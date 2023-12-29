Телеграм: Голая вечерина на фоне выборов

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В понедельник министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что ВС РФ полностью освободили город Марьинка в ДНР.

«Donrf» уже задумывается о восстановлении Марьинки:

«Можно ли восстановить Марьинку? Можно. Не такое восстанавливали. Опыт есть. Нужно ли? Нужно. Пригород Донецка и удобное место. Своевременно ли? Вот возьмем Курахово, тогда и подумаем. А еще лучше выйдем на границы ДНР. А пока говорить – не мешки ворочать».

Владимир Путин назвал освобождение Марьинки успехом и поблагодарил за него российских военных. На встрече с Шойгу президент заявил, что повысит сразу на два звания командира танкового батальона старшего лейтенанта Александра Трошина, который трижды горел в танке и неоднократно отличился в боях за Марьинку.

«338» пишет, что этот случай не единичный:

«Одно дело, когда "кадровые" военнослужащие в ходе нынешних боевых действий проходят путь от рядового до офицера (и даже выше, чем возвращенная практика аттестации в младшие лейтенанты). Совсем другое дело, когда вчерашний "гражданский" за год боевой службы на практике освоил то, чему готовят в академиях – и то готовят после нескольких лет в войсках и при наличии характеристик. Вопрос не в области "Почему старший лейтенант занимает должность комбата" – в военное время и не такое бывало. Скорее, вопрос стоило бы ставить под иным ракурсом: почему вчерашний гражданский, демонстрирующий высокие командные качества, прежде оказался не востребован в Вооруженных силах? И что нужно сделать, чтобы не растерять подобные кадры после достижения всех намеченных целей спецоперации и не вернуться к "ипотечной кадровой системе"? И да: когда во время "Прямой линии" Верховный говорил, что "мобики отлично воюют", он имел в виду именно таких людей, как Трошин, которые по зову Родины вновь надели погоны, а не побежали на самокатах через Верхний Ларс».

Корреспондент Влад Андрица рассказывает о других героях Марьинки:

«Год мы работали с бойцами 150-й дивизии – именно ее бесценный вклад в освобождение Марьинки отметил министр обороны Сергей Шойгу на встрече с Владимиром Путиным. В этом городе я провел такое количество времени, как ни в каком другом. Самое большое количество репортажей моей съемочной группы было именно оттуда. Ребята, воевавшие там, стали не просто героями наших репортажей, а друзьями! И вот – официальное объявление об освобождении этого города, который удерживался врагом без малого десять лет. Собрал портреты воинов, с которыми мы работали, они проходили этот город с самого начала и до самого конца, чтобы вы еще раз могли посмотреть и узнать лучше наших героев».

«АДЕКВАТ Z» считает освобождение Марьинки символичным:

«Освобождение Марьинки, одного из самых укрепленных пунктов на донецком направлении, за который хохлы держались невообразимо любой ценой, лишний раз подтверждает, как плоха для них обстановка в целом. Пытаются цепляться абсолютно за все. А трещит все равно практически везде. И трещит именно потому, что стремятся удержать все, а сил и средств на это все давно не хватает даже приблизительно. А не хватает в том числе потому, что при всех усилиях к обратному нахватывается на убой в тылу стабильно меньше, чем непрерывно утилизируется на фронте. Но если бы на все горячие участки не гнали пополнение без счета и остановки, фронт прогибался бы существенно быстрее. Вот примерно так этот порочный круг и выглядит. И иначе тоже нельзя, потому что иначе двойная зрада: и хозяева могут очень не оценить, и у стада в тылу, у которого с моралью в целом давно и сильно нехорошо, зачешется под чубами еще больнее. А линия обороны, времени и ресурсов повторить которую в глубине на том же уровне уже нет, все равно продолжает теряться. И переход количества в качество в лице очень трудно разрешимых проблем для устойчивости целых направлений – вопрос только времени».

Писатель Дмитрий Конаныхин отмечает, что ответом Киева на взятие Марьинки стал законопроект об усилении мобилизации:

«Поскольку киевский КВН держится на информационном наркотике, после любого успеха русской армии немедленно требует информационной перемоги: русские берут неприступную Марьинку, кровавый клоун объявляет кровавую мобилизацию на полмиллиона и перебивает зраду атакой на Феодосию. З новою могiлiзацiей, громадяне».

