (а прямо говоря, приписывать им) социальные и политические смыслы и/или символические значения – пустое занятие. Как говорили в советские времена: колхоз "Напрасный труд". Такое впечатление, что пол-России охватил психоз поиска рекордов там, где никаких рекордов быть не может. "В субботу у нас вышло примерно 1500 человек... это рекорд" и т.д. и т.п. Люди словно внезапно лишились памяти и забыли, как в 1991 году за 3 месяца (январь-март) в Москве 4 раза собирались митинги численностью свыше полумиллиона человек каждый (3 "демократических" и один "коммунистический")».

