Telegram-каналы «BRIEF Важное», «BRIEF» и «Незыгарь» внесены в реестр иноагентов

В соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов внесены Telegram-каналы BRIEF Важное» (59 тысяч подписчиков), «BRIEF» (570 тысяч подписчиков), «Незыгарь» (305 тысяч подписчиков), а также «Сирена» (132 тысячи подписчиков). Об этом сообщили на сайте ведомства.

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В ведомстве уточнили, что все четыре Telegram-канала принимали участие в распространении недостоверной информации о решениях, принимаемых властями РФ и о ВС РФ, а также распространяли материалы иноагентов.

Также Минюст включил в реестр иноагентов основателя сети магазинов Zenden Андрея Павлова и журналиста Рената Давлетгильдеева – они также занимались распространением фейков и репостили материалы иноагентов, а Давлетгильдеев еще и вел ЛГБТ-пропаганду (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн предложил отключить монетизацию для иноагентов на российских стриминговых сервисах, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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