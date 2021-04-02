Телеграм: и в Мытищах подгорело, и в Грузии небратья
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Стрелок и его Мытищи
Во вторник утром к 61-летнему Владимиру Барданову, живущему в подмосковном коттеджном поселке Новые Вешки, пришли полицейские, чтобы провести обыск по делу о незаконном обороте оружия. Барданов открыл стрельбу и начал бросать гранаты. Спецоперация в элитном поселке длилась около девяти часов, во время штурма дома начался пожар, в результате которого Барданов погиб.
«OMON Moscow» пишет, что силовики действовали грамотно:
«У этого, как его называют, пенсионера дома был целый арсенал. Не одна "Сайга", как пишут некоторые. Там и пулемет, и автоматы, и пистолеты, и гранаты. Все было подготовлено для ведения боя и разложено на этажах. Он менял позиции, бросал гранаты и сам был в бронежилете. К нему домой и шли с "обследованием жилища", чтобы изъять оружие. Но у гражданина в голове что-то перемкнуло, и он начал садить очередями. Дом тоже был подготовлен к бою: решетки на окнах, железная дверь, толстые стены. Спецназ действовал грамотно, до вечера его пытались взять живым. Вели переговоры, в том числе и родственники этого гражданина просили его прекратить огонь и сдаться. Но тот решил по-другому и отстреливался до вечера. В перестрелке был ранен сотрудник. <…> Штурм был организован грамотно. Просто там дом изначально строился как полноценная крепость... На видео это видно».
«Kotsnews» комментирует претензии к организации штурма:
«Ну ладно, доморощенные специалисты по штурму домов высказались. Как говорится, нет ума – штурмуй дома. Но украинские эксперты-то куда лезут? Забыли, как прошлым летом 12 часов штурмовали автобус с заложниками в Луцке? Доштурмовались до того, что террористу звонил президент и выполнял его бредовые требования. А когда он в итоге сам вышел из автобуса, еще около минуты ждал, пока его задержат. После этого спецназ начал штурм, используя бронетранспортер и светошумовые гранаты. Вот это было шоу!»
«РосСкандал» удивляется экстравагантному образу жизни преступника:
«На участке содержатся дикие звери! Есть данные о тигре, рыси, медведе и обезьянах с енотами… Похоже, стрелок создал на своем участке какой-то свой особый мир и теперь ведет за него отчаянную войну...»
Журналист Алексей Гудошников публикует видео интерьеров взятого штурмом особняка:
«Дом стрелка из Вешек внутри. Оцените роскошь. Человека никто толком не знает. Политиком, депутатом, чиновником, бизнесменом, телезвездой, блогером он не был. Просто жил дяденька в золоте на деньги с оружия. А сколько таких дяденек с персональными зоопарками у нас? Бескрайние просторы коттеджных поселков. И много вы выдели съемок с квадрокоптеров этих "уютных" владений? Ноль. Правильно! Жить-то хочется. P.S. Коллеги, которые упорно называют стрелка пенсионером, глядите, как, по-вашему, пенсионеры в России живут. Грех жаловаться».
«Мюсли вслух» ставит вопрос о жителях элитных поселков:
«Если из истории с "мытищинским стрелком", почти полсуток державшим оборону в своем особняке, и следует извлечь какой-то урок, то он касается вовсе не работы силовых структур. Почему-то все пишут, что Владимир Барданов жил в элитном поселке, но не делают простейшего вывода. Он не просто жил среди элиты – он к ней принадлежал. Мы получили очередное напоминание о криминальном происхождении заметной части элиты нашего общества. И не только происхождении – ведь не для забавы убитый держал дома такой арсенал, и совсем не в гости к нему полиция приехала».
Минцифра и её приложения
В России вступили в силу законодательные требования об обязательной предустановке отечественного ПО на технику и гаджеты. Компания Samsung сделала приложения «Яндекса» неудаляемыми на своих смартфонах. Против такого решения выступило руководство «Яндекса» и Минцифры. Samsung объяснила, что неправильно поняла требования закона.
«Доктор прописал» удивляется:
«Все это хорошо и правильно, должен быть выбор. Единственный вопрос – почему производители начали устанавливать такие приложения? <…> У "производителя телефонов" разве юристов нет? К чему такая самодеятельность?»
«Телекоммуналка» пишет, что для Samsung такая практика не в новинку:
«Samsung неверно трактовал закон и вшил приложения так, что без вскрытия прошивки их не удалить. Вообще для производителя это привычная практика. Все пользователи их смартфонов знают, что компания подсовывает свои неудаляемые приложения, которыми в нашей стране пользуются единицы. По такому же принципу решили поступить и с Яндексом».
«Методичка» комментирует готовность Samsung делать то, что вызовет однозначно негативную реакцию покупателей:
«Для любой компании с весомой долей рынка в приоритете всегда будет лишь одно – сохранение этой доли. И ради этого корпорации пойдут на все – и на " отечественный софт"™, и на интернет по паспорту, и на передачу данных пользователей куда надо и не надо. Samsung просто повторяет то же самое, что делал на китайском и индийском рынке, а если надо будет – повторит еще не раз и с тем же рвением. А если пользователь будет против, то ему быстро напомнят, как набирать смс на кнопочном без T9».
«АДЕКВАТ» считает реакцию Минцифры единственно правильной:
«Попытка навязать неудаляемые приложения стала бы злоупотреблением положениями закона. В конечном счете пользователь будет определять нужный ему набор приложений сам – и эта возможность благодаря предустановленному пакету у него должна быть – но не должна оборачиваться ни принуждением, ни необходимостью носить в гаджете мертвый груз неиспользуемых приложений, которые нельзя удалить».
«Кремлёвская прачка» отмечает, что неудаляемые приложения навлекли бы гнев пользователей на разработчиков:
«Такое решение Samsung наносит некоторый репутационный ущерб, например, Яндексу, ставя его в ряд предустанавливаемых Samsung малопопулярных у российских пользователей программ. В качестве примера отмечу, что приложение "Яндекс карты" для Андроид – операционной системы Samsung – скачали более 50 млн раз, что подразумевает самостоятельную установку программы многими российскими покупателями телефонов с Android, за первые 9 месяцев 2020 года купивших 20,25 млн устройств».
КПСС и её РПСС
В воскресенье Коммунистическая партия социальной справедливости (КПСС) сменила название и стала Российской партией свободы и справедливости (РПСС). Председателем партии стал медиаменеджер Константин Рыков, а лидером РПСС, который поведет ее на выборы в Госдуму, журналист Максим Шевченко, до последнего времени возглавлявший фракцию КПРФ в заксобрании Владимирской области. Конфликт у Шевченко с руководством КПРФ возник после того, как партия не поддержала его намерение выдвинуться в Госдуму по одномандатному округу в Москве.
«Темник» пишет про эволюцию КПСС:
«1) Партию переименуют в РПСС (Российская партия свободы и справедливости). 2) Партия будет социально-ориентированная. С акцентами на развитии, свободе и прогрессе. 3) Партия готова выдвигать непартийных кандидатов. 4) В партии не будет одного вождя. Видится в этом тревожный сигнал для КПРФ. КПСС/РПСС будет усиливать раскол внутри зюгановской партии, завлекая на свою сторону молодых и радикальных коммунистов, которым надоели стариковские порядки КПРФ».
«Натан вернулся» рассуждает о том, как преобразование КПСС изменит партийные расклады:
«КПСС останется перехватчиком голосов, но теперь у всего левого фланга. У "За Правду!" Прилепина не получается и едва ли получится это делать даже в новом союзе с эсерами. Если так – кто возьмет на себя правую повестку? Пользуясь вакуумом, это может сделать "Единая Россия", а сама структура власти таким образом сделает плавный и аккуратный левый поворот. Или у Рыкова вообще получится привлекать одновременно и левый, и правый электорат. У избирателей-то все давно смешалось, ностальгия по СССР вполне уживается со многими правыми настроениями. Конкретно сейчас РПСС за счет грамотной политтехнологии и вероятного привлечения медийных лиц должна просто перехватить голоса левого электората, не давая их оппозиции. Для Рыкова это мелковато, но благодаря предвыборной кампании его партия получит шанс закрепиться в умах избирателей уже на будущее».
«Суеверная Демократия» подозревает, что Шевченко не последний, кто покидает КПРФ:
«Тяжелые времена настают для КПРФ: все адекватные политики из партии уходят и начинают работать на других, более перспективных площадках, саму КПРФ постоянно сотрясают коррупционные скандалы и противоречия по всем направлениям. Давно предупреждали, что время на партийное преобразование уходит, сейчас уже чувствуется, что оно иссякло вовсе. К выборам в Госдуму КПРФ рискует дойти без человеческого списка кандидатов, избирателей и перспектив на нормальный результат. А Максиму Леонардовичу желаем удачи на новом месте, в нормальной партии не придется нанимать липовых помощников и сдавать их зарплаты в партийную казну».
«Мейстер» считает уход Шевченко из КПРФ следствием партийного кризиса:
«Решение Шевченко лишает КПРФ сильного кандидата на выборах и, очевидно, является следствием процессов, происходящих в недрах этой партии. Партию сотрясают конфликты на всех уровнях. Если говорить о конфликтах в центральном звене, то это обострившееся противостояние между Зюгановым и Рашкиным из-за митинга в поддержку Навального. Если брать регионы, то примером может послужить раскол партии в Пермском крае или противостояние депутатов-коммунистов "красному губернатору" Андрею Клычкову. Все это свидетельствует о кризисе партии под бессменным лидерством Геннадия Зюганова, в условиях которого молодым и перспективным кандидатам порой удобнее дистанцироваться от КПРФ, чем идти с ней рука об руку».
«Номенклатура» соглашается, что уход Шевченко станет для КПРФ серьезной потерей:
«Шевченко можно было однозначно назвать одним из самых ярких медийных членов КПРФ. Поэтому его уход от КПРФ и переход в РПСС несомненно значительно ослабит партию Зюганова, особенно в контексте того, что партию потенциально могут покинуть и другие яркие политики. Руководство КПРФ, очевидно, заигралось с "навальнизмом" и с различными коррупционными схемами, которые процветают в партии на всех уровнях. Да и избиратели в силу этого партии начинают сторониться, о чем говорят соцопросы».
Пранкер и его ДТП
В четверг на Садовом кольце водитель Audi выехал на встречную полосу и столкнулся с четырьмя автомобилями. В результате аварии серьезно пострадала женщина. ДТП устроил известный блогер-пранкер Эдвард Бил (настоящее имя – Эдуард Биль), на которого уже были выписаны сотни штрафов за превышение скорости. В момент аварии он ехал на автомобиле с подменными номерами.
«338» считает, что пришло время для законодательного реагирования:
«ДТП в центре Москвы снова поднимет ряд вопросов. Возможно – и ряд законодательных инициатив. Хорошо, если они не окажутся хайпом или эмоциональной реакцией. Но напомнят о том, что транспорт – средство повышенной опасности. А также об актуальном состоянии правовой культуры граждан и состоянии правоприменительной практики в отношении нарушителей правопорядка. Особенно злостных нарушителей. Особенно кичащихся своими правонарушениями и подающих пример "как надо красиво жить"».
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский обещает внести законопроект:
«ЛДПР много раз предлагала: у пьяных водителей или жестких нарушителей правил конфисковывать автомобиль и высылать за пределы родного города. Иначе они будут бесконечно совершать новые и новые ДТП и издеваться над добропорядочными гражданами. Мы обязательно внесем в ближайшее время соответствующий законопроект».
Канал «Партия "Новые люди"» предлагает решение московским властям:
«Этот случай поразительно напоминает недавний инцидент с Михаилом Ефремовым. То же Садовое кольцо, тот же выезд на встречную полосу движения. Новые люди еще тогда настаивали на установке отбойников на этой дороге. Однако к нам не прислушались. Сколько еще должно произойти аварий и сколько еще должно погибнуть людей, чтобы власти поняли, что отбойник – это самый эффективный и безопасный способ сохранить жизни наших водителей?»
«НЕПРИНЦЕССА» рассуждает о плюсах информационного общества:
«Обратила внимание, что в последнее время случается много кровавых аварий с участием медийных персон. Может показаться, что люди внезапно сошли с ума, но нет. Аварии, драки и прочие смертоубийства случались всегда, и участники бывали всякие разные – и медийные, и громкие, и влиятельные. Просто сейчас за всеми настолько пристально следит Большой Брат в виде вездесущих камер и блогеров, а информация распространяется так быстро, что "замять" то, что еще десять лет назад было легко замять посредством денег или связей, стало невозможно. Иными словами, происшествий не стало больше, просто раньше многое не доходило до широкой публики».
Познер и не его Тбилиси
На этой неделе телеведущий Владимир Познер прилетел в столицу Грузии со своими гостями, чтобы отпраздновать там свой 87-й день рождения. Однако праздника не получилось. Жители Тбилиси устроили акцию протеста около его гостиницы – телеведущему напомнили его слова о том, что Абхазия не станет частью Грузии. Кроме того, грузинским властям пожаловались на то, что Познер устроил ужин в нарушение комендантского часа. Телеведущий был вынужден вернуться в Россию.
«Кремлевский шептун» не считает протест стихийным:
«Атака на Познера – это спланированная провокация со стороны оппозиции и очередная попытка возобновить протестные активности. Они хотят снова мобилизовать своих сторонников, а заодно и попиариться на антироссийской повестке. При этом создается определенный нарратив, что Грузия закрыта для русских, что единый путь развития для страны – это вектор на интеграцию в ЕС».
Глава «Россотрудничества» Евгений Примаков комментирует фото памятника Александру Грибоедову в Тбилиси, на который вандалы нанесли краской оскорбительные надписи про Россию и Познера:
«Вот что сделали с памятником Грибоедову несколько ублюдков в Тбилиси. Запомните и не говорите, что не видели этого, или что этого не было. Это не про политику, это не про Абхазию и Южную Осетию или Самачабло, это не про Саакашвили или Иванишвили, не про НАТО или Гори. Это про Грузию как таковую, ее историческую память и ее отношение к собственной в том числе истории. Услышим ли мы от знаменитой грузинской интеллигенции слова, которые хотя бы показали, что знаменитой грузинской интеллигенции нестерпимо стыдно. Не уверен».
«Мышь в овощном» задумывается о том, какой должна быть политика России в отношении Грузии:
«Если у экс-метрополии, которая в свое время фактически создала Грузию, влияние на этой территории сводится к возможности питать ее экономику деньгами немногочисленных любителей недорогого вина – то, значит, проблем хватает везде, в том числе и у нас. Не потому, что мы прям обязаны любить Грузию и грузин. Любить мы обязаны своих потомков и всемерно стараться делать так, чтобы их жизнь удалась бы лучше нашей. А для этого, в том числе, нужно беспокоиться о происходящем в непосредственной близости от наших границ».
«Медиатехнолог» рассуждает о перспективах российского туризма в Грузии:
«В российском интернете теперь массово изгаляются в остроумии, упоминая особую любовь "хипстеров " и поклонников Познера к прекрасной "стране реформ Михо Саакашвили" – и вот, мол, как встречают там российского журналиста! Надеюсь, вы уже поняли, что такая встреча Познера в Грузии – это всего лишь первоапрельская шутка, и на самом деле грузины ждут российских туристов с распростертыми объятиями, а также хотят напоить нас своим вкуснейшим вином, ни в чем не уступающем своим итальянским и французским конкурентам».
Журналистка Юлия Витязева благодарна Познеру:
«Г-н Познер заслуживает благодарности. За наглядную демонстрацию того, куда не следует ехать на отдых, несмотря на все призывы и приглашения грузинских властей. Которым, с одной стороны, хочется продолжать зарабатывать на российских туристах, а с другой – при каждом удобном случае не самым цивилизованным способом демонстрировать свои фантомные боли по потерянным территориям».
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