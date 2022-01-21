Телеграм: Кабо-Верде без посла, а Госдума без QR-кодов
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Госдума и не её QR-коды
В понедельник Совет Госдумы единогласно снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах в общественных местах. Это объяснили тем, что предложенные в законопроекте меры были разработаны для борьбы со штаммом «дельта», но «дельту» вытесняет «омикрон».
Журналистка Леся Рябцева подчеркивает, что решение об отказе от законопроекта было принято по инициативе «Единой России»:
«"ЕдРо" опять захватила инициативу и заодно инфополе, сняв с повестки закон о qr-кодах в общественных местах и транспорте. Ковиданутые противники не оценят, конечно, но им бы в ножки кланяться и спасибо говорить за такое решение. Это огромное одолжение».
«НЕЗЫГАРЬ» комментирует претензии депутата Госдумы, секретаря ЦК КПРФ Сергея Обухова к «Единой России»:
«Обухов предельно честно выражает претензии КПРФ к ЕР в связи с отзывом законопроектов: "из-под КПРФ хотели выбить выигрышную тему". Основными бенефициарами от отзыва стали Турчак и Голикова, на уровне дешевого пиара – Володин, а вовсе не коммунисты».
«Доктор прописал» отмечает, что выступавшим против QR-кодов коммунистам опять все не так:
«Депутат Мосгордумы от КПРФ Екатерина Енгалычева предрекает, что власти в скором времени найдут альтернативу QR-кодам. А потому тот факт, что законопроект отложили, не повод расслабиться. Покой только снится и вот это все. <…> Глобально мыслит депутат: "Послушайте, что говорят мировые лидеры общественного мнения. Они говорят о новой промышленной революции, которая, в отличие от предыдущих, опирается не на машины и технологии, а на людей. Они планируют менять и уже изменяют человека". Непонятно только, почему в интервью нет про чипирование и разоблачения вредного воздействия 5G».
«Контора Пишет» считает отказ от законопроекта ожидаемым:
«Закон о QR-кодах на транспорте практически не работал, вызывая огромное количество негатива – татарстанский опыт тому доказательство, недовольными были даже лояльные к властям граждане. А закон о QR-кодах в общественных местах, ранее принятый в первом чтении, вызывал массу споров, реакцию президента о необходимости доработок с тщательным изучением последствий и исключением неудобств и, по-видимому, парламентарии решили не заморачиваться, растягивая сомнительное удовольствие от доработки законопроекта на неопределенный срок».
Депутат Госдумы Петр Толстой доволен:
«Это торжество здравого смысла и результат консенсуса между обществом, Правительством и парламентом. Подобные резонансные вопросы должны решаться только сообща, поспешное принятие инициатив, затрагивающих интересы миллионов граждан страны, недопустимо. Надеюсь, в дальнейшем этот опыт будет учтен при рассмотрении важных законопроектов».
«Всевидящее око» напоминает о непрекращающихся массовых протестах против ковид-паспортов в странах Евросоюза:
«Законопроект о QR-кодах в общественных местах, кажется, все: Госдума единогласно сняла его с рассмотрения по инициативе Единой России. Причиной называют массовое недовольство граждан. К ним решили прислушаться и не вводить мер, с которыми населению жить совсем не хочется. Что ж, у нас есть еще один случай в копилку историй на тему "когда Россия повела себя демократичнее, чем демократические страны Европы"».
Генпрокуратура и её «Колумбайн»
Генпрокуратура обратилась в Верховный суд с просьбой признать движение «Колумбайн» террористическим, рассмотрение иска состоится 2 февраля. ФСБ выявила в интернете множество крупных «колумбайновских» сообществ, число их участников составляет около 50 тысяч человек.
«Рыбарь» называет инициативу Генпрокуратуры важным шагом:
«Движение "колумбайнеров" сегодня – это децентрализованное террористическое движение нового типа, чья деятельность становится угрозой национальной безопасности. Единственный возможный способ эффективной борьбы с движением "колумбайнеров" – это применение всех мер в комплексе. От борьбы с подростковой травлей в учебных заведениях и психологической помощи молодежи до создания специальной уголовно-правовой модели для противодействия децентрализованным деструктивным объединениям нового типа. Но признание движения террористическим и запрет дневников и манифестов станет первым, очень важным шагом».
«Темник» не сомневается, что Верховный суд удовлетворит иск:
«Разговоры об опасности этого движения активизировались в прошлом году. Под "Колумбайном", судя по риторике чиновников и силовиков, подразумевается деятельность в интернете, которая подталкивает детей к массовым убийствам в школах. С каждой трагедией вызревала идея признания "Колумбайна" террористическим движением. А в сентябре об этом вслух сказала Екатерина Мизулина. Логика изменений нехитрая – попытка работать на опережение и не допускать трагедий. Предполагается, что статус "террористическое движение" даст силовикам больше возможностей по борьбе с распространителями "колумбайн-идей"».
«Нравственница» пишет о деструктивных интернет-сообществах:
«Ранее я подробно рассказывала, чем опасны паблики, в которых сегодня сидят тысячи подростков по всей России, и почему это не просто субкультура, а разветвленная сеть по вовлечению детей в идеологию массовых убийств. Это подтвердила и проведенная Генпрокуратурой психолингвистическая экспертиза дневников "колумбайнеров" и манифестов керченского и пензенского стрелков. С нетерпением ждем решения Верховного суда».
«Методичка» интересуется, изменят ли название для уже состоявшихся нападений на школы:
«Главный вопрос, будут ли признавать совершенные нападение терактами. Даже стрельбу в Керчи в 2018 году в итоге не признали терактом, хотя внешне это было похоже на "Колумбайн". На Украине, которая считает Крым своим, завели дело именно о теракте. В прошлом году в России, согласно официальном данным, не было совершенно ни одного теракта, а нападения на школы были. Нападение на гимназию в Казани, по словам главы СКР, было спровоцировано в том числе идеями "Колумбайна" – задним числом как минимум один теракт в 2021 году появится».
«Мюсли вслух» имеют вопросы:
«Загвоздка в ответе на вопрос: что такое "движение "Колумбайн""? Легко убедиться, что до подачи Генпрокуратурой иска упоминания в сети такого движения единичны и, как правило, сопровождаются пояснениями типа "собирательное название насилия в школах". Практический смысл иска прост: его удовлетворение позволит возбуждать уголовные дела по террористическим статьям против участников сетевых сообществ о школьном насилии. Вопрос в том, поможет ли это в предотвращении стрельбы, ведь о многих из школьных убийц (например, керченском Рослякове и казанском Галявиеве) известно, что они участниками таких сообществ не были».
Поклонская и не её Кабо-Верде
Бывший депутат Госдумы Наталья Поклонская отказалась от должности посла России в Кабо-Верде по личным причинам. Что это за причины, она не объяснила, но отметила, что хочет быть полезной России и готова к любой работе во благо государства.
«Кремлёвская прачка» допускает, что причина отказа – отсутствие гарантий безопасности:
«По словам самой Натальи, отсутствие ее в Кабо-Верде является не ее инициативой, а распоряжением вышестоящего начальства, учитывающего неопределенность в части предоставления островным государством документа-подтверждения, а также неблагоприятную прецедентную практику. Кстати, осенью власти Кабо-Верде экстрадировали венесуэльского дипломата Алекса Сааба, который был задержан по запросу США в 2020 году, что может говорить о нежелании африканской страны стать полем для провокаций в отношении россиянки в условиях ухудшения геополитической ситуации. Еще один факт, который мог стать причиной ее несостоявшегося отъезда: между приказом от 13 октября 2021, когда она была назначена послом, и настоящим моментом имела место защита магистерской диссертации под названием "Российско-украинские отношения в контексте региональной безопасности в Восточной Европе", демонстрирующей акцент новых компетенций экс-прокурора Крыма на украинском направлении, что особенно актуально в свете нарастающей социально-политической турбулентности в бывшей советской республике».
«Мейстер» считает, что из Поклонской получился бы яркий дипломат:
«Наталья Поклонская, воспитанная в украинской политической культуре, всегда смотрелась несколько чужеродным элементом в российской политике. Ни в коей мере не преуменьшаем ее заслуги во время крымской весны, однако ее поведение в качестве депутата более пристало Верховной Раде, нежели Государственной Думе, что вполне понятно и объяснимо. Причем во внешней политике с этими своими задатками она могла активно развиваться, все мы помним, как блистал Дмитрий Рогозин во время своей работы в Брюсселе, а ведь до этого он точно так же не нашел себе места в российской парламентской политике. Отказ Поклонской от назначения послом в Кабо-Верде "по личным обстоятельствам" интригует. Вариантов два – либо Поклонская решила завязать с политикой совсем, либо ей удалось найти для себя место внутри страны. Не беремся прогнозировать ее карьерные перспективы и личные планы, но если окажется, что Поклонская решила остаться в России с целью сохранить себя в качестве политической фигуры – и скорее на правоконсервативном фланге, – удивлены не будем. Последствия прогнозировать не беремся тоже».
«Захватить мир и печеньки» напоминает, что Поклонская была назначена послом указом Владимира Путина:
«А какая ответственность полагается за невыполнение указа президента? Это так теперь можно – сначала три месяца откладывать отъезд к месту дипломатической службы, затем объявлять о "личных обстоятельствах"?»
Политолог Юрий Баранчик предлагает выдвинуть Поклонскую в президенты Украины:
«За Поклонскую как за Крымскую героиню вполне могут проголосовать даже упоротые – после клоуна ничего уже не страшно. Тем более, что комсомолка, красавица, просто понимаешь, женщина-президент идет в русле мировых гендерных тенденций на Западе».
«АДЕКВАТ» считает, что Поклонской стоит вернуться к ее основной профессии:
«Какие конкретно причины не пустили Поклонскую исполнять посольские обязанности, в сущности даже не так важно. Важно, что изначально этот поворот карьеры был не для нее. И если это осознано позднее, чем было можно, но до того, как фактически браться за этот гуж, ничего страшного. Думаю, что трудоустраиваться Поклонской стоит (и стоило изначально, то есть после истечения депутатских полномочий) обратно в прокуратуру. Крымскую, другую региональную, Генеральную – вопрос не самый принципиальный, спрос на кадры есть везде. Дело не в конкретной локации, дело в том, чтобы продолжать тянуть профильную лямку в соответствии с опытом и компетенцией. И тянуть, сказал бы я, по возможности не слишком публично. Как тянут практически все работники прокуратуры, вплоть до самых руководящих. Где еще Поклонская могла бы быть на месте, вопрос отдельный, но в привычной системе на месте она точно будет».
Навальный и его годовщина
За год, который Алексей Навальный провел в местах лишения свободы, интерес к нему в России заметно угас. Годовщина ареста стала поводом для западных СМИ попытаться напомнить о его существовании. На этой неделе каналы обсуждали грядущий выход документального фильма о Навальном компаний HBO Max и CNN Films, а также интервью, данное им американскому журналу Time.
«Киновед» пишет про кинематограф как инструмент политической провокации:
«CNN Films и HBO Max "вот-вот" выпустят фильм об Алексее Навальном. Он расскажет о событиях в период с "отравления" оппозиционера в августе 2020 года до его ареста в январе 2021 года. Это не первый западный пропагандистский фильм, имеющий антироссийский политический подтекст. В 2017 году вышел якобы документальный фильм "Икар" про допинговый скандал, связанный с Григорием Родченковым. В 2018 фильм даже получил Оскар. В конце 2021 года появилась информация о том, что HBO снимет фильм об отравлении Александра Литвиненко. Главную роль сыграет Бенедикт Камбербэтч. Он же сыграл британского бизнесмена в фильме "Игры шпионов" (2021) про советского предателя Олега Пеньковского. До этого вышел целый ряд (псевдо)исторических фильмов и сериалов про Россию разной степени оскорбления нашей страны ("Смерть Сталина", "Екатерина Великая", "Последние цари", "Великая". Больше документалки в этом году можно не снимать. Нужный фильм для Оскара в 2023 уже готов».
«РосСкандал» призывает посмотреть отечественный фильм-расследование «Навальный. Предатель всегда оставляет след»:
«Лешу Навального начали потихоньку забывать. А ведь еще год назад западные демократии считали его спасителем России! Почти как Ильича отправили из Берлина в Москву шатать "режим". Правда, ничо не вышло – "борца" за Россию будущего закономерно "окольцевали" прямо в аэропорту! Впрочем, вокруг Навала куча мифов! Чтобы разобраться, надо освежить в памяти хронологию событий – посмотреть самый правдивый фильм о приключениях Навального. Это будет полезно всем: кто еще помнит Лёху и кто забыл. Обязательно потратьте 37 минут своего времени на этот замечательный фильм-расследование: https://youtu.be/H2BrfPZkjwg. Многое, если не все, станет вам понятно об этом персонаже! А пока констатируем – в Сети положительно отметили год без Навального. Народ пишет, что как-то спокойнее стало. Еще бы! Только вспомните, какое непотребство творилось в прошлом январе…»
Юрист Илья Ремесло пишет про интервью Time:
«Методичка "Путин боится Навального" в 2022 году уже не вызывает даже смеха, а одно медицинское сочувствие. Господа из "Таймс" похожи на упоротого пожилого некрофила, который в духе рассказов Эдгара По пытается оживить политический труп Навального, скачет вокруг него, делает пассы, кричит "Путин тебя боится, вставай!" – а труп так и остается трупом. При этом и сам Навальный прекрасно понимает, что никакая западная поддержка ему не поможет – пример умершего в тюрьме нобелевца Лю Сяобо ему известен. Забавно также, что в интервью Навальный признает, что Путин на голову выше Байдена и политических оппонентов, которых он прогибает на раз. В остальном – зрелище весьма жалкое. Пора бы уже западным партнерам признать по-мужски, что их главная карта оказалась шестеркой и была побита. Проигрывать надо уметь».
«Системный пестицид» комментирует попытки удержать Навального в информационном поле на примере СМИ-иноагента «Дождь»:
«К 18:00 по московскому времени на сайте "Дождя" за 17 января опубликовано 35 новостных статей. Из них 14 (четырнадцать) посвящены Алексею Навальному. Это даже не треть, это 40%. 40% новостей посвящены человеку, который не формирует сегодняшнюю повестку, но который не может и не должен просто так исчезнуть из информпространства – уж очень много денег вложено в проект. Даже Владимир Путин, действующий Президент страны, занимает в федеральных СМИ меньшее пространство, чем Навальный на "Дожде". Правильно однажды Владимир Познер сказал в эфире самого же канала, что "Дождь" – это не журналистика, "Дождь" – это политический инструмент. И сейчас этот инструмент работает на поддержание культа личности Навального во внесистемной оппозиционной среде».
«Выворот Смыслов» сравнивает Навального с инфоцыганами:
«Меня всегда коробил этот нарочитый образ чувака, который самый весь такой тут, безудержно несмешно шутит и "слушайте, какой я умный, щас расскажу". С другой стороны – чем-то таким занимаются же и все очень популярные нынче "мотивационные ораторы", коучи и прочие инфокочевники, и у них заходит. Стадионы собирают единицы и только после "прогрева", а вот на черную икру хватает почти всем (и Алексей Анатольевич с коммерческой точки зрения вполне успешен). Получается, что лидер свободного мира – тоже немного это самое?»
Порошенко и его суд
В понедельник в Киеве суд отказался арестовать бывшего президента Петра Порошенко по делу о госизмене. Суд отпустил его под личное обязательство, потребовав сдать паспорта для выезда за границу. По версии следствия, Порошенко во время своего президентства расторг контракт на поставку угля из ЮАР и «по требованию представителей России» способствовал подписанию контрактов на поставку угля из Донбасса. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
«Мышь в овощном» размышляет о совпадении:
«Не будучи экспертами, мы, конечно, не можем судить о том, связан ли визит в Киев госсекретаря США Блинкена с избранием накануне экс-президенту Порошенко сверхмягкой меры пресечения. Но, по большому счету, нам и не надо владеть по этому вопросу каким-то особенным знанием. Вполне достаточно того, что сами небратские аналитики через одного, если не чаще, говорят о наличии такой связи. Иными словами, та самая "украинская свобода и демократия", неотъемлемым условием которой является независимость и объективность суда, самими небратьями воспринимается как симулякр, не имеющий связи с реальностью. Не забывайте об этом в следующий раз, когда вам будут рассказывать про то, что "Украине – не Россия". Конечно, не Россия, скорее – Сомали».
«Тот самый олень» объясняет, зачем Госдепу Порошенко:
«США, вводя в игру Порошенко, создают дополнительный инструмент давления и контроля на украинскую власть и по сути наказывают Зеленского за нерешительность. За весь период правления слабохарактерный Зеленский так и не создал ни одной мощной политической провокации и только в привычном ему жанре позировал в каске и окопе – при Порошенко, мы все помним, кровавых провокаций было немало. В Вашингтоне сомневаются, хватит ли духу Зеленскому при необходимости выполнить приказ США и спровоцировать по отмашке из-за океана войну на Донбассе, поэтому подключают "второго резервного штурмана", который при случае вместе с Аваковым, Парубием и Турчиновым из "первого вашингтонского призыва" перехватят руль управления из рук слабовольного Зеленского, замкнув на себя управление националистами и правосеками, и поведет войска ВСУ на таран Донбасса».
«Мадам Секретарь» считает, что и Зеленскому Порошенко удобен:
«Следует отметить, что Порошенко – самый удобный спарринг-партнер для Зеленского на будущих президентских выборах. Электоральный потолок Петра Алексеевича непробиваем, а антирейтинг нерастворим. И Зеленскому выгодно: чем больше будет порохоботского шума в медийной повестке, тем больше гарантий, что настоящий конкурент у Зеленского не появится. Вот такая вот незатейливая стратегия. То есть один делает вид, что хочет посадить второго, второй делает вид, что он очень угнетаем и сильно борется с первым. Украинский народ рвет чубы и вышиванки друг на друге, делится на непримиримые лагеря, не понимая, что олигархи и комедианты просто очередной раз "разводят" их на деньги. И это происходит раз за разом. Перемога за перемогой».
«Сетка Рабица» отвечает тем, кто ждал, что суд над Порошенко приведет к массовым беспорядкам:
«Как я и говорил, никакого Петя-майдана в Киеве не будет. В рамках того же дела, за те же якобы правонарушения, за которые Медведчук сидит уже год под домашним арестом, Порошенко получил только личное обязательство и сдал загранпаспорт. Все прозаично, за Медведчука никто бузить не будет, пророссийские настроения и граждане за семь последних лет загнаны, извините, "под шконку". А вот "активисты" и профессиональные патриоты, для которых и закон не закон, и с которыми носятся, как с писаной торбой, вполне себе могут. Ну и большие белые люди решили, что пошумели Петя с Вовой, подергали друг друга за чуб, ну и хватит. Ша! Нет, они еще покуражатся, но это, как говорят, "такое"».
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