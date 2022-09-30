Телеграм: Где границы России и кто взорвал трубу?!

1

На этой неделе в Донецкой и Луганской Народных Республиках, в Запорожской и Херсонской областях завершились референдумы о вхождении в состав России. В ДНР явка составила 97,51%, в ЛНР – 94,15%, в Запорожской области – 85%, в Херсонской области – 78,86%. За вхождение регионов в состав России проголосовали 99,23% в ДНР, 98,42% в ЛНР, 93,11% в Запорожье и 87,05% в Херсонской области.

В ночь на пятницу стало известно, что Владимир Путин подписал указ о признании независимости Запорожской и Херсонской областей. Это техническая формальность для последующего официального принятия регионов в состав России. Независимость ДНР и ЛНР Россия признала в феврале.

Депутат Госдумы Жанна Рябцева пишет о работавших на референдумах иностранных наблюдателях:

«Донбасс, добро пожаловать домой. Ну и такой момент, ход референдума контролировали 123 иностранных наблюдателя и 200 российских. Как бы ни скрипели зубами "западные партнеры", искреннее желание граждан бывшей Украины всеми силами уйти от нацистского киевского режима очевидно».

«Русский Сыч» рассуждает о большой делегации наблюдателей из Италии:

«Я-то думал, что наблюдателей больше всего из какой-нибудь Зурумбии будет. А оказалось – совсем наоборот: "По состоянию на завершающий день голосования на референдумах наибольшее число международных наблюдателей представили Италию – 16 человек. На втором месте оказалась Франция – 13 человек. Третье место у делегации из Сербии – девять наблюдателей", сообщает Регнум. Совсем наоборот – это не просто из Евросоюза. А из страны, где вот только что прошли парламентские выборы. С давно, надо сказать, ожидаемым результатом – не то, чтобы пророссийским, совсем нет. Но и уж точно не проЕСовским. Национальные выборы, где победил блок, обещающий притапливать за национальные интересы; скажем так. То есть – в частности – за несколько меньший объем помощи Украине, чем того от национальных государств требует Евросоюз. То есть (а теперь чуть в более общем) – за отношения с Россией в том объеме, в котором они устраивают прежде всего Италию. А не раздражают кого-то еще. То есть – совсем обтекаемо – за жизнь прежде всего своим умом. Что, разумеется, включает в себя и неожиданные появления политизированных граждан Италии там, где цивилизованный мир их никак не ждет. На референдумах в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях – в частности».

«Доктор Z прописал» подчеркивает, что иностранные наблюдатели работали, несмотря на грозящие им санкции:

«Иностранцы приехали, несмотря на возможные проблемы у себя дома. Касается это в основном граждан западных государств. Вот, например, глава энергокомпании Северного Гессена Energie Waldeck-Frankenberg Штефан Шаллер говорит, что в Запорожской области все очень хорошо организовано и люди полны энтузиазма. А тем временем члены районного комитета округа Вальдек-Франкенберг уже грозят ему отстранением от занимаемых постов. Не сомневаемся, что и сам Шаллер предполагал такой вариант. Но тем не менее приехал, поскольку ему важны факты».

Политолог Алексей Чеснаков пишет о том, что будет дальше:

«Референдумы состоялись. Обсуждение технических и юридических особенностей их проведения уже бессмысленно. Легитимность результатов в России и в самих территориях будет признана без особых проблем. Признания за пределами не предполагались изначально. Логика дальнейших действий неумолима. В ближайшее время будут объявлены официальные решения и запущены процедуры в рамках реализации федерального конституционного закона "О порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта РФ"».

«Мейстер» рассуждает о том, как признание территорий Россией изменит ход военной спецоперации:

«Отдельно стоит иметь в виду, что ни референдумы сами по себе, ни скорое вхождение новых территорий в состав России не гарантируют военной безопасности – обстрелы и атаки со стороны Украины будут продолжаться. Главные надежды стоит возлагать на изменение подхода к операции после того, как включение состоится официально. Ключевой вопрос – начнется ли полноценное воздействие по украинской инфраструктуре, которую до этого серьезным ударам по сути не подвергали. Это воздействие может оказать на украинский военный потенциал куда большее влияние, чем все, предпринятое ранее – подрывая саму способность Украины вести войну. Аргументы "против" тоже весьма весомы, и решение простым не будет».

