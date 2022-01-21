Телеграм: Кабо-Верде без посла, а Госдума без QR-кодов

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В понедельник Совет Госдумы единогласно снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах в общественных местах. Это объяснили тем, что предложенные в законопроекте меры были разработаны для борьбы со штаммом «дельта», но «дельту» вытесняет «омикрон».

Журналистка Леся Рябцева подчеркивает, что решение об отказе от законопроекта было принято по инициативе «Единой России»:

«"ЕдРо" опять захватила инициативу и заодно инфополе, сняв с повестки закон о qr-кодах в общественных местах и транспорте. Ковиданутые противники не оценят, конечно, но им бы в ножки кланяться и спасибо говорить за такое решение. Это огромное одолжение».

«НЕЗЫГАРЬ» комментирует претензии депутата Госдумы, секретаря ЦК КПРФ Сергея Обухова к «Единой России»:

«Обухов предельно честно выражает претензии КПРФ к ЕР в связи с отзывом законопроектов: "из-под КПРФ хотели выбить выигрышную тему". Основными бенефициарами от отзыва стали Турчак и Голикова, на уровне дешевого пиара – Володин, а вовсе не коммунисты».

«Доктор прописал» отмечает, что выступавшим против QR-кодов коммунистам опять все не так:

«Депутат Мосгордумы от КПРФ Екатерина Енгалычева предрекает, что власти в скором времени найдут альтернативу QR-кодам. А потому тот факт, что законопроект отложили, не повод расслабиться. Покой только снится и вот это все. <…> Глобально мыслит депутат: "Послушайте, что говорят мировые лидеры общественного мнения. Они говорят о новой промышленной революции, которая, в отличие от предыдущих, опирается не на машины и технологии, а на людей. Они планируют менять и уже изменяют человека". Непонятно только, почему в интервью нет про чипирование и разоблачения вредного воздействия 5G».

«Контора Пишет» считает отказ от законопроекта ожидаемым:

«Закон о QR-кодах на транспорте практически не работал, вызывая огромное количество негатива – татарстанский опыт тому доказательство, недовольными были даже лояльные к властям граждане. А закон о QR-кодах в общественных местах, ранее принятый в первом чтении, вызывал массу споров, реакцию президента о необходимости доработок с тщательным изучением последствий и исключением неудобств и, по-видимому, парламентарии решили не заморачиваться, растягивая сомнительное удовольствие от доработки законопроекта на неопределенный срок».

Депутат Госдумы Петр Толстой доволен:

«Это торжество здравого смысла и результат консенсуса между обществом, Правительством и парламентом. Подобные резонансные вопросы должны решаться только сообща, поспешное принятие инициатив, затрагивающих интересы миллионов граждан страны, недопустимо. Надеюсь, в дальнейшем этот опыт будет учтен при рассмотрении важных законопроектов».

«Всевидящее око» напоминает о непрекращающихся массовых протестах против ковид-паспортов в странах Евросоюза:

«Законопроект о QR-кодах в общественных местах, кажется, все: Госдума единогласно сняла его с рассмотрения по инициативе Единой России. Причиной называют массовое недовольство граждан. К ним решили прислушаться и не вводить мер, с которыми населению жить совсем не хочется. Что ж, у нас есть еще один случай в копилку историй на тему "когда Россия повела себя демократичнее, чем демократические страны Европы"».