Телеграм: Иран приблизили, Patriot сломали, а Зазу украли

3

В ночь на вторник в Киеве российская гиперзвуковая ракета «Кинжал» поразила зенитный ракетный комплекс Patriot производства США, заявили в Минобороны России. Американский телеканал CNN со ссылкой на неназванного представителя Белого дома подтвердил эту информацию.

«Русский Демиург» делает выводы:

«Судя по интенсивности залпа и объему выпущенных ракет, из разных районов города Киев прикрывало не менее двух батарей ПВО, не считая ЗРК NASAMS. Одна батарея ЗРК Patriot типа РАС-3 состоит из радиолокационной станции AN/MPQ-65, от четырех до 16 пусковых установок, пункта управления AN/MSQ-104, комплекса связи, источника энергоснабжения EPP-III и, конечно же, ракет. Персонал – от 70 до 90 человек. Примечательно, что американский ЗРК был поражен в тот момент, когда батарея прекратила огонь, видимо, потратив все противоракеты PAC-3 CRI на ложные цели. Это наводит на мысль, что целевая канальность самого современного ЗРК американского производства перенасыщается и подавляется российским вооружением так же, как это происходило с предыдущими модификациями комплекса, но процесс уничтожения и прорыва ПВО происходит на более высоких скоростях. По некоторым данным, в ходе удара были повреждены не только пусковые ЗРК Patriot, но и радар подсвета и наведения цели, а также станция управления».

Блогер Андрей Червонец интересуется, что не так с американскими ракетами:

«Непонятно, что именно произошло, но известно, что многие ракеты MIM-104 не нашли цели и взорвались в воздухе, некоторые из них вышли из-под контроля и попали в случайные населенные пункты, а батарея ЗРС была уничтожена. Стоимость и продолжительность производства как ракет Patriot, так и их систем довольно велики. Потери батареи на таком уровне довольно опасны для общего запаса сил ПВО США, в том числе и потому, что хуситы за семь лет сумели уничтожить огромное количество ракет для ЗРС Patriot, неоднократно вынуждая саудовцев к срочным поставкам из резервных запасов США».

«АДЕКВАТ Z» отмечает, что во вторник утром Киев категорически отказывался признавать какие-либо потери и отчаянно врал об уничтожении всего российского, что по нему прилетело:

«Разгадка утреннего вранья укропропаганды о небывалых успехах ПВО оказалась самой банальной: в ночи в Киеве прибили Пэтриот. И эта задача, как прекрасно понимают все причастные, по силам далеко не одному употребленному для почина Кинжалу. Образцовая антиреклама хозяйской техники, которую пришлось экстренно глушить переможной хрюканиной, как будто она способна чем-то помочь. Интересно, сколько конкретно выбили пусковых установок и получили ли свое также радар со станцией управления. Но в любом случае весьма велика вероятность, что батарея как целое выведена из строя – не только с концами, но и с частью обслуги, будь она туземной или американской. Принимать решение о восполнении потери ценой в сотни миллионов будет особенно приятно на фоне недалеких от исчерпания пентагоновских бюджетов на хохлов на текущий финансовый год».

Политолог Малек Дудаков тоже подсчитывает, сколько денег американских налогоплательщиков украинцы спустили за одну ночь:

«На Западе с большой обеспокоенностью восприняли ночную драму с уничтожением системы ПВО Patriot в Киеве. Ведь Украине передали лишь несколько батарей Patriot – а экспортная стоимость каждой из них доходит до миллиарда долларов. Особая критика раздается в отношении чересчур активного использования ракет ПВО, которых было выпущено 20-30 штук в ответ на ракетный удар России. Каждая из этих ракет обходится в 3-5 миллионов долларов – и поставлено их было Украине явно не очень много. Военные эксперты в США уже давно утверждали, что системы Patriot не покажут себя с лучшей стороны на украинском фронте. Это очень дорогая стационарная мишень, которая может быть уязвима для многих типов ракет или даже роя выпущенных дронов стоимостью в считанные десятки тысяч долларов. В общем, для всего, что может перегрузить батарею ПВО. Количество ракет для Patriot остается ограниченным даже у армии США. За прошлый год Пентагон заказал лишь 252 такие ракеты. Всего же Lockheed Martin до начала украинского конфликта производил их по 300-350 в год. Сейчас производство расширено до 500 ракет в год. Украина могла за одну ночь истратить столько ракет, сколько США удается произвести за целый месяц».

«338» отмечает, что США и их сателлиты врут невпопад:

«Ситуация интересна и с ракурса "как вассал подставил господина". Чуть меньше недели назад Пентагон официально подтвердил заявление Киева об уничтожении "Кинжала". При этом на следующий день, перечисляя причины для повышения военного бюджета, представители военного ведомства заявляли об отсутствии у Штатов средства противодействия гиперзвуку, кроме отдельных возможностей и мастерства операторов "Иджиса". Там же. Пентагон вновь заявляет отсутствие признаков военной поддержки Китаем России. Так это или не так – не суть важно. А в это время что укросми, что евросми уже еженедельно рассказывают про Китай, поставляющий боеприпасы России. Кто там врет – вообще не интересно. Но ведь как врут! То есть в союзниках, а для нас у противника, нет согласия. Или это отыгрываемый спектакль. За кулисами которого останется глубокая озабоченность по фактам выделения и освоения огромных средств (ничего, еще напечатают), квалификации советников и инструкторов и уж совсем-совсем за кулисами – ситуация на рынке с "Патриотами"».

