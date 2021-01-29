Телеграм впечатлился Крестовым походом детей и миллиардами единороссов
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Навальный и его акции
В минувшую субботу, 23 января, в нескольких городах России прошли несанкционированные акции в поддержку условно осужденного Алексея Навального, которого взяли под арест за многократные нарушения испытательного срока. Самые многочисленные акции прошли в Москве и Санкт-Петербурге. Депздрав Москвы сообщил, что на митинге в столице присутствовали 19 человек, зараженных коронавирусом, это показала система социального мониторинга.
Журналист Евгений Поддубный задается вопросом об уместности массовых акций во время пандемии:
«Слушайте, а действительно, какого такого лешего все забыли о том, что в мире бушует пандемия? Ну понятно, что "борцы за все хорошее и против всего плохого" об этом не думают, у них цели куда более важные, шатать страну, смещать власть, придумывать новые популистские уловки, получать битки, поддерживать своих детей за границей, выводить чужих детей на улицы, соответствовать представлениям западных кураторов. Но, при этом вся страна живет в условиях мягких ограничений, но это все же ограничения. Пожилые люди вынуждены пребывать на самоизоляции, бизнес теряет деньги, государство налоги. Страна успешно, всем миром противостоит угрозе, а тут такая безответственность. Причем в пылу политических баталий эта сторона вопроса осталась за кадром. У нас очень гуманное государство, потому что ситуация с коронавирусом на фоне спровоцированной протестной активности могла бы стать не надуманным предлогом для мер куда более жесткого реагирования. А может, и зря эти меры до сих пор не принимают?»
Некоторые протестовавшие вели себя агрессивно. Только в Москве пострадали около 40 сотрудников правоохранительных органов. «Захватить мир и печеньки» пишет о психологии толпы:
«Проблема всех революций в том, что они повышают спрос на самых беспринципных негодяев и высвобождают наиболее низменные качества у вполне приличных людей. Исторические примеры показывают, что из отдельных вполне благовоспитанных личностей можно собрать ревущую толпу мародеров, насильников и убийц под соусом борьбы за свободу, равенство и братство. Ломать всегда легче, чем строить».
Накануне митингов соратники Навального, как и всегда перед протестами, обещали всем задержанным оплатить штрафы. После акции один из оштрафованных выложил скриншот переписки: штаб Навального отказался оплатить его штраф.
«338» удивляется, как после стольких лет можно верить, что организаторы акций помогут задержанным:
«А кто-то получил – именно на руки, а не просто решение суда – неоднократно обещанные 10 тысяч евро от ЕСПЧ? Были истории о судах в ЕСПЧ по митингам 11 года, были по митингам 13-14 года. А школьники, соблазненные десяткой в 17 году, их не дождутся, потому что а) дела "по митингам марта 17 года" были проиграны, б) защищать их в ЕСПЧ некому, в) желания их защищать в ЕСПЧ нет ни у кого. Но задержанным, как и прежде, будут посылаться лучи поддержки, а их имена, может, даже попадут в один из постов фюрера или его сподвижников».
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении руководителя сети региональных штабов Навального Леонида Волкова за вовлечение несовершеннолетних в незаконные акции протеста. Протоиерей Андрей Ткачев напоминает, что дети и подростки наиболее уязвимы перед провокациями взрослых:
«Был в далеком 1212 году такой себе Детский Крестовый поход. Малышня верила, что по их непорочности море расступится перед ними, и они без оружия придут в Святой Град и овладеют Гробом Господним без оружия. Чем не параллель? В итоге деток загрузили в Марселе на кораблики и отвезли… не в Иерусалим, а в Алжир... на рынки невольников. Так обычно и бывает. Кто-то взрослый бузотерит деток, те внимают и возбуждаются, а в итоге все кончается плохо и очень по законам падшего мира. Так что тема не новая. Детки они, типа, непорочные. На самом же деле – точная копия своих родителей: такие же лодыри или работяги, неучи или фанатики, жлобы или несмышленыши. Только маленькие. И не надо малышней прикрываться. У них керосином помазано под хвостом, а в голове – ветер».
«Мюсли вслух» подводят итоги:
«Люди ходят на массовые уличные акции ради эмоций – выразить свои, приобщиться к чужим. Никакого иного содержания, кроме эмоционального, митинги и шествия не предполагают, и искать в них (а прямо говоря, приписывать им) социальные и политические смыслы и/или символические значения – пустое занятие. Как говорили в советские времена: колхоз "Напрасный труд". Такое впечатление, что пол-России охватил психоз поиска рекордов там, где никаких рекордов быть не может. "В субботу у нас вышло примерно 1500 человек... это рекорд" и т.д. и т.п. Люди словно внезапно лишились памяти и забыли, как в 1991 году за 3 месяца (январь-март) в Москве 4 раза собирались митинги численностью свыше полумиллиона человек каждый (3 "демократических" и один "коммунистический")».
Давосс и его Путин
В понедельник начался Всемирный экономический форум в Давосе, в этом году он проходит в онлайн-формате. В среду на форуме впервые за 12 лет выступил Владимир Путин.
«РУССТРАТ» рассказывает, что российский президент говорил о социальном расслоении:
«Путин указал, что доходы в развитых странах достались 1% населения, а у остальных доходы не росли. Глава государства отметил, что посткризисное восстановление экономики в мире идет непросто, растет социальная напряженность в обществе. По словам российского лидера, глобализация привела к значительному росту прибыли американских и европейских корпораций».
«Русский Демиург» отмечает, что Запад увидел не того Путина, какого привык видеть:
«Как уже отметили обозреватели, Путин выступал в Давосе впервые за 12 лет. В 2009 году он был в Давосе, но в качестве премьер-министра. Потом в Давосе выступали российские системные либералы – Шувалов, Дворкович, Орешкин. Нынешнее выступление имеет особый контекст – никого из прежних знаковых лиц либеральной когорты в составе правительства России нет. По сути, перед Западом был в какой-то степени неизвестный Путин, чье либеральное кредо было под вопросом. Путин отметил, что не пандемия создала кризис либерализма, а они созрели в его лоне давно. Эпидемия лишь ускорила то, что давно созрело. Самое главное, что Путин сообщил о готовности к дальнейшему нарастанию конфликта с Западом. Правда, конфликт был назван противоречиями, которые будут нарастать, но публика, слушавшая Путина, отличается умением читать между строк. Особенно когда Путин намекнул на параллели с тридцатыми годами ХХ века. Прямая отсылка к фашизму и развязанной им войне».
«Темник» комментирует выступление председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая говорила об угрозах демократии, исходящих от непрозрачной деятельности крупных цифровых компаний и онлайн-платформ:
«Вездесущая цифровая среда является, по сути, стихийным проявлением прямой демократии, о блестящих перспективах которой еще несколько лет назад любили порассуждать прогрессивные политики. Уже тогда консерваторы предупреждали, что отказ от представительных органов власти в пользу прямых опросов граждан по всему спектру вопросов политики и управления приведет к неприемлемому росту популизма и общей деградации власти. В итоге, как видим, жизнь ускорила разрешение этого спора. Каденция Трампа привела в ужас все мировые системные элиты настолько, что уже из самого логова либерализма раздаются требования ограничивать различные свободы, которые начинают "бить через край". Другими словами, мир близок к консенсусу о том, что эра парламентской демократии должна продолжиться. Квалифицированные и инкорпорированные выборные представители, как и раньше, должны и впредь отсекать от властных рычагов неподготовленные массы населения. А цифровую среду, дающую массам возможность напрямую, без посредников, выражать свое мнение по вопросам государственного управления, надо взять под тотальный контроль. Вот смысл посыла, который, от лица Европы, глава Евросоюза направила лично 46-му президенту США и всему миру».
«Россия в глобальной политике» радуется простоте речи, с которой выступил на форуме председатель КНР:
«С замечательной речью за все хорошее и против всего плохого, за мир и дружбу между народами выступил на виртуальном Давосе Си Цзиньпин. Есть ощущение, что этот жанр – единственный сейчас, в котором есть смысл выступать. Ну, особенно если ты глава Китая. Впрочем, и остальным тоже. Глупо делать вид, что знаешь, что делать».
«Банкста» обращает внимание на выступление главы банка ВТБ Андрея Костина, который говорил об опасности образования финансовых пузырей на рынке высокотехнологичных компаний:
«В чем тут правда – ставшие символом коронакризиса акции Zoom выросли почти на 400% с момента IPO. Но бумаги вели себя нестабильно: то дыра в безопасности, то сокращение темпов скачивания – и каждый раз акции проседали и теряли в стоимости. Акции подобных компаний легко рухнут, если будет отменена часть ограничений из-за коронавируса. Нельзя ставить все деньги на рост этого сегмента».
Байден и наши ракеты
Во вторник Владимир Путин и Джо Байден провели телефонный разговор, по итогам которого уполномоченным ведомствам было поручено срочно предпринять меры для продления Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). ДСНВ-3 продлевается до 2026 года на российских условиях, то есть без дополнений, в том виде, как он был изначально подписан. Заключенный в 2010 году ДСНВ-3 истекал 5 февраля 2021 года. Дональд Трамп считал договор невыгодным для Вашингтона и говорил о необходимости выработки нового документа с привлечением к переговорам Китая.
«Colonelcassad» пишет, что продление ДСНВ ограничит гонку вооружений:
«По всей видимости, администрация Байдена на текущем этапе отказалась от тех требований к РФ, которые блокировали пролонгацию СНВ-3 еще на пять лет, включая требования к РФ привлечь в данный договор Китай. Соответственно, можно говорить о том, что гонка вооружений будет идти в условиях существования некоторых сдерживающих ограничителей. В целом не самый худший сценарий развития событий».
«АДЕКВАТ» отмечает, что в вопросе контроля над вооружениями Байден оказался конструктивнее Трампа:
«Как минимум, оправдываются прогнозы экспертов, говоривших о том, что, будучи давним специалистом в области контроля над вооружениями, Байден не будет выкидывать фокусы, а вернет процесс в рабочее русло – что означает продление, во-первых, и активизацию переговоров по новому СНВ – во-вторых. Со вторым пунктом если и ждать сюрпризов, то с возможным запросным желанием американцев уйти сильно вниз по потолку зарядов, где-то до тысячи, например. Это вполне логично для них, с учетом ПРО и запредельной мощи сил общего назначения, но нам точно лишнее (с учетом, напротив, нашего отставания в силах от потенциального супостата). Но это уже нормальный рабочий процесс торга».
Замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что действие продленного ДСНВ будет распространяться на российские гиперзвуковые системы «Авангард». «Kotsnews» считает, что эти слова требуют разъяснения:
«СНВ-3 ратифицировали, теперь кто бы еще умный разъяснил, что означают слова Рябкова о том, что действие продленного договора будет распространяться на российские системы "Авангард". А то уже вижу тревожные сообщения о том, что новейшую российскую систему, которая только начала поступать на вооружение, порежут на металлолом. Насколько я понимаю, речь идет не об уничтожении комплексов, а об учете боеприпасов этого типа вооружений. В старом договоре "Авангарда" не было, потому что его физически еще не было. Еще бы понимать, насколько мы теперь по СНВ-3 будем ограничены в производстве таких зарядов».
«Мадуро - не дура» полагает, что продление договора для США важнее, чем для России:
«Ограничения в количестве не означает ограничений в качестве. Продление договора СНВ-3 оказалось выгодным для США, т.к. программа обновления стратегических носителей ядерных зарядов (МБР, стратегических бомбардировщиков и подлодок), мягко говоря, буксует. В отличие от США, у нас это идет плановым порядком с доведением постановки на вооружение новых комплексов до показателей 88,3%. Напомню, что все межконтинентальные баллистические комплексы, такие как "Авангард" и "Сармат", созданы на технологии управляемого гиперзвука, т.е. существующие и перспективные системы ПРО не смогут их остановить. Остальные комплексы, такие как "Ярс" и "Булава", также будут использовать данную технологию. Таким образом, практически все наши комплексы со 100% вероятностью преодолеют ПРО вероятного противника. У США же те комплексы, которые стоят на вооружении – Минитмен-3 и Трайдент-2, сбиваемы нашим комплексами ПВО и ПРО, а с поступлением на вооружение С-500 и А-235 возможность гарантированного сбития только вырастет. Поэтому американцы продлением СНВ-3 фактически признали, что ограничение количества стратегических наступательных вооружений им более выгодно, чем бесконтрольный рост носителей и боеголовок, который в случае глобального конфликта остановить будет невозможно даже при полной мобилизации ВПК США и создания тысяч позиционных районов ПРО».
Единоросс и его миллиарды
Замоскворецкий суд Москвы изъял в пользу государства активы депутата Госдумы Сергея Сопчука. По данным СМИ, общая стоимость конфискованного оценивается в 38 млрд рублей. Активы были изъяты в связи с отсутствием доказательств их приобретения на законные доходы. Сопчук с решением суда не согласен и намерен его обжаловать.
«Мейстер» считает решение суда сигналом, к которому стоит прислушаться всем коммерсантам, планирующим баллотироваться в Госдуму:
«На протяжении всей новейшей истории России депутатский мандат или статус сенатора если и не давал полной гарантии безопасности, то был мощным оберегом от внимания правоохранительных органов. Начать какие-либо следственные действия в отношении депутата или сенатора долго, муторно и крайне проблематично, поскольку данные лица находятся под парламентским иммунитетом. Достаточно вспомнить хотя бы кейс Сергея Мавроди, который в 1994 году, находясь в СИЗО, избрался депутатом ГД РФ, был выпущен на свободу, и в следующий раз арестовать его смогли уже только в 2003 году. С 1994 года утекло много воды, проделана огромная работа, чтобы отвадить подобных людей от ГД и СФ. Однако отдельные инциденты до сих пор случаются. Кейс Сопчука – внятный сигнал для коммерсантов от политики накануне думской кампании. Не надо лезть в Думу, мандат депутата не поможет вам сохранить свободу и состояние».
«ПолитГид» догадывается о причинах низкой депутатской активности Сопчука:
«Теперь понятно, почему Сопчук всегда был тише воды и ниже травы в Госдуме. Даже никаких законопроектов не вносил. Депутат не хотел привлекать лишнего внимания, пока бабло поднимал».
«Преемник» ссылается на источник в Генпрокуратуре:
«Кейс депутата Госдумы Сопчука, у которого отобрали активы за участие в предпринимательской деятельности, не единичный. Аналогичные материалы есть еще на 12 депутатов, представлены все парламентские фракции».
«РосСкандал» радуется за государственную казну:
«Еще бы с десяток-другой таких Сопчуков прижать, и можно будет "закрыть" совокупный дефицит бюджетов регионов на 760 лярдов...»
«На кухне у повара» связывает активность прокуратуры с приближением думских выборов:
«Перед выборами в Госдуму в рядах "Единой России" ожидаемо началась чистка. В этом процессе участвует и Генпрокуратура, раскручивая антикоррупционные дела. <…> Забавно, что некоторые комментаторы связывают проблемы Сопчука с необходимостью подвинуться старожилам и мелким конфликтом с Генпрокуратурой, а не с желанием ЕР отчистить ряды перед очередным политическим сезоном».
Американцы и их доносы
Американцы в массовом порядке доносят в полицию на соседей, друзей и родственников, участвовавших в штурме Капитолия.
«Мышь в овощном» рассказывает о случае, который больше всего обсуждали на этой неделе в Телеграм:
«Дело Павлика Морозова продолжает жить и побеждать за океаном: 18-летний Джексон Реффитт из Техаса заявил в ФБР на своего отца, участника штурма Капитолия. Судя по всему, отношения в семье были своеобразные: по словам парня, вернувшись из Вашингтона, отец пообещал ему пристрелить его в случае, если тот сдаст его полиции. Но к тому времени Джексон уже успел связаться с ФБР, полагая, что отец готовит что-то противозаконное. <…> Сейчас Реффитт-старший арестован, а его сын собирает деньги на краудфандинговой платформе, опасаясь, что семья выставит его из дому и он лишится средств к существованию. Пока донаты идут неплохо: открыв страницу для сбора пожертвований в пятницу, уже к середине дня в воскресенье он якобы получил более $58 000».
«Доброум» считает, что отец сам виноват:
«Отец пожал, что посеял. Если ты не занимаешься воспитанием сына, не объясняешь, как отличать ложные идеи от верных, а потом угрожаешь ему расстрелом, то не удивляйся, что он тебя сдаст в органы. Если же сын выдумал слова отца про расстрел, то это снова вина отца, что воспитал такого монстра. Как ни крути, поступки детей – это зеркало родителей».
«ЧЁРНАЯ СОТНЯ» убеждена, что все дело в западной системе воспитания:
«Просто детей в США и Европе учат доносить друг на друга и на родителей. Система ювенальной юстиции, при которой заслуженное физическое наказание ребенка родителями может обернуться для родителей лишением свободы, делает их заложниками ситуации».
«Baunovhaus» размышляет о том, возможны ли массовые доносы в России:
«Сам не всегда верю, когда пишу, что мы тут вакцинированы от каких-то вещей, к которым у обществ с другим опытом нет иммунитета. Но действие любой вакцины проходит. Чувствуется вокруг, даже здесь у нас нарастающее присутствие людей, которые на месте юноши поступили бы так же. Есть в этом всем поздняя, отложенная на будущее победа над великим буржуином. Плывут самолеты под Бруклинском мостом: "Привет мальчишу!", а идут по нему пионеры: "Салют мальчишу!"»
«Медиасолдат» обращает внимание на то, как по-разному относятся либеральные СМИ к американцам, заявляющим в ФБР об участниках штурма Капитолия, и к россиянам, сообщающим в полицию об участниках несанкционированных митингов:
«Стукач в США – патриот, которого нам не понять. Стукач в РФ – ущербная личность с заниженной самооценкой».
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