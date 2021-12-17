Телеграм: Европарламент дважды ошибся с Навальным

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В начале недели стало известно, что законопроект о необходимости QR-кодов для пользования самолетами и поездами депутаты Госдумы сняли с рассмотрения по инициативе «Единой России». Законопроект об использовании QR-кодов для посещения общественных мест Госдума в четверг приняла в первом чтении. Он носит временный характер и предполагает срок действия до 1 июня 2022 года.

Депутат Госдумы Петр Толстой пишет, что законопроект будет серьезно доработан с учетом мнения граждан:

«Мы подготовили и приняли вместе с законопроектом постановление, в котором прописано, что должно сделать правительство ко второму чтению. Изменения важные: и ПЦР-тесты, которые почему-то хотели упразднить, и запрет требовать какие-либо коды и сертификаты в МФЦ, храмах и других социально значимых учреждениях, порядок получения сертификатов теми, кто переболел, имеет антитела, но не вызывал врача. Ко второму чтению будут внесены дополнительные изменения, потому что мы слышим и учитываем обеспокоенность большинства граждан. Подчеркну, что этот закон – рамочный и временный, то есть лишь дает право руководителям регионов вводить проверку сертификатов в случае резкого скачка заболеваемости».

«Минправды» призывает к точности формулировок:

«Некоторые российские СМИ не совсем корректно освещают принятый сегодня Госдумой в первом чтении законопроект "О внесении изменений в федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"". В заголовках СМИ значится, что "Госдума приняла в первом чтении проект о доступе в общественные места по ковид-сертификату". В реальности же законопроект, о котором идет речь, не предполагает никакого введения обязательной процедуры предъявления QR-кода при посещении общественных мест. Законопроект, в свою очередь, лишь наделяет глав регионов правом ввести такие ограничения».

«Всевидящее око» констатирует, что антиваксерам логика чужда:

«Уже многие написали о том, что закон о QR-кодах, принятый сегодня в первом чтении, не устанавливает их обязательности, а всего лишь наделяет регионы полномочиями их вводить. Что, разумеется, не мешает антиваксерскому возмущению. Все равно их ограничивают, тиранят и не пущают. Вот что интересно: когда вводили первые карантинные меры, они говорили о том, что для этого нет законодательных оснований. И, мол, решайте все юридически корректно, прописывайте новые законодательные нормы. Ну, вот их сейчас прописывают, причем довольно мягкие. А они опять недовольны. Потому что довольны не будут в принципе».

Сенатор Алексей Пушков комментирует вопрос главы Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ):

«Механическо-бюрократический подход к вакцинации поставлен под вопрос Валерием Фадеевым из СПЧ: вопрос логичный – зачем делать прививки тем, у кого после болезни или предыдущей вакцинации высок уровень антител?»

Впрочем, еще в понедельник вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что сертификаты с QR-кодами смогут получить переболевшие неофициально и привитые зарубежными вакцинами, если у них есть антитела.

«АДЕКВАТ» подчеркивает, что законопроект – рамочный, а правоприменение будет зависеть от поведения штаммов вируса:

«Принятый в первом чтении законопроект о QR-кодах в порядке подготовки ко второму разослан в регионы еще на месяц. Дело здесь, думаю, не только в сборе обратной связи по деталям и нюансам регулирования, хотя она, конечно, необходима. Дело еще и в том, что за этот месяц многое станет яснее с перспективами эпидпроцессов на тот самый период с 1 февраля по 1 июня, на который предполагается вводить ограничения. В зависимости от того, что поймем к середине января и про сам омикрон, и про его отношения с дельтой, и про наиболее вероятный сценарий на следующие месяцы, можно будет ждать доворотов в любом направлении. От предельного смягчения ограничений в весьма маловероятном случае, если зараза даст для этого основания, до, напротив, установления единообразных жестких мер на федеральном уровне, если получится наоборот. Обстановка может меняться быстро, глубокие прогнозы могут оказаться очень неточными, и поэтому пауза для наблюдения уместна».