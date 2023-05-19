Телеграм: Иран приблизили, Patriot сломали, а Зазу украли
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Россия - Иран и их железная дорога
В среду в онлайн-режиме Владимир Путин вместе с президентом Ирана Эбрахимом Раиси принял участие в церемонии подписания соглашения о строительстве железной дороги Решт – Астара. Это последний железнодорожный участок международного транспортного коридора «Север – Юг». Реализация проекта позволит значительно диверсифицировать мировые транспортные потоки и соединить российские порты на Балтике с иранскими портами в Персидском заливе.
«Оптималог» изучает выгоду:
«В первом квартале по западному маршруту коридора перевозки выросли вдвое год к году, до 2,2 млн тонн. После достройки участка общий объем грузооборота с Ираном только железной дорогой составит не менее 15 млн тонн в год. Это касается только транзитных грузов. Данный уровень грузооборота будет достигнут до 2030 года. <…> Иран заинтересован в развитии железных дорог. В стране действует государственная программа субсидирования железнодорожных перевозок. Если российские операторы зайдут на иранский рынок, они смогут взять на себя около 20-40 млн тонн внутрииранских и экспортно-импортных железнодорожных перевозок».
«Логи внутренних диалогов» прогнозируют рост доходов:
«К вопросу о том, что Россия только и делает, что завязывается на Китай. Нет, не только. В целом спрессовывание логистических плечей по времени дает кучу ништяков. Оборачиваемость груза растет – значит, оборачиваемость денег растет, снижаются издержки, растут доходы».
«Всевидящее око» видит у проекта туристический потенциал:
«Всего 162 километра железной дороги между иранским городом Решт и азербайджанским городом Астара необходимо построить, чтобы открыть западную ветку коридора Север-Юг, включающего Россию, Азербайджан и Иран, и установить наземную связь между Санкт-Петербургом и Персидским заливом (Решт, расположенный на южном берегу Каспия, связан железнодорожной сетью с тремя портами Персидского залива). О важности этого проекта говорил в марте на съезде РСПП Президент России Владимир Путин: "Он очень интересен не только для нас, но и для всех участников мировой торговли, потому что это существенное дополнение к Суэцкому каналу и к черноморским проливам". Ну а мы от себя добавим, что возможность сменить на пару недель сырой питерский климат на золотые пляжи Персидского залива тоже дорогого стоит – особенно для страдающих аэрофобией туристов».
«МНЕНИЕ» радуется российско-иранскому сотрудничеству:
«Россия и Иран. Кто бы нам сказал про такое в 80-м, когда иранцы снабжали духов оружием. Кто бы нам сказал про такое в 95-м, когда иранцы помогали чеченским бандитам. Мир меняется, меняются и отношения, и, наверное, сейчас вас удивим, Бог силен. По-арабски это звучит "Аллах акбар". Кто бы отрицал. Это не просто одноколейка, ничего не решающая, это – Магистраль. Жаль, Жириновский не дожил, он бы с удовольствием прокатился и помыл свои сапоги, от момента покупки не мытые. Жаль, Есенин не дожил – ведь именно он с Фрунзе шел "персидским походом". А наши – сделали. Не сталью, а словом и добром. Хорошо, хорошо. Одобряем такое. Иранцы как партнеры в бизнесе – весьма достойные люди, работали с ними».
«Мейстер» отмечает, что разработкой проекта занимались давно:
«Проект имеет как краткосрочную, так и долгосрочную перспективу: в ближайшее время он позволит усилить торговлю с глобальным Югом, частично заменив России западные рынки сбыта, а в отдаленном будущем – укрепить роль страны как транзитного центра. Дело в том, что еще в нулевых коридор планировали развивать как альтернативу Суэцкому каналу для связи Индии и стран Залива с Европой. Тогда не срослось, однако текущая политика Запада придала проекту новый импульс. И когда острая фаза противостояния России и Запада закончится, коридор сможет принести дополнительную пользу для экономики страны. Стоит отметить, что для прикаспийских областей России этот проект также сулит немалые выгоды – если раньше регион в целом был в стороне от крупных логистических артерий, то теперь все изменится. Железные дороги региона будут загружены, а порты Астраханской области ждет модернизация и расширение, закончить которые планируют в 2024 году. А это – новые рабочие места и перспективы развития».
Турция и её выборы
В минувшее воскресенье в Турции прошел первый тур президентских выборов. Действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган получил 49,51% голосов, главный кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу – 44,88%. Второй тур назначен на 28 мая. Одновременно с президентскими выборами состоялись выборы в парламент, на них большинство получил «Республиканский альянс» во главе с партией Эрдогана.
Политолог Кирилл Семенов пишет про эффект обманутых ожиданий:
«Все соцопросы готовили общество к тому, что если Кылычдароглу в первом туре не выиграет, то по крайней мере подойдет ко второму туру, опережая Эрдогана, а вышло наоборот. <…> Против Кылычдароглу может говорить его близость с курдскими силами, с Партией демократии народов. Это для националистов негативный фактор. Уже можно сказать, что Кылычдароглу во втором туре придется трудно».
«Одет аккуратно. Борода черная» предупреждает о грядущих в Турции уличных беспорядках:
«Чем для России обернется возможное свержение Эрдогана после II тура и сохранение доминирующего положения его партии, пока не предсказать. Если новый правитель будет таким же прагматичным, он продолжит и газовую торговлю в интересах РФ, и "поддержку территориальной целостности Украины", в т.ч. "Байрактарами" и наземной техникой. Можно предполагать, что при любом развитии событий будут уличные столкновения между полицией, сторонниками и противниками Эрдогана. Вмешается ли армия? Так или иначе, в Стамбул посмотреть на Голубую мечеть пока лучше не ехать. Да и в курортные районы – с большой осторожностью».
«Туранский экспресс» отмечает, что необходимость обвинить Россию во вмешательстве стала классикой всех западных методичек по проведению выборов:
«Кылычдароглу назвал Эрдогана "псевдолидером, подчиняющимся России". Американская марионетка действует по стандартному шаблону всех американских марионеток: обвиняй во всем Россию и перекладывай свои собственные комплексы на других».
«Moskmedia» размышляет о будущем Турции:
«Несмотря на все его недостатки, Эрдоган всегда ставил на первое место национальные интересы Турции. Кылычдароглу пытается привлечь избирателей обещаниями улучшения отношений с Западом, но Запад не раз "кидает" Турцию не реже, чем Россию в последние сто лет (из-за этого турецко-американские и турецко-европейские отношения быстро ухудшились). Будут ли турки вновь поддаваться обещаниям Запада или выберут национально ориентированное руководство – окончательное решение станет ясным после второго тура».
«Доктор Z прописал» обнаружил, что в Турции актуальна проблема неграмотности населения:
«Тяжелее всего придется тем, кто не умеет читать и писать. Никто не сможет им помочь, кроме председателя избирательного участка. "Никто, кроме самого избирателя, не должен входить на избирательный участок. Никто не будет помогать во время голосования. Избиратель голосует самостоятельно", – сообщает издание Hürriyet. Если же избиратель неграмотный, то только председатель избирательного участка может ему подсказать насчет того, где какой кандидат или партия в бюллетене. А потом еще и должен запечатать конверт с бюллетенем. Уж не знаем, насколько эта проблема серьезна для Турции, но раз пишут про порядок действий в таком случае, значит, она актуальна. В общем, плохо быть неграмотным».
Patriot и его поражение
В ночь на вторник в Киеве российская гиперзвуковая ракета «Кинжал» поразила зенитный ракетный комплекс Patriot производства США, заявили в Минобороны России. Американский телеканал CNN со ссылкой на неназванного представителя Белого дома подтвердил эту информацию.
«Русский Демиург» делает выводы:
«Судя по интенсивности залпа и объему выпущенных ракет, из разных районов города Киев прикрывало не менее двух батарей ПВО, не считая ЗРК NASAMS. Одна батарея ЗРК Patriot типа РАС-3 состоит из радиолокационной станции AN/MPQ-65, от четырех до 16 пусковых установок, пункта управления AN/MSQ-104, комплекса связи, источника энергоснабжения EPP-III и, конечно же, ракет. Персонал – от 70 до 90 человек. Примечательно, что американский ЗРК был поражен в тот момент, когда батарея прекратила огонь, видимо, потратив все противоракеты PAC-3 CRI на ложные цели. Это наводит на мысль, что целевая канальность самого современного ЗРК американского производства перенасыщается и подавляется российским вооружением так же, как это происходило с предыдущими модификациями комплекса, но процесс уничтожения и прорыва ПВО происходит на более высоких скоростях. По некоторым данным, в ходе удара были повреждены не только пусковые ЗРК Patriot, но и радар подсвета и наведения цели, а также станция управления».
Блогер Андрей Червонец интересуется, что не так с американскими ракетами:
«Непонятно, что именно произошло, но известно, что многие ракеты MIM-104 не нашли цели и взорвались в воздухе, некоторые из них вышли из-под контроля и попали в случайные населенные пункты, а батарея ЗРС была уничтожена. Стоимость и продолжительность производства как ракет Patriot, так и их систем довольно велики. Потери батареи на таком уровне довольно опасны для общего запаса сил ПВО США, в том числе и потому, что хуситы за семь лет сумели уничтожить огромное количество ракет для ЗРС Patriot, неоднократно вынуждая саудовцев к срочным поставкам из резервных запасов США».
«АДЕКВАТ Z» отмечает, что во вторник утром Киев категорически отказывался признавать какие-либо потери и отчаянно врал об уничтожении всего российского, что по нему прилетело:
«Разгадка утреннего вранья укропропаганды о небывалых успехах ПВО оказалась самой банальной: в ночи в Киеве прибили Пэтриот. И эта задача, как прекрасно понимают все причастные, по силам далеко не одному употребленному для почина Кинжалу. Образцовая антиреклама хозяйской техники, которую пришлось экстренно глушить переможной хрюканиной, как будто она способна чем-то помочь. Интересно, сколько конкретно выбили пусковых установок и получили ли свое также радар со станцией управления. Но в любом случае весьма велика вероятность, что батарея как целое выведена из строя – не только с концами, но и с частью обслуги, будь она туземной или американской. Принимать решение о восполнении потери ценой в сотни миллионов будет особенно приятно на фоне недалеких от исчерпания пентагоновских бюджетов на хохлов на текущий финансовый год».
Политолог Малек Дудаков тоже подсчитывает, сколько денег американских налогоплательщиков украинцы спустили за одну ночь:
«На Западе с большой обеспокоенностью восприняли ночную драму с уничтожением системы ПВО Patriot в Киеве. Ведь Украине передали лишь несколько батарей Patriot – а экспортная стоимость каждой из них доходит до миллиарда долларов. Особая критика раздается в отношении чересчур активного использования ракет ПВО, которых было выпущено 20-30 штук в ответ на ракетный удар России. Каждая из этих ракет обходится в 3-5 миллионов долларов – и поставлено их было Украине явно не очень много. Военные эксперты в США уже давно утверждали, что системы Patriot не покажут себя с лучшей стороны на украинском фронте. Это очень дорогая стационарная мишень, которая может быть уязвима для многих типов ракет или даже роя выпущенных дронов стоимостью в считанные десятки тысяч долларов. В общем, для всего, что может перегрузить батарею ПВО. Количество ракет для Patriot остается ограниченным даже у армии США. За прошлый год Пентагон заказал лишь 252 такие ракеты. Всего же Lockheed Martin до начала украинского конфликта производил их по 300-350 в год. Сейчас производство расширено до 500 ракет в год. Украина могла за одну ночь истратить столько ракет, сколько США удается произвести за целый месяц».
«338» отмечает, что США и их сателлиты врут невпопад:
«Ситуация интересна и с ракурса "как вассал подставил господина". Чуть меньше недели назад Пентагон официально подтвердил заявление Киева об уничтожении "Кинжала". При этом на следующий день, перечисляя причины для повышения военного бюджета, представители военного ведомства заявляли об отсутствии у Штатов средства противодействия гиперзвуку, кроме отдельных возможностей и мастерства операторов "Иджиса". Там же. Пентагон вновь заявляет отсутствие признаков военной поддержки Китаем России. Так это или не так – не суть важно. А в это время что укросми, что евросми уже еженедельно рассказывают про Китай, поставляющий боеприпасы России. Кто там врет – вообще не интересно. Но ведь как врут! То есть в союзниках, а для нас у противника, нет согласия. Или это отыгрываемый спектакль. За кулисами которого останется глубокая озабоченность по фактам выделения и освоения огромных средств (ничего, еще напечатают), квалификации советников и инструкторов и уж совсем-совсем за кулисами – ситуация на рынке с "Патриотами"».
ЦРУ и его вербовка
ЦРУ США создало телеграм-канал и выложило туда видеоролик на русском языке, в котором призвало граждан России к сотрудничеству. Россиянам предлагается передавать американской спецслужбе информацию, которая может помочь врагам РФ ослабить страну.
«Мышь в овощном» допускает, что авторы видео являются профанами:
«Когда соучастники убийства твоих сограждан столь немудрящим образом приглашают тебя к сотрудничеству, ожидая, что ты внесешь посильный вклад в разрушение своей Родины – это замануха, которая может прельстить только достаточно специфических людей. <…> Это же те же самые люди, которые назначают на роль совести нации [признанного иностранным агентом] Ленчика Волкова, нанимают гламурных стилистов для "страдающей без мужа" Юлии Навальной, ставят кривляться перед камерой всякую нечисть типа Смольянинова и так далее. Если они уже не раз и не два демонстрировали свой уровень понимания дискурса, который, по их мнению, позволит достучаться до русской души – то почему они вдруг должны начать работать иначе?»
«Разведупр-РККА» призывает относиться к ситуации серьезно:
«ЦРУ в свои сети уже завлекает неокрепшие умы, и делает это, надо отметить, не топорно, не грубо, а вполне профессионально, апеллируя к патриотическим чувствам, завлекая ценностями свободы и демократии. Как нам к этому относиться? Можно махнуть рукой и сказать, что ерунда, никто не поверит, ничего у них не получится и т. д. Это стратегия страуса, который в аналогичных случаях сует голову в песок и как бы прячется от опасности. Как ни удивительно, но страусам эта маленькая хитрость помогает выжить, а вот всех нас такой метод борьбы с внешними и внутренними угрозами погубит точно. Поверьте, все очень серьезно. Если раньше разгром и гибель России у них были мечтой, то сегодня это уже конкретные планы и реальные действия».
«Россия не Европа» считает, что самая уязвимая группа – это молодежь:
«Известно, что к вербовке россиян через социальные сети прибегают и в Федеральном бюро расследований. Год назад также проходила информация через газету Washington Post, журналисты которой ссылались на официальные лица, о том, что ЦРУ опубликовало в соцсетях инструкции на русском языке. Следуя им, можно тайно связаться с американской разведкой и передать ей секретную информацию. В свою очередь, в Москве попытались повлиять на ситуацию, парламент принял закон о пожизненном заключении за терроризм и государственную измену. Сегодня американцы активизировались с новыми силами. Можно предположить, что причина тому – провал предыдущих поисков, но не стоит обнадеживаться. Реализуемых российскими властями мер по борьбе с предательством недостаточно. Нынешняя ситуация требует более жесткой и тщательной зачистки информационного пространства. Как известно, противник действует по всем направления, выделяя в том числе много средств на бесперебойную работу пятой колонны, аудитория которой, в первую очередь, – молодежь. На американские деньги и с учетом буйной фантазии наши бегунки наводняют инфопространство такими безумными проектами, что на первый взгляд может показаться – впустую тратят финансирование. Но нет, распространяемые гниль и грязь достигают цели, учитывая плинтусный уровень осведомленности поколения NEXT».
«Мюсли вслух» выступают с предложением и сожалеют о судьбе предателей:
«Две мысли вслух при знакомстве с этой вовсе неудивительной для нынешнего состояния российско-американских отношений новости. Первая: почему бы в ответ не организовать слив дезы в товарных количествах, заспамив этот и все подобные каналы шутками и откровенной ерундой? Вторая: мало сомнений, что среди наших сограждан найдутся прекраснодушные идиоты, которые попробуют воспользоваться предложенной ЦРУ услугой. Участь их будет незавидной, и не только потому, что отечественная контрразведка не дремлет. Даже российских беглых олигархов на Западе кинули, несмотря на заграничную недвижимость и счета в иностранных банках, а уж простых лохов будут использовать по полной, используя для шантажа, чтобы коготок птички увяз как можно плотнее, и она не смогла отказаться от новых заданий. Сочувствовать мы им не будем».
«KuzMinOff Новости» следит за нашим ответом ЦРУ:
«Служба внешней разведки России ответила на видео ЦРУ, в котором вербуют россиян. Текст тот же, видеоряд другой, в конце которого появляется Байден в прицеле снайперской винтовки. И инструкция, как безопасно передать информацию в СВР».
Рамзан и его Заза
Чистокровный английский жеребец, любимый конь главы Чечни Рамзана Кадырова по кличке Зазу на этой неделе вернулся домой в Грозный. В 2014 году он попал под санкции и был арестован в конюшне в Чехии. В начале марта этого года СМИ сообщили, что Зазу украли из чешской конюшни. Позже Кадыров объяснил, что в начале года через посредников с ним связались представители украинских спецслужб и предложили выкупить коня за 18 тысяч долларов (по словам главы ЧР, скакун стоит в разы дороже). Кадыров согласился, и тогда украинские силовики вместе с чешскими полицейскими инсценировали кражу Зазу и доставили его домой в Россию. Денег за коня они не получили: переругались между собой, и представители Кадырова просто забрали у них скакуна.
Министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев подтверждает, что Зазу дома:
«Дорогие друзья! Чистокровный английский жеребец Зазу, который стал жертвой подлой западной политики, наконец-то дома. Девять лет спустя он вернулся к своему хозяину – к моему дорогому брату Главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову».
«Темник» отмечает, что Кадыров сломал замысел украинских спецслужб:
«Кейс с жеребцом Кадырова настолько академичен, что просится в учебники по тактике информационных спецопераций. Непарнокопытное по кличке Зазу девять лет с 2014 находилось под санкциями в чешской конюшне. Поэтому как призовой скакун, скорее всего, Зазу уже не котируется. Хотя как производитель, наверное, еще актуален. Кадыров оценивает его цену в "несколько миллионов долларов". Дело выглядит так, что украинские спецслужбы решили провернуть нечто похожее на игру с приманкой, подобную скандалу с задержанными в 2020 году российскими чвк-шниками, которых планировалось интернировать на пролете над Украиной. Кадырову предложили за умеренную цену возвратить жеребца в родную конюшню по схеме, явно похожей на избавление Артема Усса из итальянского плена. После завершения сделки Кадыров оказался бы уязвим перед контрагентами с той стороны и мог быть скомпрометирован сношениями с противником в любой подходящий момент. Однако владелец жеребца сыграл на опережение. Судя по содержанию поста, не дожидаясь получения товара, Кадыров выложил информацию первым. Задал тем самым собственную версию случившегося. По этой версии украинские спецслужбы коррумпированы и готовы нарушать европейские законы и санкции (введенные по идее ради их же блага) за сущие копейки».
Журналист, член Совета по правам человека при президенте России Марина Ахмедова напоминает про вброс западных СМИ о том, что глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин якобы тоже контактировал с украинскими спецслужбами:
«С утра все обсуждали вброс The Washington Post о том, что Пригожин искал контактов с украинскими спецслужбами. К вечеру Кадыров заявил, что украинские спецслужбы искали с ним контакта, чтобы дать выкупить за 18 тысяч долларов его же жеребца, украденного у него в Чехии. Теперь все сходится! Украинские спецслужбы искали контакт с Пригожиным, чтобы выйти на Кадырова и продать коня!»
«Еловский. Политика и управление» полагает, что заявления Кадырова адресованы руководству Украины:
«Кадыров выступает в роли хитрого борца с врагом, который использует продажность врага в своих интересах. Он говорит, что коррумпированные спецслужбы Украины всего за 18 тысяч долларов помогли ему выкупить лошадь. Это сигнал украинскому руководству, что их спецслужбы торгуют подсанкционным имуществом с российскими контрагентами, а значит, сегодня они продают лошадь, а завтра танк, и подобные истории мы слышали ранее. Таким образом Кадыров насмехается над спецслужбами и руководством Украины. Это в том числе ответ на запущенный фейк о Пригожине, что он якобы имел отношения с ГУР Украины, таким образом Кадыров девальвирует эту информацию, намекая, что все, о чем могут разговаривать спецслужбы Украины – это о желании что-то продать, отдать или подарить российской стороне. Там сидит предатель на предателе, а с нашей стороны руководители этим пользуются».
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