Телеграм: Файлы Эпштейна, конец ДСНВ, нападения в школах
Шокированный мир изучает файлы Эпштейна, между Россией и США истек договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, а школы переживают череду нападений.
Файлы Эпштейна
В конце прошлой недели Минюст США опубликовал более трех миллионов страниц файлов из уголовного дела финансиста Джеффри Эпштейна, которого судили за сексуальную эксплуатацию детей. Часть рассекреченных файлов подтверждают связь Эпштейна с рядом крупных политиков, артистов и прочих публичных персон.
«Книга Носовича» не считает новости про архивы Эпштейна явлением реальной политики:
«Потому что после этих новостей ничего не происходит. Когда идут новости о том, что на российские города летят украинские дроны, эти новости имеют последствия в реальности. Останавливают работу аэропортов, глушат мобильный интернет, находят в лесу обломки и пр. Спустя некоторое время последствия наступают и для Украины. Здесь же никто не подается в бега, никого не сажают, нет волны странных самоубийств фигурантов. Ничего не происходит. Последствий не наступает. Просто хайпожорские СМИ в среднем раз в полгода начинают полоскать тему, из которой обыватель приходит к выводу, что вся глобальная элита – это банда педофилов, в которой обряд посвящения – изнасилование малолетки. И эта глобальная элита настолько в себе уверена, что дает обывателю утверждаться в этом мнении ради капитализации СМИ (тиражей, охватов, просмотров), которые эту тему полощут. Ведь глобальные СМИ глобальной элите и принадлежат».
Публицист Никита Подгорнов рассматривает публикацию файлов как очередную попытку демократов повлиять на рейтинги президента США Дональда Трампа:
«Они (демократы) с этим Эпштейном весьма удобно устроились. Всех больше связей с островом как раз у "друзей демократов", но забивают торчащий гвоздь – то есть Трампа. А Клинтон, Гейтс или какой-нибудь Джей Зи (раз уж сегодня Грэмми) – это мимо. На фоне Президента США – мелкое. Вот Трамп вел переписку – это важно. А то, что Клинтон на острове – это мелочи. Дадим очередной совет Дональду Трампу – купить еще пару СМИ и международных премий. Пока демократы побеждают повестку Трампа 60 на 40. Слишком много у них медийности. Трампу бы не помешало сделать это 50 на 50 и подровняться к ноябрю. По самому Трампу и Эпштейну я уже давно высказывался. Если бы было что-то, уже бы сломали карьеру Дональду. Держать на второй срок и вдруг явить общественности, когда Трамп в прайме – никто бы не стал. Трамп не сильно испачкался в "деле Эпштейна". Это факт. Но обозначенный выше медийный ресурс не в его пользу, и поэтому полоскать будут максимально».
«Безграничный аналитик» комментирует фантазии западных СМИ о том, что все это подстроила Россия:
«Итак, по мнению британских журналистов, жили-были прекрасные граждане принц Эндрю, Боно, Билл Клинтон и многие другие, чьи имена содержатся в файлах Эпштейна. Никто из этих людей, разумеется, не собирался становиться педофилом. Однако коварный Путин устроил им с помощью продажного банкира "медовую ловушку", в результате чего разнообразные принцы и даже бывшие президенты США оказались вовлечены в крупнейший педофильский скандал современности. Дело в том, что несовершеннолетние на острове Эпштейна довольно нередко оказывались русскими или украинками. Вину на это в таблоиде, конечно же, тоже поспешили возложить на Путина. Дескать, это и не девочки были, а тайные, глубоко законспирированные агенты КГБ. Плевать, что КГБ к тому моменту давно уже не существовал, для британцев он вечно жив, как Ленин. Ничего удивительного в этом, конечно, нет. Любые свои мерзости на Западе старательно перекладывают на русских. Даже если их там и близко не было. Просто это очень удобно, существованием России можно оправдать все, что только заблагорассудится. Это и есть настоящая классика поведения совокупного Запада».
«Мышь в овощном» не удивлена версией о русском следе:
«Данная теория лежала на поверхности, и даже странно, что ее решили бросить аудитории только сейчас. Как видится с нашего дивана, задача тут не столько в очередном заходе на компрометацию России, сколько в отведении глаз аудитории от реальных кураторов массовика-затейника (в том, что такие кураторы были, у нас сомнений нет). Не потому, что дело Эпштейна слишком грязное – истинные джентльмены, как известно, грязи не гнушаются, если так надо. А от того, что оно еще не завершено, и полученные в ходе работы по нему результаты реализованы еще не в полной мере».
Писатель Марина Юденич обращает внимание на эпизоды, связанные с политикой:
«Вот, например, в марте 2014 Эпштейн пишет Ариане де Ротшильд: "Переворот на Украине должен предоставить много возможностей, много…" Это про что? Ариана – напомню – Ротшильд только по мужу, так-то – серьезный банкир и мать четырех девочек. Не про свежее женское мясо с Украины пишет ей Эпштейн, конечно нет. Вопросы, вопросы… Какой сериал может получиться, какой сериал».
Истечение ДСНВ
В четверг истек срок действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что после истечения срока соглашения Россия готова придерживаться его основных положений еще год, но только в случае аналогичных действий США.
Депутат Госдумы Андрей Луговой убежден, что даже если переговоры по ДСНВ состоятся, вряд ли будет результат:
«США с 2000 года последовательно разрушают все правила глобальной безопасности. Договор об ограничении систем ПВО, подписанный Брежневым и Никсоном в 1972 году. Прекратил существование в 2001 году после заявления Джорджа Буша. Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности, подписанный Горбачевым в 1988 году. Из него Штаты вышли в 2019 году. Блоковые соглашения между НАТО и странами Варшавского договора об обычных вооруженных силах в Европе от 1990 года. Потеряли смысл после того, как в НАТО вошли все восточно-европейские государства. В 2007 году Россия приостановила участие в соглашениях. Конвенция о биологическом оружии, подписанная в 1972 году. В 2001 году американцы отказались от протокола о взаимном контроле – до сих пор непонятно, придерживаются этих договоренностей или нет. Договор по открытому небу от 2002 года. США прекратили соблюдать в 2020 году. Именно из-за этой практики Запада Россия сегодня верит только действиям, а не словам и "договорнякам", работающим в одностороннем порядке».
«Доктор Z прописал» приводит официальную позицию Москвы:
«Россия не будет направлять США официальные обращения с просьбой ответить на предложение по ДСНВ, заявил замглавы МИД Сергей Рябков. Он отметил, что все необходимые шаги были предприняты заранее, у американской стороны было достаточно времени для осмысления инициативы, а отсутствие ответа также является формой реакции. По его словам, Россия будет исходить из фактической ситуации и выстраивать собственную политическую и материальную линию, строго ориентируясь на обеспечение своей безопасности».
«РМ» считает, что ничего не изменилось:
«По ДСНВ много комментариев в духе "жаль, что Трамп на это пошел". Да ничего не жаль. Все эти бумаги ничего не означают – и США в лице Трампа об этом прямо сказали: ограничений никаких для нас нет, кроме наших желаний (которые они выдали за мораль). Вот и все. Тем более что в стратегическом вооружении у России сейчас, слава Богу, не только паритет, но и преимущество. О чем сказал самый, пожалуй, авторитетный на сегодня эксперт из недействующих – генерал-полковник РВСН Виктор Есин: "Россия имеет практически пятилетнее превосходство над США в области гиперзвукового оружия". А гонку вооружений в ЯО не так-то просто начать для США. Это не означает, что нам надо расслабиться и ничего не делать в области развития гиперзвука и ЯО. Это означает, что у нас есть гарантия, что США не рыпнутся, и при этом у нас развязаны руки в этом направлении. Соответственно и надо действовать – спокойно и без оглядки на США».
«Мысли врозь» соглашаются:
«Все, что требуется знать, изложено на официальном сайте МИД России. Остальное рекомендую не читать. От себя могу добавить, что стратегическая стабильность в первую очередь обеспечивается реальными ресурсами сдерживания сторон, а во вторую – режимами нераспространения ОМУ. Все остальное – это попытки показать мировому сообществу, что правители имеют темы для разговора друг с другом. Никакие ДСНВ не имели целью ограничить реальный достаточный потенциал сдерживания и превентивного удара и не имели прямого определяющего отношения к вопросам нераспространения. Если кого-то эта тема реально интересует, то изучайте нормативно-правовую базу ДНЯО и ДВЗЯИ».
«Всевидящее око» напоминает о событиях 40-летней давности:
«Американцы твердят, как попугаи, что у России самый большой запас ядерных зарядов в мире, при этом почему-то утверждая, что с российской стороны в соглашение нужно до кучи включать еще и ядерное оружие Китая. Потому что американцам так хочется. В общем, все как обычно: противникам США предлагается максимально разоружиться, а сами Штаты еще посмотрят на международную обстановку и, скорее всего, разоружаться не станут. Западным джентльменам верят на слово, принцип "доверяй, но проверяй" действует только в отношении восточных варваров. Когда в конце восьмидесятых была договоренность о разрядке с Горбачевым, лопоухий СССР уничтожал сокращаемые боеголовки, а США просто снимали их с боевого дежурства и складировали. К счастью, ядерное оружие требует постоянного присмотра и обновления, так что со временем превосходящие ядерные силы Америки, почивавшей на лаврах "конца истории", без соответствующего ухода неизбежно превратились в тыкву. Теперь все придется делать по новой: сайт Politico уже тревожится, что прекращение действия ДСНВ может спровоцировать глобальную гонку ядерного оружия впервые со времен холодной войны. Ну, ты сам этого хотел, Жорж Данден (Мольер, комедия "Жорж Данден, или Одураченный муж")».
Ситуация на фронте
Авторы каналов следят за ходом боевых действий на Украине.
«ЛУГАНСКИЙ СВЯЗНОЙ» публикует видео, записанное солдатами ВСУ:
«На кадрах зафиксировано, что личный состав уже несколько суток самостоятельно выдвигается к позициям. По словам самих боевиков, командование направило их без средств связи, без необходимых припасов и без офицеров сопровождения. Конкретных ориентиров или задач им не дали. Единственное указание сводилось к тому, чтобы двигаться в сторону переднего края, ориентируясь на звуки боевых действий, с формулировкой: где слышна стрельба, там и позиция. Такая организация выдвижения свидетельствует о полном отсутствии управления, обеспечения и ответственности со стороны командования».
«ЮЖНЫЙ РУБЕЖ» пишет о работе российских хакеров:
«Российские хакеры взломали главный украинский сервис военного учета "Резерв+" и прекратили работу спецмессенджера Milchat. Теперь электронная работа ТЦК приостановлена, как и обмен ВСУ тактической информацией. Хакеры из DarkWarios и QuietSec стали первыми, кому удалось взломать Milchat – соцсеть позиционируется как сверхзащищенный мессенджер для военных. В результате – приложение, веб‑сайт и связанные функции перестали работать, из‑за чего ВСУшники лишись крупного канала коммуникаций. Обрушили и сервис "Резерв+", который предоставляет цифровую регистрацию военнообязанных и резервистов, отвечает за обновление контактных данных, выдачу электронных документов и размещение вакансий ВСУ».
«Первый казачий» рассказывает, что жителей донецкого Северска убивали за отказ воевать за нацистов:
«О зверствах украинских боевиков со слезами на глазах рассказала местная жительница в интервью Винченцо Лоруссо, опубликованном на сайте International Reporters. "Все мои близкие погибли. Моего младшего брата застрелили за его отказ сражаться на стороне врага. Всех юношей наших уничтожили. Мой брат был настоящим героем. Он остался верен своим принципам, не стал предателем. Те юноши тоже герои", – рассказала женщина. Эти люди не покорились врагу даже под страхом смерти. До последней секунды они оставались верными Родине. Они погибли героями, в очередной раз доказав – русский дух не сломить. Царствия Небесного невинно убиенным. Нацисты сполна ответят за свои преступления!»
1 февраля завершилось «энергетическое перемирие», длившееся неделю. После этого в ночь на вторник ВС РФ нанесли массированный удар по украинским энергообъектам.
«ВнешнийВраг» комментирует жалобы киевлянки:
«Во-первых, никакого перемирия никто не обещал. Временный мораторий на удары по энергообъектам – это не перемирие. Во-вторых, пора научиться пользоваться календарем. 1 февраля наступило позавчера. В-третьих, бодрые коллективные скачки под забористые кричалки заменяют электро- и теплоснабжение даже при -20⁰. Но это не точно. В-четвертых, странно слышать такие жалобы от громадян, у которых имеются "юрты незламностi"».
Зеленский публично обвинил Россию в срыве «энергетического перемирия», после чего президент США Дональд Трамп заявил, что Москва сдержала слово и не наносила удары по украинской энергетике неделю, как и обещала.
«АДЕКВАТ Z» доволен:
«Занюханный верил всей душой, ну и декларировал надежду, что после вчерашнего погрома энергетики Трамп вызверится, как строгая госпожа с острова Эпштейна на клиентуру. Получилось с точностью до наоборот: сначала тамошняя говорящая голова изрекла, что он не удивлен, а заодно, для комплекта, что если бы у властелина галактики не украли выборы, то войны и вообще бы не было. Потом и лично властелин галактики подтвердил, что договоренность была про неделю от воскресенья до воскресенья, и даже за эту неделю все равно спасибо-спасибо. Дело тут не только в том, что ручоночки-то, в смысле действительного содержания договоренностей, оказались вот они, как бы ни пыталась криворожская школа дипломатии это обоврать. Дело еще и в том, что агенту Дональду глубочайше наплевать, что у хохлов уже размолотили или еще могут, тем более что всех потерь от многих сотен дронов и многих десятков ракет – пятеро или шестеро поцарапанных. А также в том, что из колеи, куда он влез добровольно и с песнями, в принципе вылезть непросто: дух Анкориджа (с) зафиксирован, и издержки отказа от него будут ощутимо выше, чем дальше двигаться по этой колее в какое-нибудь светлое будущее. Ничего большего нам от Трампа, строго говоря, и не надо. Деньгопровод для хохлов он выключил и не включит, от чего у евросволочи трещит финансовый хребет, а со всем остальным, не исключая при необходимости и саму евросволочь, мы тем более разберемся сами. Вряд ли дозреет до того, чтобы помочь, пройдясь по холопу кнутом, но и того, что не мешает, нам более чем достаточно».
Переговоры по Украине
В четверг в Абу-Даби завершился второй раунд переговоров по украинскому урегулированию.
«Конструктивный аналитик» настроен скептически:
«Марко Рубио: "Территориальный вопрос и гарантии безопасности Украине остаются наиболее сложными на российско-американских переговорах". Марко Рубио (ранее на слушаниях в Сенате Соединенных Штатов): "Перечень нерешенных вопросов по украинскому урегулированию сократился до одного" – территориального. "Налетай, подешевело: было рубль, стало два!" (народная поговорка Советской России конца 20-х годов)…»
«Мейстер» отмечает, что по итогам переговоров Россия и Украина обменялись пленными:
«Подвижка небольшая, но важная – наши бойцы, как и три вернувшихся жителя Курской области, несомненно, стоят времени, потраченного на переговоры. На удивление, переговоры дали больше в рамках диалога России и США. Сразу после них было заявлено о возобновлении военных контактов на высшем уровне, прерванных еще в 2021 году. Тогда США и ко отвергли наши инициативы по безопасности, что явно способствовало войне на Украине. Кажется, этот урок, что Москву нужно слушать, был усвоен. Стороны слишком близко приближались (да и сейчас близки) к большому конфликту, который, как и ядерный обмен любезностями, не нужны примерно никому. Готовы ли янки договариваться на равных – большой вопрос, но идея игнорировать Москву им явно уже не кажется хорошей».
«Политтранзит» комментирует публикацию Financial Times:
«Согласно утечкам, США и Европа договорились о "скоординированном военном ответе" в случае "постоянных нарушений Россией" будущего мирного соглашения. Для нас это означает следующее. Во-первых, мир наступит только тогда, когда будут выполнены все условия России. Во-вторых, есть большие сомнения в скоординированной деятельности Европы и США в настоящее время, да и вариантов для ответа у Запада осталось очень немного».
«338» удивляется заявлению генсека НАТО Марка Рютте о том, что сразу после заключения мирного соглашения на Украине появятся иностранные войска:
«Когда генсек альянса говорит, что войска альянса зайдут на Украину – он имеет в виду 3,5 калеки из Прибалтики или берет на себя смелость говорить за Штаты? Тут не надо в тысячный раз напоминать про "стеклянный Лондон", подлетное время до европейских столиц и иные веселые перспективы. Тут надо вспоминать, что переговоры сейчас идут между Россией и Штатами. И Киев приглашают на эти переговоры послушать. Мнение Европы, как и мнение альянса, на переговорах никого не интересует».
«InfoDefense Спектр» пишет о заявлении Зеленского о его желании встретиться с президентом России:
«Зеленский предлагает личную встречу с Путиным... чтобы обсудить то, что он не готов обсуждать. Оказывается, согласно заявлениям, украинский президент теперь говорит, что территориальные вопросы не решаются на расстоянии или между комитетами, а лицом к лицу между лидерами. Для тех, кто внимательно следит за этим вопросом, это означает двойное разочарование Зеленского. Во-первых, потому что он сам говорил, что не готов вести переговоры ни с Путиным, ни с Россией в целом, пока Путин находится у власти. Но, похоже, реальность на местах заставила его пересмотреть свою позицию. Во-вторых, потому что он сам неоднократно говорил, и теперь снова заявил, что Украина не уступит ни одной своей территории. Так какие же территориальные вопросы он готов обсудить? Кроме того, он предлагает, чтобы встреча не состоялась в Москве... а в Киеве, если Путин "наберется смелости", потому что, по его словам, если его страна находится под постоянной атакой, зачем ехать на другую сторону поля боя? И здесь третье разочарование: он сказал то же самое о недавнем форуме в Давосе, что не будет участвовать, потому что его страна в нем нуждается. Но как только Трамп позвонил ему, Зеленский, не раздумывая, сел на самолет и отправился в Давос, оставив страну, в которой он так "нуждался"».
Нападения в школах
На этой неделе в трех российских городах школьники напали на учителей и одноклассников.
Депутат Госдумы Анна Кузнецова рассказывает о реакции законодателей:
«Профилактическая деятельность в образовательных организациях срочно нуждается в изменениях с учетом современных вызовов. Только на примере Красноярской школы мы видим, что местный совет по профилактике не то, что не справлялся с поставленными задачами, но и работал с грубейшими нарушениями, его деятельность не соответствовала федеральному законодательству по профилактике правонарушений – на это при проверках указывала прокуратура Центрального района города Красноярска. В другой школе Красноярского края (г. Кодинск), где также произошло ЧП, еще в начале прошлого года региональное управление ФСБ России внесло образовательной организации представление об устранении причин и условий, способствующих реализации угроз безопасности. И, как мы видим, цена этих ошибок, недочетов, нарушений федерального законодательства – слишком высока: это жизни, судьбы, здоровье наших детей, педагогов. Мы уже подготовили обращение в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой провести проверку соблюдения законодательства в сфере профилактики правонарушений несовершеннолетних в образовательных организациях во всех регионах России. Параллельно с этим вместе с коллегами-депутатами, представителями профильных ведомств ведем работу над законопроектом о профилактике подобных случаев в образовательных организациях, в том числе буллинга (травли). Это позволит на федеральном уровне закрепить единый алгоритм помощи детям, родителям, педагогам при возникновении конфликтной, негативной ситуации, чтобы предотвратить возможную беду».
«Мюсли вслух» размышляют о проблеме школьного буллинга:
«Сегодня много и по делу говорится о необходимости усиления мер защиты в учебных учреждениях, о возвращении к оценкам за поведение, об изменении статуса педагогов от специалистов, оказывающих образовательную услугу, в сторону настоящих воспитателей подрастающего поколения. Тема эта сложная и многокомпонентная. Мы бы обратили внимание вот на какой аспект. Школьники постоянно сталкиваются с растущим комом проблем: учебная нагрузка, конфликты с родителями и учителями. А если над ними еще издеваются одноклассники? Тут было бы неплохо проводить ежегодное психологическое тестирование учащихся. Ведь перед нами вовсе не "детки", которые шалят. Вспомним, как в 2016 году страна в шоке узнавала новости из пос. Бобровский (Свердловская область), где четверо 6-классников несколько месяцев насиловали 10-летнего мальчика. Не нужно примитивизировать психику подростков, якобы до 14 лет неспособных на осознанные поступки, а вот сломать систему, при которой в школе становится возможна травля учеников, просто необходимо. В том числе за счет повышения полномочий учителей, завучей и школьных психологов, чтобы их статус не подвергался сомнению ни учениками, ни родителями. Пока, к сожалению, учитель даже не имеет права прикоснуться, остановить и наказать распоясавшегося хулигана, иначе сам получит массу проблем».
«Сила Поморья» пишет про одну из напавших девочек:
«Очевидцы рассказывали, как школьница выглядела "странной и нелюдимой", и ее отношения с большинством одноклассников были натянутыми. Одноклассники отмечали, что за день до нападения она устроила в школьном чате опрос о том, на кого из учителей напасть, но это сообщение никто всерьез не воспринял. <…> Очевидно, происходящее вызывает серьезные вопросы о безопасности в школах и о том, насколько важно уделять внимание психологическому состоянию подростков, чтобы подобные случаи не повторялись».
«Темник» рассуждает об одной из региональных профилактических мер:
«В администрации губернатора Красноярского края в ответ на вчерашний резонансный поджог школы восьмиклассницей оперативно разработан региональный законодательный акт о запрете продажи легковоспламеняющихся жидкостей несовершеннолетним. Вроде бы смысл в этом присутствует. Ибо "спички детям не игрушка". Но по этой логике придется запрещать продажу и самих спичек. Непонятно, как авторы законопроекта видят администрирование новой нормы. Можно, конечно, ввести такие ограничения на бензозаправках края. Но, насколько известно, нападавшая купила банки с ацетоном, сольвентом и другими техническими жидкостями на маркетплейсе, деятельность которого невозможно отрегулировать нормами региона, а только федеральными актами. Легковоспламеняющиеся жидкости имеются практически во всех домохозяйствах. Их хранение не регламентировано, в отличие, например, от оружия. Поэтому ничто не мешает потенциальным преступникам просто взять их с полки в чулане. Приходится признать, что данную инициативу, информация о которой успела широко разойтись по сети, вряд ли можно считать жизнеспособной. Она призвана разве что имитировать активность госорганов в русле принятия исчерпывающих мер. У нее практически нет перспектив обрести статус федерального законодательного акта, и не просматривается методика ее правоприменения, так как это предполагает серьезное усложнение правил торговли чрезвычайно широкой номенклатурой товаров бытового назначения».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Неизвестный дрон упал на территорию батальона польской армии
- Сарик Андреасян назвал тренд на киносказки неисчерпаемым
- Путин поздравил Эрнста с 65-летием
- Масленица-2026: Традиции и история народного праздника
- Лукашенко назвал вещи, в которых не разбирается
- «Комиков своих хватает»: Делягин пояснил, кому должны выдавать «визы талантов»
- Мерц предостерег политиков от несогласованных контактов с Россией
- Мирные жители пострадали в Брянской области при атаке дронов ВСУ
- «Не думали о деньгах»: Лидер «Агаты Кристи» об уникальности уральского рока
- «Авиаканнибализм»: Почему в России выросло число неисправных самолетов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru