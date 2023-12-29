Телеграм: Голая вечерина на фоне выборов
Выдвижение кандидатов в президенты России и их регистрация на фоне громкого скандала с "голой вечеринкой", а также показательные извинения российского шоубиза, стали главными событиями уходящей недели по версии популярных Телеграм-каналов страны.
Президент и его выборы
Партии и инициативные группы продолжают выдвигать и регистрировать кандидатов на выборы президента России, которые запланированы на 17 марта.
«Новые люди» выдвинули вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова. «Выборка» считает, что это хороший выбор:
«Почему Даванков? Потому что он провел достойную кампанию перед выборами мэра Москвы (4-е место, 5,3%), едва не обогнав кандидата от традиционно третьей ЛДПР. С учетом того, что Даванкову всего 39, его опыт и медийность будут только расти. <…> Если все обстоятельства сложатся для Даванкова удачно, он сможет претендовать даже на третье место по итогам выборов – после Путина и [кандидата от ЛДПР Леонида] Слуцкого. Участие [кандидата от КПРФ Николая] Харитонова, которого одна половина левопатриотического электората уже не помнит и которому другая предпочтет действующего президента, пока что воспринимается большинством как выбрасывание красного белого флага. Тогда свою "бронзу" Даванков получит, как говорится, не благодаря, а вопреки. Хотя нас никто не спрашивал, мы бы посоветовали "Новым людям" не питать иллюзий насчет результатов выборов и работать вдолгую – над репутацией и публичностью, прежде всего в регионах. Реклама в ходе президентских выборов – первая за четыре года возможность реально пропиариться на всю страну».
«Доктор Z прописал» следит за кандидатом, которому многие прочат второе место на выборах:
«Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий подал в Центризбирком документы для регистрации в качестве кандидата от партии на выборах президента России. Съезд либерал-демократов прошел 19 декабря, за Слуцкого проголосовали 106 делегатов из 108. Стоит заметить, ЛДПР оказалась единственной парламентской партией, которая выдвинула на выборы своего председателя. Выбор логичный – Слуцкий в российской политике фигура заметная. И вполне может претендовать на второе место на выборах. Хотя, конечно, многое зависит еще от того, как либерал-демократы проведут избирательную кампанию».
«Выборы, выборы, выборы…» пишут о прогрессе дистанционных избирательных технологий:
«На предстоящих президентских выборах дистанционно смогут проголосовать почти 40 миллионов человек, заявила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова. При этом она отметила, что четыре года назад Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) было впервые организовано в одном регионе, тогда им могли воспользоваться всего несколько тысяч человек».
«Мейстер» подводит промежуточные итоги:
«По данным ЦИК, участвовать в выборах президента России намерены 33 человека, что примерно на уровне кампании 2018 года (тогда кандидатов было 36). И хотя вопрос сбора подписей и реального допуска к выборам остается открытым, уже сейчас можно присмотреться к некоторым претендентам на высший политический пост в России. Начать, пожалуй, следует с коммуниста Николая Харитонова – "второгодника", пробовавшего себя на выборах 2004 года с весьма посредственным результатом. Само его выдвижение говорит о проблемах КПРФ – Зюганов то ли боялся низкого результата и отказался от собственного участия, подставив невзрачного хейтера российского гимна вместо себя, либо в КПРФ просто не поддержали его собственное выдвижение. Все это явно не поспособствует результату партии. Леонид Слуцкий от ЛДПР и Владислав Даванков от "Новых людей" наступают КПРФ на пятки, но в этой гонке у Слуцкого есть преимущество – он все же чуть более известен, его партия популярнее, да и наследие Жириновского ЛДПР использует на все сто – от лозунгов до нейросетей. В запасе еще есть большой пул мелких фигур: от масона Андрея Богданова (он участвовал в кампании 2008 года) до Бориса Надеждина из "Гражданской инициативы", некогда поддержавшего Ходорковского в попытке выдвигаться в Госдуму. В целом, необычайно яркая палитра кандидатов самых разных взглядов, настоящий праздник политического плюрализма, где каждый сможет найти себе по душе кандидата, даже если его вкус весьма специфичен».
Донбасс и его Марьинка
В понедельник министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что ВС РФ полностью освободили город Марьинка в ДНР.
«Donrf» уже задумывается о восстановлении Марьинки:
«Можно ли восстановить Марьинку? Можно. Не такое восстанавливали. Опыт есть. Нужно ли? Нужно. Пригород Донецка и удобное место. Своевременно ли? Вот возьмем Курахово, тогда и подумаем. А еще лучше выйдем на границы ДНР. А пока говорить – не мешки ворочать».
Владимир Путин назвал освобождение Марьинки успехом и поблагодарил за него российских военных. На встрече с Шойгу президент заявил, что повысит сразу на два звания командира танкового батальона старшего лейтенанта Александра Трошина, который трижды горел в танке и неоднократно отличился в боях за Марьинку.
«338» пишет, что этот случай не единичный:
«Одно дело, когда "кадровые" военнослужащие в ходе нынешних боевых действий проходят путь от рядового до офицера (и даже выше, чем возвращенная практика аттестации в младшие лейтенанты). Совсем другое дело, когда вчерашний "гражданский" за год боевой службы на практике освоил то, чему готовят в академиях – и то готовят после нескольких лет в войсках и при наличии характеристик. Вопрос не в области "Почему старший лейтенант занимает должность комбата" – в военное время и не такое бывало. Скорее, вопрос стоило бы ставить под иным ракурсом: почему вчерашний гражданский, демонстрирующий высокие командные качества, прежде оказался не востребован в Вооруженных силах? И что нужно сделать, чтобы не растерять подобные кадры после достижения всех намеченных целей спецоперации и не вернуться к "ипотечной кадровой системе"? И да: когда во время "Прямой линии" Верховный говорил, что "мобики отлично воюют", он имел в виду именно таких людей, как Трошин, которые по зову Родины вновь надели погоны, а не побежали на самокатах через Верхний Ларс».
Корреспондент Влад Андрица рассказывает о других героях Марьинки:
«Год мы работали с бойцами 150-й дивизии – именно ее бесценный вклад в освобождение Марьинки отметил министр обороны Сергей Шойгу на встрече с Владимиром Путиным. В этом городе я провел такое количество времени, как ни в каком другом. Самое большое количество репортажей моей съемочной группы было именно оттуда. Ребята, воевавшие там, стали не просто героями наших репортажей, а друзьями! И вот – официальное объявление об освобождении этого города, который удерживался врагом без малого десять лет. Собрал портреты воинов, с которыми мы работали, они проходили этот город с самого начала и до самого конца, чтобы вы еще раз могли посмотреть и узнать лучше наших героев».
«АДЕКВАТ Z» считает освобождение Марьинки символичным:
«Освобождение Марьинки, одного из самых укрепленных пунктов на донецком направлении, за который хохлы держались невообразимо любой ценой, лишний раз подтверждает, как плоха для них обстановка в целом. Пытаются цепляться абсолютно за все. А трещит все равно практически везде. И трещит именно потому, что стремятся удержать все, а сил и средств на это все давно не хватает даже приблизительно. А не хватает в том числе потому, что при всех усилиях к обратному нахватывается на убой в тылу стабильно меньше, чем непрерывно утилизируется на фронте. Но если бы на все горячие участки не гнали пополнение без счета и остановки, фронт прогибался бы существенно быстрее. Вот примерно так этот порочный круг и выглядит. И иначе тоже нельзя, потому что иначе двойная зрада: и хозяева могут очень не оценить, и у стада в тылу, у которого с моралью в целом давно и сильно нехорошо, зачешется под чубами еще больнее. А линия обороны, времени и ресурсов повторить которую в глубине на том же уровне уже нет, все равно продолжает теряться. И переход количества в качество в лице очень трудно разрешимых проблем для устойчивости целых направлений – вопрос только времени».
Писатель Дмитрий Конаныхин отмечает, что ответом Киева на взятие Марьинки стал законопроект об усилении мобилизации:
«Поскольку киевский КВН держится на информационном наркотике, после любого успеха русской армии немедленно требует информационной перемоги: русские берут неприступную Марьинку, кровавый клоун объявляет кровавую мобилизацию на полмиллиона и перебивает зраду атакой на Феодосию. З новою могiлiзацiей, громадяне».
Украина и её мобилизация
В ночь на вторник кабинет министров Украины внес в Верховную раду анонсированный Владимиром Зеленским законопроект о новых правилах мобилизации в ВСУ. Документ предусматривает сокращение прав и свобод для уклонистов. Неявка в военкомат будет караться запретом на выезд из страны, на проведение операций с движимым и недвижимым имуществом, на управление транспортными средствами. Уклонистов лишат всех льгот, запретят получать государственные услуги. Тем уклонистам, которые находятся за рубежом, перестанут оказывать консульские услуги, в том числе не будут выдавать новые паспорта взамен просроченных.
«Local Crew» рассказывает о других пугающих новациях:
«26 декабря 2023 года можно официально считать днем украинца. Сегодня правительство 404 внесло в Раду законопроект, который допускает призыв части женщин и инвалидов III группы. В этот же день в Киеве поставили блокпосты, на которых выдают новогодний подарок: повестку. К слову, такие блокпосты планируют соорудить во всех городах и районах Украины».
«РосСкандал» ужасается планам призывать в армию инвалидов и беженцев:
«Одноглазых и кастратов под ружье! ЗЕ развязал кровавую зачистку народа Украины по всему миру. В раде придумали новый закон о призыве безруких и полуслепых инвалидов, карликов и дебилов, а также способ выманить хохлов из Европы и отправить на убой! Странам-союзникам даже не придется нарушать конвенцию! Просто Киев и ЕС устроят "переидентификацию" зарубежных хохлов, и никто не заменит им просроченный загранпаспорт, консулы не заверят доверенности, а банки заблокируют счета и "заберут" деньги (как они это любят)».
«НА МАРШЕ Z» отмечает, что украинцы пытаются покинуть страну любой ценой:
«Стоимость покидания Украины для половозрелого мужчины в багажнике автомобиля "без досмотра" выросла с 15 000 евро до 25 000. Стоимость выезда за границы Украины семьи из 4-х человек (3 взрослых и ребенка) составляет 50 000 евро. Процветающий капитализм в отдельно взятой европейской стране».
«Баба Яга против» предсказывает массовую мобилизацию украинок:
«Знаете, сколько этих новых женских бронежилетов для украинок заказали? Генштаб Украины передал цифры в Министерство обороны, и уже в январе "Государственный оператор тыла" закажет их киевской "Украинской броне". По открытым данным, заказано 120 000 единиц "анатомических бронежилетов". А теперь вопрос. В ноябре 2023 года Military Media Center и The New York Times сообщили – количество женщин-военных в ВСУ приближается к 43 тысячам. Зачем еще 77 000 женских бронежилетов?.. Воюй, Оксана, воюй, родная».
«Темник» отмечает особое рвение отдельных украинских чиновников:
«Глава Николаевской областной администрации прокомментировал планы мобилизовать еще 500 000 украинцев. "Воевать должны все 40 миллионов", – считает Виталий Ким. Вашингтону такой настрой понравится, Кима ждет промоушен. А Путин, Лавров и Медведев оказались снова полностью правы, когда ранее подчеркивали, что Запад готов воевать с Россией "до последнего украинца"».
«Голая вечеринка» и её герои
В конце прошлой недели в московском клубе «Мутабор» прошла «Почти голая вечеринка», организованная видеоблогером Анастасией Ивлеевой. Популярные артисты, в числе которых были журналистка Ксения Собчак, артисты Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Анна Асти и другие, присутствовали в почти обнаженном виде. Фото с вечеринки появились в соцсетях и разозлили общественность. Ряд общественных деятелей попросили прокуратуру проверить гостей вечеринки на пропаганду ЛГБТ. После разразившегося скандала выступления участников мероприятия начали отменять. Ряд артистов записали видео с публичными извинениями, но это не помогло.
«Homo Politicus. Мария Сергеева» объясняет логику отмен с точки зрения власти:
«Представим стол для совещаний, за которым сидят высокопоставленные начальники. И вот один из них тихим голосом говорит: "А давайте посмотрим на вечеринку Ивлеевой глазами жены мобилизованного, оставшейся с двумя детьми на руках и третью неделю не получающей вестей от мужа, потому что он дежурит на первой линии. Или посмотрим на это глазами добровольца средних лет, за свой счет купившего снарягу и сидящему в окопах где-то под Авдеевкой". <…> Я сама росла в 90е, читала журналы Ом и Птюч, и техновечеринкой с дресс-кодом "свингерский клуб в мытищинском подвале" меня не удивить. Если честно, вообще никаких эмоций не вызвало, ни положительных, ни отрицательных. Но я видела, как на фото с вечеринки реагируют люди, бывшие там, за ленточкой. В том числе из моего ближнего круга. И знаете, как частное лицо я за всяческую свободу самовыражения. И я искренне ненавижу коллективную травлю и показательные казни. Но если бы я была начальником – я бы дала команду "фас". Потому что иначе агитпроп той стороны распечатает фото и высказывания знаменитостей с фразой "вы точно хотите воевать за ЭТО? " и нанесет куда больший ущерб, чем отмена концерта и уплата налогов».
«ХФ» пишет о моральном очищении общества:
«Общество дает ожидаемую реакцию нашумевшей вечеринке: МТС и Тинькофф отказывают Ивлеевой в сотрудничестве, а Киркорова и Милявскую уже вырезали из новогоднего эфира на НТВ. Не уверен, что такое было бы возможно еще пару лет назад. Хорошо это или плохо, покажет время. Однако долгожданный процесс морального очищения начался именно с шоу-бизнеса. По логике образцово-показательная порка должна стать триггером самоограничению этих людей в поведении. Кто-то, вероятно, всерьез задумается. Но я убежден, что через пару-тройку месяцев найдутся люди, которые спровоцируют другое событие, к чему надо быть готовым – не дать перформансу медийного распространения. Институт репутации усиленно пытается воскреснуть».
Депутат Госдумы Дмитрий Гусев спрашивает, что делать с участниками вечеринки:
«Хорошо, что общество на подобную выходку звезд отреагировало консолидировано, искренним возмущением. Артисты испугались, заволновались и начали извиняться. Правда, верится в эти раскаяния с трудом. На кону ведь их гонорары. Уже рассказывал про то, как предали забвению китайского актера Чжан Чжэ Ханя за то, что он сделал фото в храмах, посвященных событиям, которые в Китае считаются военными преступлениями японцев. Забвение – самая страшная кара для таких людей. Посмотрите, если пропустили. Надо решить, что теперь делать с нашими. Простить или "высшая мера"?»
«Всевидящее око» полагает, что прощение нужно заслужить:
«Мы считаем, что Настю Ивлееву, конечно же, можно понять и простить. Но только при выполнении двух условий. Во-первых, она должна урегулировать все свои проблемы с налоговой – а по данным ТГ-канала Mash, ее долг перед ФНС за три года работы составляет около 137 миллионов рублей. А во-вторых, было бы здорово, если бы сравнимую сумму блогер перечислила на нужды СВО – по примеру многих советских легальных миллионеров, покупавших во время Великой Отечественной войны за свои средства танки и самолеты для нашей армии. Имена таких звезд советской культуры как Михаил Шолохов, Арам Хачатурян, Василий Лебедев-Кумач не зря украшали борта купленных на их сбережения истребителей и танков. Хороший пример для подражания нашим блогерам! И вот тогда – мы уверены! – Россия, которая действительно умеет прощать, с радостью предоставит Насте Ивлеевой второй шанс».
«Русское будущее» считает неприятной как вечеринку, так и травлю ее участников:
«Во время СВО нельзя проводить вечеринки? А кого это оскорбляет – тех, кто на передовой (там же вроде запрещены телефоны?) или тех, кто в интернет-окопах? Или дело в том, что они были полуголые? Это харам? У нас незаметно наступил шариат? А когда СВО закончится, не будут ли вечеринки оскорблять ветеранов? К слову о ветеранах – у нас ведь еще ветераны Великой отечественной остались. Не оскорбляет ли веселье память о священной войне? Нет, Ивлеева сотоварищи омерзительны, спору нет. Чисто эстетически. Но является ли это оправданием к внезапному закатыванию их в асфальт? При том, что некоторые из участников вечеринки до того выступали за проведение СВО. Что будут пропагандировать они же, оказавшись за обочиной российского шоу-бизнеса в вынужденном Израиле?»
Сербия и её беспорядки
В столице Сербии Белграде прошла серия протестов с погромами. Беспорядки организовало оппозиционное движение «Сербия против насилия» в знак несогласия с итогами парламентских и муниципальных выборов.
«🅉aⓋatar» констатирует, что некоторых история ничему не учит:
«Сербия вошла в историю как полигон обкатки задач и методов тех самых "цветных революций" (которые позже прокатились по миру), способов расшатывания общества с помощью молодежи и неустойчивых слоев общества, перевода массовых беспорядков и провокаций в острую фазу погромов и столкновений с государством и последующего захвата власти. <…> Всегда существуют члены общества, не обремененные достаточным умом, не воспринимающие взаимосвязь событий, причины и следствия. В силу возраста и неопытности чаще всего молодежь. Плюс-минус 10% такой пассионарности в любом обществе – похоже, эволюционная плата против застоя. Эта потенциальная энергия может варьироваться в зависимости от общего уровня образования, воспитания, общественной и личной нагрузки, материальной обеспеченности (как высокой, так и низкой) и т.д. и т.п. Но она не исчезает совсем. Пример Сербии показывает это со всей возможной наглядностью. Можно ходить мимо развалин, оставленных бомбардировками НАТО, на митинги, в конечном счете, поддерживающие НАТО. Все процессы мышления параллельны, всегда есть топливо протеста».
«Мюсли вслух» полагают, что Сербия стоит перед угрозой большого внутреннего кризиса:
«Сербское руководство находится в трудном положении: оно сильно зависит от экономических связей с ЕС, а вокруг границ сплошные страны НАТО. Первая попытка госпереворота со стороны недовольной исходом парламентских выборов оппозиции была сорвана, в том числе благодаря помощи спецслужб России, предупредивших сербские власти о подготовке беспорядков. Но русские не могут быть большими сербами, чем сами сербы: никакой аналог "броска на Приштину" не может иметь место даже теоретически в случае, если сербские оппозиционеры продолжат раскачивать ситуацию. Это значит, что президент Сербии Вучич должен объединить здоровые силы сербского общества, если желает спасти страну и не хочет повторить судьбу Милошевича (будь ты хоть сто тысяч раз проевропейским политиком, все равно найдут, за что посадить), выданного прежними бунтующими "студентами" на расправу в Гаагу».
«Безграничный аналитик» убежден, что попытки раскачать Сербию не увенчаются успехом:
«Это, друзья, обычный бунт не самой популярной оппозиции, которой нужно просто доказать Западу, что он не зря тратил на нее свои гранты. <…> Это не общенародный протест против власти, а действия относительно небольшой группы в несколько тысяч человек. Ориентировочно митингует всего три-четыре тысячи, а это для Белграда попросту очень мало. И самое главное: протест этот имеет не национальный, а местный уровень. Фактически беспорядки устраиваются только в Белграде и не поддержаны населением всей Сербии. Это что-то вроде "Марша миллионов" в России, где до миллиона участникам оставалось набрать всего-то 985 тысяч человек. Вучич, к слову, отреагировал очень грамотно. Он сразу же выпустил обращение к нации, рассказал о покушении на государственный суверенитет Сербии – а именно это сейчас и происходит – и анонсировал принятие мер против тех, кто пытается потребовать пересмотра итогов выборов. Можно с уверенностью предположить, что без прямого участия Запада протесты в Сербии прекратятся сами собой. На них нет общенационального запроса».
«Дни на хуторе близ Жмеринки» следят за россиянами, переехавшими в Сербию:
«Любопытно, что в последних событиях не обошлось без релокантов. Это те самые лучшие из лучших, по которым мы в силу собственной лапотности не рыдаем и не бьемся в истериках. Данная публика очень обожает себя сравнивать с белой эмиграцией. Безусловно, можно по-разному относиться к тем, кто 100 лет назад покинул родные края вслед за Колчаком и Деникиным. Тем не менее, глупо отрицать, что это были интеллектуально сильные люди. Нынешняя же "интеллектуальная элита" оказалась не в курсе, куда они едут. Они очень сильно удивились, что в Сербии поддерживают Россию, а также очень обожают Путина. Ладно, понятно, что многие из них рассматривают Сербию как трамплин в страны Шенгенской зоны. Но сиди тогда тихо, не отсвечивай, занимайся планируемым прыжком. Вместо этого они не заглушили свою пассионарность, а начали портить местные муралы и вступать в словесные стычки с сербами. Несколько раз дело доходило до рукоприкладства. Отрадно, что при таком фоне граждане Сербии все же отличают релокантов от большинства русских людей. И хочется пожелать братьям-сербам также, как и нам, поскорее избавиться от этой ходячей беды».
«Русский Сыч» размышляет о действиях полиции во время беспорядков:
«Глядя на Белград, хотя можно и не глядеть, поскольку дальнейшее идет без привязки, задумался об одном из любимых тезисов любой оппозиции – про полицию, которая что-то там не должна против народа. И понял, что быть против народа – весомая часть служебных обязанностей полицейского. Против отдельных его представителей, если они бедокурят. И – тем более – против организованных групп, если они занимаются тем же. Количество бедокурящего населения роли не играет; полицейский job description един. Более того: полиция, выступающая за нарушителей закона и на их стороне, полицией быть перестает. Даже если в полном составе присягнет новой государственности, образовавшейся в результате бедокурения. Один раз персил – всегда персить будешь, предать нанимателя можно многократно, отношение – соответствует. Причем ладно бы со стороны нанимателя, то есть государства – которое первым делом возьмется за реформу полиции, уже показавшей себя. Но и бедокуры первыми слабину почувствуют, а это уже – см. соседей как наиярчайший пример».
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