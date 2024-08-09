Черемушкинский суд Москвы оштрафовал актера-иноагента Смольянинова

Как уточнили в пресс-службе суда, он своевременно не предоставил сведений о себе в уполномоченный орган. 13 января 2023 года Минюст РФ включил актера в реестр иноагентов. А в мае этого года его имя было включено в список террористов и экстремистов.

Ранее стало известно, что Смольянинов оставил в России долги на 164 тысячи рублей, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

