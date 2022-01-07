Телеграм: Казахстан переплюнул Украину, а СКР стал худсоветом

НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.

1

Беспорядки в Казахстане

В минувшее воскресенье в Мангистауской области Казахстана начались акции протеста из-за повышения цен на автомобильный газ. Во вторник правительство пообещало понизить цены на топливо, однако протесты продолжились и перекинулись практически на все регионы страны. Митингующие стали требовать снижения цен на другие товары и отставки правительства. Президент Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку и объявил об увольнении экс-президента Нурсултана Назарбаева с пожизненного поста председателя Совбеза Казахстана. Эту должность занял сам Токаев. Несмотря на это, протесты набирают силу, в регионах страны отключали интернет и частично телефонную связь. Протестующие нападают на военных и полицию, поджигают здания, мародеры грабят банки и магазины. Токаев обратился за помощью в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), его заявка была экстренно одобрена. Первые воинские подразделения из России прилетели в Казахстан и приступили к выполнению миротворческой миссии.

«Шпион, которому никто не пишет» пытается осмыслить происходящее: 

«Казахстанские элиты всегда балансировали на пересечении интересов ключевых держав в мире. Назарбаев установил хорошие отношения с Британией, США, ЕС, саудитами, Китаем и, конечно же, Россией. Там же казахстанские элиты и хранили свои сбережения. И сейчас, в ходе этих событий Казахстан попадает все большую зависимость от России, он вынужден отдать часть своего суверенитета, чтобы сохранить стабильность. Мы берем на себя эти риски, в обмен Казахстан будет все больше интегрироваться в ОДКБ и ЕврАзЭС. И элиты теряют свое уникальное положение, которое они формировали всю современную историю Казахстана. А деваться-то некуда. Мы теперь гаранты их безопасности. Я вполне допускаю участие в этих событиях англичан, турок, заговора элит или иной третьей силы, но мы говорим о выводах. И они очевидны. Я, в силу опыта, вижу причиной некомпетентность руководства страны, деградацию системы госуправления, самоизоляцию и самоустранение элит от жизни страны».

«Грамоты Ярослава» рассказывают, во что обойдется Казахстану этот праздник непослушания: 

«100 миллионов долларов только предварительного ущерба. Плюс неработающие банки, интернет, магазины, пустые банкоматы, разоренный МСБ. Плюс очереди с драками за бензином и хлебом. Плюс сотни тысяч граждан, окончательно принявших решение об эмиграции. Русских, само собой, граждан. Врачей, инженеров, высококвалифицированных рабочих. Тех, что сейчас боятся даже высунуться на улицу. Как и в декабре 1986-го. Плюс полная и, скорее всего, бесповоротная потеря статуса островка стабильности, привлекательного для инвестиций со всего мира. Это как судимость по тяжкой статье в резюме получить. Региональный лидер с уважаемым на всех континентах президентом? Признаваемая всеми центрами силы миротворческая переговорная площадка? Забудьте. Знамя миролюбивого, гостеприимного, толерантного и мудрого народа у казахов тоже изымается для передачи в более надежные руки. До выяснения».

«Мюсли вслух» подсчитывают плюсы и минусы для России от ввода войск ОДКБ в Казахстан: 

«Плюсы. Стабилизация в сопредельной стране, устранение источника неприятных неожиданностей. Демонстрация того, что ОДКБ – реальная сила, а не бумажный тигр. Демонстрация того, что Россия – единственный источник стабильности и безопасности на постсоветском пространстве. Значительное усиление российского влияния в Казахстане. Минусы. Возможны потери среди наших. Возможные при подавлении беспорядков человеческие жертвы среди протестующих общественное мнение припишет нашим войскам. Возможно резкое ухудшение отношения казахов к русским вплоть до прямой ненависти. Возможно превращение Казахстана при наследниках Токаева (никто не вечен) в антироссийскую страну а-ля Украина. Как видим, здесь и сейчас явные плюсы. Правда, чисто политические, и еще неясно, как их лучше, грубо говоря, монетизировать. Но сами выгоды очевидны. Минусы располагаются в той или иной перспективе и относятся к сфере возможного. Пока это лишь риски, которые то ли реализуются, то ли нет. Думается, примерно понятен ход мысли лиц, принимавших решение ОДКБ».

«Сolonelcassad» комментирует новость о том, что запрещенный в России «Талибан» выразил обеспокоенность ситуацией в Казахстане: 

«Это намек, если не будете слушаться миротворцев ОДКБ, то к вам приедут проверенные миротворцы из Кандагара и Герата, а то им уже скучно – воевать с не кем, заставляют заниматься шагистикой и ловить преступников».

«Всевидящее око» желает жителям Казахстана сил и удачи: 

«В общем, год у жителей Казахстана начался не очень. Потому что такие протесты – это не "ура, свобода", это очень плохая, крайняя ситуация, возникшая из-за проблем в стране и ошибок властей. Очень жаль, что до такого дошло. Очень желаем гражданам Казахстана выйти из ситуации с наименьшими потерями».

2

Заявление против ядерной войны

Лидеры пяти ядерных держав и постоянных членов Совбеза ООН – России, Великобритании, Китая, США и Франции – приняли совместное заявление о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений. Стороны подтвердили, что их ядерное оружие не нацелено друг на друга или на третьи страны. 

Депутат Госдумы Леонид Слуцкийназывает заявление «архиважным» для укрепления стратегической стабильности: 

«Россия неоднократно предлагала переподтвердить формулу Горбачев-Рейган еще предыдущей администрации США во главе с Дональдом Трампом, но тогда должной реакции не последовало. И то, что сейчас заявление подписано всеми странами-членами "ядерной пятерки", стало очень серьезным вкладом в плане обеспечения мировой безопасности».

«Мирные ядерные взрывы» объясняют, в чем важность заявления: 

«Понятно, что само по себе такое заявление на безопасность отдельных стран повлияет мало. Ядерная война это плохо – тоже мне новость. Но напомню, что весь сыр-бор начался как раз с неготовности США при Трампе даже подтвердить, что лучше бы стараться избежать ядерной войны. Когда великие державы говорят, что ядерная война – плохо, это банальность. Но когда великие державы даже не готовы произнести эти слова – это повод для серьезных опасений».

«Мейстер» комментирует контекст принятия заявления: 

«Учитывая развивающийся диалог России и США, оно [заявление] выглядит очень интересно – особенно если сравнивать с базовым фоном публичной политики. Этот фон, напомним, сводится к "НАТО окружает" со стороны России и "Россия вторгается на Украину уже седьмой год подряд" со стороны НАТО, и в информационных баталиях многие opinion leader’ы с обеих сторон давно потеряли адекватность. Хорошо, что эту адекватность сохраняют decision maker’ы – от принимаемых решений сейчас зависит очень многое, и не испортить процесс налаживания взаимопонимания может быть куда важнее, чем попытаться продавить свое решение, пользуясь теми или иными сиюминутными преимуществами».

«Пинта разума» призывает не переоценивать заявление: 

«Заявление носит декларативный характер, и раздувать его до масштабов крупной геополитической победы можно только при отсутствии реальных успехов. В мировой политике все игроки выступают за все хорошее против всего плохого. Но, как говорится, дьявол в деталях. А детали в нашем мире таковы, что официальная "ядерная пятерка" в составе Китая, России, Великобритании, США и Франции даже не в состоянии договориться с неофициальными ядерными державами – Индией, Пакистаном, КНДР и Израилем, о присоединении в Договору о нераспространении ядерного оружия. Сейчас реальный ядерный клуб состоит как минимум из девяти, а не пяти держав. Еще целый ряд стран имеет возможность быстро разработать и произвести атомную бомбу. И они могут ею воспользоваться, поэтому растущая турбулентность в мировой политике может привести к появлению новых государств, обладающих ядерным оружием и его носителями».

3

Объединение партий в России

Председатель партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Сергей Миронов сообщил, что ведет переговоры с лидерами некоторых непарламентских партий по вопросу объединения.

«Доктор прописал» размышляет о целесообразности новых объединений: 

«Вот казалось бы, год только прошел с предыдущего объединения с "Патриотами России" и с "За правду!". И не сказать, чтобы это сильно помогло на выборах в Госдуму. Плюс четыре мандата, с 23 в прошлом созыве до 27 в нынешнем – но вовсе не факт, что получены они были благодаря объединению». 

«Политтранзит» не исключает, что Миронов действует в логике внутрипартийной борьбы: 

«Судя по всему, Миронов пытается укрепить позиции своей партии на левом идеологическом фланге путем поглощения более мелких партий. Тем самым он хочет создать задел к новым думским выборам и вступить в новый цикл в более усиленном составе, чтобы стать достойной альтернативой КПРФ. В то же время, таким образом он хочет сохранить лидерство в обновленной партии – СРПЗ. Очевидно, что его главный внутрипартийный конкурент Прилепин пока не отказался от идеи подмять под себя новую партию. Миронов пытается доказать, что у него еще есть "порох в пороховницах", и его рано списывать со счетов. Нужно отметить, что из тройки лидеров СРПЗ у него большего всего политического опыта. Чем он активно пользуется, привлекая на свою сторону лидеров малых непарламентских партий, которые, влившись в СРПЗ, будут именно ему лично лояльны». 

«Темник» находит инициативу Миронова логичной: 

«Процесс продолжается и в новом году. Что неудивительно – прошлые "объединительные интенции" принесли выгоду эсерам».

«Cass&Ra» считает незавидной участь партий, принимающих от Миронова предложения о слиянии: 

«Как известно, СЗРП – это кладбище партийных проектов – в 2007 году "Справедливая Россия" впитала в себя "Партию Пенсионеров", "Родину" и "Партию Жизни". Правда, потом "Родина" и "Партия Пенсионеров" снова обрели самостоятельность уже в немного другом качестве. В 2021 году эСэРы объединились с партиями "За правду" и "Патриоты России". После "вливания" в "Справедливую Россию" все партии растворялись в ней бесследно. И при этом Сергей Миронов остается у руля после того, как лидеры влившихся партий куда-то растворяются – прямо как вампир, питающийся чужой кровью. Очередными жертвами "серийного поглотителя" снова могут стать партия "Родина" и "Партия Пенсионеров". На второй круг пойдет…»

«Госдума 2021» пишет об оригинальной политической нише Миронова: 

«Миронову нравится роль своеобразного санитара леса – собирает под своими знаменами наиболее бесперспективные партии. Если аккумулирование партийного мусора увенчается его ликвидацией, то Миронов по праву сможет занять почетное место в современной истории».

4

Убийство ребенка в Костроме

Во вторник днем в Костроме двое мужчин схватили гулявшую на улице пятилетнюю девочку, унесли ее к себе в общежитие, изнасиловали и убили. Очевидцы преступления в полицию не обращались. Педофилов поймали, ими оказались сожители – один был ранее судим за педофилию, второй за кражу. 

Журналист, депутат Мосгордумы Андрей Медведевсчитает нужным менять законодательство: 

«Пока в столице чиновники, депутаты и правозащитники напыщенно рассуждают о недопустимости смертной казни и моральных ценностях, существа убивают и насилуют детей. Закон о пожизненном для педофила – это все равно полумера. Потому что там речь идет о рецидивистах и убийцах. Так они в большинстве случаев и так получают ПЖ. Педофил должен получать пожизненное заключение по первому же приговору. Или, если это кому-то кажется слишком, минимальный срок должен быть не менее 25 лет, без УДО и с отбыванием в колониях строгого и особого режима. Система надзора должна быть изменена и дополнена химической кастрацией. Ну это если мы не хотим ввести смертную казнь для педофилов и террористов. Хотя по мне жизнь одного ребенка перевешивает сто тысяч международных обязательств и Советов Европы».

Депутат Госдумы Александр Хинштейнуверяет, что законодатели работают над проблемой: 

«Необходимо как можно быстрее принимать наш законопроект о пожизненном наказании для педофилов-насильников, а также в корне менять систему административного надзора, в т.ч. вводить обязательное ношение электронных браслетов».

«Мышь в овощном» поражается равнодушию свидетелей похищения:

«Двое нелюдей несут кричащего и сопротивляющегося ребенка по городской лице. Позже они надругаются над беззащитной девочкой и зверски убьют ее. Семья, только что отпраздновавшая Новый Год, столкнется с самым страшным горем, которое только можно себе представить. А серьезные люди будут много говорить и писать про серьезные вещи: про смертную казнь для педофилов, про пожизненное заключение и химическую кастрацию. Да, безусловно, все эти темы можно и нужно обсуждать, а по итогам общественной дискуссии, возможно, и реализовывать. Но конкретно сейчас нам кажется гораздо более важным другой вопрос: что и как мы должны сделать, чтобы в будущем, когда на глазах у нас двуногие звери будут похищать ребенка, мы бы отреагировали на это иначе, не с тем безразличием, которое мы видим снова и снова? И которое в итоге заканчивается смертью?»

Полковник полиции в отставке Алексей Трифоновпишет о том, что нужно делать, чтобы избегать подобных трагедий: 

«Необходимо, во-первых, полностью изменять систему надзора за освободившимися из МЛС педофилами, максимально ее ужесточив. Во-вторых, предусмотреть возможность пожизненного наказания за преступления, связанные с убийством детей, без всяких вилок "от и до". Только пожизненное заключение. Ну и в-третьих – родителям смотреть за своими детьми и не отпускать их гулять одних, особенно в таком возрасте. Операм и следователю – держаться, чтоб не пристрелить этих мразей при проведении с ними ОРМ и следственных действий».

«РосСкандал» пишет про одного из убийц – педофила-рецидивиста: 

«В течение восьми лет это животное должно было ежемесячно отмечаться в полиции, ему было запрещено появляться возле детсадов и школ. Но кто это контролировал… Народ устроил сход, потребовал выдать убийц, но ясно – оба будут жить, если их не придушат сокамерники… Хорошо, что для педофилов-рецидивистов вводят пожизненное. Но все больше голосов за то, чтобы для таких тварей вернули смертную казнь...»

5

Следственный комитет проверяет Rammstein

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин дал поручение изучить обращение новосибирского Координационного Совета в защиту общественной нравственности, культуры и традиционных семейных ценностей. Активисты Совета потребовали запретить проведение в Новосибирске концерта лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна, назвав его «извращенцем от искусства» и «пропагандистом порока».

ЖурналисткаЕкатерина Винокуровабоится представить, что будет дальше: 

«Как же здорово, что у нас в юности был Rammstein, а озабоченных нравственностью активистов было меньше. И сотрудники СК, уверена, Rammstein слушали, и нынешние озабоченные нравственностью тоже. Страшно только представить, что будет, когда озабоченные нравственностью откроют для себя Led Zepppelin, Doors, Pink Floyd и другие группы».

«Фридрих» предлагает активистам заняться делом: 

«Активисты не пробовали на работу устроиться? Чтобы озабоченное тунеядство было не так активно?»

ЖурналистЮрий Будкинприводит интересные факты: 

«Линдеманн был хедлайнером фестиваля Спасская башня в прошлом году, Линдеманн пел на Красной площади вместо Мирей Матье, с которой недавно разговаривал Бастрыкин, активисты в Новосибирске – это представители движений НОД и Народный собор. Последнее выступает против "перегибов в вакцинации"».

«АДЕКВАТ» подозревает, что СК занимается чем-то не тем: 

«В подготовке концерта хоть Линдеманна, хоть черта лысого состава преступления быть не может, как бы ни чесалось и ни свербело у активистов. Но на сайте СК сообщение о поручении разобраться с доводами этих прекрасных людей все равно подано со звериной серьезностью. Временами мне сильно кажется, что против Бастрыкина в его собственном ведомстве ведется не слишком хитрая аппаратная игра с целью дискредитировать по максимуму, раз за разом провоцируя на более чем странную публичную активность. За неполный месяц имеем уже второе публичное обращение "патриотов" про нравственность с тоннами лести лично Бастрыкину – и второй раз оно безотказно срабатывает. В виде не только появления поручения на проверку, но и собственноручного выноса его в весьма невосторженный паблик. В первый раз, с призывом покарать рэперов, обращение и вовсе оказалось пародийным, в чем его автор признался сразу же. Сейчас активисты вроде настоящие, но и в этом случае отношение к ним всерьез, выражаясь мягко, не добавит авторитета ни ведомству, ни его главе».

А «НЕВМИНКУЛЬТ», напротив, считает поручение Бастрыкина уместным и полезным: 

«Такая позиция СК радует – там решили не полагаться не шум, а выработать собственное мнение, опираясь на проверку. Уверены, что СК не станет преследовать Линдемана, а вот в случае необоснованности претензий данные активисты едва ли будут восприниматься всерьез и впредь. Отличный противовес крикам по любому поводу. Во времена, когда и Маша Шукшина – активистка, нужно очень внимательно отнестись к инструменту гражданской реакции, чтобы не сломать его о топорность и косность».

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