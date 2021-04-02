Телеграм: и в Мытищах подгорело, и в Грузии небратья

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В России вступили в силу законодательные требования об обязательной предустановке отечественного ПО на технику и гаджеты. Компания Samsung сделала приложения «Яндекса» неудаляемыми на своих смартфонах. Против такого решения выступило руководство «Яндекса» и Минцифры. Samsung объяснила, что неправильно поняла требования закона.



«Доктор прописал» удивляется:

«Все это хорошо и правильно, должен быть выбор. Единственный вопрос – почему производители начали устанавливать такие приложения? <…> У "производителя телефонов" разве юристов нет? К чему такая самодеятельность?»

«Телекоммуналка» пишет, что для Samsung такая практика не в новинку:

«Samsung неверно трактовал закон и вшил приложения так, что без вскрытия прошивки их не удалить. Вообще для производителя это привычная практика. Все пользователи их смартфонов знают, что компания подсовывает свои неудаляемые приложения, которыми в нашей стране пользуются единицы. По такому же принципу решили поступить и с Яндексом».

«Методичка» комментирует готовность Samsung делать то, что вызовет однозначно негативную реакцию покупателей:

«Для любой компании с весомой долей рынка в приоритете всегда будет лишь одно – сохранение этой доли. И ради этого корпорации пойдут на все – и на " отечественный софт"™, и на интернет по паспорту, и на передачу данных пользователей куда надо и не надо. Samsung просто повторяет то же самое, что делал на китайском и индийском рынке, а если надо будет – повторит еще не раз и с тем же рвением. А если пользователь будет против, то ему быстро напомнят, как набирать смс на кнопочном без T9».

«АДЕКВАТ» считает реакцию Минцифры единственно правильной:

«Попытка навязать неудаляемые приложения стала бы злоупотреблением положениями закона. В конечном счете пользователь будет определять нужный ему набор приложений сам – и эта возможность благодаря предустановленному пакету у него должна быть – но не должна оборачиваться ни принуждением, ни необходимостью носить в гаджете мертвый груз неиспользуемых приложений, которые нельзя удалить».

«Кремлёвская прачка» отмечает, что неудаляемые приложения навлекли бы гнев пользователей на разработчиков:

«Такое решение Samsung наносит некоторый репутационный ущерб, например, Яндексу, ставя его в ряд предустанавливаемых Samsung малопопулярных у российских пользователей программ. В качестве примера отмечу, что приложение "Яндекс карты" для Андроид – операционной системы Samsung – скачали более 50 млн раз, что подразумевает самостоятельную установку программы многими российскими покупателями телефонов с Android, за первые 9 месяцев 2020 года купивших 20,25 млн устройств».