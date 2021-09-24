Телеграм: Итоги выборов, расстрел в Перми, привет от Скрипалей

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В воскресенье завершились выборы, по итогам которых в Госдуму VIII созыва прошли пять партий: «Единая Россия» (набрала по партспискам 49,8% голосов избирателей), КПРФ (18,9%), ЛДПР (7,6%), «Справедливая Россия – За правду» (7,5%) и «Новые люди» (5,3%). Три непарламентские партии будут представлены в Госдуме одномандатниками: «Гражданская платформа», Партия Роста и «Родина».

«Медиатехнолог» отмечает, что с 2007 года явка на выборы в Госдуму стабильно снижалась. А в этом году выросла, составив 51,7% против 47% в 2016-м:

«Рост есть, а значит, Центризбирком работает в правильном направлении. Пожалуй, лучший стимул для роста явки – трехдневное голосование. Ранее множество активных граждан проходили мимо избирательных участков, потому что не хотели тратить выходной, а пирожками с повидлом и белорусским трикотажем со скидками к урнам уже никого не заманишь. А вот три дня – это то, что реально дает возможность зайти проголосовать всем желающим – хочешь в выходные, хочешь – в рабочий день. Единственное, что такой режим мешает учебному процессу, ведь большинство УИКов находятся в школах. Но уже прозвучало предложение – объявлять в это время каникулы или передвинуть единый день голосования на октябрьские каникулы. Также добавила явки и система "Мобильный избиратель", кроме голосования по месту нахождения, у него есть возможность следить за происходящим на своем участке через приложение в режиме онлайн. За время существования "Мобильного избирателя" 12 миллионов человек проголосовали через приложение, еще 6 миллионов человек воспользовались МФЦ и порталом Госуслуги. Клиентоориентированность электоральной системы и цифровая демократия – это то, что приближает нас к нормальному, здоровому интересу к выборам и осмысленной гражданской активности».

«338» пишет о консолидации российского общества:

«Спустя почти 10 лет вновь актуален тезис "Россия сосредотачивается". А если точнее, то и не 10 лет спустя, а уже 160 лет как. И если совсем дословно воспроизводить цитату: "Говорят, что Россия сердится. Россия не сердится, Россия сосредотачивается". И тогда, и сегодня для России были и остаются актуальны внешние вызовы. И тогда, и сегодня остро стоял вопрос Крыма. И тогда, и сегодня Россия доказала, что умеет сосредотачиваться и показать единство народа перед лицом принципиально значимого вопроса – собственного суверенитета. Тогда – в ходе защиты Крыма, Владивостока, Архангельска, Кронштадта – да всей России – военными мерами. Защиты права самостоятельно решать свою судьбу на своей земле. Сегодня – в ходе защиты русской государственности преимущественно невоенными методами. И опять же за право самостоятельно решать свою судьбу на своей земле».

Депутат Мосгордумы Мария Киселева в своем канале «Сильное звено» рассказывает, что у москвичей большой популярностью пользовалось онлайн-голосование:

«Более 1 миллиона 900 тысяч москвичей выбрали дистанционное электронное голосование – огромная цифра! Я убеждена: за электронным голосованием будущее. Это решение отвечает сразу двум задачам: во-первых, принять участие в выборах смогли те, кто находился далеко от дома – например, в командировке. Во-вторых, ДЭГ – это отличное решение для современных занятых людей, ритм жизни которых не позволяет потратить время на поход на избирательный участок. Экономия времени, удобство, гибкость, надежность и безопасность. Рада была услышать новости о москвичах, которые выиграли однокомнатные квартиры, автомобили, денежные призы благодаря программе "Миллион призов" – им по-настоящему улыбнулась удача. Конечно, бонусы и подарки участникам ДЭГ – это не главный повод принять участие в выборах, но я думаю, что получить такой приз было очень приятно».

«Выборы 2021» объясняют, почему дистанционно голосовали преимущественно за «Единую Россию»:

«Оппозиция сама провалила дистанционное электронное голосование, отказавшись мобилизовать на ДЭГ свой электорат. Согласно анализу думской кампании, "Единая Россия" оказалась единственной партией, которая занималась популяризацией ДЭГ среди своих сторонников. В частности, партия публиковала инструкции для своих избирателей, а ее лидеры публично демонстрировали все преимущества ДЭГ на личном примере. Кроме того, уже 3 года "Единая Россия" проводит праймериз в электронном формате – ее сторонники привыкли голосовать через интернет. В то же время другие партии и несистемная оппозиция всячески убеждали своих избирателей отказаться от использования ДЭГ. Так, КПРФ называла ДЭГ "механизмом фальсификаций" и призывала своих сторонников голосовать только очно и только 19 сентября. Подобную кампанию по активной дискредитации ДЭГ развернули также "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко" и соратники Навального. Вот и получается, что лидеры оппозиции собственноручно организовали победу "Единой России"».

«Мейстер» комментирует неудачи коммунистов:

«Проигравшие все, что можно, коммунисты устраивают показательную истерику по поводу электронного голосования. В этой истерике можно было бы поискать здравое зерно, если бы не одно существенное "но". Хотя симпатии к "Единой России" в столице заметно ниже, чем в среднем по стране, все-таки это далеко не самый протестный регион. Возьмем в качестве примера Хабаровский край, где еще совсем недавно мы наблюдали многотысячные протестные шествия в поддержку арестованного Фургала, а многие чиновники на ключевых постах назначены при прошлом губернаторе и не стесняются фрондировать. Казалось бы, для оппозиции здесь дорога в Госдуму устлана ковровой дорожкой и усыпана лепестками роз. Но нет. Оба одномандатных округа выигрывают представители "Единой России", по спискам ЕР немного проигрывает КПРФ, но всего 1% (26,5% за КПРФ, 25,5% ЕР). Другой пример: Хакасия, губернатор Коновалов избран на волне протестов против пенсионной реформы, вся исполнительная власть сосредоточена в руках коммунистов. Базовый для КПРФ регион. Однако хакасский одномандатный округ выиграл единоросс, да и по партийным спискам ЕР обошла КПРФ (33,3% против 29,8%). Ни в Хабаровске, ни в Хакасии никакого "страшного" ДЭГа не было. Бери и побеждай. Но как-то не получилось. Почему же КПРФ должна что-то выиграть в куда более конкурентной Москве? Где Собянин, который обладает достаточно внушительным личным рейтингом, всю кампанию агитировал за своих? Танцора в красном в очередной раз подвели ноги, а вовсе не "электронка"».