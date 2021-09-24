Телеграм: Итоги выборов, расстрел в Перми, привет от Скрипалей
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Госдума и ее выборы
В воскресенье завершились выборы, по итогам которых в Госдуму VIII созыва прошли пять партий: «Единая Россия» (набрала по партспискам 49,8% голосов избирателей), КПРФ (18,9%), ЛДПР (7,6%), «Справедливая Россия – За правду» (7,5%) и «Новые люди» (5,3%). Три непарламентские партии будут представлены в Госдуме одномандатниками: «Гражданская платформа», Партия Роста и «Родина».
«Медиатехнолог» отмечает, что с 2007 года явка на выборы в Госдуму стабильно снижалась. А в этом году выросла, составив 51,7% против 47% в 2016-м:
«Рост есть, а значит, Центризбирком работает в правильном направлении. Пожалуй, лучший стимул для роста явки – трехдневное голосование. Ранее множество активных граждан проходили мимо избирательных участков, потому что не хотели тратить выходной, а пирожками с повидлом и белорусским трикотажем со скидками к урнам уже никого не заманишь. А вот три дня – это то, что реально дает возможность зайти проголосовать всем желающим – хочешь в выходные, хочешь – в рабочий день. Единственное, что такой режим мешает учебному процессу, ведь большинство УИКов находятся в школах. Но уже прозвучало предложение – объявлять в это время каникулы или передвинуть единый день голосования на октябрьские каникулы. Также добавила явки и система "Мобильный избиратель", кроме голосования по месту нахождения, у него есть возможность следить за происходящим на своем участке через приложение в режиме онлайн. За время существования "Мобильного избирателя" 12 миллионов человек проголосовали через приложение, еще 6 миллионов человек воспользовались МФЦ и порталом Госуслуги. Клиентоориентированность электоральной системы и цифровая демократия – это то, что приближает нас к нормальному, здоровому интересу к выборам и осмысленной гражданской активности».
«338» пишет о консолидации российского общества:
«Спустя почти 10 лет вновь актуален тезис "Россия сосредотачивается". А если точнее, то и не 10 лет спустя, а уже 160 лет как. И если совсем дословно воспроизводить цитату: "Говорят, что Россия сердится. Россия не сердится, Россия сосредотачивается". И тогда, и сегодня для России были и остаются актуальны внешние вызовы. И тогда, и сегодня остро стоял вопрос Крыма. И тогда, и сегодня Россия доказала, что умеет сосредотачиваться и показать единство народа перед лицом принципиально значимого вопроса – собственного суверенитета. Тогда – в ходе защиты Крыма, Владивостока, Архангельска, Кронштадта – да всей России – военными мерами. Защиты права самостоятельно решать свою судьбу на своей земле. Сегодня – в ходе защиты русской государственности преимущественно невоенными методами. И опять же за право самостоятельно решать свою судьбу на своей земле».
Депутат Мосгордумы Мария Киселева в своем канале «Сильное звено» рассказывает, что у москвичей большой популярностью пользовалось онлайн-голосование:
«Более 1 миллиона 900 тысяч москвичей выбрали дистанционное электронное голосование – огромная цифра! Я убеждена: за электронным голосованием будущее. Это решение отвечает сразу двум задачам: во-первых, принять участие в выборах смогли те, кто находился далеко от дома – например, в командировке. Во-вторых, ДЭГ – это отличное решение для современных занятых людей, ритм жизни которых не позволяет потратить время на поход на избирательный участок. Экономия времени, удобство, гибкость, надежность и безопасность. Рада была услышать новости о москвичах, которые выиграли однокомнатные квартиры, автомобили, денежные призы благодаря программе "Миллион призов" – им по-настоящему улыбнулась удача. Конечно, бонусы и подарки участникам ДЭГ – это не главный повод принять участие в выборах, но я думаю, что получить такой приз было очень приятно».
«Выборы 2021» объясняют, почему дистанционно голосовали преимущественно за «Единую Россию»:
«Оппозиция сама провалила дистанционное электронное голосование, отказавшись мобилизовать на ДЭГ свой электорат. Согласно анализу думской кампании, "Единая Россия" оказалась единственной партией, которая занималась популяризацией ДЭГ среди своих сторонников. В частности, партия публиковала инструкции для своих избирателей, а ее лидеры публично демонстрировали все преимущества ДЭГ на личном примере. Кроме того, уже 3 года "Единая Россия" проводит праймериз в электронном формате – ее сторонники привыкли голосовать через интернет. В то же время другие партии и несистемная оппозиция всячески убеждали своих избирателей отказаться от использования ДЭГ. Так, КПРФ называла ДЭГ "механизмом фальсификаций" и призывала своих сторонников голосовать только очно и только 19 сентября. Подобную кампанию по активной дискредитации ДЭГ развернули также "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко" и соратники Навального. Вот и получается, что лидеры оппозиции собственноручно организовали победу "Единой России"».
«Мейстер» комментирует неудачи коммунистов:
«Проигравшие все, что можно, коммунисты устраивают показательную истерику по поводу электронного голосования. В этой истерике можно было бы поискать здравое зерно, если бы не одно существенное "но". Хотя симпатии к "Единой России" в столице заметно ниже, чем в среднем по стране, все-таки это далеко не самый протестный регион. Возьмем в качестве примера Хабаровский край, где еще совсем недавно мы наблюдали многотысячные протестные шествия в поддержку арестованного Фургала, а многие чиновники на ключевых постах назначены при прошлом губернаторе и не стесняются фрондировать. Казалось бы, для оппозиции здесь дорога в Госдуму устлана ковровой дорожкой и усыпана лепестками роз. Но нет. Оба одномандатных округа выигрывают представители "Единой России", по спискам ЕР немного проигрывает КПРФ, но всего 1% (26,5% за КПРФ, 25,5% ЕР). Другой пример: Хакасия, губернатор Коновалов избран на волне протестов против пенсионной реформы, вся исполнительная власть сосредоточена в руках коммунистов. Базовый для КПРФ регион. Однако хакасский одномандатный округ выиграл единоросс, да и по партийным спискам ЕР обошла КПРФ (33,3% против 29,8%). Ни в Хабаровске, ни в Хакасии никакого "страшного" ДЭГа не было. Бери и побеждай. Но как-то не получилось. Почему же КПРФ должна что-то выиграть в куда более конкурентной Москве? Где Собянин, который обладает достаточно внушительным личным рейтингом, всю кампанию агитировал за своих? Танцора в красном в очередной раз подвели ноги, а вовсе не "электронка"».
Пермь и ее стрельбище
В понедельник 18-летний студент Пермского государственного университета Тимур Бекмансуров устроил стрельбу на территории вуза. Погибли шесть человек, еще 43 пострадали. Бекмансуров выжил, но находится в тяжелом состоянии. Его обезвредил инспектор ДПС, младший лейтенант Константин Калинин. Владимир Путин наградил сотрудника полиции Орденом Мужества, а глава МВД России Владимир Колокольцев повысил его в звании. Перед нападением на университет убийца опубликовал манифест, в котором подробно рассказал, как обманул психолога ради получения разрешения на оружие.
«СИЛОВИКИ» пишут о героизме инспектора Калинина, который, не дожидаясь подкрепления, бросился на помощь людям:
«С ПМ против дробовика, не зная о количестве преступников и не мешкая ни минуты, зашел в здание ВУЗа и выполнил свой долг, чем спас десятки жизней, рискуя своей. Наш респект и безграничное уважение инспектору ДПС Константину Калинину. Это гаец здорового человека, в отличие от тех крохоборов, что гадят в золотые унитазы. Лайфхак для студентов пермского ВУЗа, которым посчастливилось выжить в этой бойне благодаря инспектору Калинину. В будущем, создав семью и родив сына, не задумывайтесь долго, каким именем его назвать. Судьба все уже придумала за вас. Спасибо, Константин».
«Мюсли вслух» комментируют реакцию общества на массовый расстрел:
«Очередная стрельба в учебном заведении предсказуемо вызывает среди почтенной публики 2 основные реакции. Первая, более распространенная: запретить оружие! Ну или хотя бы ужесточить правила его приобретения, хранения и т.д. Вторая, сравнительно редкая: убийцы – люди с психическими расстройствами, не получившие своевременной помощи. Дело не в оружии, а в доступности психиатрии. Сразу скажем: нам ближе вторая точка зрения. Словосочетание "психиатрическая помощь убийцам" звучит, кто бы спорил, странно, однако дело в том, что этим людям нужен психиатр именно для того, чтобы они не становились убийцами. И вот письмо сегодняшнего "пермского стрелка" – крайне печальный документ о нашей системе психиатрической помощи. Невежественный (правду сказать) юноша без особого труда обманул психиатра и психолога, уделивших ему пару-тройку минут своего времени. Да-да, господа, нуждающиеся в психиатрической помощи зачастую и даже как правило стремятся не лечиться, а обмануть врачей, такова правда жизни. И это нужно учитывать во всех наших попытках улучшить нашу систему психиатрии».
Когда началась стрельба, один из преподавателей отказался прервать занятие. Профессор кафедры русского языка Олег Сыромятников запер металлическую дверь изнутри и продолжал читать лекцию. «Историк-алкоголик» отвечает критикам профессора:
«Вчера по социальным сетям проскакивала информация про какого-то идиота-препода, который не дал эвакуироваться студентам во время шутинга в Пермском университете. Нехитрые мысли поколения панических атак и постоянной тревожности свелись к тому, что учебный процесс дуболомам и ретроградам из загнивающего российского образования важнее жизни студентов. Но реальность оказалось противоположной. Преподаватель не поддался панике, не погнал студентов из аудитории навстречу шизоиду с дробовиком, принял все необходимые меры и продолжил лекцию, потому что залезть под стол и ждать смерти глупо, а образовательный процесс действительно важен. Делай, что должен! Не будь трусом и паникером! Будь как Олег Иванович Сыромятников, доктором филологических наук, профессором кафедры русской литературы и настоящим самураем».
«Политтранзит» пишет о внесении в Госдуму законопроекта о наказании за пропаганду нападений на школы и вузы:
«Любые призывы к деструктивным действиям или к насилию у нас и так уголовно наказуемы, как и распространение некоторых подробностей самоубийств. Поэтому не очень понятно, зачем двоить, а то и троить варианты уголовной ответственности по одним и тем же деяниям. А вот что до "признания указанных действий правильными, нуждающимися в поддержке и подражании", то этот пункт требует отдельного разбора. Теоретически по нему придется привлечь не только тех, кто в открытую призывает к подражанию, тут же подпадая под уже имеющиеся статьи УК, но и 99% российских СМИ и блогеров, которые, как по команде, именуют убийц из Казани и Перми соответственно "казанским" и "пермским" стрелками. По сути, подобные эпитеты и являются первым шагом к подражанию, романтизируют и героизируют преступников. Гораздо уместнее было бы называть их "убийцами", "террористами", "отморозками", "утырками", "подонками", "нелюдью" и т.п., но никак не "стрелками", уподобляя их чуть ли не Робину Гуду. Но это проблемы филологии и семантики, и они не решаются с помощью введения дополнительных уголовных статей».
«АДЕКВАТ» считает, что законодательные меры должны быть сложнее:
«Очевидно, что с оружейным регулированием надо разбираться более тщательно, и по пути простых запретов идти смысла нет. А вот возраст, трудовой и имущественный ценз вполне могут быть критериями дополнительных ступеней в расширении прав на владение оружием. Во всяком случае требования наличия подтвержденного трудового стажа и/или налоговых/пенсионных отчислений (для самозанятых) в сочетании с установлением нижнего рубежа стоимости огнестрельного оружия и повышением планки его приобретения от 18 до 21 года вполне могут оказаться более эффективным барьером, чем то, что имеется на данный момент».
Украина и ее Каплан
В 2016 году гражданка России Наталья Кочнева с псевдонимом Каплан уехала на Украину. Ее двоюродный брат, украинский режиссер Олег Сенцов, в 2015 году был осужден в России на 20 лет заключения за ведение террористической деятельности в Крыму. В 2019 году Каплан радостно написала в соцсетях, что получила украинское гражданство. В том же году Сенцова освободили в ходе обмена пленными. На этой неделе Каплан сообщила, что считает Украину «худшей страной для эмиграции», что провела в этой стране «пять лет ада» и возвращается «домой».
«Медведь» полагает, что пример Каплан – другим наука:
«Фантомные боли прозревшей сестры неудавшегося террориста Сенцова продолжаются: в Украине жить было невыносимо, так как везде требовали взятки. Лозунги – одно, а дела – совсем другое. Несомненно, данный случай должен послужить уроком для других граждан РФ, которым "не хватает свободы": нынешняя Украина не даст ничего хорошего, может отнять нервы, здоровье и даже жизнь».
«НАБАТ» призывает Каплан остаться на Украине:
«Любопытно, а есть ли какие-то способы ее не пускать обратно в страну? Ведь Украина такая свободная, такая замечательная. А тут ужасный Мордор, на каждом шагу фсбэшник, в каждой камере политический заключенный и полное отсутствие молекул свободы. Сестра, оставайся с братом! Не надо в Россию. Пусть Россия навсегда останется без тебя».
«Русский Центр» объясняет, что Каплан получила украинское гражданство, но не паспорт, что усложняет ее правовой статус:
«Некоторые указывают, что Каплан получила гражданство Украины в мае 2019 года и поэтому могла бы уж как-то сносно устроиться. Однако факт в том, что вместо паспорта Каплан получила бумажку под названием "удостоверение гражданина Украины". <…> Ворох таких бумажек был выдан целому ряду русских. <…> На работу берут исключительно дрянную и очень часто с тем расчетом, что можно не доплатить и обмануть. Уехать нельзя, поскольку у большинства уже нет денег и документов. Вечно продираться сквозь такое мало кто способен».
«Темник» отмечает, что паразитировать на имени брата Каплан стало крайне затруднительно после его освобождения:
«Пять лет назад, на фоне огромного спроса в украинских медиа на все, что касалось взятого под стражу Сенцова, родственница переехала в Киев, где несколько лет отрабатывала на всех площадках в качестве аватарки своего кузена. Само собой, кляня Родину и все с ней связанное последними словами. Даже получила премию Сахарова, присужденную Сенцову Евросоюзом. Однако вместо двадцати лет Сенцов отсидел только пять. Осенью 2019 его освободили в рамках обмена заключенными. Автоматически отпала нужда в неформальном представителе узника. И вот, накануне Наталья Каплан буквально обматерила в своем Facebook и Украину, и, заодно, своего брата. <…> Само собой, что в отношении реэмигрантки в соцсетях и медиа поднялась такая волна хейта, что, пожалуй, пути назад у нее теперь нет. Однако, стоит отметить, покидает берега Днепра экс-сестра Сенцова так громко и красиво, что вполне имеет шансы плавно переместиться из украинских ток-шоу в российские. Остается добавить, что в отношении режиссера-любителя Олега Сенцова советник офиса украинского президента Михаил Подоляк год назад (уже после освобождения) высказался как о "морально прогнившем приспособленце". Надо думать, подобное качество террориста стало не последним аргументом, заставившим Каплан принять решение вернуться на прежнее место жительства».
«Политика Страны» рассказывает о режиссерских талантах Сенцова:
«На фоне скандала с сестрой Олега Сенцова, пославшей на три буквы Украину, мы решили поинтересоваться о судьбе его фильма "Носорог", который он повез на Венецианский кинофестиваль. На этот фильм, напомним, было выделено 25 миллионов гривен. Получил ли по итогу "Носорог" хоть какой-то приз в Венеции? Как оказалось – нет. Лента не попала на основной конкурс фестиваля, но была представлена в рамках программы "Горизонты", где участвуют игровые и документальные фильмы, представляющие новые тенденции в развитии кинематографа. Но победа даже в этой второстепенной секции досталась киноленте словацко-украинского производства под названием "Цензорша" (режиссер Петер Керекеш). Это вообще единственный украинский фильм, который хоть что-то получил в Венеции. Фильм же Сенцова не получил ничего».
Британия и ее Скрипали
На этой неделе получили продолжение сразу два громких скандала, ранее имевшие место на территории Великобритании. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал российское государство ответственным за отравление в 2006 году бывшего сотрудника КГБ и ФСБ Александра Литвиненко. А полиция Великобритании заочно предъявила россиянину Сергею Федотову обвинение по делу о попытке убийства Юлии и Сергея Скрипалей в 2018 году. Британское следствие заявило, что настоящее имя Федотова – Денис Сергеев, он якобы является сотрудником российской военной разведки и причастен к отравлению Скрипалей наряду со знаменитыми Петровым и Бошировым.
«Мышь в овощном» требует предъявить миру Скрипалей:
«Любые серьезные разговоры по "Делу Скрипалей" должны начинаться с предъявления миру самих пресловутых Скрипалей. Чтобы был предмет для беседы. Потому что в противном случае "Дело Скрипалей" никак не может считаться "Делом об отравлении российскими спецслужбами перебежчика и его дочери на территории Великобритании". Превращаясь в "Дело о похищении граждан России британскими спецслужбами"».
«Кремлёвская прачка» размышляет о целях заведомо абсурдного решения ЕСПЧ по делу Литвиненко:
«Суд постановил обязать РФ выплатить вдове 100 тыс. евро в качестве компенсации морального вреда и 22,5 тыс. евро на покрытие судебных издержек. <…> ЕСПЧ считает, что российские власти не сумели предоставить "удовлетворительное и убедительное объяснение" убийству или опровергнуть материалы британского следствия. То есть британцы нагородили огород обвинений, а мы должны оправдываться. Они еще тогда и Путина приплели. Это чтобы власть поменять в России? Английская разведка всегда славилась разработкой многоходовочек, да еще и чтобы убить сразу нескольких зайцев. Но ЕСПЧ дошел до ручки, если вынес обвинение на основании притянутых за уши доказательств. Неужели члены ЕСПЧ надеются, что мы заплатим деньги и тем самым признаем ложные обвинения? Нет, конечно, они прекрасно знают, что Россия на это не пойдет. Тогда какая цель? Напрашивается версия: продемонстрировать всему миру, что власть РФ не исполняет решение ЕСПЧ и поэтому нелегитимна. Так это политическая провокация чистой воды и к юриспруденции не имеет никакого отношения».
Бывший глава московского отделения «Единой России» Андрей Метельский полагает, что решение ЕСПЧ имеет больше отношения к театральному искусству, нежели к праву:
«Больше похоже на спектакль, где от зрителя не требуется вникать в суть дела, а только наслаждаться зрелищем и разоблачениями. Все как в опере "Жизнь и смерть Александра Литвиненко", которую поставили в Grange Park Opera под Лондоном в июле этого года. Это такой политизированный спектакль, где доступно изложена линия уголовного дела, которой придерживается Британия. Говорят, был аншлаг. Так, может, тогда в таком формате и продолжать работать, раз песни – это ваше? Потому что в суде ваша аргументация выглядит откровенно жалко».
«Shit & Sable» подчеркивает, что ЕСПЧ пренебрег собственными нормами:
«Европейский суд совершенно явно "перепрыгнул" все свои имеющиеся прецеденты, очень резво приписав действия якобы "агентов государства" России на том основании, что они highly likely "действовали явно в интересах государства", "наказали диссидента и изменника" и "государство потом одобрило их действия, избрав одного из них депутатом" [Андрей Луговой, которого британцы обвинили в убийстве Литвиненко, стал депутатом Госдумы – ред.]. Для тех, кто знаком с прецедентами ЕСПЧ по ст.2 Конвенции, это очевиднейшая и бредовейшая чушь, поскольку надо хотя бы установить, что а) это вообще агенты государства, а не какой-нибудь ОПГ (могут быть и без "погон") и б) они исполняли прямые и конкретные приказы соответствующих должностных лиц в отношении рассматриваемых действий. Тут нельзя не вспомнить уже сильно позабытое, но очень громкое дело Bankovic and others v. Belgium and others, когда уважаемый Европейский суд указал на отсутствие юрисдикции в отношении ВВС НАТО, бомбивших телецентр в Белграде и убивших кучу гражданских. То есть натуральные самолеты НАТО не были "агентами государства", а Ковтун и Луговой – агенты? Следующий агент российского государства – кот Скрипаля».
А «Всевидящее око» радуется тому, что дуэт Петрова и Боширова превратился в нескучное трио:
«В гармоничный дуэт, ставший уже легендарным, неожиданно вторгся третий. Смотрите в новом сезоне нашего сериала. Редакция Ока предвкушает новую серию задорных мемасов и готовится пополнять сборник народного фольклора. Потому что – ну а чего еще с этим делать-то? Не всерьез же воспринимать!»
Борис и его Борей
Борис Джонсон заявил на Генассамблее ООН, что думает сменить имя и назваться в честь древнегреческого бога ветра Борея. По словам Джонсона, во времена его детства Великобритания производила почти 80% электроэнергии из угля, сейчас – всего 2%. Джонсон сказал, что его страна производит так много энергии из ветра, что он не исключает возможности назваться именем бога северного ветра.
«Доктор прописал» отмечает, что в последнее время бог ветра не очень-то благоволит к Великобритании:
«Про "Борея Джонсона" как раз вовремя – одной из причин роста цен на электроэнергию в Британии называют безветренную погоду, из-за чего толку от "огромных лесов из ветряных турбин" не было».
«Диванный аналитик» считает, что Джонсон заигрался:
«Решать проблемы экологии – это, конечно, здорово, но опять же, ровно до того момента, как это начинает превращаться в сущий цирк. Точно так же, как и с расизмом, и с борьбой за права меньшинств».
«Илья Бегун • Авторитарный БегунОК!» пишет, что Джонсон избирательно преподносит информацию о переходе страны на возобновляемые источники энергии:
«Ох же лукавый лис! И неважно, что промышленность перешла на более современные и рентабельные способы выработки электроэнергии. Неважно и то, что в Великобритании с полдесятка АЭС, кроме того несколько лет назад начали строительство Hinkley Point С, что планируется завершить к 2025 году, ввести в эксплуатацию и занять ею около 7% производства электроэнергии в государстве. Или Борис забыл, что 45 лет назад, когда примерно и было его детство, лишь несколько АЭС были введены в эксплуатацию в его стране, не то что сейчас? Старый добрый трюк с манипуляцией данными».
Помимо Джонсона, на Генассамблее ООН ярко выступил Владимир Зеленский, который традиционно посетовал на нежелание мирового сообщества срочно возвращать Крым Украине и назвал ООН «супергероем на пенсии». Политолог Владимир Корнилов считает, что Джонсон и Зеленский должны выступать дуэтом:
«Все-таки в ООН нашелся конкурент Зеленскому! Надо им обоим в финале выступить в дополнительном конкурсе».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,4 млн+21 379 / сут.
Умерли
202 тыс.+828 / сут.
Выздоровели
6,6 млн+15 828 / сут.
- СМИ сообщили содержание предсмертной записки покончившего с собой главы пермского СК
- КПРФ отказалась отменять акцию в Москве 25 сентября
- Губернатор Санкт-Петербурга уволил нескольких чиновников
- Телеграм: Итоги выборов, расстрел в Перми, привет от Скрипалей
- КПРФ отказали в проведении акции в центре Москвы из-за ковид-ограничений
- Суд Италии отпустил Пучдемона из-под стражи
- В Москве задержали Сергея Удальцова
- Гинцбург: второго нашествия микроорганизмов человечество не выдержит
- Сочинские пляжи закроют из-за штормового предупреждения
- Прилепин отказался идти в Госдуму
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru