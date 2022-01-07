Телеграм: Казахстан переплюнул Украину, а СКР стал худсоветом
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Беспорядки в Казахстане
В минувшее воскресенье в Мангистауской области Казахстана начались акции протеста из-за повышения цен на автомобильный газ. Во вторник правительство пообещало понизить цены на топливо, однако протесты продолжились и перекинулись практически на все регионы страны. Митингующие стали требовать снижения цен на другие товары и отставки правительства. Президент Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку и объявил об увольнении экс-президента Нурсултана Назарбаева с пожизненного поста председателя Совбеза Казахстана. Эту должность занял сам Токаев. Несмотря на это, протесты набирают силу, в регионах страны отключали интернет и частично телефонную связь. Протестующие нападают на военных и полицию, поджигают здания, мародеры грабят банки и магазины. Токаев обратился за помощью в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), его заявка была экстренно одобрена. Первые воинские подразделения из России прилетели в Казахстан и приступили к выполнению миротворческой миссии.
«Шпион, которому никто не пишет» пытается осмыслить происходящее:
«Казахстанские элиты всегда балансировали на пересечении интересов ключевых держав в мире. Назарбаев установил хорошие отношения с Британией, США, ЕС, саудитами, Китаем и, конечно же, Россией. Там же казахстанские элиты и хранили свои сбережения. И сейчас, в ходе этих событий Казахстан попадает все большую зависимость от России, он вынужден отдать часть своего суверенитета, чтобы сохранить стабильность. Мы берем на себя эти риски, в обмен Казахстан будет все больше интегрироваться в ОДКБ и ЕврАзЭС. И элиты теряют свое уникальное положение, которое они формировали всю современную историю Казахстана. А деваться-то некуда. Мы теперь гаранты их безопасности. Я вполне допускаю участие в этих событиях англичан, турок, заговора элит или иной третьей силы, но мы говорим о выводах. И они очевидны. Я, в силу опыта, вижу причиной некомпетентность руководства страны, деградацию системы госуправления, самоизоляцию и самоустранение элит от жизни страны».
«Грамоты Ярослава» рассказывают, во что обойдется Казахстану этот праздник непослушания:
«100 миллионов долларов только предварительного ущерба. Плюс неработающие банки, интернет, магазины, пустые банкоматы, разоренный МСБ. Плюс очереди с драками за бензином и хлебом. Плюс сотни тысяч граждан, окончательно принявших решение об эмиграции. Русских, само собой, граждан. Врачей, инженеров, высококвалифицированных рабочих. Тех, что сейчас боятся даже высунуться на улицу. Как и в декабре 1986-го. Плюс полная и, скорее всего, бесповоротная потеря статуса островка стабильности, привлекательного для инвестиций со всего мира. Это как судимость по тяжкой статье в резюме получить. Региональный лидер с уважаемым на всех континентах президентом? Признаваемая всеми центрами силы миротворческая переговорная площадка? Забудьте. Знамя миролюбивого, гостеприимного, толерантного и мудрого народа у казахов тоже изымается для передачи в более надежные руки. До выяснения».
«Мюсли вслух» подсчитывают плюсы и минусы для России от ввода войск ОДКБ в Казахстан:
«Плюсы. Стабилизация в сопредельной стране, устранение источника неприятных неожиданностей. Демонстрация того, что ОДКБ – реальная сила, а не бумажный тигр. Демонстрация того, что Россия – единственный источник стабильности и безопасности на постсоветском пространстве. Значительное усиление российского влияния в Казахстане. Минусы. Возможны потери среди наших. Возможные при подавлении беспорядков человеческие жертвы среди протестующих общественное мнение припишет нашим войскам. Возможно резкое ухудшение отношения казахов к русским вплоть до прямой ненависти. Возможно превращение Казахстана при наследниках Токаева (никто не вечен) в антироссийскую страну а-ля Украина. Как видим, здесь и сейчас явные плюсы. Правда, чисто политические, и еще неясно, как их лучше, грубо говоря, монетизировать. Но сами выгоды очевидны. Минусы располагаются в той или иной перспективе и относятся к сфере возможного. Пока это лишь риски, которые то ли реализуются, то ли нет. Думается, примерно понятен ход мысли лиц, принимавших решение ОДКБ».
«Сolonelcassad» комментирует новость о том, что запрещенный в России «Талибан» выразил обеспокоенность ситуацией в Казахстане:
«Это намек, если не будете слушаться миротворцев ОДКБ, то к вам приедут проверенные миротворцы из Кандагара и Герата, а то им уже скучно – воевать с не кем, заставляют заниматься шагистикой и ловить преступников».
«Всевидящее око» желает жителям Казахстана сил и удачи:
«В общем, год у жителей Казахстана начался не очень. Потому что такие протесты – это не "ура, свобода", это очень плохая, крайняя ситуация, возникшая из-за проблем в стране и ошибок властей. Очень жаль, что до такого дошло. Очень желаем гражданам Казахстана выйти из ситуации с наименьшими потерями».
Заявление против ядерной войны
Лидеры пяти ядерных держав и постоянных членов Совбеза ООН – России, Великобритании, Китая, США и Франции – приняли совместное заявление о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений. Стороны подтвердили, что их ядерное оружие не нацелено друг на друга или на третьи страны.
Депутат Госдумы Леонид Слуцкийназывает заявление «архиважным» для укрепления стратегической стабильности:
«Россия неоднократно предлагала переподтвердить формулу Горбачев-Рейган еще предыдущей администрации США во главе с Дональдом Трампом, но тогда должной реакции не последовало. И то, что сейчас заявление подписано всеми странами-членами "ядерной пятерки", стало очень серьезным вкладом в плане обеспечения мировой безопасности».
«Мирные ядерные взрывы» объясняют, в чем важность заявления:
«Понятно, что само по себе такое заявление на безопасность отдельных стран повлияет мало. Ядерная война это плохо – тоже мне новость. Но напомню, что весь сыр-бор начался как раз с неготовности США при Трампе даже подтвердить, что лучше бы стараться избежать ядерной войны. Когда великие державы говорят, что ядерная война – плохо, это банальность. Но когда великие державы даже не готовы произнести эти слова – это повод для серьезных опасений».
«Мейстер» комментирует контекст принятия заявления:
«Учитывая развивающийся диалог России и США, оно [заявление] выглядит очень интересно – особенно если сравнивать с базовым фоном публичной политики. Этот фон, напомним, сводится к "НАТО окружает" со стороны России и "Россия вторгается на Украину уже седьмой год подряд" со стороны НАТО, и в информационных баталиях многие opinion leader’ы с обеих сторон давно потеряли адекватность. Хорошо, что эту адекватность сохраняют decision maker’ы – от принимаемых решений сейчас зависит очень многое, и не испортить процесс налаживания взаимопонимания может быть куда важнее, чем попытаться продавить свое решение, пользуясь теми или иными сиюминутными преимуществами».
«Пинта разума» призывает не переоценивать заявление:
«Заявление носит декларативный характер, и раздувать его до масштабов крупной геополитической победы можно только при отсутствии реальных успехов. В мировой политике все игроки выступают за все хорошее против всего плохого. Но, как говорится, дьявол в деталях. А детали в нашем мире таковы, что официальная "ядерная пятерка" в составе Китая, России, Великобритании, США и Франции даже не в состоянии договориться с неофициальными ядерными державами – Индией, Пакистаном, КНДР и Израилем, о присоединении в Договору о нераспространении ядерного оружия. Сейчас реальный ядерный клуб состоит как минимум из девяти, а не пяти держав. Еще целый ряд стран имеет возможность быстро разработать и произвести атомную бомбу. И они могут ею воспользоваться, поэтому растущая турбулентность в мировой политике может привести к появлению новых государств, обладающих ядерным оружием и его носителями».
Объединение партий в России
Председатель партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Сергей Миронов сообщил, что ведет переговоры с лидерами некоторых непарламентских партий по вопросу объединения.
«Доктор прописал» размышляет о целесообразности новых объединений:
«Вот казалось бы, год только прошел с предыдущего объединения с "Патриотами России" и с "За правду!". И не сказать, чтобы это сильно помогло на выборах в Госдуму. Плюс четыре мандата, с 23 в прошлом созыве до 27 в нынешнем – но вовсе не факт, что получены они были благодаря объединению».
«Политтранзит» не исключает, что Миронов действует в логике внутрипартийной борьбы:
«Судя по всему, Миронов пытается укрепить позиции своей партии на левом идеологическом фланге путем поглощения более мелких партий. Тем самым он хочет создать задел к новым думским выборам и вступить в новый цикл в более усиленном составе, чтобы стать достойной альтернативой КПРФ. В то же время, таким образом он хочет сохранить лидерство в обновленной партии – СРПЗ. Очевидно, что его главный внутрипартийный конкурент Прилепин пока не отказался от идеи подмять под себя новую партию. Миронов пытается доказать, что у него еще есть "порох в пороховницах", и его рано списывать со счетов. Нужно отметить, что из тройки лидеров СРПЗ у него большего всего политического опыта. Чем он активно пользуется, привлекая на свою сторону лидеров малых непарламентских партий, которые, влившись в СРПЗ, будут именно ему лично лояльны».
«Темник» находит инициативу Миронова логичной:
«Процесс продолжается и в новом году. Что неудивительно – прошлые "объединительные интенции" принесли выгоду эсерам».
«Cass&Ra» считает незавидной участь партий, принимающих от Миронова предложения о слиянии:
«Как известно, СЗРП – это кладбище партийных проектов – в 2007 году "Справедливая Россия" впитала в себя "Партию Пенсионеров", "Родину" и "Партию Жизни". Правда, потом "Родина" и "Партия Пенсионеров" снова обрели самостоятельность уже в немного другом качестве. В 2021 году эСэРы объединились с партиями "За правду" и "Патриоты России". После "вливания" в "Справедливую Россию" все партии растворялись в ней бесследно. И при этом Сергей Миронов остается у руля после того, как лидеры влившихся партий куда-то растворяются – прямо как вампир, питающийся чужой кровью. Очередными жертвами "серийного поглотителя" снова могут стать партия "Родина" и "Партия Пенсионеров". На второй круг пойдет…»
«Госдума 2021» пишет об оригинальной политической нише Миронова:
«Миронову нравится роль своеобразного санитара леса – собирает под своими знаменами наиболее бесперспективные партии. Если аккумулирование партийного мусора увенчается его ликвидацией, то Миронов по праву сможет занять почетное место в современной истории».
Убийство ребенка в Костроме
Во вторник днем в Костроме двое мужчин схватили гулявшую на улице пятилетнюю девочку, унесли ее к себе в общежитие, изнасиловали и убили. Очевидцы преступления в полицию не обращались. Педофилов поймали, ими оказались сожители – один был ранее судим за педофилию, второй за кражу.
Журналист, депутат Мосгордумы Андрей Медведевсчитает нужным менять законодательство:
«Пока в столице чиновники, депутаты и правозащитники напыщенно рассуждают о недопустимости смертной казни и моральных ценностях, существа убивают и насилуют детей. Закон о пожизненном для педофила – это все равно полумера. Потому что там речь идет о рецидивистах и убийцах. Так они в большинстве случаев и так получают ПЖ. Педофил должен получать пожизненное заключение по первому же приговору. Или, если это кому-то кажется слишком, минимальный срок должен быть не менее 25 лет, без УДО и с отбыванием в колониях строгого и особого режима. Система надзора должна быть изменена и дополнена химической кастрацией. Ну это если мы не хотим ввести смертную казнь для педофилов и террористов. Хотя по мне жизнь одного ребенка перевешивает сто тысяч международных обязательств и Советов Европы».
Депутат Госдумы Александр Хинштейнуверяет, что законодатели работают над проблемой:
«Необходимо как можно быстрее принимать наш законопроект о пожизненном наказании для педофилов-насильников, а также в корне менять систему административного надзора, в т.ч. вводить обязательное ношение электронных браслетов».
«Мышь в овощном» поражается равнодушию свидетелей похищения:
«Двое нелюдей несут кричащего и сопротивляющегося ребенка по городской лице. Позже они надругаются над беззащитной девочкой и зверски убьют ее. Семья, только что отпраздновавшая Новый Год, столкнется с самым страшным горем, которое только можно себе представить. А серьезные люди будут много говорить и писать про серьезные вещи: про смертную казнь для педофилов, про пожизненное заключение и химическую кастрацию. Да, безусловно, все эти темы можно и нужно обсуждать, а по итогам общественной дискуссии, возможно, и реализовывать. Но конкретно сейчас нам кажется гораздо более важным другой вопрос: что и как мы должны сделать, чтобы в будущем, когда на глазах у нас двуногие звери будут похищать ребенка, мы бы отреагировали на это иначе, не с тем безразличием, которое мы видим снова и снова? И которое в итоге заканчивается смертью?»
Полковник полиции в отставке Алексей Трифоновпишет о том, что нужно делать, чтобы избегать подобных трагедий:
«Необходимо, во-первых, полностью изменять систему надзора за освободившимися из МЛС педофилами, максимально ее ужесточив. Во-вторых, предусмотреть возможность пожизненного наказания за преступления, связанные с убийством детей, без всяких вилок "от и до". Только пожизненное заключение. Ну и в-третьих – родителям смотреть за своими детьми и не отпускать их гулять одних, особенно в таком возрасте. Операм и следователю – держаться, чтоб не пристрелить этих мразей при проведении с ними ОРМ и следственных действий».
«РосСкандал» пишет про одного из убийц – педофила-рецидивиста:
«В течение восьми лет это животное должно было ежемесячно отмечаться в полиции, ему было запрещено появляться возле детсадов и школ. Но кто это контролировал… Народ устроил сход, потребовал выдать убийц, но ясно – оба будут жить, если их не придушат сокамерники… Хорошо, что для педофилов-рецидивистов вводят пожизненное. Но все больше голосов за то, чтобы для таких тварей вернули смертную казнь...»
Следственный комитет проверяет Rammstein
Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин дал поручение изучить обращение новосибирского Координационного Совета в защиту общественной нравственности, культуры и традиционных семейных ценностей. Активисты Совета потребовали запретить проведение в Новосибирске концерта лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна, назвав его «извращенцем от искусства» и «пропагандистом порока».
ЖурналисткаЕкатерина Винокуровабоится представить, что будет дальше:
«Как же здорово, что у нас в юности был Rammstein, а озабоченных нравственностью активистов было меньше. И сотрудники СК, уверена, Rammstein слушали, и нынешние озабоченные нравственностью тоже. Страшно только представить, что будет, когда озабоченные нравственностью откроют для себя Led Zepppelin, Doors, Pink Floyd и другие группы».
«Фридрих» предлагает активистам заняться делом:
«Активисты не пробовали на работу устроиться? Чтобы озабоченное тунеядство было не так активно?»
ЖурналистЮрий Будкинприводит интересные факты:
«Линдеманн был хедлайнером фестиваля Спасская башня в прошлом году, Линдеманн пел на Красной площади вместо Мирей Матье, с которой недавно разговаривал Бастрыкин, активисты в Новосибирске – это представители движений НОД и Народный собор. Последнее выступает против "перегибов в вакцинации"».
«АДЕКВАТ» подозревает, что СК занимается чем-то не тем:
«В подготовке концерта хоть Линдеманна, хоть черта лысого состава преступления быть не может, как бы ни чесалось и ни свербело у активистов. Но на сайте СК сообщение о поручении разобраться с доводами этих прекрасных людей все равно подано со звериной серьезностью. Временами мне сильно кажется, что против Бастрыкина в его собственном ведомстве ведется не слишком хитрая аппаратная игра с целью дискредитировать по максимуму, раз за разом провоцируя на более чем странную публичную активность. За неполный месяц имеем уже второе публичное обращение "патриотов" про нравственность с тоннами лести лично Бастрыкину – и второй раз оно безотказно срабатывает. В виде не только появления поручения на проверку, но и собственноручного выноса его в весьма невосторженный паблик. В первый раз, с призывом покарать рэперов, обращение и вовсе оказалось пародийным, в чем его автор признался сразу же. Сейчас активисты вроде настоящие, но и в этом случае отношение к ним всерьез, выражаясь мягко, не добавит авторитета ни ведомству, ни его главе».
А «НЕВМИНКУЛЬТ», напротив, считает поручение Бастрыкина уместным и полезным:
«Такая позиция СК радует – там решили не полагаться не шум, а выработать собственное мнение, опираясь на проверку. Уверены, что СК не станет преследовать Линдемана, а вот в случае необоснованности претензий данные активисты едва ли будут восприниматься всерьез и впредь. Отличный противовес крикам по любому поводу. Во времена, когда и Маша Шукшина – активистка, нужно очень внимательно отнестись к инструменту гражданской реакции, чтобы не сломать его о топорность и косность».
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