Телеграм: Файлы Эпштейна, конец ДСНВ, нападения в школах

1

В конце прошлой недели Минюст США опубликовал более трех миллионов страниц файлов из уголовного дела финансиста Джеффри Эпштейна, которого судили за сексуальную эксплуатацию детей. Часть рассекреченных файлов подтверждают связь Эпштейна с рядом крупных политиков, артистов и прочих публичных персон.

«Книга Носовича» не считает новости про архивы Эпштейна явлением реальной политики:

«Потому что после этих новостей ничего не происходит. Когда идут новости о том, что на российские города летят украинские дроны, эти новости имеют последствия в реальности. Останавливают работу аэропортов, глушат мобильный интернет, находят в лесу обломки и пр. Спустя некоторое время последствия наступают и для Украины. Здесь же никто не подается в бега, никого не сажают, нет волны странных самоубийств фигурантов. Ничего не происходит. Последствий не наступает. Просто хайпожорские СМИ в среднем раз в полгода начинают полоскать тему, из которой обыватель приходит к выводу, что вся глобальная элита – это банда педофилов, в которой обряд посвящения – изнасилование малолетки. И эта глобальная элита настолько в себе уверена, что дает обывателю утверждаться в этом мнении ради капитализации СМИ (тиражей, охватов, просмотров), которые эту тему полощут. Ведь глобальные СМИ глобальной элите и принадлежат».

Публицист Никита Подгорнов рассматривает публикацию файлов как очередную попытку демократов повлиять на рейтинги президента США Дональда Трампа:

«Они (демократы) с этим Эпштейном весьма удобно устроились. Всех больше связей с островом как раз у "друзей демократов", но забивают торчащий гвоздь – то есть Трампа. А Клинтон, Гейтс или какой-нибудь Джей Зи (раз уж сегодня Грэмми) – это мимо. На фоне Президента США – мелкое. Вот Трамп вел переписку – это важно. А то, что Клинтон на острове – это мелочи. Дадим очередной совет Дональду Трампу – купить еще пару СМИ и международных премий. Пока демократы побеждают повестку Трампа 60 на 40. Слишком много у них медийности. Трампу бы не помешало сделать это 50 на 50 и подровняться к ноябрю. По самому Трампу и Эпштейну я уже давно высказывался. Если бы было что-то, уже бы сломали карьеру Дональду. Держать на второй срок и вдруг явить общественности, когда Трамп в прайме – никто бы не стал. Трамп не сильно испачкался в "деле Эпштейна". Это факт. Но обозначенный выше медийный ресурс не в его пользу, и поэтому полоскать будут максимально».

«Безграничный аналитик» комментирует фантазии западных СМИ о том, что все это подстроила Россия:

«Итак, по мнению британских журналистов, жили-были прекрасные граждане принц Эндрю, Боно, Билл Клинтон и многие другие, чьи имена содержатся в файлах Эпштейна. Никто из этих людей, разумеется, не собирался становиться педофилом. Однако коварный Путин устроил им с помощью продажного банкира "медовую ловушку", в результате чего разнообразные принцы и даже бывшие президенты США оказались вовлечены в крупнейший педофильский скандал современности. Дело в том, что несовершеннолетние на острове Эпштейна довольно нередко оказывались русскими или украинками. Вину на это в таблоиде, конечно же, тоже поспешили возложить на Путина. Дескать, это и не девочки были, а тайные, глубоко законспирированные агенты КГБ. Плевать, что КГБ к тому моменту давно уже не существовал, для британцев он вечно жив, как Ленин. Ничего удивительного в этом, конечно, нет. Любые свои мерзости на Западе старательно перекладывают на русских. Даже если их там и близко не было. Просто это очень удобно, существованием России можно оправдать все, что только заблагорассудится. Это и есть настоящая классика поведения совокупного Запада».

«Мышь в овощном» не удивлена версией о русском следе:

«Данная теория лежала на поверхности, и даже странно, что ее решили бросить аудитории только сейчас. Как видится с нашего дивана, задача тут не столько в очередном заходе на компрометацию России, сколько в отведении глаз аудитории от реальных кураторов массовика-затейника (в том, что такие кураторы были, у нас сомнений нет). Не потому, что дело Эпштейна слишком грязное – истинные джентльмены, как известно, грязи не гнушаются, если так надо. А от того, что оно еще не завершено, и полученные в ходе работы по нему результаты реализованы еще не в полной мере».

Писатель Марина Юденич обращает внимание на эпизоды, связанные с политикой:

«Вот, например, в марте 2014 Эпштейн пишет Ариане де Ротшильд: "Переворот на Украине должен предоставить много возможностей, много…" Это про что? Ариана – напомню – Ротшильд только по мужу, так-то – серьезный банкир и мать четырех девочек. Не про свежее женское мясо с Украины пишет ей Эпштейн, конечно нет. Вопросы, вопросы… Какой сериал может получиться, какой сериал».

