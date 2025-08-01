Телеграм: Хакерские атаки, герои Камчатки, замена Зеленского
Россия пережила серию хакерских атак, Камчатка пережила землетрясение, а Евросоюз капитулировал перед США.
Серия хакерских атак
В понедельник в результате масштабной хакерской атаки на инфраструктуру «Аэрофлота» были отменены десятки рейсов. Вопреки алармистским прогнозам о том, что на восстановление уйдут месяцы, авиакомпания заработала в штатном режиме уже во вторник.
Член Центрального штаба «Народного фронта» Денис Полунчуков публиковал призыв к представителям туристической отрасли:
«Народный фронт призывает турбизнес отнестись с пониманием и заботой к пассажирам отмененных рейсов "Аэрофлота". И по возможности в кратчайшие сроки принимать решения о возврате средств или изменении дат за уже оплаченные бронирования и туры. <…> Тысячи пассажиров столкнулись с трудностями и не могут улететь. Просим максимально оказать содействие и войти в положение туристов, которые не могут прибыть не по своей вине. Помочь с возвратом средств, бронированием жилья, экскурсий, туров и предложить компромиссные решения».
«Всевидящее око» радуется быстрому решению проблемы:
«За сутки "Аэрофлот" успешно справился с проблемами, вызванными хакерской атакой, и вернулся к работе в штатном режиме. Посмотреть приятно, честно говоря. Устойчивость и способность справляться с критическими ситуациями у нас отличная. Почему у некоторых до сих пор возникают безумные идеи, что России можно расшатать, стоит только посильнее надавить – решительно непонятно. Возможно, от безысходности».
«Поднять Перископ!» надеется, что выводы будут сделаны:
«Алармистские прогнозы эксперты сделали исходя из предположений, основанных на заявлениях хакеров (которые могут абсолютно не соответствовать реальности), а также на опыте устранения аналогичных хакерских атак. <…> Есть крайне важный вопрос о возможном сохранении доступа хакеров к серверам и системам резервирования. Если такая возможность не будет устранена, то вся работа будет бессмысленной, поскольку атака неминуемо повторится».
Также на этой неделе хакерским атакам подверглись две крупные аптечные сети, медицинская клиника, интернет-провайдер из Санкт-Петербурга и сеть магазинов-дискаунтеров.
«Про tech и этих» интересуется:
«Что происходит, товарищи безопасники? Жизненный опыт подсказывает нам, что совпадений не бывает: скорее всего хакеры обнаружили какую-то уязвимость, которая объединяла бы все эти компании. Своих подрядчиков бизнес обычно не раскрывает. Но в данном случае репутационный, а уж тем более экономический ущерб настолько велик, что виновный скорее всего найдется. И кажется, что это будет компания, которая должна была обеспечивать информационную безопасность всех этих несчастных».
«ТехноЧекист» призывает помнить о правилах безопасности:
«М-да, что-то нехорошее происходит. Возможно, взломали сервера, которые обслуживают сразу несколько интернет-сервисов... Чтобы это ни было – любой бизнес должен учитывать риски, связанные с интернет-обслуживанием, и иметь как минимум несколько резервных копий баз данных, на отдельных носителях информации, не связанных с собственной IT-инфраструктурой. Да, эти базы данных будут не актуальны на настоящий момент, т. к. будут обновляться не онлайн, а раз в определенный срок (раз в месяц, например). Однако они будут! И в случае удаления хакерами актуальной базы данных – база данных месячной давности резко снизит потери бизнеса и не позволит потерять постоянных клиентов».
Землетрясение на Камчатке
В среду на Камчатке произошло землетрясение, мощность которого, по данным регионального филиала Геофизической службы РАН, достигала магнитуды 8,7. В учреждении назвали землетрясение сильнейшим в регионе с 1952 года. Жертв и сильных разрушений нет. Резонанс вызвало облетевшее телеграм-каналы видео, на котором врачи продолжали делать операцию пациенту, когда вся операционная дрожала от подземных толчков.
«ВМЕСТЕ МЫ СИЛА!» благодарит тех, чья работа сделала ущерб от землетрясения минимальным:
«Отдельный респект лично от себя хочу выразить: 1) Строителям – несмотря на такое ужасающее землетрясение, все дома выстояли, а мы с вами не раз видели, как в других странах все дома складываются при гораздо меньше толчках. Прям респект! 2) Все службам и оповещению, в т.ч. по цунами. Жертв могло быть невероятное количество. 3) Ну и, конечно, ВРАЧИ, которые продолжали делать сложнейшую операцию несмотря ни на что. Низкий поклон!»
Политтехнолог Мария Сергеева делится опытом:
«Пережила землетрясение 8,7. Жива, здорова. Интересный опыт, но повторять не хочется. Говорят, это было самое сильное в мире с 2011 года и одно из шести сильнейших за всю историю наблюдения землетрясений. Пока я стояла под несущей стеной на последнем этаже старого здания и дрожала, как лист на ветру, медики краевого онкологического центра (см. видео), не прерываясь, продолжали операцию. И это, конечно, невероятные мужество и ответственность. Когда вот так земля ходит, и дома ходят (а толчки продолжались довольно долго), то ноги подкашиваются от страха. А люди продолжают спасать жизнь, как ни в чем не бывало. Вот правда, не бывшим в этот момент на Камчатке, не понять, какие герои эти врачи. А еще те, кто в роддоме помогали роженицам, и многие другие».
«Доктор Z прописал» приводит слова тех самых врачей:
«Камчатские врачи объяснили, что продолжили операцию во время землетрясения, поскольку остановка таких условиях могла быть смертельно опасной для пациентки. Несмотря на продолжительность и силу подземных толчков, команда медиков сохраняла спокойствие, что позволило минимизировать задержку и завершить операцию благополучно. Во время толчков медики оценили ситуацию и пришли к выводу, что землетрясение может затянуться. На короткое время работа была приостановлена, чтобы переждать наиболее интенсивные проявления. Инструменты и оборудование были зафиксированы, пациентку надежно закрепили на операционном столе для предотвращения падения, анестезиолог обеспечил стабильную работу наркозного аппарата. По словам заведующей отделением, врача-онколога Яны Гвоздевой, в случае отключения оборудования или прерывания операции последствия могли бы быть смертельными. <…> Операция прошла успешно, пациентка находится в стабильном состоянии в реанимации. А мужество и профессионализм медиков поразительны. Хотя сами они говорят, что героями себя не чувствуют, это их работа».
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов отреагировал немедленно:
«Поручил подготовить документы для представления к государственным наградам медиков онкологического диспансера, которые во время сильнейших толчков не прервали операцию, сохранили хладнокровие и профессионализм. Такое мужество достойно самой высокой оценки. Спасибо медицинским работникам за преданность делу!»
«Мейстер» считает, что камчатские врачи проявили качества, характерные для большинства российских медиков:
«Профессионализм, хладнокровие и героизм. Те же самые качества мы видим у российских врачей в зоне СВО, когда медики оказывают помощь прямо под обстрелами противника. То же самое было и во время пандемии COVID-19, когда врачи работали на износ и с риском для жизни. Эти же качества отечественные медики демонстрировали на фоне всей истории нашей страны, как в мирные годы, так и в суровое военное время. Отдельно отметим оперативное признание врачебного подвига со стороны государства. Героям не придется долго ждать наград. Это подчеркивает, что медицинская сфера по-прежнему остается в фокусе внимания властей, и ей уделяется приоритетное значение».
Замена Зеленского на Залужного
Во вторник Служба внешней разведки (СВР) России сообщила, что недавно США и Великобритания организовали в Альпах тайную встречу, на которой присутствовали глава офиса президента Украины Андрей Ермак, руководитель военной разведки Украины Кирилл Буданов (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) и бывший главком ВСУ, а теперь посол Украины в Великобритании Валерий Залужный. На этих переговорах представители Вашингтона и Лондона выдвинули Залужного на пост президента Украины, сообщили в СВР, Ермак и Буданов «взяли под козырек».
«АДЕКВАТ Z» следит за реакцией Киева:
«Образ пачки дрожжей в выгребную яму в июльские плюс тридцать актуален как никогда. Сегодняшнее от СВР про согласованные всеми заинтересованными сторонами (англоамериканцы, Ермак, Буданов) планы скорой замены занюханного на Залужного имеет все шансы поразить киевский нужник прицельно, с высочайшей точностью. Огласка этих планов, как ощущается, совершена не для того, чтобы их сорвать, хотя обычно в подобных докладах СВР именно эта цель легко читается. Целеполагание тут скорее двоякое. Намеченному к устранению хрипатому торчку, под которым сейчас и без того трясется и шатается, дать стимул попытаться устроить что-то вроде ночи длинных ножей, абсолютно любой исход которой нас вполне устроит. А если это не взлетит – показать населению хутора (да и в принципе городу и миру), что их будущее мы знаем лучше их самих, на глубинный селючий мистицизм такое ложится прекрасно».
Сенатор Григорий Карасин не удивлен:
«Как и предсказывалось, англосаксы не случайно взяли на спецобучение в Лондон Залужного. Курсы он, видимо, закончил с хорошими оценками. Теперь предстоит головокружительная карьера президента страны. Цинично, но действенно решаются Западом кадровые вопросы Украины».
«Украина не Россия?» рассуждает о том, что изменится для России:
«Проблема в том, что на замену Зеленскому, если даже Белый дом вместе с ЕС решат его сменить, придут совершенно не нацеленные на примирение с Россией политические лидеры. При этом гораздо более эффективные и менее коррумпированные, и по этой причине получившие новый кредит доверия общества. Такие как Залужный, Буданов, Притула или даже Порошенко с его высочайшим антирейтингом. А у пророссийского кандидата, даже если представить участие в выборах Медведчука или Царева, просто нет шансов, ведь у них просто нет серьезной электоральной базы. Крым, Донбасс и Запорожье с Херсоном выпали, поэтому присутствовавший на Украине два с половиной десятилетия баланс геополитической ориентации населения "Запад/Восток" ушел в прошлое».
«Темник» размышляет о том, что будет с Зеленским после отставки:
«После слива "пленок Миндича" для актера, заигравшегося в "слугу народа Безбородко", самым безопасным местом может оказаться Ростов-на-Дону. Верные западные партнеры могут не избежать искушения свалить все грехи и провалы на так удачно подвернувшегося козла отпущения. Объяснять, куда делись отмытые и украденные миллиарды в иностранной валюте, скорее всего, придется. Зеленский – идеальная кандидатура, чтобы в перспективе повесить на него всех собак. А при удачном стечении обстоятельств, если с отошедшим от дел бывшим нацлидером случится что-нибудь трагическое, то и спрятать концы в воду. Напомним, что "антикоррупционные" спецслужбы продолжительное время прослушивали квартиру Тимура Миндича – ближайшего сподвижника Зеленского. В итоге набралось значительное количество материала, фиксирующего деловые переговоры ближнего круга лидера киевского режима, включая самого Зеленского. В ходе бесед обсуждались вопросы криминального характера, включая освоение и присвоение средств, поступающих в рамках помощи Запада».
Украинский общественный деятель Александр Скубченко, обвиненный Киевом в госизмене за сотрудничество с Россией, злорадствует:
«Зеленский, как тебе такие новости? Сначала ты предал всех украинцев, теперь тебя предало твое окружение. И вдруг выяснилось, что ты без хозяина на западе – абсолютное ничтожество, абсолютный ноль. Плясал бы себе и сейчас в саунах на корпоративах, но – нет же, потянуло его, тупоголового и ничтожного, в политику, возомнил себя великим. Получай теперь, че уж».
Очередной ультиматум Трампа
В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до 10-12 дней. Если за это время перемирие не будет достигнуто, США введут вторичные санкции и пошлины против стран, сотрудничающих с Россией.
«338» интересуется, введут ли США вторичные санкции в отношении самих себя:
«Штаты по-прежнему остаются покупателем различной продукции в России. При том стратегически значимой продукции. И речь не только о сырье. Значит ли, что Штаты будут готовы платить 100% пошлины, или заблаговременно все закупили впрок? Или будет разыгран тот же спектакль, что и с перекладыванием военных расходов на Европу: третье государство станет покупателем российской продукции, после чего эту продукцию будут приобретать уже Штаты».
«Разумная Россия» сомневается, что Трамп не понимает бесполезность ультиматумов по отношению к России:
«В своем заявлении он лично подтверждает, что не может гарантировать, окажут ли санкции какое-то влияние на Москву или нет. И его неуверенность лишь подталкивает СМИ и экспертов на предположения, что, даже если США и введут ограничения, они вряд ли будут масштабными и особо не затронут мировой рынок. Отметим интересное – рейтинги Трампа продолжают падать. Накануне Reuters сообщил, что уровень одобрения американского президента снизился до 40%, что стало самым низким показателем за время его второго срока. Обещания по вопросам украинского конфликта, мигрантов и экономики, которые Трамп дал в ходе предвыборной кампании, почти не продвинулись в исполнении. А что-то, например, положение доллара, и вовсе откатилось назад. В таких условиях глава Белого дома явно пытается показать свою сильную сторону, чтобы напомнить о своей роли на мировой арене. Но главный вопрос: работает ли эта схема?»
«Ленивый инвестор» дает совет коллегам:
«В целом не вижу поводов для суеты, типа выйти в кэш и, зажмурив глаза, ждать, что будет. В случае с Трампом нужно смотреть не на слова, а исключительно на дела. Как подготовиться? Ничего нового: наличие достаточной доли защитных активов, в т.ч. привязанных к валюте, золоту и пр. Еще важнее – наличие критического мышления, помогающего адекватно и взвешенно реагировать на угрозы!»
«Мышь в овощном» разочарована в дипломатических талантах Трампа:
«Смешного-то на самом деле не сильно много, когда во главе могущественной державы, от которой реально много что зависит в мире, оказывается господин, считающий приемлемым подобный уровень дискуссии. Мы никогда не были очарованы Дональдом Фредовичем – но и не намерены отказывать ему в том, в чем он объективно силен. И сам по себе как личность, и как человек, занимающий то место, на которое его уже второй раз забросила судьба. Однако его величие (реальное, а не мнимое) – это тот фактор, который необходимо иметь в виду – но никак не тот, перед которым нужно слепо склоняться. И если/когда 45/47-й президент США начинает играть в какие-то свои игры – то это его выбор, но никак не наш».
Капитуляция Евросоюза перед США
В воскресенье глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп заключили торговую сделку между Евросоюзом и США. Согласно соглашению, Вашингтон введет пошлины на европейские товары в размере 15%, на сталь и алюминий – 50%. ЕС обязуется купить у США энергоресурсы на 750 млрд долларов и вложить 600 млрд долларов в экономику США. При этом Брюссель откроет рынки для американского экспорта с нулевой ставкой. Многие в странах ЕС считают, что сделка значительно навредит европейской экономике.
«Ретроград на холме» пишет, что параметры сделки ожидаемые:
«Примерно такой конфигурации можно было ожидать после аналогичной сделки с Японией. Администрация Трампа выстраивает среди союзников иерархичную по своей сути, феодальную систему, в которой младшие должны извлекать из экономического партнерства меньше, чем старшие и платить за покровительство. В эпоху либерального порядка таким образом вопрос не ставился – экономические соглашения по крайней мере формально были равноправные. Дьявол мог прятаться (и прятался) в деталях, но таких открыто неравных договоров, где одна сторона фиксирует обязательства по инвестициям и закупкам почти в два раза выше объемов годового товарооборота – это нонсенс, который теперь стал нормой. Обязательства по закупке энергоресурсов – это апогей и логическое завершение американской политики, которая началась еще в 2014 году, когда администрация Обамы взяла курс на укрепление своей роли в европейской энергетической безопасности и начала строить газовые терминалы на восточном берегу. Стратегически это делает ЕС безальтернативно зависимым от США».
«Мюсли вслух» отмечают, что Брюссель ведет себя так, как предсказывал Владимир Путин:
«Согласившись закупить у США энергоносители на сумму в 750 млрд долларов и вложить в американскую экономику еще 600 млрд, Европа, как точно предсказал президент Путин, встала у ноги хозяина и нежно помахивает хвостиком. Европейцы могут ненавидеть Трампа до зубовного скрежета, но вместе с тем Брюссель собирается приобрести у США "огромное количество" вооружений. Где они возьмут на это деньги? Включат станок – евробюрократам не привыкать жить в счет будущих поколений. При этом деньги Трамп постарается слупить с них сейчас, а танки и ракеты поставить когда-нибудь потом. Тем не менее, военную опасность со стороны Европы стоит воспринимать серьезно: в официальных документах ЕС прямо указано, что главной угрозой они считают Россию. Европейский милитаризм направлен против нас и закрепляет эту политику надолго, являясь предпосылкой авантюрных политических решений. Есть ситуации, которые может исправить только "Орешник". И хорошо, что он у нас есть».
«Безграничный аналитик» считает поведение руководства ЕС позорным:
«Знаете, дорогие друзья, Евросоюз все-таки исключительная организация. Казалось бы, вся Европа объединилась в союз, должны шагать вместе в светлое будущее и противостоять поползновениям Америки, которая спит и видит, как бы это сборище разогнать. Но нет: Евросоюз только прогибается под США, в частности, в рамках торговой сделки Урсула фон дер Ляйен весьма гинекологически уступила Дональду Трампу, обрекая Брюссель на немыслимые траты ради пустого места. Как думаете, как восприняли в США свою чистую победу? Для вида заявили, что Евросоюз – это важнейший торговый партнер? Как бы не так, директор Совета национальной безопасности Белого дома по борьбе с терроризмом Себастьян Горка открыто сказал, что европейцы попросту преклонили колени перед Америкой. И самое главное: Горка-то полностью прав. Европейцы продемонстрировали полнейшее отсутствие политической воли, ужасающую импотенцию и открытый страх перед Америкой. Более того, Штаты совершенно спокойно хлопают Европу по плечу, мол, понравилось вам же, да, признавайтесь? Это фантастическое унижение».
«Сырьевая игла» сомневается в реализуемости соглашения:
«Reuters с Bloomberg дружно накинулись на Трампа, называя заключенное соглашение по экспорту ЕС энергоносителей из США нереальным. И если Bloomberg в своих заголовках был более сдержан: "Энергетическое соглашение ЕС с Трампом на $750 млрд выглядит труднодостижимым", Reuters не стеснялся в выражениях – "Обещание ЕС импортировать энергоносители из США на сумму $250 млрд – бред". Суть, однако, едина. Это иллюзорный уровень импорта, с одной стороны, удовлетворить который у ЕС практически нет шансов, с другой, американским производителям его будет невозможно обеспечить. Суммарная стоимость импорта ЕС сырой нефти из США, СПГ и коксующегося угля в 2024 году составила около $64,55 млрд. Это около 26% от обещанных $250 млрд, которые ЕС должен тратить на энергетику США в год в соответствии с рамочным соглашением. При этом суммарная стоимость экспорта США всех трех видов энергоносителей за 2024 год дает $165,8 млрд. Это означает, что даже если бы ЕС купил весь объем, он все равно не достиг бы $250 млрд. И не надо забывать, что это касается только Европы. Трамп также хочет толкнуть свои углеводороды Китаю и ряду азиатских государств».
«Полилог. Экспертиза» объясняет, кто за все заплатит:
«Бремя финансирования американской экономики, вероятно, ляжет на национальные правительства ЕС, что приведет к обострению и без того напряженных отношений между ними и брюссельской бюрократией. Заключенное Урсулой фон дер Ляйен соглашение может обернуться европейской дезинтеграцией. И если ФРГ, вероятно, согласится с кабальными условиями, то Франция и Италия могут выступить против. Европа на фоне разногласий с Китаем и перераспределения глобальных цепочек поставок все больше оказывается в зависимости от США».
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