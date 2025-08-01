Телеграм: Хакерские атаки, герои Камчатки, замена Зеленского

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В понедельник в результате масштабной хакерской атаки на инфраструктуру «Аэрофлота» были отменены десятки рейсов. Вопреки алармистским прогнозам о том, что на восстановление уйдут месяцы, авиакомпания заработала в штатном режиме уже во вторник.

Член Центрального штаба «Народного фронта» Денис Полунчуков публиковал призыв к представителям туристической отрасли:

«Народный фронт призывает турбизнес отнестись с пониманием и заботой к пассажирам отмененных рейсов "Аэрофлота". И по возможности в кратчайшие сроки принимать решения о возврате средств или изменении дат за уже оплаченные бронирования и туры. <…> Тысячи пассажиров столкнулись с трудностями и не могут улететь. Просим максимально оказать содействие и войти в положение туристов, которые не могут прибыть не по своей вине. Помочь с возвратом средств, бронированием жилья, экскурсий, туров и предложить компромиссные решения».

«Всевидящее око» радуется быстрому решению проблемы:

«За сутки "Аэрофлот" успешно справился с проблемами, вызванными хакерской атакой, и вернулся к работе в штатном режиме. Посмотреть приятно, честно говоря. Устойчивость и способность справляться с критическими ситуациями у нас отличная. Почему у некоторых до сих пор возникают безумные идеи, что России можно расшатать, стоит только посильнее надавить – решительно непонятно. Возможно, от безысходности».

«Поднять Перископ!» надеется, что выводы будут сделаны:

«Алармистские прогнозы эксперты сделали исходя из предположений, основанных на заявлениях хакеров (которые могут абсолютно не соответствовать реальности), а также на опыте устранения аналогичных хакерских атак. <…> Есть крайне важный вопрос о возможном сохранении доступа хакеров к серверам и системам резервирования. Если такая возможность не будет устранена, то вся работа будет бессмысленной, поскольку атака неминуемо повторится».

Также на этой неделе хакерским атакам подверглись две крупные аптечные сети, медицинская клиника, интернет-провайдер из Санкт-Петербурга и сеть магазинов-дискаунтеров.

«Про tech и этих» интересуется:

«Что происходит, товарищи безопасники? Жизненный опыт подсказывает нам, что совпадений не бывает: скорее всего хакеры обнаружили какую-то уязвимость, которая объединяла бы все эти компании. Своих подрядчиков бизнес обычно не раскрывает. Но в данном случае репутационный, а уж тем более экономический ущерб настолько велик, что виновный скорее всего найдется. И кажется, что это будет компания, которая должна была обеспечивать информационную безопасность всех этих несчастных».

«ТехноЧекист» призывает помнить о правилах безопасности:

«М-да, что-то нехорошее происходит. Возможно, взломали сервера, которые обслуживают сразу несколько интернет-сервисов... Чтобы это ни было – любой бизнес должен учитывать риски, связанные с интернет-обслуживанием, и иметь как минимум несколько резервных копий баз данных, на отдельных носителях информации, не связанных с собственной IT-инфраструктурой. Да, эти базы данных будут не актуальны на настоящий момент, т. к. будут обновляться не онлайн, а раз в определенный срок (раз в месяц, например). Однако они будут! И в случае удаления хакерами актуальной базы данных – база данных месячной давности резко снизит потери бизнеса и не позволит потерять постоянных клиентов».

