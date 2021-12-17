Телеграм: Европарламент дважды ошибся с Навальным
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Госдума и её QR-коды
В начале недели стало известно, что законопроект о необходимости QR-кодов для пользования самолетами и поездами депутаты Госдумы сняли с рассмотрения по инициативе «Единой России». Законопроект об использовании QR-кодов для посещения общественных мест Госдума в четверг приняла в первом чтении. Он носит временный характер и предполагает срок действия до 1 июня 2022 года.
Депутат Госдумы Петр Толстой пишет, что законопроект будет серьезно доработан с учетом мнения граждан:
«Мы подготовили и приняли вместе с законопроектом постановление, в котором прописано, что должно сделать правительство ко второму чтению. Изменения важные: и ПЦР-тесты, которые почему-то хотели упразднить, и запрет требовать какие-либо коды и сертификаты в МФЦ, храмах и других социально значимых учреждениях, порядок получения сертификатов теми, кто переболел, имеет антитела, но не вызывал врача. Ко второму чтению будут внесены дополнительные изменения, потому что мы слышим и учитываем обеспокоенность большинства граждан. Подчеркну, что этот закон – рамочный и временный, то есть лишь дает право руководителям регионов вводить проверку сертификатов в случае резкого скачка заболеваемости».
«Минправды» призывает к точности формулировок:
«Некоторые российские СМИ не совсем корректно освещают принятый сегодня Госдумой в первом чтении законопроект "О внесении изменений в федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"". В заголовках СМИ значится, что "Госдума приняла в первом чтении проект о доступе в общественные места по ковид-сертификату". В реальности же законопроект, о котором идет речь, не предполагает никакого введения обязательной процедуры предъявления QR-кода при посещении общественных мест. Законопроект, в свою очередь, лишь наделяет глав регионов правом ввести такие ограничения».
«Всевидящее око» констатирует, что антиваксерам логика чужда:
«Уже многие написали о том, что закон о QR-кодах, принятый сегодня в первом чтении, не устанавливает их обязательности, а всего лишь наделяет регионы полномочиями их вводить. Что, разумеется, не мешает антиваксерскому возмущению. Все равно их ограничивают, тиранят и не пущают. Вот что интересно: когда вводили первые карантинные меры, они говорили о том, что для этого нет законодательных оснований. И, мол, решайте все юридически корректно, прописывайте новые законодательные нормы. Ну, вот их сейчас прописывают, причем довольно мягкие. А они опять недовольны. Потому что довольны не будут в принципе».
Сенатор Алексей Пушков комментирует вопрос главы Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ):
«Механическо-бюрократический подход к вакцинации поставлен под вопрос Валерием Фадеевым из СПЧ: вопрос логичный – зачем делать прививки тем, у кого после болезни или предыдущей вакцинации высок уровень антител?»
Впрочем, еще в понедельник вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что сертификаты с QR-кодами смогут получить переболевшие неофициально и привитые зарубежными вакцинами, если у них есть антитела.
«АДЕКВАТ» подчеркивает, что законопроект – рамочный, а правоприменение будет зависеть от поведения штаммов вируса:
«Принятый в первом чтении законопроект о QR-кодах в порядке подготовки ко второму разослан в регионы еще на месяц. Дело здесь, думаю, не только в сборе обратной связи по деталям и нюансам регулирования, хотя она, конечно, необходима. Дело еще и в том, что за этот месяц многое станет яснее с перспективами эпидпроцессов на тот самый период с 1 февраля по 1 июня, на который предполагается вводить ограничения. В зависимости от того, что поймем к середине января и про сам омикрон, и про его отношения с дельтой, и про наиболее вероятный сценарий на следующие месяцы, можно будет ждать доворотов в любом направлении. От предельного смягчения ограничений в весьма маловероятном случае, если зараза даст для этого основания, до, напротив, установления единообразных жестких мер на федеральном уровне, если получится наоборот. Обстановка может меняться быстро, глубокие прогнозы могут оказаться очень неточными, и поэтому пауза для наблюдения уместна».
Шахтеры и их хозяева
В Кемерове по делу об аварии на шахте «Листвяжная», в результате которой погиб 51 человек, был арестован собственник шахты, долларовый миллионер Михаил Федяев – президент холдинга «Сибирский деловой союз» (СДС) и глава совета директоров компании «СДС-Уголь». В 2020 году журнал Forbes поместил Федяева на 177 строчку в рейтинге богатейших бизнесменов России. По тому же делу арестованы топ-менеджеры «СДС-Угля» и главный инженер «Листвяжной». Все они не признают свою вину в нарушении правил безопасности и гибели людей.
«Старая площадь» напоминает, что в начале декабря Владимир Путин на совещании спрашивал у Федяева о мерах контроля за безопасностью шахтеров:
«После жесткого разговора с президентом это было вполне ожидаемо, тем более практически все специалисты и очевидцы сразу в качестве приоритетной причины аварии высказывали волю руководства Листвяжной, которое сознательно и, очевидно, по указке сверху игнорировало безопасность работ в шахте ради увеличения прибыли. Интересно теперь посмотреть, что будет с сыном Михаила Федяева – депутатом Госдумы Павлом Федяевым, который хоть и неформально, но тоже принимал участие в руководстве активами ГК "СДС". Буквально пару недель назад Рашкина лишили неприкосновенности и отправили под домашний арест за незаконную охоту и одного лося, а тут 52 погибших, и Федяев дальше будет щеголять в дорогих костюмах по думским коридорам?»
«Стивен Б» полагает, что владельцы крупного бизнеса должны сделать выводы:
«Можно купить местный Ростехнадзор и не заниматься собственными шахтами, но откупиться от федеральных властей после такого провала не получится. Огромный штраф – лучшее, что ждет в этой ситуации Федяева, но недалеко маячит и уголовная ответственность. Это дело станет сигналом для всего бизнеса, что сбрасывать ответственность на надзорные органы и подчиненных, а также откупиться миллионными компенсациями уже не получится».
«Темник» отмечает, что близость к власти Федяеву не помогла:
«Высказывавшимся ранее предположениям, что последствиями трагедии на шахте "Листвяжная" станет наказание очередных "стрелочников", похоже, не суждено сбыться. Более того, круг обвиняемых на данный момент расширился до максимальных пределов, включив в себя топ-менеджеров и конечного бенефициара. <…> Таким образом, несчастный случай на "Листвяжной" может стать самым суровым и показательным прецедентом в отношении наказания собственников и ответственных должностных лиц за гибель людей на объекте. Стоит также отметить, что Михаилу Федяеву избежать ареста не помогла близость к власти – его сын Павел третий созыв подряд заседает в Госдуме во фракции ЕР».
«Кремлёвский пересмешник» советует КПРФ учиться у «Единой России»:
«Вот это оперативность! "Единая Россия" приостановила членство в партии бизнесмена Михаила Федяева, который сегодня задержан по делу о ЧП на кузбасской шахте "Листвяжная". <…> Если суд признает Федяева виновным, и бизнесмен будет привлечен к уголовной ответственности, его исключат из ЕР. КПРФ следует поучиться у единороссов. Коммунисту Рашкину уже давно предъявлено официальное обвинение по уголовной статье о незаконной охоте, а он все еще активный член КПРФ и формально – лидер московских коммунистов. Моральный кодекс строителя коммунизма – это точно не для КПРФ. С моралью у них как-то не очень».
Политолог Дмитрий Фетисов интересуется, как поведет себя окружение Федяева:
«В истории с задержанием Михаила Федяева интересно, как поведут себя его сын Павел (депутат ГД) и глава Кузбасса Цивилев. Будут ли биться за задержанного, используя свои достаточно мощные ресурсы, или предпочтут уйти в тень? Но обвинительный приговор Федяеву-старшему (а без серьезной доказательной базы фигур такого уровня не задерживают) серьезно ударит и по ним обоим. При этом Система напоминает региональным олигархам, что каким бы важным спонсором ты ни был для политической системы, наличие очень серьезных проступков не спасет тебя от внимания силовиков».
Серпухов и его гимназисты
В понедельник 18-летний Владислав Струженков, выпускник гимназии при монастыре в подмосковном Серпухове, пришел к зданию, в котором учился, и подорвал самодельное взрывное устройство. Пострадали 13 человек, Струженков оказался в реанимации с травматической ампутацией ноги.
«РосСкандал» удивляется:
«По одной из версий, Владислав возненавидел педагогов и монахинь, которые его травили. Вот такой странный мотив для божьей обители...»
Депутат Мосгордумы, журналист Андрей Медведев пишет о подрывной работе с молодежью, ведущейся из-за рубежа:
«ФСБ задержала в 37 российских регионах 106 сторонников украинской неонацистской группировки "МКУ", двое из них подозреваются в подготовке нападений на образовательные учреждения. И сегодня же подросток устроил взрыв в женском монастыре в Серпухове. Точнее в православной гимназии при нем. Это то, что Евгений Месснер называл словом "мятежвойна". Украина ведет против России войну, не вступая в прямые боестолкновения. Причем война ведется на нашей территории. Колл-центры с территории Украины обирают российских стариков. Неонацисты с территории Украины координируют действия российских подростков-колумбайнеров. <…> Понятно, что это все не сами украинцы. Уровень не тот. Тут виден почерк старшего наставника, который подсказал, как и что делать. Тут английские товарищи, ну и американские, поработали. И что мы с этим всем намерены делать?»
«Рыбарь» объясняет, почему в последнее время таких событий становится все больше:
«Причина достаточно простая: чем чаще это будет происходить, чем больше об этом будут говорить СМИ, чем сильнее будет подогреваться интерес неуравновешенных подростков к теме и чем активнее будут вести себя заказчики нестабильности – тем больше вероятность подобных неотерактов. А если добавить сюда общую психологическую нестабильность общества из-за пандемии, то задача упрощается в разы. На Украине считают, что Россия пойдет войной? Значит, в превентивных мерах надо отдать команду "вперед!" и активизировать обработку подростков. Все равно VK удаляет подобный контент только по запросу и, в принципе, закрывает глаза на подстрекательства к ненависти».
«Дьявол ходит в Дикси» считает, что нападение на гимназию 13-го числа и в день Андрея Первозванного может говорить о причастности сатанистов:
«Тот факт, что нападение произошло во время важнейшего церковного праздника, а также в определенный календарный день (все же помнят про "любовь" сатанистов к цифре 13?), также указывает на тех, без чьего участия здесь никак не обошлось. При этом представителям сатанинской секты совсем не обязательно делать это самостоятельно. Желающих им "помочь" достаточно. Среди них существует определенная социальная группа граждан, считающих себя обиженными и на Бога, и на всех окружающих, возлагая на них ответственность за неудачи в собственной жизни. Общественность обычно упускает эту группу из вида, однако ее члены асоциальны и достаточно агрессивно настроены. Подтолкнуть их к совершению того, что мы наблюдали сегодня в монастыре в Серпухове, со стороны сектантов большого труда не требует. С высокой вероятностью перед нами именно такой случай».
«Отец Тук» надеется на проверку школы:
«Конечно, скорее всего тут имеет место быть психическая нестабильность конкретного человека, но, как мне кажется, нужно удостовериться в том, что в гимназии царит дружественная по отношению к учащимся атмосфера, для детей это крайне важно».
Европарламент и его АлеСКей
В среду в Страсбурге дочь Алексея Навального Дарья получила присужденную ему Европарламентом премию в области прав человека. Сертификат о присуждении премии имени Андрея Сахарова «За свободу мысли» содержал две ошибки: Алексей стал Алескеем, а в слове «коррупция» была пропущена одна «р».
Юрист Илья Ремесло считает, что Европарламент продемонстрировал свое истинное отношение к Навальному:
«Короче, мы все видели такие объявления о продаже артефактов: "Настоящий грамота европа прав человека боролься нэвэльный". Куплено на алиэкспресс, 3 доллара со скидкой. Это какой-то дикий позор. И показатель реального отношения в Европарламенте к "борцу за свободу". Еще сильнее унизить "Алескея" было бы сложно».
«Мюсли вслух» удивляются непрофессионализму европарламентариев:
«2 орфографические ошибки ("Алескею" и "корупции") в тексте из 28 слов, включая союзы и предлоги. Вот так и убеждаются в том, что русский – очень трудный язык. Разумеется, поручить русскому такую ответственную работу, как изготовление диплома премии имени Сахарова, Европарламент никак не мог».
«Парламент с кнопкой» полагает, что это закат карьеры Навального:
«Все это выглядит как-то по-человечески грустно, будто наблюдаешь за судьбой поп-звезды, уже отпевшей свой хит и потерявшей интерес не только публики, но и собственных продюсеров и менеджеров. Сколько песен уже ни пой, все приелось, звучит на один лад и летит мимо чартов. Но для оправдания надуманной легитимности подобные отписки все равно приходится делать».
«Железный Феликс» задается вопросом о том, почему на вручение премии поехала дочь Навального, а не его супруга:
«Некоторые коллеги полагают, что появление Даши Навальной в Европарламенте, где она получила сахаровскую премию, присужденную европейскими политиканами ее томящемуся в тюрьме отцу Алескею Анатольичу, вовсе неслучайно и будет новой долгоиграющей пластинкой. Мол, из нее будут лепить нового оппозиционного лидера, а Волков и прочие ФБКшники-любители состричь с лохов донаты будут отодвинуты в сторонку и вскоре забыты. Насчет Леньки и Ко мы не сомневаемся, что так оно и будет. Сейчас Западу от них пользы – как с козла молока. По поводу Даши – ну не пойдет молодежь за девочкой, которая благодаря родительским стараниям получает образование в Стэнфорде и живет преимущественно в Штатах. <…> А вот что на самом деле интересно – почему на вручение премии приехала Даша Навальная, а не ее мать и "подруга жизни" фюрера Юля? Где "рашн мисс Тихановская"? После возвращения в Россию именно из Навальной-старшей пытались лепить образ той, что продолжит дело своего супруга и подхватит упавшее знамя "прекрасной России будущего" – участие в протестных акциях, цирк в суде, пляски у стен ИК-2. Но все это было фарсовым спектаклем. Видимо, Юле действительно больше нравится проводить время в компании усатого Чичваркина, чем быть верной "женой декабриста"».
«338» интересуется судьбой денежной части премии:
«АлеСКей, коРупция... что взять с европейцев, дающих денюжку НКО на постсоветском пространстве на борьбу с русским языком и кириллицей в целом? Вот они первыми в себе русский язык и победили. А этим холопам, которых поматросили и бросили (а сами холопы этого не поняли, потому Волков и Ярмыш и поперлись засвидетельствовать момент эпохи). <…> Можно было бы задаться вопросом, как теперь будут делить положенные 50 тыщ евро – или кто-то думает, что Волков и Ко просто так отдадут Даше всю сумму? – но считать чужие деньги не будем. Кстати, есть ли у лауреата и членов его семьи льготы типа скидки на проезд в какой-нибудь чешской электричке или на троллейбусе в Вильнюсе?»
Совбез и его климат
В понедельник Россия наложила вето на проект резолюции Совбеза ООН, подготовленный Ирландией и Нигером. Документ призывал политические и миротворческие миссии учитывать в своей деятельности негативное воздействие климатических изменений на конфликты. Постпред РФ в ООН Василий Небензя назвал проект резолюции неприемлемым, поскольку он позволил бы западным странам под предлогом экологических проблем вмешиваться в дела других государств. Против документа также проголосовала Индия, Китай воздержался.
«Мышь в овощном» считает идею привязки климатической повестки к вопросам международной безопасности «по-своему гениальной»:
«Грубое, прямолинейное проталкивание этой концепции, конечно, не делает чести профессионализму наших "партнеров". Но, полагаем, они сделают из случившегося соответствующие выводы, и дальше тема будет продвигаться не так борзо, но столь же целеустремленно. Идея слишком заманчива для того, чтобы просто так взять – и отказаться от нее. По сути, ей можно оправдать любые вмешательства от имени международного сообщества в любые внутренние вопросы любой страны мира. Забрать у независимого государства добывающую индустрию, перерабатывающую промышленность, сельское хозяйство, энергетику, да вообще все, что угодно. При этом формально объясняя свои действия общими интересами, заботой о состоянии окружающей среды нашего общего Голубого шарика. Вы все еще кипятите белье, тем самым способствуя увеличению углеродного следа? Тогда наша ударная авианосная группа идет к вам сражаться за экологию!»
«Сергей "Zergulio" Колясников» полагает, что теперь стала очевидной стратегия западных экологических движений в России:
«Понятно, почему они выступают против любого проекта, связанного с мусорной реформой в РФ, будь то строительство КПО (комплекса по переработке отходов) или W2E завода по термической переработке в энергию, несмотря на очевидную абсурдность таких протестов и сотни примеров успешной работы точно таких же предприятий в США и ЕС. Российские свалки, занимающие 4 млн гектаров, должны стать поводом для обвинений России в угрозе международной (!) безопасности. То есть мы не просто диктатура, попирающая права человека где-то в Крыму или на Камчатке, а полноценная угроза миру. Здесь же и освоение Россией Арктики, или мы оттуда уходим, уступая место "уважаемым людям", либо мы опять же угроза. <…> Раз США двигают такую повестку, пытаясь превратить экологию в средство политического и военного давления на страны, необходимо в корне пересмотреть деятельность организаций типа Greenpeace и Bellona в России, признав их иностранными агентами как минимум».
«Мадам Секретарь» называет проект резолюции актом экологического терроризма:
«У России единственной нашлись стальные подшипники заблокировать этот вопиющий акт экотерроризма. Да, на словах это красивые декларации, а на деле прелюдия к установлению на земле тотальной экологической диктатуры корпораций и левых сил, которые будут регламентировать, какие машины покупать, какая температура должна быть дома зимой и летом, чем питаться, во что одеваться и т.д. И то, что в Москве наконец-то осознали, куда ведет эта дорога, не может не радовать».
«Мейстер» подчеркивает важность климатической повестки для России:
«Оценивая происходящее, надо иметь в виду две вещи: первое – вопросы экологии и климата для России весьма важны, это обусловлено нашими экстремальными природными условиями и доказывается повышенным вниманием к теме, включая ужесточение ответственности за ущерб, нанесенный окружающей среде, и серьезные изменения правил игры в этой сфере в последние годы. Второе – экологическая и климатическая повестка не может ограничивать развитие страны – она должна определять направления этого развития. По факту сейчас "климатические ограничения" становятся удобным рычагом воздействия на потенциальных конкурентов со стороны тех же США, при этом в данном случае резолюция вносилась даже не самими штатами, а их партнерами из второго-третьего ряда. И совершенно естественно, что против проголосовала еще и Индия, которой тоже не нужен еще один потолок для роста своей экономики. В целом же главные споры на этом направлении еще впереди. И по газу. И по атомной энергии. И по "экологическим" пошлинам и штрафам».
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