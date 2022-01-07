Телеграм: Казахстан переплюнул Украину, а СКР стал худсоветом

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В минувшее воскресенье в Мангистауской области Казахстана начались акции протеста из-за повышения цен на автомобильный газ. Во вторник правительство пообещало понизить цены на топливо, однако протесты продолжились и перекинулись практически на все регионы страны. Митингующие стали требовать снижения цен на другие товары и отставки правительства. Президент Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку и объявил об увольнении экс-президента Нурсултана Назарбаева с пожизненного поста председателя Совбеза Казахстана. Эту должность занял сам Токаев. Несмотря на это, протесты набирают силу, в регионах страны отключали интернет и частично телефонную связь. Протестующие нападают на военных и полицию, поджигают здания, мародеры грабят банки и магазины. Токаев обратился за помощью в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), его заявка была экстренно одобрена. Первые воинские подразделения из России прилетели в Казахстан и приступили к выполнению миротворческой миссии.

«Шпион, которому никто не пишет» пытается осмыслить происходящее:

«Казахстанские элиты всегда балансировали на пересечении интересов ключевых держав в мире. Назарбаев установил хорошие отношения с Британией, США, ЕС, саудитами, Китаем и, конечно же, Россией. Там же казахстанские элиты и хранили свои сбережения. И сейчас, в ходе этих событий Казахстан попадает все большую зависимость от России, он вынужден отдать часть своего суверенитета, чтобы сохранить стабильность. Мы берем на себя эти риски, в обмен Казахстан будет все больше интегрироваться в ОДКБ и ЕврАзЭС. И элиты теряют свое уникальное положение, которое они формировали всю современную историю Казахстана. А деваться-то некуда. Мы теперь гаранты их безопасности. Я вполне допускаю участие в этих событиях англичан, турок, заговора элит или иной третьей силы, но мы говорим о выводах. И они очевидны. Я, в силу опыта, вижу причиной некомпетентность руководства страны, деградацию системы госуправления, самоизоляцию и самоустранение элит от жизни страны».

«Грамоты Ярослава» рассказывают, во что обойдется Казахстану этот праздник непослушания:

«100 миллионов долларов только предварительного ущерба. Плюс неработающие банки, интернет, магазины, пустые банкоматы, разоренный МСБ. Плюс очереди с драками за бензином и хлебом. Плюс сотни тысяч граждан, окончательно принявших решение об эмиграции. Русских, само собой, граждан. Врачей, инженеров, высококвалифицированных рабочих. Тех, что сейчас боятся даже высунуться на улицу. Как и в декабре 1986-го. Плюс полная и, скорее всего, бесповоротная потеря статуса островка стабильности, привлекательного для инвестиций со всего мира. Это как судимость по тяжкой статье в резюме получить. Региональный лидер с уважаемым на всех континентах президентом? Признаваемая всеми центрами силы миротворческая переговорная площадка? Забудьте. Знамя миролюбивого, гостеприимного, толерантного и мудрого народа у казахов тоже изымается для передачи в более надежные руки. До выяснения».

«Мюсли вслух» подсчитывают плюсы и минусы для России от ввода войск ОДКБ в Казахстан:

«Плюсы. Стабилизация в сопредельной стране, устранение источника неприятных неожиданностей. Демонстрация того, что ОДКБ – реальная сила, а не бумажный тигр. Демонстрация того, что Россия – единственный источник стабильности и безопасности на постсоветском пространстве. Значительное усиление российского влияния в Казахстане. Минусы. Возможны потери среди наших. Возможные при подавлении беспорядков человеческие жертвы среди протестующих общественное мнение припишет нашим войскам. Возможно резкое ухудшение отношения казахов к русским вплоть до прямой ненависти. Возможно превращение Казахстана при наследниках Токаева (никто не вечен) в антироссийскую страну а-ля Украина. Как видим, здесь и сейчас явные плюсы. Правда, чисто политические, и еще неясно, как их лучше, грубо говоря, монетизировать. Но сами выгоды очевидны. Минусы располагаются в той или иной перспективе и относятся к сфере возможного. Пока это лишь риски, которые то ли реализуются, то ли нет. Думается, примерно понятен ход мысли лиц, принимавших решение ОДКБ».

«Сolonelcassad» комментирует новость о том, что запрещенный в России «Талибан» выразил обеспокоенность ситуацией в Казахстане:

«Это намек, если не будете слушаться миротворцев ОДКБ, то к вам приедут проверенные миротворцы из Кандагара и Герата, а то им уже скучно – воевать с не кем, заставляют заниматься шагистикой и ловить преступников».

«Всевидящее око» желает жителям Казахстана сил и удачи:

«В общем, год у жителей Казахстана начался не очень. Потому что такие протесты – это не "ура, свобода", это очень плохая, крайняя ситуация, возникшая из-за проблем в стране и ошибок властей. Очень жаль, что до такого дошло. Очень желаем гражданам Казахстана выйти из ситуации с наименьшими потерями».

