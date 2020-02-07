Телеграм: Как нам обустроить Конституцию и... педофилов

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Житель Уфы Владимир Санкин, защищая детей от педофила, нанес последнему побои, от которых тот умер. Владимиру грозит срок по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего.

«РосСкандал» считает, что уфимца надо наградить, а не наказывать, однако предупреждает, к чему могло бы привести такое решение:

«Сразу расставим "все точки": мы на стороне убийцы! А вот властям сложнее. Понятно, что если убийцу педофила отпустить, а лучше и наградить, то это будет воспринято как "публичная оферта" власти и общества на расправу с педофилами. Что, кстати, тоже было бы неплохо. Но только вот где гарантия, что перебьют именно педофилов?»

Екатерина Винокурова, журналистка и член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, напоминает, что дискуссия о проблеме педофилии идет давно, и призывает законодателей совместно решать вопрос:

«Вот после саратовской трагедии обсуждали смертную казнь для педофилов, вообще звучали призывы, в том числе от уважаемых депутатов, что убить педофила – это как убить террориста. Ну вот вам, пожалуйста, история. 34-летний уфимец Владимир Санкин откликнулся на детские крики о помощи, побежал спасать детей от изнасилования, в процессе драки с педофилом так стукнул его головой о стенку, что тот умер. <…> Вот вам "педофилов надо ликвидировать" и последствия. Очень хочу помочь Санкину. Граждане депутаты, ну что делать будем?»

«АДЕКВАТ» убежден, что нужно совершенствовать законодательство в части определения оборонительных действий:

«Очень хочется в этой связи увидеть новый подход законодателя к проблеме самообороны и тесно связанной с ней проблеме пресечения преступных действий третьих лиц. Депутат/группа/партия, которая сумеет комплекс надлежащих изменений протащить, а еще и с судами проговорить вопросы правоприменения, заслужит внесения в учебники. Как минимум права, а если хорошо получится, то и истории».

Журналист Андрей Медведев полагает необходимым ужесточить наказание за педофилию и надзор за освободившимися педофилами и предупреждает, что в противном случае самосуд неизбежен:

«Лучше обойтись без самосуда. Но если государство не готово педофилов всерьез изолировать, то подобные невольные (или осознанные) ликвидации будут продолжаться. Давно уже надо ужесточить наказание за педофилию, детское порно, даже за его хранение. Нижняя планка должна быть не менее 20 лет и никаких возможностей УДО. <…> Уфимский педофил за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего отсидел только 11 лет. И должен был находиться под административным надзором. Как уж там над ним надзирали, вопрос, конечно. А на чьей стороне обычные люди, и спрашивать не надо. 30 тысяч подписей в поддержку Владимира Санкина, который детей от педофила спас, вполне красноречивый ответ».

«ОПЕР Слил» считает, что нужно совершенствовать механизмы выявления педофилов и надзора за ними:

«Это опять вопрос к работе механизма надзора за категорией педофилов. <…> Это должна быть комплексная работа участкового вместе с оперативником. Один долбит его гласными мероприятиями, отмечаниями, проверками по месту жительства и другим инструментарием, второй окружает его вниманием и заботой с использованием методов ОРД [оперативно-разыскной деятельности – ред.]. Так должно быть с каждым педофилом, тем более состоящим под административным надзором. <…> Потом, есть апробированная методика выявления мразей в сети методом (Тесака) Марцинкевича. Почему б ее не взять на вооружение? Неужели трудно создать аккаунты-ловушки в социальных сетях и на сайтах знакомств, привлекать выявленных потенциальных педофилов через покушение? Эти мероприятия тоже выявят и снимут целый пласт мразей».

