Черемушкинский суд Москвы оштрафовал актера-иноагента Смольянинова

Бывший актер московского театра «Современник» Артур Смольянинов (признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов) был оштрафован Черемушкинским судом Москвы на 48 тысяч рублей за нарушение законодательства об иностранных агентах, сообщает РИА Новости.

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Как уточнили в пресс-службе суда, он своевременно не предоставил сведений о себе в уполномоченный орган. 13 января 2023 года Минюст РФ включил актера в реестр иноагентов. А в мае этого года его имя было включено в список террористов и экстремистов.

Ранее стало известно, что Смольянинов оставил в России долги на 164 тысячи рублей, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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