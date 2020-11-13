Телеграм: детский концлагерь в Карелии, зато Карабах наш

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На этой неделе Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. К Азербайджану переходит часть территории непризнанной республики. В регионе будут размещены российские миротворцы.

«Россия в глобальной политике» приводит мнение политолога Тимофея Бордачёва об усилении роли России:

«Ликвидируется один из реликтов эпохи, когда внешнеполитические позиции Москвы были очень слабыми – Минская группа с участием двух лидеров стран Запада – США и Франции. Таким образом роль Запада в Закавказье сводится к нулю. Вбит очередной гвоздь в гроб ОБСЕ – бессмысленной организации, обслуживающей интересы противников России. Существенно усиливается российское военное присутствие в Закавказье, а военная сила – основной компонент внешнеполитических возможностей России. Азербайджан получает обратно значительную часть отторгнутых 30 лет назад территорий, а Армения – гарантии российских миротворцев и шанс на более благоразумное правительство».

«Ватфор | Автострадный think tank» пишет о дипломатической победе Москвы:

«Сегодняшнее соглашение вполне может продержаться заявленные для миротворческого мандата пять лет и даже дольше. Пример тому – многочисленные замороженные конфликты как на постсоветском пространстве, так и в мире. Принципиальное изменение ситуации состоит в том, что теперь Азербайджану придется наступать не на непризнанный никем Карабах, а на российских миротворцев. Как на это отвечает Россия, может рассказать соседняя Грузия. Пока все выглядит как серьезная дипломатическая победа России. Не сделав ни единого выстрела, мы ввели свой контингент на последнюю спорную территорию в бывшем СССР».

Соглашение вызвало протесты в Армении. В Ереване толпа ворвалась в здание парламента и устроила погром. «Мышь в овощном» интересуется:

«Глядя на этих энергичных бруталов в Ереване, возникает только один вопрос: почему они все там, а не в Карабахе?»

«Орда» сочувствует армянам:

«Самое грустное для армян сейчас, что с полномасштабным политическом конфликтом внутри страны Карабах они потеряли не на день, не на неделю и не на месяц. Карабах армянским нынешние поколения армян уже не увидят».

Незадолго до объявления о заключении мирного соглашения над территорией Армении военнослужащие Азербайджана сбили российский вертолет Ми-24, который прикрывал с воздуха российскую колонну. В результате падения вертолета погибли два члена экипажа, еще один выжил. Власти Азербайджана признали вину, возбудили уголовное дело против сбивших вертолет азербайджанских военных и заявили о готовности выплатить компенсации.

«Всевидящее око» видит связь между падением вертолета и заключением перемирия:

«Реакция последовала стремительно. <…> Возможно, после сбитого вертолета азербайджанская сторона наконец согласилась. А возможно, все стороны решили, что со злыми русскими лучше не спорить. И никакого, просим заметить, турецкого участия в решении вопросов – ни сейчас, ни в обозримой перспективе».

