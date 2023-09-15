Телеграм: Корейский бронепоезд, гости Путина и еврошмон
На этой неделе в Россию приехал корейский бронепоезд, во Владивосток на встречу с Путиным съехались гости ВЭФ из 50 стран, а Центризбирком подсчитал десятилетний рекорд на минувших выборах. Европа, тем временем, разрешила изымать у россиян на границе авто и личные вещи, а саммит G20 в Индии на Западе разочарованно назвали победой России. На этом фоне Зеленский грозит судом фермерам Евросоюза...
Россия и её выборы
В воскресенье в регионах России завершилось трехдневное голосование. Состоялись прямые выборы глав 21 субъекта, депутатов 20 региональных парламентов и 16 гордум региональных столиц. Кроме того, прошли довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам. В среду Центризбирком сообщил, что явка на выборы показала десятилетний рекорд.
«Акитилоп» пишет о минимальном количестве нарушений:
«Общественная палата Российской Федерации подвела итоги прошедших выборов. Всего за весь период голосования ситуационный центр поступило 280 жалоб от наблюдателей, подавляющее большинство из них – 195 – не подтвердились. В карте НОМ было зафиксировано 32 тыс. сообщений об обстановке на участках. Члены президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) в дни голосования находились в 12 регионах России. По их данным, серьезных нарушений в ходе голосования зафиксировано не было. Глава СПЧ Валерий Фадеев заметил важность и силу того общественного контроля, который сейчас осуществляется в России за выборами. Международные эксперты, наблюдавшие за ходом выборов, в том числе и на новых территориях, отметили, что жители с радостью самостоятельно приходили на избирательные участки, несмотря на угрозы обстрелов и взрывов. Все процедуры были соблюдены, явка была высокой резюмировали наблюдатели».
Депутат Госдумы Петр Толстой в последний день голосования рассказал о работе наблюдателей:
«В Общественном штабе по наблюдению за выборами работа идет практически в круглосуточном режиме: сюда стекается вся оперативная информация со всех избирательных участков. В эти дни штаб посетили почти все кандидаты, участвующие в выборах в Москве, и все были удовлетворены качеством работы Штаба. Такой подход позволяет сделать выборы по-настоящему прозрачными, честными и открытыми. Думаю, Москва в этом плане может подать пример не только другим регионам России, но и тем, кто занимается организацией выборов в странах "западной демократии"».
«АДЕКВАТ Z» подводит итоги:
«Прошедшие выборы в масштабе страны в целом показали две глубоко взаимосвязанные вещи. Титанические усилия региональных и местных властей в своих зонах ответственности к тому, чтобы не позволить ничему внешнему повлиять ни на жизнь, ни на планы развития – и, конечно, к тому, чтобы всемерно помогать армии, фронтовикам и их семьям. И консолидация оценивших эти усилия людей вокруг власти: голосования, которое можно было бы назвать протестным, не замечено, пожалуй, нигде, а результаты ЕР практически везде очень высоки. Прошедшие выборы в Москве ожидаемо показали, что ДЭГ и многодневное голосование очень положительно сказываются на явке: плюс 12 процентов явки к предыдущим мэрским выборам – это в первую очередь эффект качественного улучшения процедуры именно в смысле удобства и затрат времени. О результатах при этой явке можно сказать только то, что кредит доверия москвичей к команде Собянина был и остается заслуженно огромным. Прошедшие выборы в новых регионах и особенно явка на них – от двух третей до трех четвертей, намного выше, чем в целом по стране – показывают, что позавчерашняя Россия стала Россией сегодняшней исторически мгновенно. Люди прекрасно понимают, за кем будет победа (и не менее прекрасно – что у них творили бы бандеровцы, если бы дорвались). Видят, какие усилия страна прилагает для изведения их разрухи со стажем в треть века. И знают, что после победы эти усилия будут удвоены – до полной неразличимости регионов и людей по обе стороны бывшей границы».
«Fantastic Plastic Machine» обращает внимание на результат ЛДПР:
«ЛДПР выходит на третье место после ЕР и коммунистов. Как бы ничего особенного, но. Либерал-демократы в России – первая "старая" сила, пережившая смерть вождя. Так получилось, что партии у нас всегда были вождистскими (кроме ЕР). КПРФ – это Зюганов, "Яблоко" – это Явлинский, а ЛДПР – это Жириновский. Само собой подразумевалось, что партия уходит со сцены следом за вождем. И что смерть Владимира Вольфовича ЛДПР не переживет. Но вышло не так. В регионах либерал-демократы улучшили свой результат с прошлых выборов на 11 с лишним процентов. Это значит, что, как минимум, фантазии про развал оказались не более чем фантазиями. Руководство вышло из штопора и даже высоту набрало. Как максимум: партия идет к заявленной цели, а именно – стать второй политической силой в стране. Потому что электоральный ресурс КПРФ – ресурс, увы, конечный. Ребрендинг партия не делала, Геннадий Андреевичу, при всем уважении, в "новые левые" играть поздновато (и слава Богу). А Россия с ЛДПР в виде второй силы – это как минимум любопытно. И то ли еще будет».
«Борода вещает Z» комментирует провал усилий беглой несистемной оппозиции по так называемому «умному голосованию»:
«Ноль. Ровно столько кандидатов от УГ в Городскую думу Екатеринбурга провел иноагент Волков*. А было их, этих кандидатов, аж 25 человек. Но самое смешное в этой истории то, что Леня* сам когда-то был депутатом в этой городской думе. То есть он ничего не смог сделать даже в своем родном регионе. Но в защиту Леонида Волкова, конечно, можно сказать, что "Унылое голосование" никогда не отличалось популярностью и уж тем более эффективностью. Результативность изобретения [включенного в список террористов и экстремистов] Навального достигала умопомрачительных 0,2%, что меньше даже статистической погрешности.
* Иностранный агент».
Владивосток и его форум
В среду во Владивостоке завершился VIII Восточный экономический форум (ВЭФ), на который приехали российские и зарубежные политики, бизнесмены и журналисты из 50 стран. На форуме лично выступил Владимир Путин.
«Доктор Z прописал» комментирует обращение российского президента к отечественным предпринимателям:
«Путин на Восточном экономическом форуме заявил, что отечественные компании должны осознать надежность работы в России, учесть прошлый опыт размещения активов за рубежом и не "наступать на те же грабли". "На сегодняшний день уже практически восстановились логистические цепочки поставки товаров. Все как бы так нормализовалось. Но мы видим, это связано и с курсом национальной валюты, в том числе, сдержанный возврат, так я мягко скажу, валютной выручки, желание где-то что-то опять за границей разместить. Мы же это видим, мы все понимаем". По словам президента, российские компании должны понимать и исходить из того, что в России работать надежнее. "Я уверен, что меня понимают те, к кому я обращаюсь", – заключил Путин. В общем, сказано все совершенно ясно. Интересно, найдутся ли те, кто сделает вид, что не понял».
«ПолитЗурхай» пишет о значимости поворота на Восток:
«Новая геополитическая и экономическая реальность не только России, но всего мира формируется прямо сейчас, на наших глазах. Разворот российской экономики на Восток уже сегодня влияет на расстановку сил и финансовые потоки. Поэтому сегодня значение ВЭФ-2023 гораздо выше, чем раньше. На этой площадке происходят процессы, которые лягут в основу новой системы взаимодействия РФ и азиатских стран».
«Контора Пишет» отмечает, что внимание мировых СМИ было приковано к встрече на ВЭФ лидеров двух государств, объявленных на Западне «странами-изгоями» – России и Северной Кореи:
«Встреча глав стран-изгоев пугает всех: она означает, что испытывающие беспрецедентное внешнее санкционное давление государства могут смягчить изоляцию Северной Кореи и дать ей столь необходимый выход к внешней торговле, технологиям, дипломатии и рынкам труда. Вероятно, что США, из рук которых ускользает санкционный поводок, усилят давление на международную общественность и, в первую очередь, на Китай с целью показать, что эта встреча ничего не значит и является всего лишь местечковым мероприятием двух стран-изгоев с авторитарными лидерами (лидер считается авторитарным, если он не вассал правительства США, иначе он считается "национально-колоритным")».
«Птичья ягода» отмечает значимость приезда Ким Чен Ына на форум:
«Северная Корея, конечно, уникальная страна. Находясь с момента основания под всевозможными санкциями, ощетинившись и стоя в одиночку на своем, развивает промышленность и является ядерной державой. Они первыми признали Крым и выступили чуть ли не единственные с прямой и безоговорочной поддержкой СВО. К вопросу о друзьях, да. Наверное, это единственная страна, о которой страшилок сложено больше, чем о нашем родимом Мордоре (а это, знаете ли, постараться надо). И теперь от самого визита северокорейского лидера в западных СМИ истерика уже который день. А США вопят дурниной по всем каналам "не смейте с ними торговать оружием!" А то что? Санкций кучу накладете? <…> Сам личный визит Ким Чен Ына говорит о высоком уровне доверия, ведь страна была закрыта для въезда и выезда несколько лет даже для дипломатических сотрудников, поэтому событие, конечно, примечательное и знаковое».
«Мюсли вслух» рассуждают о потенциале сотрудничества Москвы и Пхеньяна:
«Переговоры президента Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына на космодроме "Восточный" и последующий официальный обед дадут немало пищи для размышлений корееведам и международным наблюдателям. С одной стороны, КНДР проводит весьма прагматичную внешнеполитическую линию, часто меняя эскалацию на еду и мазут (в 2012 году Пхеньян на время прекратил обогащение урана и ядерные испытания в обмен на почти четверть миллиона тонн западной продовольственной помощи). С другой, Россия в любом случае ничего не теряет: хорошие отношения с международным субъектом, обладающим огромной армией и ядерным оружием, нам точно не помешают. Потенциал для развития партнерства, безусловно, есть. По словам пресс-секретаря президента России Пескова, сотрудничество между Россией и Северной Кореей будет продолжаться в чувствительных сферах, включая военную. И Москва уже сделала заметный шаг навстречу Пхеньяну, обозначив сегодня, что не позволит Западу протащить очередную резолюцию против КНДР в Совбезе ООН».
Индия и её саммит
В выходные в индийском Нью-Дели состоялся саммит G20, который проигнорировали главы России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин. Итоговую декларацию саммита на Западе разочарованно назвали победой России.
«Pars Today Russian» рассказывает подробности:
«Итоговая декларация саммита G20 стала ударом для Запада, – пишет Financial Times. Издание отмечает, что в документе говорится только о "войне в Украине", формулировке, которую сторонники Киева ранее отвергли, поскольку она "создает впечатление, что обе стороны одинаково виновны в происходящем". При этом в документе по итогам предыдущего саммита G20 в Индонезии формулировка звучала как "агрессия Российской Федерации против Украины". Как подчеркивает Financial Times, формулировки G20 отражают отсутствие глобального консенсуса по поддержке Украины».
«Мышь в овощном» пишет о противоречиях в рядах «Большой двадцатки»:
«Вообще говоря, представляется странным ждать от "Большой двадцатки" какого-то единогласия по любым сколько-нибудь острым вопросам, коль скоро между странами-членами этого объединения нет никаких реальных связующих сил. Если "Большая Семерка" представляет собой "элитный клуб сателлитов США первого уровня", а "Большая Восьмерка" была инструментом обхаживания России в интересах "Семерки", то в случае с "Двадцаткой" критерий членства чисто формальный. Да, конечно, можно (а в идеальной ситуации – и нужно) говорить об ответственности крупнейших мировых экономик перед человечеством за нашу общую планету. Но в нашем циничном мире все это неизбежно выливается в попытки одних доминировать над другими, в общем случае – Коллективного Запада над прочими частями света. Чем дальше – тем меньше у т.н. "развивающихся" стран будет желания принимать западные хотелки за как закон для себя, и никто не сделал для этого больше, чем сам Запад».
Депутат Госдумы Мария Бутина считает, что G20 подала тревожный сигнал Зеленскому:
«США – от частного к общему: в коллективном заявлении G20, поддержанном всеми участниками, ушли от конкретики обвинений России к ситуации на Украине в целом. Кто ж спорит, что "территориальная целостность и суверенитет стран важны" (из заявления Блинкена на итоговой пресс-конференции). Для Зеленского – это уже даже не намек от Запада, а прямое указание, что, мол, пора сдаваться, за стол переговоров и просить у России варианты, которые позволят Западу сохранить лицо. Зеленскому лицо сохранить не получится уже в любом случае, но вряд ли это кого-то волнует. Несговорчивость последнего просто приведет к новому Зеленскому на предстоящих на Украине выборах: желающих на скамейке запасных немало, многие из них или держали позицию "и нашим, и вашим", чтобы на всякий случай, другие же готовы переобуваться на лету. И на тех, и на других украинцы вряд ли согласятся – это, по сути, те же грабли, но с отложенным эффектом, придется чистить Авгиевы конюшни и строить все заново. К этому ведут все предпосылки и знаки».
«Темник» отмечает, что на Западе запутались в оценке значимости Украины:
«Противоречия сегодняшнего дня. Известный политолог Френсис Фукуяма на форуме YES ("Ялтинская европейская стратегия") заявил, что исход противостояния на Украине имеет значение для всего мира. Французский президент Макрон в Нью-Дели объяснил, что Украины нет в повестке дня, потому что на G20 обсуждаются только глобальные вызовы. Другими словами, квалифицировал СВО исключительно в качестве события регионального масштаба. Кто из них прав? Ответ на этот вопрос затруднен еще и тем, что оба одинаково регулярно ошибаются в своих прогнозах и оценках».
Экономист Алексей Бобровский рассказывает, что на саммите США бросили вызов Китаю:
«Все-таки нечто примечательное на G20 случилось. США, при помощи деда на батарейках, озвучили планы по строительству транспортного коридора Индия-ОАЭ-СА-Иордания-Израиль-Европа. Понятно, почему на G20 и в этот раз – на саммите не было Си. Также понятно, что это не отменяет бесполезность самого клуба, тем не менее на теме остановиться подробнее надо. Устремления США построить "конкурента Новому шелковому пути", во-первых, подтверждают революционное значение китайского проекта для мировой торговли. Грузы по земле возить быстрее – 1-2 неделимо ж/д против 1-2 месяцев по морю. Контроль морской торговли американцами Китаю теперь не страшен. А во-вторых, это демонстрирует, что сами американцы сильно испугались. Основа внешней политики США в Азии последние 10 лет, как раз с момента начала проекта "Один пояс – один путь", это смещение режимов в странах, где Новый шелковый путь развивается. В крайнем случае США там создают тактическую нестабильность. Трудно перечислить все страны, проще взять карту, но думаю, интересующиеся слышали про периодические беспорядки в Пакистане, знают про Афганистан, Ирак, Сирию, видят, что происходит в Турции, иногда вспыхивает в Иране, последние несколько лет англосаксы взялись за Среднюю Азию, Аравийский полуостров, давят на Россию. Даже на Украине должны были быть элементы "Нового шелкового пути"…»
Европа и её шмон
В выходные Еврокомиссия подтвердила, что таможенные органы стран-членов ЕС в соответствии с санкционным законодательством могут изымать у въезжающих в Евросоюз граждан России, в том числе туристов, их автомобили, а также личные вещи: чемоданы, смартфоны и ноутбуки, изделия из кожи и меха, полудрагоценные и драгоценные камни, косметику и шампуни, туалетную бумагу и зубные пасты.
Сенатор Андрей Клишас выступает за зеркальный ответ:
«Мы неоднократно говорили, что санкции направлены против всех наших граждан, независимо от убеждений и политических взглядов. Дискриминация в чистом виде на основании паспорта. Только ответные зеркальные ограничения в отношении граждан ЕС могут повлиять на взбесившихся евробюрократов и повлиять на отмену подобных дискриминационных правил».
«Логика Маркова» не соглашается:
«Евросоюз изумил всех и принял диковинное и варварское решение конфисковывать у граждан России на территории ЕС автомобили, ноутбуки, и телефоны – смартфоны, и даже косметику. Как России на это отвечать? Отвечать надо жестко. Очень жестко. Но не симметрично. Не нужно у граждан стран ЕС отбирать в России вещи, тем более что к нам ездят сейчас друзья. Нужно на всех международных форумах, на всех интервью, во всех своих СМИ все время обсмеивать опозорившуюся таким решением Европу. Тысячи раз обстебать Европу за этот позор. Чтобы этот позор вошел в сознание всех людей и в Европе и в других странах. И чтобы это позорное решение стало толчком к закату Европы. Европа воняет. Европа протухла. Вот должен быть наш тезис. И нужно обсмеивать это их решение годы. Пока они не сгорят со стыда».
«Мараховское время» удивляется россиянам, продолжающим ездить в Евросоюз:
«Я все жду, ув. друзья, пока закончится плач о европейском расизме, выражаемом в отъеме автомобилей у мирных руссо туристо, которым нннада прошвырнуться в страны враждебного военного блока, поставляющего оружие и наемников воюющему с нами режиму. Жду, когда кончится плач и хоть кто-нибудь задаст вопрос жертвам данного мегарасизма: что именно забыли вы посмотреть в странах враждебного блока, помогающего убивать ваших сограждан, и почему так хотите подогреть своими деньгами их возможности?»
«Графиня изменившимся лицомъ бѣжитъ пруду» призывает не мешать ЕС убивать свою туристическую отрасль:
«Железный занавес, которым так пугали в "тоталитарном" Мордоре, опустился. Но с той стороны. Европа решила не останавливаться на достигнутом и после своего автопрома и промышленности добить и свою туристическую индустрию. Да будет так!»
«Банкста» отмечает, что немцы уже вовсю отнимают имущество у россиян:
«В Германии начались рейды против машин на российских номерах. В Гамбурге десяток полицейских машин захватили машину с женщиной, которая везла трех кокер-спаниелей и кламбер-спаниеля. До переправы Травемюнде (в Хельсинки) оставалось около 70 км. Вдруг ее Mercedes объезжает патрульный автомобиль и включает бегущую строку "следуйте за мной". "Поехала следом, я же не хочу, чтобы по мне стреляли", – восстанавливает хронологию водитель. С шоссе попали на пустынную дорогу в лесу, где уже ждали спецавтомобили. "Налетели с мигалками машин десять, окружили нас. Приказали выходить из машины, а собаки пусть остаются. Начала снимать, предупредили, что и телефон конфискуют. Вывели откуда-то служебную собаку, начали вокруг ходить, светить фонарем в салон, переговаривались по рации с кем-то. Мои спаниели, естественно, испугались, начали извиваться, метаться. Боялась, как бы у них драка не завязалась со служебной собакой", – рассказывает Ирина. 29 июня седан Audi забрали у семьи петербуржцев с детьми, они тоже направлялись домой. Немецкая таможня ссылается на поправки от 7 октября 2022 года, в которых речь идет о запрете на ввоз из России в ЕС товаров, которые "приносят России значительный доход", в том числе личных автомобилей. До конца мая норма не применялись, а теперь изъятия исчисляются десятками».
Украина и её зерно
Сегодня истекает эмбарго на поставки в ЕС с Украины пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника, которое Еврокомиссия ввела весной после того, как Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия ввели национальные запреты на импорт зерна и других видов украинской сельхозпродукции. Зеленский грозил подать в суд, если ограничения будут продлены.
Страны Восточной Европы продляют запрет на ввоз украинского зерна, пишет «Всевидящее око»:
«"Польша не позволит, чтобы нас затопило украинское зерно. Независимо от решения брюссельских чиновников, мы не откроем наших границ", – заявил глава польского правительства Матеуш Моравецкий, тем самым подтвердив, что Варшава в одностороннем порядке продлит запрет на ввоз зерновых с Украины, несмотря на давление Еврокомиссии. Сама по себе новость, конечно, забавная – но еще забавнее она смотрится на фоне других известий из Восточной Европы. Румынские фермеры направили открытое письмо президенту и премьеру страны, в котором угрожают, что с 1 октября заблокируют порты и таможенные пункты, если не будет продлен запрет на ввоз украинского зерна. Аграрии считают, что помощь Украине негативно влияет на логистические транспортные цепочки и складские мощности в Румынии. В итоге местные производители оказались в ситуации, когда им приходится продавать свой товар по ценам ниже себестоимости. А Киев, между тем, намерен жаловаться на Варшаву в арбитраж ВТО "по поводу компенсации ущерба". Правда, при этом всячески юлит и подлизывается, уверяя, что не хочет причинять ущерб "польским союзникам". Куда будет жаловаться неадекватная укронацистская верхушка на недружественные действия румынских фермеров – пока неизвестно. Может быть, в Спортлото».
«Варшавская русалка» отмечает, что польские власти такие национально ориентированные, потому что у них выборы на носу:
«Позиция Варшавы со стороны действительно выглядит правильной, полностью соответствующей понятиям национального правительства. Однако, как водится, есть нюансы. Действительно, украинское зерно нанесло значительный вред сельскому хозяйству ЕС и экономике, поставив аграрный сектор под угрозу разорения. Но также совершенно ясно, почему в условиях предвыборной гонки интересы польских фермеров вдруг встали превыше хотелок киевского режима. За этот электорат сейчас в стране идет ожесточенная борьба. И единственная причина, по которой правительство Польши (а точнее – члены правящей партии) приняло столь оперативное решение установить единоличный запрет – визит в Еврокомиссию соперников из оппозиционной партии».
«Мейстер» наблюдает за болгарами, прогнувшимися под Брюссель:
«Болгария разрешила импорт украинского зерна, несмотря на то что на днях из Венгрии заявляли о солидарности всех 5 стран "зерновой фронды" о готовности продлить запрет на импорт из Неньки. Этот кульбит парламента неприятно удивил болгарских фермеров, которые боятся разорения из-за украинского демпинга. Они уже пообещали организовать протесты. В Киеве наверняка попытаются представить это как перемогу. Однако радоваться, по факту, нечему – из всех протестовавших стран Болгария является самой бесперспективной: у нее нет сухопутной границы с Украиной, а поставки морем сейчас, мягко говоря, затруднены. Это уже не говоря о размере и платежеспособности болгарского рынка, которые вряд ли дадут украинскому АПК озолотиться. Если кто и выиграл от этого решения, то это не Киев, и уж тем более не София, а сам Брюссель – он таки смог прогнуть одного из пяти восточноевропейских фрондеров, мешающих украинофильской политике ЕС. Однако эта победа Пиррова – накануне отмены запрета на экспорт зерновых из Украины остальные 4 страны полны решимости продлить ограничения, даже вопреки воле и стараниям евробюрократов. Что только лишний раз демонстрирует продолжающийся раскол внутри ЕС по вопросам всесторонней поддержки Украины и неспособности Брюсселя консолидировать своих членов».
«Агросиб. Сибирский репортер» сомневается, что ЕС откажется от запрета на ввоз украинского зерна:
«Тогда Украина может попытаться найти новые рынки сбыта для своего зерна. Однако это будет непросто, ведь украинский экспорт зависит от инфраструктуры, которая, как вы знаете, пребывает не в самом лучшем состоянии. <…> Украинские фермеры не смогут продавать зерно по рыночным ценам, что приведет к снижению их дохода, потеряют доступ к одному из крупнейших рынков сбыта зерна в мире, и теперь им придется конкурировать с более дешевым зерном из других стран. Ну а некоторые фермеры обанкротятся из-за потери дохода и рынка».
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