Телеграм: детский концлагерь в Карелии, зато Карабах наш
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Карабах и наш мир
На этой неделе Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. К Азербайджану переходит часть территории непризнанной республики. В регионе будут размещены российские миротворцы.
«Россия в глобальной политике» приводит мнение политолога Тимофея Бордачёва об усилении роли России:
«Ликвидируется один из реликтов эпохи, когда внешнеполитические позиции Москвы были очень слабыми – Минская группа с участием двух лидеров стран Запада – США и Франции. Таким образом роль Запада в Закавказье сводится к нулю. Вбит очередной гвоздь в гроб ОБСЕ – бессмысленной организации, обслуживающей интересы противников России. Существенно усиливается российское военное присутствие в Закавказье, а военная сила – основной компонент внешнеполитических возможностей России. Азербайджан получает обратно значительную часть отторгнутых 30 лет назад территорий, а Армения – гарантии российских миротворцев и шанс на более благоразумное правительство».
«Ватфор | Автострадный think tank» пишет о дипломатической победе Москвы:
«Сегодняшнее соглашение вполне может продержаться заявленные для миротворческого мандата пять лет и даже дольше. Пример тому – многочисленные замороженные конфликты как на постсоветском пространстве, так и в мире. Принципиальное изменение ситуации состоит в том, что теперь Азербайджану придется наступать не на непризнанный никем Карабах, а на российских миротворцев. Как на это отвечает Россия, может рассказать соседняя Грузия. Пока все выглядит как серьезная дипломатическая победа России. Не сделав ни единого выстрела, мы ввели свой контингент на последнюю спорную территорию в бывшем СССР».
Соглашение вызвало протесты в Армении. В Ереване толпа ворвалась в здание парламента и устроила погром. «Мышь в овощном» интересуется:
«Глядя на этих энергичных бруталов в Ереване, возникает только один вопрос: почему они все там, а не в Карабахе?»
«Орда» сочувствует армянам:
«Самое грустное для армян сейчас, что с полномасштабным политическом конфликтом внутри страны Карабах они потеряли не на день, не на неделю и не на месяц. Карабах армянским нынешние поколения армян уже не увидят».
Незадолго до объявления о заключении мирного соглашения над территорией Армении военнослужащие Азербайджана сбили российский вертолет Ми-24, который прикрывал с воздуха российскую колонну. В результате падения вертолета погибли два члена экипажа, еще один выжил. Власти Азербайджана признали вину, возбудили уголовное дело против сбивших вертолет азербайджанских военных и заявили о готовности выплатить компенсации.
«Всевидящее око» видит связь между падением вертолета и заключением перемирия:
«Реакция последовала стремительно. <…> Возможно, после сбитого вертолета азербайджанская сторона наконец согласилась. А возможно, все стороны решили, что со злыми русскими лучше не спорить. И никакого, просим заметить, турецкого участия в решении вопросов – ни сейчас, ни в обозримой перспективе».
Россия и ее правительство
На этой неделе были утверждены кандидатуры вице-премьера и пяти новых министров, которые предложил премьер-министр Михаил Мишустин. Вице-премьером стал бывший министр энергетики Александр Новак, а министром вместо него был утвержден гендиректор «Русгидро» Николай Шульгинов.
«Бензоколония» пишет о сохранении роли Новака в энергетике:
«Новак продолжит курировать отношения с ОПЕК после перехода на должность вице-премьера, сообщают источники в правительстве. Его авторитет и вклад в развитие организации признают все члены картеля. Значит, нефтегазовая политика Минэнерго и самостоятельность решений Шульгинова будет сильно ограничена позицией Новака. И это может помешать новому министру стать самодостаточной единицей в правительстве».
Снятый с должности главы Минприроды Дмитрий Кобылкин стал врио замсекретаря генсовета «Единой России». «Мейстер» считает, что это хорошее решение для партии:
«В предвыборный год такой переход не понижение, а скорее даже наоборот. Экологическая тематика (Норильск, Камчатка, Шиес и т.д.) постоянно порождает протестную повестку. Опыт Кобылкина вполне может вдохнуть новую жизнь в экологические проекты ЕР и превратить "протестников" в сторонников».
«Номенклатура» рассуждает о перспективах бывшего главы Минтранса Евгения Дитриха:
«Источники СМИ сообщили, что отправленный Мишустиным в отставку экс-министр транспорта Евгений Дитрих отказался возглавить Белгородскую область, для которой после отставки ее бессменного руководителя Савченко уже долгое время не могут найти врио. Дитрих назывался целым рядом источников основным кандидатом на данный пост, несмотря на то, что его предложили только после того, как было принято решение о его отставке с поста Минтранса. Есть информация о том, что Дитрих вероятнее всего перейдет в бизнес. Непосредственно речь идет о должности гендиректора Государственной транспортной лизинговой компании».
Бывший руководитель «Аэрофлота» Виталий Савельев возглавил Минтранс. «Мюсли вслух» рассказывают о том, почему это логично:
«Министерство транспорта с момента его создания возглавляли автомобилисты и строители (сразу после объединения Минтранса с МПС – железнодорожник). Что так или иначе показывало – гражданская авиация (у которой в СССР было отдельное министерство) не на первом плане для ведомства и правительства. Савельев – первый выходец из воздушного транспорта на посту министра. Причина на поверхности: от пандемии коронавируса главным пострадавшим по всему миру стали авиаперевозки, Россия не исключение, отрасль надо как-то спасать».
Муфтий и его запреты
Духовное управление мусульман России вынесло решение, согласно которому мусульманам запрещается вступать в брак с представителями других конфессий. Исключения допускаются лишь в единичных случаях по решению местного муфтия.
«Темник» считает, что это тревожный знак:
«Проблема межконфессиональных браков, как нам подсказывают ученые, всегда была актуальна для мусульманских мыслителей. Ограничения вступления в брак являются попыткой сохранить свою религиозную идентичность. Но вот что интересно. Именно сейчас мусульманские духовники вдруг увидели угрозу самобытности своей религии внутри России. Угрозу настолько сильную, что пришлось официально запретить межконфессиональные браки. Тревожный сигнал».
«Тезис» рассказывает, что новый запрет вызвал непонимание даже в среде исламского духовенства:
«Муфтий Альбир Крганов (Духовное собрание мусульман России) не поддержал своих коллег из Духовного управления мусульман России, которые посчитали недопустимыми межконфессиональные браки, помимо случаев, когда их одобрил муфтий. "Мы с уважением относимся к заключению наших братьев в совете улемов Духовного управления мусульман, но больше, чем сказано в Коране, добавить не можем. Всевышний разрешает браки с людьми Писания". Муфтий напомнил, что Россия – многоконфессиональная страна, и около 25% браков в ней – межнациональные и межконфессиональные. Это тысячи семей, в которых достойно воспитывают детей, подчеркнул он».
«Cogito ergo sum (канал епископа Саввы)» не видит проблемы:
«А из-за чего, собственно, сыр-бор? Подобные если не запреты, то ограничения распространены во многих религиях. А там уж в светском государстве понудить себя соблюдать правила той религии, к которой себя относишь, – это личное усилие каждого должно быть».
«ТюренковЪ у аппарата!» тоже считает, что свобода выбора сохраняется:
«В рамках допущенного светским законодательством – делай, что хочешь (хоть колесу молись), но православным христианином ты в таком случае уже не являешься, хотя опять-таки называть себя можешь как угодно: хоть даже "ультраправославным". Точно так же и в данном конкретном случае: юридически никто запретить религиозно смешанные браки не может, но указать верующим на их недопустимость – вполне нормально. Другое дело, что этот, отнюдь не выдуманный, но лишь озвученный, запрет (ранее столь четко не артикулированный) может повлечь за собой немало бытовых конфликтов и, возможно, даже крушения уже созданных семей. Но это "уже другая история"».
Песков и его "дипломы по требованию"
Спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков раскритиковал практику выдачи дипломов «на всю жизнь». По его мнению, дипломы о высшем образовании в перспективе могут быть преобразованы в «дипломы по требованию», отражающие актуальный уровень знаний выпускника на момент предъявления.
«АДЕКВАТ» находит идею здравой:
«Идея гарантированно вызовет массу споров, но в целом вполне логичная, в том числе и с точки зрения выбора профессии – находясь перед перспективой периодически подтверждать диплом, по которому никогда не собирался работать, мало кто будет ломиться на бесчисленные факультеты всего подряд в каждом медвежьеугольском заборокрасительном».
«Критический мыслитель» поддерживает идею, но предвидит сложности в ее реализации:
«Для реализации такого проекта нужна благодатная почва. И здесь могут возникнуть первые трудности – люди, получившие дипломы лет 30 назад, редко стремятся к развитию в своей сфере. А вот нынешнее поколение трансформируется и набирает максимальные обороты в познании нового и оттачивании своего мастерства. Если мысли Пескова по поводу дипломов все же будут облачены в законодательную форму – необходимо будет выверить и проанализировать массу моментов для того, чтобы верно и гуманно донести в массы пользу данного решения».
«Русский research» считает «дипломы по требованию» ненужными:
«Работодатель сам в состоянии решить, какой специалист ему нужен: достаточно "общей эрудиции", оставшейся от диплома пятнадцатилетней давности, или нет. Если нет – то все равно придется устраивать собеседование и давать испытательный срок, ведь свежий диплом тоже ничего не гарантирует. И если уж идти дальше по пути гиперрегуляции, то придется сначала установить, что существеннее: разброс по "качеству" среди выпускников одного года или падение "качества" за 10-20 лет».
«ДВУГЛАВ» тоже находит предложение избыточным:
«"Ввести сроки годности дипломов" – это значит создать очередного бюрократического монстра, тупо занимающегося "подтверждением компетенций". Рынок сам отрегулирует эту проблему. Вопрос простой: "Навыки или бумажки?"»
Карелия и ее бутафорский концлагерь
В деревне Ватнаволок Кондопожского района Карелии построили копию концлагеря, в котором будут воспроизведены жизнь и быт малолетних узников финских лагерей. В лагерь будут возить российских школьников, чтобы дети имели возможность изучать быт заключенных.
«Неудаща» пишет, что кошмарной эта новость показалась только тем, кто плохо умеет читать:
«Вчера по СМИ, социальным сетям и Телеграм-каналам пошла информация с кликбейтными заголовками в стиле "В Карелии воссоздадут концлагерь, в который будут возить детей". В сознании обывателя рисуется макабрический диснейленд, где насильно свезенную со всей страны школоту будут мучать ужасами концлагерного быта в патриотических целях. Ну и чиновники денег на этом украдут очень много, конечно. Но если открыть новость и вчитаться повнимательней, то концлагерь не воссоздадут – он уже воссоздан в виде декораций к фильму о финском концлагере для советских детей. Декорации решили не сносить, а сделать общественный музей, на что получили президентский грант в размере 2,8 млн рублей. Силком в такой музей никого не загнать, так как музей не находится в структуре власти. Так что реальность не настолько ужасна, как рисуется в заголовках. Хотя идея, несомненно, дурацкая».
«338» считает такой образовательный проект полезным:
«У современного – адекватного – человека возникает вопрос "зачем на территорию Освенцима/Саласпилса/Равенсбрюка/различных гетто приезжают люди, в том числе первые лица государств, там проводятся экскурсии и мемориальные мероприятия"? Не говоря о практике второй половины ХХ века обязательных экскурсий для немецкой молодежи на территории бывших концлагерей. Чтобы никогда больше. Чтобы жизнь ценили, не ставили жизни одних выше других. Чтобы помнили об испытаниях, которые пришлось пройти их народу».
Журналистка Екатерина Винокурова находит идею неуместной:
«Я была однажды в Дахау и могу сказать, что такую экскурсию выдержит не каждый взрослый. И для меня является дискуссионным даже вопрос о том, с какого возраста стоит разрешать посещение бывших концлагерей, так как я не уверена, что такого плана поездки подходят всем без исключения детям (давайте обсудим). Но вот строить бутафорский (!!!!!) концлагерь для того, чтобы возить туда целенаправленно школьников, даже с самыми благими намерениями – мне кажется очень, очень спорной идеей. Потому что не надо строить концлагеря. Ни бутафорские, никакие».
«Доренко жив» рассказывает, что местные жители не в восторге:
«Лагерь построили только с третьего раза. В двух местах против строительства выступили местные жители».
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