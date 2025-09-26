Телеграм: «Интервидение», судьба ДСНВ, флюгерный Трамп
Россия пережила массовую атаку дронов, Путин предложил продлить ДСНВ, состоялись "Интервидение" и Генассамблея ООН, а Европа признала Палестину.
Атаки дронов на Россию
На этой неделе были зафиксированы одни из самых массовых ударов БПЛА по территории РФ.
«На самом деле в Днепре» следит за географией разрушений:
«Террористы ВСУ под руководством англичан обстреливают российские мирные города. Есть погибшие. Уже несколько дней подряд обстреливается Белгородская область и город Белгород, вчера только за день было 29 человек ранено, у них тяжелые травы, один человек погиб – работник заправки. Позавчера был обстрелян санаторий в Крыму, погибло два человека, 15 человек ранено. Также сегодня ВСУ обстреляли центр города Новороссийск, погибли люди, есть раненые, горели дома. Но на эти зверства Запад даже не закрывает глаза, а смотрит и радуется. А все потому, что именно сущность англичан нападать на беззащитных, этому они учат и украинских военных, чтобы они обстреливали мирное население России».
«Полковник Курц» объясняет логику ВСУ:
«На фоне сообщений об очередном перехвате пачки дронов по столице появляется информация о так называемых очередных "караванах дронов", вновь летящих на нее. Некоторые недалекие военпаблики уверяют нас, что укровермахт ставит узкие цели о якобы "нарушении гражданского авиасообщения". Со своей позиции, теперь уже диванного аналитика, уверяю, что это не так. Наблюдаю карательный характер деятельности укрорейха с 2014 год, со времен осады Славянска. <…> Настоящая цель атак: все тот же террор и запугивание мирного населения, а не какое-то там прицельное разрушение неких стратегических объектов, все это ложь укрогеббельсовской пропаганды. Каждый пролет дронов создает хаос в городе, вызывает панические эвакуации, дезорганизацию общественной жизни и немалый экономический ущерб. Но ключевой эффект – психологический: жители столицы подвергаются постоянной угрозе, испытывают стресс и страх, что является инструментом психологической войны».
«Мейстер» приводит очевидное различие:
«Разница между нашими атаками по Киеву и украинскими по Москве довольно проста. Там, где российские вооруженные силы даже в столице противника выбирают объекты военного значения – заводы, системы ПВО, энергетику, для ВСУ большой и сложнодостижимый успех – вообще попасть в Москву на карте. В итоге если за попадания по жилым домам в Киеве украинцы должны в основном "благодарить" собственную ПВО, то по Москве ВСУ безразлично куда попадать, лишь бы вообще попало. То, что ВСУ превратились в террористов давно и прочно – не новость. Забыть об этом они нам не дадут, и в каком-то смысле это даже полезно – снова отражать атаки по Москве после возможного "перемирия" не хотелось бы. Поэтому только ликвидация ВСУ с их роспуском и фильтрацией участников на предмет причастности к военным преступлениям».
Политолог Павел Данилин комментирует слухи:
«Говорят, атака на Москву была произведена при помощи воздушных шаров. Не уверен, можно ли запустить с территории Украины неуправляемые воздушные шары со взрывчаткой, чтобы они адресно долетели до Москвы, даже зная розу ветров. Считаю, что вероятность этого крайне низкая. А вот если пускать где-то за бетонкой, то вполне. Поэтому я бы и на Украине все долбал бы, что высовывается, и диверсантов у нас в тылу бы поискал тщательно».
«Мюсли вслух» оценивают меры правительства по минимизации ущерба от украинских терактов:
«ВСУ варварски атаковали центральную часть Новороссийска. Прорвавшиеся к городу беспилотники привели к жертвам среди гражданского населения. Усиление защиты наших городов противодроновым оборудованием и средствами ПВО требует дополнительных расходов. Именно необходимостью финансировать оборону и безопасность страны Минфин РФ объясняет свое предложение о повышении НДС с 20% до 22% (при этом для социально значимых товаров – продуктов питания, лекарств, товаров для детей и др. – она сохранится на текущем льготном уровне в 10%). Уже ясно, что брать необходимые средства из социальной сферы государство не будет – слишком наглядный перед глазами пример европейских стран, которые порезали социальные выплаты ради военных расходов. Россия выбирает путь незначительных изменений в системе налогообложения, обеспечивая безопасность граждан и не оставляя без денег своих детей и пенсионеров».
Неформальное продление ДСНВ
В понедельник на совещании с постоянными членами Совета безопасности России президент Владимир Путин заявил, что РФ продолжит в течение года соблюдать условия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) после его истечения 5 февраля 2026 года.
Депутат Госдумы Андрей Гурулев объясняет:
«Первое и самое главное: наш президент дал еще год этому договору. Это последнее, что у нас осталось в сфере контроля над вооружениями. И когда говорят, что это послабление или приглашение американцев к диалогу, на самом деле речь идет о попытке начать обсуждение нового договора по контролю над стратегическими вооружениями. Но надо понимать: такой диалог невозможен без темы противоракетной обороны и ограничения вооружений в космосе. Если вы посмотрите мое интервью со Скоттом Риттером (чуть больше месяца назад), станет понятно: самое страшное для американцев – наш ядерный потенциал. Они сами это признают. Они понимают, что Россия обладает возможностями, которые могут сделать Америку уязвимой. И именно это – главный их страх. Все остальное вооружение, в том числе в Европе и на Украине, их волнует меньше. Здесь важно подчеркнуть: несмотря на трудности, мы практически полностью модернизировали наш ядерный потенциал. <…> Мы этот потенциал обновили, американцы – нет. У них в этой сфере есть отставание. Поэтому наше предложение по продлению договора выглядит крайне выверенным и своевременным».
«Мир в огне» предлагает свою интерпретацию:
«Заявление Путина можно рассматривать как предложение об очередной отсрочке в сложных переговорах с целью обеспечения международной безопасности. Москва, обещая соблюдать положения ДСНВ и дальше, требует от Вашингтона взаимности, а именно отказа от размещения оружия в космосе в рамках проекта ПРО "Золотой купол". В Белом доме предложение назвали "довольно хорошим"».
«Доктор Z прописал» рассказывает о перспективах официального продления ДСНВ:
«Подписание нового Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений до окончания срока действия действующего соглашения представляется практически нереальным, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, работа над подобным документом требует комплексного подхода и высокой степени согласованности, поскольку речь идет о крайне сложном и многогранном вопросе международной безопасности. <…> Наша страна готова к продолжению сотрудничества в этой сфере. Но только в том случае, если будут встречные шаги. Если таковых не будет, то никаких авансов здесь больше быть не может. Тем более, что не наша страна была инициатором слома всей системы договоров по контролю и ограничению вооружений».
«Русский Сыч» вспоминает зиму 2021-2022 годов:
«Путин примерно в тех же выражениях сказал про военно-технический ответ по Украине, если все будет как прежде. И все такие: хааааахаха. А Путин такой: не надо, долбанем же. А все: хааааахаха. А Путин: ну не надо, давайте договариваться, приезжайте, все расскажу, ничего не утаю. И приезжали же. Макрон. Еще какая-то байда европейская, не помню – они теперь каждый год новые. Во, еще Лиз Трасс эта, которая российский суверенитет над Ростовом и Воронежем не признавала. Со всеми сидели, со всеми общались, всем рассказывали, всех убеждали: не надо, не ходите сюда, не будет хорошо. Ни нам, ни – что характерно – вам, никому не будет. Еще даже печенегинг™ толком не включали, лекции по истории – это позднейшего времени достижение. То есть, лайт полнейший. А они выходили и – хааааахаха. Ну ха-ха-ха так ха-ха-ха, решили мы, и дальше вы знаете. Я к чему: может, когда речь зашла не о странных хохлах, а о серьезных вещах с разделяющимися чемоданами – может, кто-то прислушается, наконец, к нашему "год после ДСНВ протянем в прежнем режиме, а так давайте договариваться, пожалуйста"? Ну вдруг».
«Интервидение-2025»
В конце прошлой недели в России прошел международный музыкальный конкурс «Интервидение», в котором приняли участие исполнители из более чем 20 стран. Победителем стал представитель Вьетнама. Следующий конкурс пройдет в Саудовской Аравии в 2026 году.
«Ключник Михалыч 2.0» следит за немецким телеканалом, сравнившим «Интервидение» с «Евровидением»:
«Черная зависть и желчь. Не было волосатых женщин, припадочных полуголых муже-женщин и оргий на сцене. Истерикой немецкого телеканала ZDF удовлетворен, а вот квиров засуньте в то же место, откуда достаете всю вашу толерастию».
«Темник» тоже указывает на различия двух конкурсов:
«Если "Евровидение" это проповедь гегемонии Запада и западного образа жизни, включающего в себя, помимо прочего, и распущенность нравов, и нетерпимость к неугодным, и культуру отмены. То "Интервидение" – это реакция остального мира. После самодисквалификации в последний момент американо-австралийской исполнительницы и решения российского представителя Shaman выступать вне конкурсной программы, программа по сути превратилась в шоу глобального Юга и постсоветского пространства. Скорее всего, это только отправная точка. Следующий конкурс состоится в следующем году в Саудовской Аравии. Количество участников может увеличиться. Но даже возможное появление западных исполнителей не изменит парадигмы, в которой европейские и североамериканские композиции будут выступать не в роли законодателей моды и стиля, а конкурировать на равных с репертуаром тех, кого на Западе было до сих пор принято называть "третьим миром"».
«Птичья ягода» публикует фото и видео:
«Полдня скриншотила и стопкадрила для вас видео и картинки, чтобы написать обзор Интервидения-2025, финал которого прошел вчера в Москве. Конкурс масштабный и интересный. Его, я убеждена, стоит посмотреть безотносительно личных музыкальных пристрастий хотя бы ради необыкновенного и разнообразного колорита, коим пестрит сцена. Ну и спецэффектов для, на которые заморочились в "отсталом, тоталитарном" Мордоре».
«АДЕКВАТ Z» находит совершенно неважным то, как распределились места среди участников конкурса:
«Гораздо важнее, что пусть пока не все, но многое из того, что в мире есть здорового, начало консолидироваться на той почве, что равно ценна для всех участников. Почве даже не отрицания уродств, извращений и прочих проявлений современной версии декаданса, естественного для сегодняшнего состояния цивилизации противника, некогда великой, а сейчас дохнущей в корчах. Почве тех самых фундаментальных вещей, благодаря которым человечество прошло весь свой путь в сегодня – и не имеющих альтернатив в качестве целеуказателя его пути дальше вперед. <…> Единственной заслуживающей внимания недоработкой конкурса назову отсутствие субтитров с подстрочником песен - смысл имеет не меньшее значение, чем голос и музыка. Во всем остальном дебют более чем удался, став сильным и громким манифестом новой глобальной культурной общности, и совершенно не просто так Лавров рассказывал, какую титаническую работу провел МИД, чтобы все состоялось. По следующему конкурсу, который в будущем году примут саудовцы, увидим, какова у проекта сила притяжения для тех, кто в этот раз наблюдал за ним со стороны – эта динамика позволит судить о многом, и в отношении далеко не только перспектив культурного обмена на новой площадке».
«ТЕЛЕЖКИ ДОБРА» рассказывают о благородном поступке победителя «Интервидения»:
«Победитель "Интервидения" Дык Фук объявил, что часть своей премии (30 миллионов рублей) он направит на благотворительность в России. <…> А знаете, это очень символично. Потому что в России невозможно остаться равнодушным. Здесь люди делятся последним, умеют держаться вместе и даже в самые трудные времена находят силы поддерживать других. Может, именно это и почувствовал победитель "Интервидения"? Что в нашей стране помощь – это не жест, а часть жизни. И захотел стать ее частью сам».
Генассамблея ООН
Во вторник в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке началась неделя общих прений 80-й сессии Генассамблеи организации. После встречи с Зеленским на полях саммита президент США Дональд Трамп написал в соцсети, что Украина при помощи ЕС сможет отвоевать все потерянные территории и пойти еще дальше. Россию Трамп назвал «бумажным тигром» и выразил готовность США поставлять оружие Киеву через структуры НАТО.
«Шляпа Челентано» объясняет:
«Дональд не стратег. Он барыга. Он продает Украине лопату со словами: "Вот тебе ключ от победы". И что она там себе рыть будет – окоп или могилу – ему все равно. Хоть все хором сдохните. И это его устраивает. Потому что в этой партии он играет не за Украину, не за Европу. Он играет за сценарий. Где все дерутся. Где все тратят. Где все истощаются. А он – торгует билетами на войну. <…> Бизнес на крови, на страхе, на чужом будущем. И пока они верят, что "тигр бумажный", он продает страховки от укусов. А когда все закончится, Трамп снова выйдет на сцену. Наклонит, по обыкновению, голову к плечу и скажет: "Вы хотели попробовать? Ок. Но теперь так". Украина – в земле. Европа – под плинтусом. А Россия – живая. На своих условиях. И это будет самая страшная новость для тех, кто еще вчера аплодировал Трампу стоя».
«Безграничный аналитик» следит за американской прессой:
«Довольно любопытный материал вышел в породистом американском издании демократов The New York Times. <…> Журналисты светоча демократии проанализировали выступление Трампа на Генассамблее ООН и пришли к выводу, что всеамериканский верховный дедушка просто сотрясал воздух. Он-то, конечно, наговорил приятных для Украины вещей о том, как Запад всегда будет "stand with Ukraine", и даже выразил уверенность, что Киев завоюет у России какие-то территории, которые Украиной никогда не были, но это-де неискренне. Реально же Трамп просто хочет самоустраниться и отойти в сторону, поскольку прогнуть Владимира Путина для подписания мирного договора у него не получилось. Эта точка зрения вполне себе заслуживает внимания. Трамп ведь действительно ничего не добился своими "мирными инициативами". При этом никаких матерей всех санкций на Россию он так и не наложил. А громкие заявления американского лидера никого ведь ни к чему не обязывают. Казалось бы, демократы должны обрадоваться тому, что Трамп начал "давить" на Россию. Но вместо этого они просто прямо говорят: не верим. Никакого давления нет. Русские чувствуют себя очень неплохо и продолжат в том же духе, а американский президент ничего с ними сделать не смог».
«Мышь в овощном» скучает:
«Если вы видите в очередном заявлении "нашего агента Дональда" что-то принципиально новое – то, полагаем, вы не сильно следите за тематическими новостями. "Война до последнего украинца и до максимально возможного количества жертв среди русских", – да, для этого Запад и устраивал текущий кризис. Восхищение "великим духом Украины" – да, именно при участии Запада на отторгнутой у России территории было создано недогосударство, пропитанное той неонацистской идеологией, которую сейчас так нахваливает Дональд Фредович. Готовность и впредь накачивать киевский режим оружием – да, Трамп активно занимался этим в свой первый срок – и продолжает делать это сейчас. Стремление перекладывать максимум рисков украинского кризиса на Старый Свет – да, это было одной из центральных мыслей в избирательной кампании Трампа, и тут он совершенно последователен. "Россия – бумажный тигр" – да, мы это уже слышали из Вашингтона неоднократно, один нобелевский лауреат фонтанировал рассказами про "разорванную в клочья" экономику нашей страны еще десять с лишним лет назад. Так что повторимся: ничего нового, все это известно и понятно давно. И самое важное из всего этого, ранее известного – тот факт, что судьбу украинского кризиса будет решать не мечущийся из крайности в крайность мужичок с автозагаром и смешной прической, а русский воин, сражающийся на русской земле за будущее русского народа».
«Военкоры вечОРКИ» полагают, что Трампу надо к врачу:
«Дональд Трамп отжег на трибуне ООН. Дорвался до большой аудитории и всем раздал по полной. "Утверждения об изменении климата – величайшая ложь, а зеленая энергетика – надувательство и мошенничество", – заявил Трамп во время выступления в ООН. Кто бы в этом сомневался. Удивительно, что до Трампа это только сейчас дошло... Все, конечно, верно, но вопросов к Трампу стало еще больше. Он стал похож на флюгер – каждые несколько дней меняет свою точку зрения. То ему Путин друг, а вчера он так мило общался с просроченным, тот даже после этого заявил о том, что Украина сможет вернуть все утраченные территории, и Трамп его якобы в этом поддерживает. Трампа, как и Зеленского, пора вести к психиатрам, такое ощущение, что у них раздвоение личности».
«Камнев пишет» тоже обращает внимание на экологическую повестку:
«То, что президент США в ООН открыто назвал надувательством и мошенничеством изменение климата, углеродный след и "зеленую энергетику", стоит обсудить, но это стараются уводить в тень. И ведь сколько триллионов разных денег было освоено, сколько разрушено хозяйств, бизнесов, производств и даже отраслей в целых странах под эту обманку, которая, как и "гендерная идентичность", придумана была только для того, чтобы разрушать и убивать».
Признание Палестины
В воскресенье Канада и Великобритания стали первыми среди стран «Большой семерки», объявившими о признании палестинского государства. Их примеру последовали Австралия, Андорра, Бельгия, Люксембург, Мальта, Монако, Португалия, Сан-Марино и Франция.
«SocialEvents» интересуется:
«А мы же правильно понимаем, что после такого обширного признания Палестины государством со стороны стейкхолдеров интерпретации международного права Израиль применительно к Газе и проч. должен формально считаться агрессором и оккупантом? То есть это уже все и так было и т.п., но есть маленькие различия. Причем в обе стороны, то есть не только в сторону признания агрессором и оккупантом суверенных территорий там, где раньше критики говорили о борьбе против народа, а не против государства.... Ну, мб надо точнее, не знаю, навскидку. А в другую сторону это вообще прецедент».
«Всевидящее око» поздравляет Израиль:
«Израиль добился того, к чему последовательно стремился столько времени. Комиссия ООН сочла его действия в Газе геноцидом. Страны Европы одна за другой признают Палестину самостоятельным государством. Даже Трампу пришлось нехотя, сквозь зубы процедить, что ситуация в Газе – катастрофа, и Вашингтону необходимо с ней разобраться. А ведь совсем недавно отечественные ура-патриоты, которым и Путин слишком мягок и нерешителен, убеждали нас, что России нужно брать пример с Израиля: в случае малейших осложнений с любыми соседями тут же бомбить и превращать их территории в застывшее стекло. Но внезапно выяснилось, что плевать на все, кроме себя, любимого, можно только в том случае, если у тебя есть могущественное лобби во властных структурах мирового жандарма, который снабжает тебя оружием, деньгами и другими плюшками. Стоило только американскому Акеле ослабеть и потерять хватку, как на Израиль градом посыпались серьезные неприятности, интенсивность которых со временем будет только возрастать. В любом случае уничтожать мешающие страны и народности – это не способ, как говорил Маяковский. Казалось, что после Холокоста евреи это поняли. Однако выяснилось, что свой трагический имидж жертвы геноцида они разменяли на иллюзию собственной исключительности, повторив тем самым ошибку организаторов того самого Холокоста».
«Разворот на Восток» пишет о том, чем признание Палестины обернулось для Лондона:
«Сразу после того, как Лондон признал Палестину, Великобритания столкнулась с ответом, которого никак не ожидала: президент Палестинской автономии Махмуд Аббас требует "репараций в соответствии с международным правом", основанных на стоимости земли, которая находилась под британским правлением с 1917 по 1948 год, сообщает газета Daily Mail со ссылкой на экспертов по правовым вопросам. По словам юристов, вероятность успешного получения репараций крайне мала. Но шаг достаточно показательный».
«Дисперсия Каргинизма / Ближний Восток» отмечает безграмотность Лиссабона:
«Вся суть политики европейцев в части палестино-израильского конфликта в одном посте. МИД Португалии с официальной страницы сообщает о признании палестинского государства, но при этом путает флаги и на картинке вместо палестинского размещает флаг Судана (там разница в порядке расположения цветовых полос)».
«338» задает риторический вопрос:
«Наблюдая за марафоном признания Палестины, аргументацией про геноцид населения Сектора Газа, убийство журналистов, оторванность израильского правительства от реальности, напрашивается тот же вопрос, что задается уже не первый год: а что мешало признать независимость ДНР и ЛНР? Ведь все реплики, которые сегодня звучат с трибуны ГА ООН, до последнего знака полностью применимы и в отношении киевского режима. Но этот вопрос уйдет в никуда. Потому как понимать надо, что "это другое"».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Лукашенко заявил о желании поговорить с Зеленским
- «Отсроченное действие»: Онколог раскрыл секреты будущей вакцины от рака
- Том, Стоянов и блогеры: Как российский медведь прорубил «киноокно» в Европу
- Россиянам рассказали, как действовать при ошибочных списаниях долга по налогам
- В Госдуме подтвердили право букмекеров финансировать спорт
- Лететь никуда не надо: Wylsacom ждет снижения цен на новые iPhone в России
- «Щелкунчики» и император: Суперассоциация Гергиева заинтриговала театралов
- Багаж американского певца Джейсона Деруло пропал по пути в Москву
- Гонка за пиаром: Автомобилисты возмутились угрозе ареста за проезд по трамвайным путям
- Путин выразил соболезнования родным и близким Кеосаяна
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru