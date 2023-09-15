Телеграм: Корейский бронепоезд, гости Путина и еврошмон

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В воскресенье в регионах России завершилось трехдневное голосование. Состоялись прямые выборы глав 21 субъекта, депутатов 20 региональных парламентов и 16 гордум региональных столиц. Кроме того, прошли довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам. В среду Центризбирком сообщил, что явка на выборы показала десятилетний рекорд.

«Акитилоп» пишет о минимальном количестве нарушений:

«Общественная палата Российской Федерации подвела итоги прошедших выборов. Всего за весь период голосования ситуационный центр поступило 280 жалоб от наблюдателей, подавляющее большинство из них – 195 – не подтвердились. В карте НОМ было зафиксировано 32 тыс. сообщений об обстановке на участках. Члены президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) в дни голосования находились в 12 регионах России. По их данным, серьезных нарушений в ходе голосования зафиксировано не было. Глава СПЧ Валерий Фадеев заметил важность и силу того общественного контроля, который сейчас осуществляется в России за выборами. Международные эксперты, наблюдавшие за ходом выборов, в том числе и на новых территориях, отметили, что жители с радостью самостоятельно приходили на избирательные участки, несмотря на угрозы обстрелов и взрывов. Все процедуры были соблюдены, явка была высокой резюмировали наблюдатели».

Депутат Госдумы Петр Толстой в последний день голосования рассказал о работе наблюдателей:

«В Общественном штабе по наблюдению за выборами работа идет практически в круглосуточном режиме: сюда стекается вся оперативная информация со всех избирательных участков. В эти дни штаб посетили почти все кандидаты, участвующие в выборах в Москве, и все были удовлетворены качеством работы Штаба. Такой подход позволяет сделать выборы по-настоящему прозрачными, честными и открытыми. Думаю, Москва в этом плане может подать пример не только другим регионам России, но и тем, кто занимается организацией выборов в странах "западной демократии"».

«АДЕКВАТ Z» подводит итоги:

«Прошедшие выборы в масштабе страны в целом показали две глубоко взаимосвязанные вещи. Титанические усилия региональных и местных властей в своих зонах ответственности к тому, чтобы не позволить ничему внешнему повлиять ни на жизнь, ни на планы развития – и, конечно, к тому, чтобы всемерно помогать армии, фронтовикам и их семьям. И консолидация оценивших эти усилия людей вокруг власти: голосования, которое можно было бы назвать протестным, не замечено, пожалуй, нигде, а результаты ЕР практически везде очень высоки. Прошедшие выборы в Москве ожидаемо показали, что ДЭГ и многодневное голосование очень положительно сказываются на явке: плюс 12 процентов явки к предыдущим мэрским выборам – это в первую очередь эффект качественного улучшения процедуры именно в смысле удобства и затрат времени. О результатах при этой явке можно сказать только то, что кредит доверия москвичей к команде Собянина был и остается заслуженно огромным. Прошедшие выборы в новых регионах и особенно явка на них – от двух третей до трех четвертей, намного выше, чем в целом по стране – показывают, что позавчерашняя Россия стала Россией сегодняшней исторически мгновенно. Люди прекрасно понимают, за кем будет победа (и не менее прекрасно – что у них творили бы бандеровцы, если бы дорвались). Видят, какие усилия страна прилагает для изведения их разрухи со стажем в треть века. И знают, что после победы эти усилия будут удвоены – до полной неразличимости регионов и людей по обе стороны бывшей границы».

«Fantastic Plastic Machine» обращает внимание на результат ЛДПР:

«ЛДПР выходит на третье место после ЕР и коммунистов. Как бы ничего особенного, но. Либерал-демократы в России – первая "старая" сила, пережившая смерть вождя. Так получилось, что партии у нас всегда были вождистскими (кроме ЕР). КПРФ – это Зюганов, "Яблоко" – это Явлинский, а ЛДПР – это Жириновский. Само собой подразумевалось, что партия уходит со сцены следом за вождем. И что смерть Владимира Вольфовича ЛДПР не переживет. Но вышло не так. В регионах либерал-демократы улучшили свой результат с прошлых выборов на 11 с лишним процентов. Это значит, что, как минимум, фантазии про развал оказались не более чем фантазиями. Руководство вышло из штопора и даже высоту набрало. Как максимум: партия идет к заявленной цели, а именно – стать второй политической силой в стране. Потому что электоральный ресурс КПРФ – ресурс, увы, конечный. Ребрендинг партия не делала, Геннадий Андреевичу, при всем уважении, в "новые левые" играть поздновато (и слава Богу). А Россия с ЛДПР в виде второй силы – это как минимум любопытно. И то ли еще будет».

«Борода вещает Z» комментирует провал усилий беглой несистемной оппозиции по так называемому «умному голосованию»:

«Ноль. Ровно столько кандидатов от УГ в Городскую думу Екатеринбурга провел иноагент Волков*. А было их, этих кандидатов, аж 25 человек. Но самое смешное в этой истории то, что Леня* сам когда-то был депутатом в этой городской думе. То есть он ничего не смог сделать даже в своем родном регионе. Но в защиту Леонида Волкова, конечно, можно сказать, что "Унылое голосование" никогда не отличалось популярностью и уж тем более эффективностью. Результативность изобретения [включенного в список террористов и экстремистов] Навального достигала умопомрачительных 0,2%, что меньше даже статистической погрешности.

* Иностранный агент».

