Телеграм: «Интервидение», судьба ДСНВ, флюгерный Трамп

Во вторник в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке началась неделя общих прений 80-й сессии Генассамблеи организации. После встречи с Зеленским на полях саммита президент США Дональд Трамп написал в соцсети, что Украина при помощи ЕС сможет отвоевать все потерянные территории и пойти еще дальше. Россию Трамп назвал «бумажным тигром» и выразил готовность США поставлять оружие Киеву через структуры НАТО.

«Шляпа Челентано» объясняет:

«Дональд не стратег. Он барыга. Он продает Украине лопату со словами: "Вот тебе ключ от победы". И что она там себе рыть будет – окоп или могилу – ему все равно. Хоть все хором сдохните. И это его устраивает. Потому что в этой партии он играет не за Украину, не за Европу. Он играет за сценарий. Где все дерутся. Где все тратят. Где все истощаются. А он – торгует билетами на войну. <…> Бизнес на крови, на страхе, на чужом будущем. И пока они верят, что "тигр бумажный", он продает страховки от укусов. А когда все закончится, Трамп снова выйдет на сцену. Наклонит, по обыкновению, голову к плечу и скажет: "Вы хотели попробовать? Ок. Но теперь так". Украина – в земле. Европа – под плинтусом. А Россия – живая. На своих условиях. И это будет самая страшная новость для тех, кто еще вчера аплодировал Трампу стоя».

«Безграничный аналитик» следит за американской прессой:

«Довольно любопытный материал вышел в породистом американском издании демократов The New York Times. <…> Журналисты светоча демократии проанализировали выступление Трампа на Генассамблее ООН и пришли к выводу, что всеамериканский верховный дедушка просто сотрясал воздух. Он-то, конечно, наговорил приятных для Украины вещей о том, как Запад всегда будет "stand with Ukraine", и даже выразил уверенность, что Киев завоюет у России какие-то территории, которые Украиной никогда не были, но это-де неискренне. Реально же Трамп просто хочет самоустраниться и отойти в сторону, поскольку прогнуть Владимира Путина для подписания мирного договора у него не получилось. Эта точка зрения вполне себе заслуживает внимания. Трамп ведь действительно ничего не добился своими "мирными инициативами". При этом никаких матерей всех санкций на Россию он так и не наложил. А громкие заявления американского лидера никого ведь ни к чему не обязывают. Казалось бы, демократы должны обрадоваться тому, что Трамп начал "давить" на Россию. Но вместо этого они просто прямо говорят: не верим. Никакого давления нет. Русские чувствуют себя очень неплохо и продолжат в том же духе, а американский президент ничего с ними сделать не смог».

«Мышь в овощном» скучает:

«Если вы видите в очередном заявлении "нашего агента Дональда" что-то принципиально новое – то, полагаем, вы не сильно следите за тематическими новостями. "Война до последнего украинца и до максимально возможного количества жертв среди русских", – да, для этого Запад и устраивал текущий кризис. Восхищение "великим духом Украины" – да, именно при участии Запада на отторгнутой у России территории было создано недогосударство, пропитанное той неонацистской идеологией, которую сейчас так нахваливает Дональд Фредович. Готовность и впредь накачивать киевский режим оружием – да, Трамп активно занимался этим в свой первый срок – и продолжает делать это сейчас. Стремление перекладывать максимум рисков украинского кризиса на Старый Свет – да, это было одной из центральных мыслей в избирательной кампании Трампа, и тут он совершенно последователен. "Россия – бумажный тигр" – да, мы это уже слышали из Вашингтона неоднократно, один нобелевский лауреат фонтанировал рассказами про "разорванную в клочья" экономику нашей страны еще десять с лишним лет назад. Так что повторимся: ничего нового, все это известно и понятно давно. И самое важное из всего этого, ранее известного – тот факт, что судьбу украинского кризиса будет решать не мечущийся из крайности в крайность мужичок с автозагаром и смешной прической, а русский воин, сражающийся на русской земле за будущее русского народа».

«Военкоры вечОРКИ» полагают, что Трампу надо к врачу:

«Дональд Трамп отжег на трибуне ООН. Дорвался до большой аудитории и всем раздал по полной. "Утверждения об изменении климата – величайшая ложь, а зеленая энергетика – надувательство и мошенничество", – заявил Трамп во время выступления в ООН. Кто бы в этом сомневался. Удивительно, что до Трампа это только сейчас дошло... Все, конечно, верно, но вопросов к Трампу стало еще больше. Он стал похож на флюгер – каждые несколько дней меняет свою точку зрения. То ему Путин друг, а вчера он так мило общался с просроченным, тот даже после этого заявил о том, что Украина сможет вернуть все утраченные территории, и Трамп его якобы в этом поддерживает. Трампа, как и Зеленского, пора вести к психиатрам, такое ощущение, что у них раздвоение личности».

«Камнев пишет» тоже обращает внимание на экологическую повестку:

«То, что президент США в ООН открыто назвал надувательством и мошенничеством изменение климата, углеродный след и "зеленую энергетику", стоит обсудить, но это стараются уводить в тень. И ведь сколько триллионов разных денег было освоено, сколько разрушено хозяйств, бизнесов, производств и даже отраслей в целых странах под эту обманку, которая, как и "гендерная идентичность", придумана была только для того, чтобы разрушать и убивать».

