Телеграм: Как нам обустроить Конституцию и... педофилов
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Поправки в Конституцию
Телеграм с интересом следит за активностью рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию.
Одной из наиболее резонансных инициатив стало предложение внести понятие «федеральные территории» с прямым федеральным подчинением. Подразумевается, что такие территории не будут входить в состав субъектов России. Статус федеральных территорий предложено присвоить закрытым административно-территориальным образованиям, особо охраняемым природным территориям, участкам Арктической зоны – то есть тем землям, для которых существуют повышенные требования к обеспечению безопасности, охраны окружающей среды или к созданию условий по повышению инвестиционной привлекательности.
«Темник» считает предложение перспективным, но нуждающимся в тщательной проработке:
«Федеральные территории – обычное явление в федерациях. Подобные территории отличаются тем, что существует нормативно закрепленная возможность прямого управления ими со стороны центральных властей. Логика введения указанной территориальной организации продиктована желанием обеспечить государственную стабильность в будущем. Ведь федеральными территориями предлагают сделать локации с военными и стратегическими объектами. Концептуально инициатива не лишена смысла, но неизвестно, чем она обернется на практике, как повлияет на взаимоотношения центра с региональными элитами. Нужна продуманная архитектура».
Журналист Юрий Васильев в своем канале «Русский сыч» полагает, что закрепление в Конституции статуса федеральных территорий отвечает интересам глав регионов:
«Федеральные территории с прямым управлением – это давно пора, кстати. А то губеру в ЗАТО и т.п. нормального входа и так нет, а если что произойдет – спрашивают по полной. Чистая ясность, ничего более».
Авторы канала «338» комментируют предложение закрепить в Конституции понятия «русские» и «русский народ»:
«Не так важна декларация, кто первичен в вопросе народонаселения территории страны, сколько маркирование тезиса идентификации. Простой пример – что в России, что в иных странах сильна локальная идентификация вроде "я житель такого района, такого города, области", и только потом – национальная и государственная идентичность. Что по-своему подрывает замысел единства народа. На наш взгляд, закрепления заслуживает цитата "Слава России". В том смысле, в котором ее упоминал глава государства – государственная идентичность первостепенна относительно пресловутого национального вопроса».
Юрист и член Общественной палаты РФ Илья Ремесло удивляется поведению либеральной оппозиции:
«Либеральное СМИ "Медуза" провело опрос об отношении к поправкам. Казалось бы, от оппозиционной аудитории следовало ожидать 100% протестного голосования по всем поправкам – но нет, значительная часть поправок в Конституцию получила одобрение даже от либеральной аудитории. <…> Что делает адекватная оппозиция, прежде чем протестовать против чего-либо, исходящего от власти? Узнает мнение хотя бы своего (в данном случае находящегося в меньшинстве) электората и затем формулирует позицию: с этим мы согласны, а вот с этим – нет. Что делает российская оппозиция? Запускает "манифест против поправок", под которым подписываются практически все ведущие оппозиционеры, и который отвергает ВСЕ поправки подряд, включая социальные. При этом мнение либерального электората, который выступает ЗА эти и другие поправки, совершенно не учитывается. Вот так и происходит маргинализация – от власти оппозиционеры требуют диалога, а сами не хотят слышать даже своих немногочисленных сторонников».
«ФЕСТИВАЛЬНАЯ» удивляется результатам опроса ВЦИОМ о поправках в Конституцию, согласно которым 1% респондентов выступил против индексации пенсий:
«ВЦИОМ: 90% поддержали поправки в Конституцию. Наибольшее одобрение вызвали инициативы по индексации пенсий. 91% поддержал. 1% сказал о скорее отрицательном отношении. Вопрос к этому проценту. КТО ВЫ ЕСТЬ?»
Врио губернатора Пермского края
Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края начальника управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС России Дмитрия Махонина. Предыдущий губернатор Максим Решетников в конце января был назначен министром экономического развития России.
«Проводник» напоминает, что всего неделю назад называл Махонина отличной кандидатурой на должность пермского губернатора:
«Махонин на хорошем счету у Артемьева, руководителя ФАС, имеет сильные позиции на федеральном уровне, контактирует на очень высоком правительственном уровне с чиновниками и олигархами, награжден Путиным медалью за Крым. В нашем регионе известен и довольно популярен, возглавлял список партии "Яблоко" на выборах в Госдуму в 2016 году».
«Мюсли вслух» рассказывают, почему представители некоторых групп интересов в Пермском крае могут быть не в восторге от назначения Махонина:
«Надо сказать, мы несколько поспешили, написав, будто бурление политической жизни в Пермском крае завершится с назначением Дмитрия Махонина врио губернатора. Мы не учли личность врио, за свою недолгую работу начальником Пермского УФАС оставившего по себе большую память. Он активно участвовал в многих региональных спорах и конфликтах, твердо занимая позицию бескомпромиссного законника по отношению к амбициозным инициативам (это слово хочется взять в кавычки) краевых властей, в том числе затеям персонально губернатора Чиркунова. Теперь его внезапное возвращение в родной край одних бурно радует, а других буквально бесит».
Дмитрий Махонин – член партии «Яблоко». Политический активист Кирилл Шулика пишет о том, что может означать для партии его назначение:
«Фактически "Яблоко" получило себе регион. У "Справедливой России" и КПРФ, например, их два, у ЛДПР пока три <…>, и вот у "Яблока" один. И это лишнее свидетельство самоопределения "Яблока" как системной оппозиции».
Политолог Александр Пожалов задается вопросом, разделяет ли Махонин официальную позицию «Яблока» о непризнании вхождения Крыма в состав России:
«Ирония судьбы с назначением врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина из ФАС заключается в том, что – как лидер пермской группы списка "Яблока" на выборах в Госдуму в 2016 году – он должен был подписывать знаменитый "яблочный" Меморандум политической альтернативы. Меморандум включал в себя, в том числе, пункты <…> о признании суверенитета Украины в границах 2013 года и незаконности вхождения Крыма в состав РФ».
Политконсультант Алексей Швайгерт рассказывает о лестном прозвище, которое дали Махонину пермские журналисты:
«Пермские акулы пера уже успели придумать врио губернатора Прикамья Дмитрию Махонину симпатичное прозвище – "Махоуни". Сержант Махоуни – смекалистый киногерой трилогии "Полицейская академия", который борется со злодеями как на улицах, так и в стенах родной альма-матер».
Срок за убийство педофила
Житель Уфы Владимир Санкин, защищая детей от педофила, нанес последнему побои, от которых тот умер. Владимиру грозит срок по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего.
«РосСкандал» считает, что уфимца надо наградить, а не наказывать, однако предупреждает, к чему могло бы привести такое решение:
«Сразу расставим "все точки": мы на стороне убийцы! А вот властям сложнее. Понятно, что если убийцу педофила отпустить, а лучше и наградить, то это будет воспринято как "публичная оферта" власти и общества на расправу с педофилами. Что, кстати, тоже было бы неплохо. Но только вот где гарантия, что перебьют именно педофилов?»
Екатерина Винокурова, журналистка и член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, напоминает, что дискуссия о проблеме педофилии идет давно, и призывает законодателей совместно решать вопрос:
«Вот после саратовской трагедии обсуждали смертную казнь для педофилов, вообще звучали призывы, в том числе от уважаемых депутатов, что убить педофила – это как убить террориста. Ну вот вам, пожалуйста, история. 34-летний уфимец Владимир Санкин откликнулся на детские крики о помощи, побежал спасать детей от изнасилования, в процессе драки с педофилом так стукнул его головой о стенку, что тот умер. <…> Вот вам "педофилов надо ликвидировать" и последствия. Очень хочу помочь Санкину. Граждане депутаты, ну что делать будем?»
«АДЕКВАТ» убежден, что нужно совершенствовать законодательство в части определения оборонительных действий:
«Очень хочется в этой связи увидеть новый подход законодателя к проблеме самообороны и тесно связанной с ней проблеме пресечения преступных действий третьих лиц. Депутат/группа/партия, которая сумеет комплекс надлежащих изменений протащить, а еще и с судами проговорить вопросы правоприменения, заслужит внесения в учебники. Как минимум права, а если хорошо получится, то и истории».
Журналист Андрей Медведев полагает необходимым ужесточить наказание за педофилию и надзор за освободившимися педофилами и предупреждает, что в противном случае самосуд неизбежен:
«Лучше обойтись без самосуда. Но если государство не готово педофилов всерьез изолировать, то подобные невольные (или осознанные) ликвидации будут продолжаться. Давно уже надо ужесточить наказание за педофилию, детское порно, даже за его хранение. Нижняя планка должна быть не менее 20 лет и никаких возможностей УДО. <…> Уфимский педофил за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего отсидел только 11 лет. И должен был находиться под административным надзором. Как уж там над ним надзирали, вопрос, конечно. А на чьей стороне обычные люди, и спрашивать не надо. 30 тысяч подписей в поддержку Владимира Санкина, который детей от педофила спас, вполне красноречивый ответ».
«ОПЕР Слил» считает, что нужно совершенствовать механизмы выявления педофилов и надзора за ними:
«Это опять вопрос к работе механизма надзора за категорией педофилов. <…> Это должна быть комплексная работа участкового вместе с оперативником. Один долбит его гласными мероприятиями, отмечаниями, проверками по месту жительства и другим инструментарием, второй окружает его вниманием и заботой с использованием методов ОРД [оперативно-разыскной деятельности – ред.]. Так должно быть с каждым педофилом, тем более состоящим под административным надзором. <…> Потом, есть апробированная методика выявления мразей в сети методом (Тесака) Марцинкевича. Почему б ее не взять на вооружение? Неужели трудно создать аккаунты-ловушки в социальных сетях и на сайтах знакомств, привлекать выявленных потенциальных педофилов через покушение? Эти мероприятия тоже выявят и снимут целый пласт мразей».
Эвакуация из Китая
Из-за распространения коронавируса Россия и другие страны эвакуируют своих граждан из Китая и помещают на карантин. Россиян и соотечественников из СНГ вывезли самолетами Минобороны РФ и доставили на двухнедельный карантин в санаторий под Тюменью.
«Регионал» рассказывает, как Тюмень встретила эвакуированных:
«Тюменцы сегодня очень тепло встретили эвакуированных из Китая соотечественников. Россияне и граждане СНГ прибыли спецбортом в Тюмень, где для них организовали карантин в одном из санаториев. Две недели им предстоит находиться под строгим наблюдением врачей, но никто не жалуется, здоровье важнее. А вот в соцсетях эта тема вызвала сильное жжение в области нижней чакры. Пользователи сеют панику, хейтят прибывших россиян, сыпят гневные комментарии под постом губернатора Александра Моора, обвиняют его в популизме и нежелании считаться с мнением населения. Но есть и те, кто не остался равнодушен к проблемам своих сограждан. Тюменцы запустили флешмоб, чтобы привлечь внимание к проблеме паники в соцсетях и поддержать прибывающих из Китая соотечественников. В Instagram выкладывают множество видео со словами поддержки и хэштегом #своихнебросаем».
«Выборный» описывает условия, в которых живут эвакуированные люди в тюменском санатории:
«Карантинный объект, развернутый на базе санатория "Градостроитель" в поселке Винзили под Тюменью, обеспечивает полную изоляцию потенциально зараженных от внешнего мира и находится под плотным контролем медицинских и специальных служб. При этом гражданам, попадающим в карантин, обеспечены условия "на уровне крепкого четырехзвездочного отеля", а врачи оснащены самыми современными препаратами и техникой. Также нахождение в карантине (14 дней инкубационного периода) будет оплачиваться как самый обычный больничный лист (возможны выплаты иных пособий по социальному страхованию)».
Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата Владимир Легойда считает нужным поблагодарить тех людей, которые занимались эвакуацией соотечественников, и тех, кто продолжает оказывать им помощь:
«В современном мире нередки ситуации, когда позаботиться о людях, попавших в беду, способно только государство, обладающее соответствующими ресурсами. Сюда относятся стихийные бедствия, катастрофы и эпидемии. Хорошо, если таких случаев немного, но, если они возникают, то приятно видеть слаженные и оперативные действия. Люди, не колеблясь ни минуты, исполняют свой долг ради нас с вами».
«Как жить и кто убил Кеннеди» пишет об эвакуации из Китая граждан США:
«США поставили на принудительный карантин 195 своих граждан, эвакуированных из Уханя. Всех доставленных в Калифорнию продержат в изоляции на военной базе 14 дней. Последний раз карантин применялся в США в 1960-х годах. Также коронавирус сегодня объявлен национальной чрезвычайной ситуацией. Введен запрет на въезд всех неграждан США, которые "представляют угрозу распространения вируса"».
А «Доктор прописал» рассказывает о том, как эвакуируют австралийцев:
«Австралийцев, которых эвакуировали их Уханя, отправляют на отдаленный остров Рождества (который, вообще говоря, куда ближе к Индонезии, чем к Австралии). Ранее на острове был лагерь для мигрантов, теперь же там карантин для эвакуируемых из Китая. Карантин рассчитан на две недели, первый рейс доставил 243 человека, в том числе 89 детей. Сначала людей доставляют на одну из баз ВВС, а затем переправляют на остров. Некоторые, узнав про такое незапланированное путешествие и две недели карантина, отказываются уезжать из Китая».
Подготовка к выборам президента США
На этой неделе в штате Айова прошел первый этап отбора кандидатов в президенты США от Республиканской и Демократический партий. У республиканцев все прошло гладко, Дональд Трамп получил поддержку 97,15% однопартийцев.
У демократов так называемые кокусы ознаменовались крупным скандалом. Система подсчета голосов зависла, из-за чего обнародование результатов затянулось почти на сутки. Разработчиком системы подсчета голосов выступала IT-компания Shadow, одним из спонсоров которой является участник предвыборной гонки от демократов Питер Буттиджич. После того, как голоса все-таки подсчитали, было объявлено о победе Буттиджича. Сторонники других кандидатов, в том числе бывшего вице-президента США Джо Байдена и сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса, ожидаемо обвинили организаторов голосования в фальсификации выборов в пользу Буттиджича.
«Железный занавес» обращает внимание на то, что ни одно голосование в США не обходится без поисков российского следа:
«Дональд Трамп не мог не проехаться по этой теме и предложил некомпетентным демократам обвинить Россию в срыве голосования. Дональд, вы бы поаккуратнее с такими заявлениями, а то мало ли».
На этой же неделе Трамп выступил в Конгрессе с ежегодным обращением «О положении в стране». Перед произнесением речи он не пожал руку спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси от Демократической партии, а после оглашения послания Пелоси демонстративно разорвала свою копию с текстом его речи.
Канал «President Trump» пишет, что обращение президента США, странное поведение Пелоси и кокусы в Айове укрепили позиции Трампа:
«Сложно себе представить более позитивную неделю для Белого дома. За провальными кокусами демократов в Айове последовало обращение Дональда Трампа к нации и Конгрессу, пока Сенат готовится его оправдать в рамках расследования по импичменту. Трамп выступил в большом зале Сената с, пожалуй, самой жесткой речью за все годы президентства. Он подчеркнул, что идеи демократов о создании бесплатной медицины в США обанкротят Америку. <…> Американский президент уделил много времени обсуждению экономических реформ, которые смогли создать 7 млн новых рабочих мест. <…> Спикер Нэнси Пелоси сидела с очень кислым видом позади Трампа, а в какой-то момент встала и начала рвать на части копию текста его выступления. Это была не самая лучшая картинка для демократов – хотя в сравнении с их фантасмагорией в Айове она еще ничего. <…> На фоне выступления в Конгрессе и провальных демократических кокусов в Айове рейтинги Трампа взлетели до максимума за три года президентства – в исследовании Gallup он получает 49%».
«Мейстер» полагает, что присутствие лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо на церемонии оглашения послания Трампа говорит о многом:
«Специально приглашенным гостем на выступлении президента Трампа с посланием о положении в стране был самопровозглашенный президент Венесуэлы Гуайдо. В послании Трамп пообещал, что "тирания Мадуро будет сокрушена и сломлена". <…> Положение Гуайдо, уже год и 2 недели как пребывающему в статусе самопровозглашенного президента, доселе было безнадежно юмористическим. Однако к тому, что президент Трамп вдруг извлек марионетку из ящика, приходится относиться без тени юмора. Мы уже не раз писали, что Трампу для переизбрания позарез нужен крупный внешнеполитический успех. <…> Раз Трамп извлек из запасников и вдобавок на высшем медийном уровне Гуайдо (гость на выступлении в конгрессе, прием в Белом доме) – значит, в самом деле хочет "сокрушить тиранию Мадуро", причем в ближайшие дни (время не ждет, выборы с каждым днем все ближе)».
Удачную для Белого дома неделю увенчала новость о том, что Сенат большинством голосом отклонил обе статьи импичмента Трампа.
«Медиатехнолог» уверен, что попытка импичмента только усилила Трампа, и предсказывает конкуренцию на президентских выборах между ним и демократом Берни Сандерсом:
«В планах по снятию Трампа демократам не помогла даже токсичная Украина – именно скандал с давлением на Зеленского по антикоррупционному расследованию в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера мог стать иглой в яйце Трампа. Но яйца Дональда оказались куда крепче, и неудавшаяся интрига демократов лишь укрепила позиции сорок пятого лидера Штатов, подкосив рейтинги Байдена: едва ли опальному демократу можно на что-то рассчитывать, особенно в свете оглушительного провала на недавних праймериз в Айове, где его обошел Берни Сандерс. <…> Вполне вероятно, что результаты общенациональных опросов, где Байден лидирует, скажем так, устарели, и к выборной гонке ноября нынешнего года мы увидим баттл Трамп vs Сандерс, на которого действующий президент уже поставил "клеймо" коммуниста».
«Мышь в овощном» рассуждает о том, что сулят России внутриэлитные распри в США:
«С одной стороны – когда у наших партнеров голова занята своими разборками – им меньше дела до нас. С другой – они, нехорошие люди, приучились при каждом удобном случае перекладывать свои беды со своей больной головы на нашу в самом широком смысле этого слова. Эти ребята самоутверждаются за счет Трампа, Трамп сейчас начнет самоутверждаться за счет Венесуэлы, и так далее».
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