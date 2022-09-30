Телеграм: Где границы России и кто взорвал трубу?!
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Россия и её границы
На этой неделе в Донецкой и Луганской Народных Республиках, в Запорожской и Херсонской областях завершились референдумы о вхождении в состав России. В ДНР явка составила 97,51%, в ЛНР – 94,15%, в Запорожской области – 85%, в Херсонской области – 78,86%. За вхождение регионов в состав России проголосовали 99,23% в ДНР, 98,42% в ЛНР, 93,11% в Запорожье и 87,05% в Херсонской области.
В ночь на пятницу стало известно, что Владимир Путин подписал указ о признании независимости Запорожской и Херсонской областей. Это техническая формальность для последующего официального принятия регионов в состав России. Независимость ДНР и ЛНР Россия признала в феврале.
Депутат Госдумы Жанна Рябцева пишет о работавших на референдумах иностранных наблюдателях:
«Донбасс, добро пожаловать домой. Ну и такой момент, ход референдума контролировали 123 иностранных наблюдателя и 200 российских. Как бы ни скрипели зубами "западные партнеры", искреннее желание граждан бывшей Украины всеми силами уйти от нацистского киевского режима очевидно».
«Русский Сыч» рассуждает о большой делегации наблюдателей из Италии:
«Я-то думал, что наблюдателей больше всего из какой-нибудь Зурумбии будет. А оказалось – совсем наоборот: "По состоянию на завершающий день голосования на референдумах наибольшее число международных наблюдателей представили Италию – 16 человек. На втором месте оказалась Франция – 13 человек. Третье место у делегации из Сербии – девять наблюдателей", сообщает Регнум. Совсем наоборот – это не просто из Евросоюза. А из страны, где вот только что прошли парламентские выборы. С давно, надо сказать, ожидаемым результатом – не то, чтобы пророссийским, совсем нет. Но и уж точно не проЕСовским. Национальные выборы, где победил блок, обещающий притапливать за национальные интересы; скажем так. То есть – в частности – за несколько меньший объем помощи Украине, чем того от национальных государств требует Евросоюз. То есть (а теперь чуть в более общем) – за отношения с Россией в том объеме, в котором они устраивают прежде всего Италию. А не раздражают кого-то еще. То есть – совсем обтекаемо – за жизнь прежде всего своим умом. Что, разумеется, включает в себя и неожиданные появления политизированных граждан Италии там, где цивилизованный мир их никак не ждет. На референдумах в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях – в частности».
«Доктор Z прописал» подчеркивает, что иностранные наблюдатели работали, несмотря на грозящие им санкции:
«Иностранцы приехали, несмотря на возможные проблемы у себя дома. Касается это в основном граждан западных государств. Вот, например, глава энергокомпании Северного Гессена Energie Waldeck-Frankenberg Штефан Шаллер говорит, что в Запорожской области все очень хорошо организовано и люди полны энтузиазма. А тем временем члены районного комитета округа Вальдек-Франкенберг уже грозят ему отстранением от занимаемых постов. Не сомневаемся, что и сам Шаллер предполагал такой вариант. Но тем не менее приехал, поскольку ему важны факты».
Политолог Алексей Чеснаков пишет о том, что будет дальше:
«Референдумы состоялись. Обсуждение технических и юридических особенностей их проведения уже бессмысленно. Легитимность результатов в России и в самих территориях будет признана без особых проблем. Признания за пределами не предполагались изначально. Логика дальнейших действий неумолима. В ближайшее время будут объявлены официальные решения и запущены процедуры в рамках реализации федерального конституционного закона "О порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта РФ"».
«Мейстер» рассуждает о том, как признание территорий Россией изменит ход военной спецоперации:
«Отдельно стоит иметь в виду, что ни референдумы сами по себе, ни скорое вхождение новых территорий в состав России не гарантируют военной безопасности – обстрелы и атаки со стороны Украины будут продолжаться. Главные надежды стоит возлагать на изменение подхода к операции после того, как включение состоится официально. Ключевой вопрос – начнется ли полноценное воздействие по украинской инфраструктуре, которую до этого серьезным ударам по сути не подвергали. Это воздействие может оказать на украинский военный потенциал куда большее влияние, чем все, предпринятое ранее – подрывая саму способность Украины вести войну. Аргументы "против" тоже весьма весомы, и решение простым не будет».
Россия и её мобилизация
В первые дни проведения частичной мобилизации было допущено множество ошибок. Повестки получили те, кто не подпадает под критерии отбора военнообязанных, которые могут быть привлечены к прохождению службы.
В этой связи спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обращается к губернаторам:
«Уважаемые губернаторы, вы являетесь председателями призывных комиссий по мобилизации граждан, и на вас лежит вся полнота ответственности за исполнение мобилизационных кампаний в своих субъектах. <…> Мы видим, что появляется и активно обсуждается в обществе и в социальных сетях информация "с мест" о некорректных случаях мобилизации граждан, очевидно не подпадающих под заявленные ранее военным руководством России правила отбора. Создается впечатление, что где-то допускают, что быстро отчитаться важнее, чем качественно выполнить важную государственную задачу. Такие перегибы абсолютно недопустимы. И, считаю, совершенно справедливо вызывают резкую реакцию в обществе. Уверена, вы согласитесь со мной, что сейчас, когда невероятно высок в стране уровень патриотизма, сплоченности и поддержки наших целей в специальной военной операции, таких случаев быть не должно. Даже единичных. Люди должны видеть ответственность власти и чувствовать открытость и справедливость всех ее действий».
Главы регионов действительно стали лично исправлять ошибки военкоматов. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказывает о случаях, когда неправомерно призванных вернули по домам:
«Продолжаем работу по тем людям, которые были ошибочно призваны. Съездил в Гагаринский военкомат, видел много ваших сообщений с просьбой туда заехать и разобраться в проблемных ситуациях. <…> Один случай вопиющий. На горячую линию 122 позвонила 15-летняя девочка и сказала, что ее отца мобилизовали (у него есть боевой опыт), а она осталась одна, так как мама у нее умерла, а старший брат служит в армии. Прямо сейчас решаю и этот вопрос. Продолжаем работать с обращениями. Если будет необходимо, сможем вернуть человека и из расположения части, где будет проходить подготовка и боевое слаживание. При этом еще раз хочу сказать спасибо тем мужчинам, которые явились в военкоматы по первому вызову, а в отдельных случаях и добровольно до получения повестки. Вы – настоящие».
Губернатор Кировской области Александр Соколов поставил задачу создать службу помощи семьям мобилизованных:
«Поручил до 29 сентября передать списки всех мобилизованных в органы социальной защиты муниципалитетов. По каждой семье должна быть проведена индивидуальная работа – нужно выяснить, в чем семья нуждается, какая ей требуется помощь. Для этого во всех муниципальных образованиях будут определены специалисты, а за семьями закреплены социальные работники. Они будут откликаться на любые просьбы таких семей: от починки крана до устройства ребенка в детский сад. Мы не оставим без помощи жен и матерей, которые проводили на специальную военную операцию своих родных. Дал другое поручение: ежедневно и незамедлительно рассматривать обращения граждан по поводу обоснованности их мобилизации. С каждой такой ситуацией мы разбираемся внимательно – и примерно половина из них подтверждается. Зачастую ошибки возникают из-за отсутствия в военкоматах актуальных сведений о семейном положении и месте работы человека, состоящего на учете».
Первый зампредседателя Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак рассказывает о росте числа депутатов, желающих отправиться на фронт:
«Депутатский призыв продолжается. В зону СВО отправляются и готовы отправиться сенаторы, депутаты "Единой России" всех уровней – добровольно и по мобилизации. В ближайшее время их ряды пополнят еще 15 наших товарищей – депутатов Заксобраний, гордум и сельсоветов. <…> Заявления от наших депутатов с просьбой мобилизовать их в зону СВО продолжают поступать. Защита Отечества – дело чести, для которого не существует депутатских статусов, рангов и званий».
«338» предупреждает мобилизованных о том, чем им грозит информационная открытость:
«Передаем пламенный привет всем мобилизованным активным пользователям соцсетей. Которые считают, что информационную безопасность придумали дураки, балаклавы военнослужащие носят для понтов, а сокрытие сведений и лиц граждан, проходящих военную подготовку, осуществляется от нечего делать. Все уже, наверное, забыли, что у хохлов есть ClearView AI и другие сомнительные инструменты распознавания лиц и анализа информации. Все поняли, что проблемы имеются – но и проблемы решаются, и отнюдь не вследствие размещения ролика в тик-токе. Однако своей медиаактивностью отдельные граждане максимально упростили хохлу и его западному господину работу, сэкономив десятки часов работы для организации очередной психологической акции».
Ижевск и его школа
В понедельник в Ижевске 34-летний Артем Казанцев, вооруженный двумя пистолетами, зашел в школу №88, убил шестерых взрослых и 11 школьников, ранил еще 23 человека и застрелился. Казанцев, состоявший на учете в психоневрологическом диспансере, в прошлом сам окончил эту школу. На преступление он пришел в майке с нацистской символикой.
Журналистка Леся Рябцева пишет о застреленном охраннике школы:
«Пишут, что директора охраняющего ижевскую школу ЧОПа отправили под домашний арест. Неясно, почему туда же не отправили директора самой школы, который заключил договор с таким ЧОПом и которому было нормально, что его подопечных абсолютно номинальным образом охранял 73-летний (!) мужчина. То есть дедушка. Без бронника хотя бы, например. Пора перестать думать, что охрана – это просто сидящий и протирающий штаны дядька на входе. А заодно подумать, что каждый выпускник школы – это "возможно, но не точно" потенциальный скулшутер. И сделать уже что-то с этим. Например, нормально проводить психиатрическую и психологическую экспертизу, а также консультации».
«Всевидящее око» призывает к информационной гигиене:
«Сумасшедший убийца в ижевской школе сейчас наверняка станет поводом для самых разных информационных провокаций. Помимо нашей традиционной рекомендации в таких ситуациях опираться только на официальные сведения, редакция Ока также рекомендовала бы и высказывания незнакомых интернет-комментаторов поменьше слушать. Сейчас значительная часть "реакции простых людей" в сети – это никакие не простые люди, а сотрудники ЦИПсО».
Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказывает о пострадавших:
«Состояние восьми ребят, которые находятся в наших больницах, стабильное. Четверо из них – в состоянии средней степени тяжести, еще четверо – в удовлетворительном. Ребята окружены вниманием медиков и психологов. Родители – рядом с ними. 15 человек со вчерашнего дня под наблюдением врачей в федеральных медицинских центрах в Москве. Со всеми, кому нужна помощь, работают больше 50 квалифицированных психологов: в штабе психологической поддержки в лицее №86, на вызовах на дом, в больницах. За два дня они оказали помощь 279 детям, педагогам, их родственникам. Сотрудники городских больниц и поликлиник обходят семьи учеников, наблюдают за их психологическим и физическим состоянием. За два дня они осмотрели больше 1500 человек».
В тот же день, когда было совершено нападение на школу в Ижевске, в Усть-Илимске Иркутской области 25-летний мужчина устроил стрельбу в военкомате и серьезно ранил военкома.
«Темник» пишет о печальной закономерности:
«Сразу два шутинга – в Усть-Илимске и в Ижевске в один день – невольно наводят на мысль о неслучайности совпадения. Общество переживает естественный стресс вследствие проведения частичной мобилизации. Извне всеми силами пытаются раскачать ситуацию в этот момент, и, не исключено, вскрываются все возможные закладки и заготовки. К публичным, тем более массовым убийствам трудно прийти одномоментно. Практически в каждом случае субъект должен "созреть", и этот процесс чаще всего отражается в его сетевых аккаунтах. Соответственно сеть предоставляет разного рода удаленным, заинтересованным, сочувствующим возможность влиять по своему усмотрению на подвижную психику будущего убийцы-психопата».
Газопроводы и их подрыв
В понедельник вечером на двух российских экспортных газопроводах в Европу произошли ЧП. По информации властей Дании и Швеции, были обнаружены две утечки газа на «Северном потоке» и одна на «Северном потоке – 2» в районе острова Борнхольм. Датские власти сообщили, что на местах утечек зафиксированы взрывы. Власти нескольких стран заявили, что не исключают диверсий. Оператор «Северного потока» Nord Stream AG сообщил, что происшествия на газопроводах беспрецедентны, и сроки ремонта оценить невозможно.
«Ватфор | Автострадный think tank» приводит аргументы в пользу версии о том, что подрывы осуществили американцы:
«Еще 2 сентября мы обратили внимание на интересные маневры, которые совершает американский вертолет с позывным FFAB123. Тогда мы предположили, что этот борт – из авиакрыла USS Kearsarge, а сегодня посмотрели на него более подробно. По данным сайта ads-b.nl, этим позывным в тот день пользовались 6 бортов, из которых нам удалось установить бортовые номера трех. Все они – Сикорский MH-60S. Наложив маршрут FFAB123 на схему вчерашней аварии, мы получаем довольно интересный результат – вертолет то ли летал вдоль трассы Северного Потока-2, то ли вообще между точками, в которых произошла авария. В Твиттере тем временем нашлись скриншоты и других полетов американской авиации – следующий скриншот сделан 13 сентября. Ну и, наконец, надо обратить внимание на июньскую статью в Sea Power, где американцы хвастаются экспериментами в области подводных беспилотников, которые они ставили на учениях BALTOPS 22 – как раз в районе острова Борнхольм».
«Позиция» убеждена, что США устраняют экономического конкурента в лице Западной Европы:
«При Трампе и Байдене Вашингтон называл разные политические причины того, почему Европа должна прекратить газовое сотрудничество с Россией: от "недемократичности" российского газа до "избыточной зависимости ЕС от Москвы". В реальности же главным основанием такой позиции была экономика. США уничтожают конкурента в лице европейского бизнеса, чья мощь десятилетиями держалась на дешевых углеродах из России. Промышленность Европы без российского газа – это разваленные бараки и гул ветра на фоне ржавых станков. Это деиндустриализация. И что не менее важно – это рынок сбыта для американского СПГ».
Бывший глава МИД Польши, евродепутат Радослав Сикорский в Twitter поблагодарил США за повреждение газопроводов.
«Историк-алкоголик» считает это заявление поводом присмотреться к англичанам:
«Что надо знать о Радославе Сикорском, который сегодня благодарит США за подрыв трубопровода. У человека удивительная биография. В старших классах он возглавляет школьный комитет оппозиционной «Солидарности», сразу после окончания школы отправляется изучать английский в Великобританию (это в 1981 г. из социалистической Польши). Уже на месте просит политического убежища, получает и убежище, и место в Оксфорде. По окончании университета получает еще и британское гражданство. С 1991 по 2002 года на руководящих должностях в министерстве иностранных дел Польши, сохраняя при этом британское гражданство, от которого откажется только в 2006, под нажимом прессы, год проработав министром обороны и имея на руках два паспорта. Это профессиональный британский агент влияния и просто так подобные заявления делать не будет. Перевел стрелочки».
«Energy Today» пишет, что подрыв газопроводов вызвал переполох в Норвегии:
«А ведь в Норвегии действительно паника. Боятся, что что-то неопознанное теперь прилетит по ним. Министр нефти и энергетики отменил визит в Польшу. Equinor взаимодействует с военными, но конкретику не разглашает. Депутаты требуют от правительства немедленно сообщить стортингу о расследовании взрывов на Балтике и предпринимаемых мерах для обеспечения безопасности нефтегазовых установок и трубопроводов в Европу. Похоже, настоящая энергетическая война еще даже на начиналась, но первый звоночек прозвенел».
«Мышь в овощном» комментирует новость о том, что расследование ЧП передали Службе безопасности Швеции:
«Передача дела о диверсии на "Северных потоках" шведской Службе госбезопасности выглядит как некий дополнительный экзамен на право входа в НАТО, который коллективный Брюссель предлагает сдать Стокгольму. В ответ на это, скажем, пообещав замолвить словечко за шведов перед нашим партнером Эрдоганом так, чтобы тот не слишком лютовал насчет высылки в Турцию нашедших прибежище в Швеции турецких оппозиционеров. Отношение Швеции к нашей стране лучше описывать терминами психиатрии, а не политологии. Это государство, некогда на равных боровшееся с Россией за доминирование на Балтике и вообще в Северной Европе, но в результате оказавшееся в нынешнем более чем скромном геополитическом положении и не имеющее шансов на излечение своих фантомных болей иначе, чем с помощью внешних сил. Сейчас у них появляется дополнительная возможность реализовать свои застарелые комплексы, и есть все основания полагать, что в Стокгольме изо всех сил постараются провести свое "расследование" так, как от них этого ждут».
Италия и её выборы
На парламентских выборах в Италии победила правоцентристская коалиция в составе партий «Братья Италии», «Лига» и «Вперед, Италия». Больше всего голосов набрали «Братья Италии», благодаря чему, вероятно, лидер этой партии Джорджа Мелони станет первой в Италии женщиной-премьером.
«АДЕКВАТ Z» отмечает, что у Брюсселя проблемы:
«Итальянцы перед лицом минут без десяти экономической катастрофы с большим отрывом приводят к власти правых. Тех самых правых, на случай победы которых европейское начальство открытым текстом обещало даже не "не потерплю", а сразу "разорю". Новое правительство не станет нам друзьями, завышенных ожиданий здесь быть не должно. Нам, и тем более самим итальянцам, гораздо важнее, чтобы оно сумело стать другом собственной стране, найдя в себе волю и смелость соскочить с самоубийственной общеевропейской повесточки. Если получится это, весьма многое – и не только для Италии, но и для европ в целом – отсюда будет следовать автоматом. И именно поэтому активность ЕС по загону в стойло потенциально опаснейшей фронды сейчас будет просто бешеной. А сопротивление этому загону станет не только первым, но и едва ли не главным испытанием нового правительства».
Политолог Малек Дудаков пишет, что исходу итальянских выборов очень радуются в Венгрии:
«Венгрия очень надеется на создание союза с Италией, где к власти нынче приходят правые. Вместе у них будет гораздо больше веса – и возможностей блокировать решения Брюсселя. Будущий итальянский премьер Джорджа Мелони – как и Орбан, тесно связана с консерваторами США. Они будут делать ставку на победу республиканцев в 2024 году – Трампа или Рона ДиСантиса. К этому моменту во многих странах Европы могут прийти к власти правые. И они попытаются включиться в альянс стран под эгидой США, который еще в 2020 замыслил Трамп. Он будет очевидно направлен против Брюсселя – и на фоне всех кризисов может окончательно доломать европейские институты».
«Мюсли вслух» считают, что от антироссийской политики Италия не откажется:
«Говоря об итогах парламентских выборов в Италии, заметим, что не ожидаем каких-либо существенных позитивных перемен в общеевропейской политике в отношении Москвы и антироссийских санкций после победы итальянских правоцентристов. Более актуально это событие для самого Евросоюза. Европейским политикам не привыкать менять свою позицию, придя к власти на волне популистских лозунгов, которые так заходят очумевшим от прогрессивной повестки и внутренних проблем избирателям. С этой точки зрения, интересно, насколько серьезный вызов готовы бросить победители итальянских выборов ЛГБТ-ценностям и приоритету прав мигрантов, высеченных в камне на общеевропейском здании. И как на это будут готовы отреагировать в Брюсселе. Учитывая размеры Италии и ее экономические трудности, евробюрократам не позавидуешь: в лице нового итальянского правительства они получают проблемный "венгерский кейс", увеличенный на несколько порядков».
Политолог Александр Бовдунов полагает, что у Москвы появятся новые возможности:
«От поддержки Украины, в том числе военной, конечно, не откажутся. Мелони – за усиление трансатлантических связей и позиционирование Италии как опоры НАТО в Средиземноморье. Однако партнеры Мелони по коалиции будут тянуть в сторону переговоров с Москвой. Также испортятся отношения с Брюсселем. При всем атлантизме Мелони настроена скорее на работу с республиканцами, а не с демократами Байдена в США. То есть Италия займет место где-то между Великобританией и Польшей с одной стороны и Венгрией с другой: между ультраатлантизмом и русофобией и настроем на диалог с Россией. Общим знаменателем будет евроскептицизм. Проблем у ЕС прибавится. России же вряд ли будет хуже, чем при правительстве Драги. Скорее появятся новые возможности».
Депутат Госдумы Владимир Гутенев надеется на «парад суверенитетов» в Евросоюзе:
«Приход Джорджи Мелони к власти на Апеннинах может сыграть ключевую роль в формировании блока национальных европейских правительств во главе с Италией и Венгрией, открыто выражающих свое несогласие с политикой ЕС по ключевым вопросам (включая и антироссийские санкции). {Поддержка европейцами политиков, ориентированных прежде всего на национальные интересы своей страны, а не на пресловутое трансатлантическое единство Запада, определяемое Вашингтоном и Брюсселем, наглядно говорит о начинающемся "параде суверенитетов" в Европе}».
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