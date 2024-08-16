Telegram-каналы «BRIEF Важное», «BRIEF» и «Незыгарь» внесены в реестр иноагентов

В ведомстве уточнили, что все четыре Telegram-канала принимали участие в распространении недостоверной информации о решениях, принимаемых властями РФ и о ВС РФ, а также распространяли материалы иноагентов.

Также Минюст включил в реестр иноагентов основателя сети магазинов Zenden Андрея Павлова и журналиста Рената Давлетгильдеева – они также занимались распространением фейков и репостили материалы иноагентов, а Давлетгильдеев еще и вел ЛГБТ-пропаганду (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн предложил отключить монетизацию для иноагентов на российских стриминговых сервисах, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

