Телеграм: ЕСПЧ нарывается, КПРФ огрызается
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Путин и его фракции
В среду президент России Владимир Путин провел совещание с руководителями фракций Госдумы. Во встрече приняли участие глава фракции ЛДПР Владимир Жириновский, лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов, руководитель фракции «Справедливой России» Сергей Миронов, глава фракции «Единой России» Сергей Неверов, а также спикер Госдумы Вячеслав Володин и первый замруководителя Администрации президента Сергей Кириенко.
«Кремлевский шептун» отмечает, что по главным вопросам руководители фракций пришли к консенсусу:
«Парламентская оппозиция полностью подтвердили свою лояльность задачам, поставленным правительством. Даже лидер "самой оппозиционной партии России" – КПРФ Геннадий Зюганов, который совсем недавно заявлял про протесты на 23 февраля, а его однопартийцы участвовали в митингах "берлинского пациента". <…> Подтвердилась коалиция парламентских партий против несистемной оппозиции во главе с Навальными».
«Holmogor-live» комментирует слова президента о русском народе:
«Выступление Владимира Путина на встрече с главами фракций Государственной Думы прежде всего кладет конец спекуляциям относительно интерпретации нормы Конституции о русских как о государствообразующем народе России. Путин четко подчеркнул, что глава государства, как и конституционный суд, понимает под государствообразующим народом именно русских как народ, как этническую общность, а не что-то еще. Очень хорошо, что это проговорено и закреплено. Государствообразующую роль русских Путин понимает в том, чтобы объединять все народы России. И предостерегает против "пещерного национализма", состоящего в некоем лозунге "Россия ТОЛЬКО для русских"».
«Темник» обращает внимание на прозвучавший на встрече тезис о зарубежном вмешательстве:
«Нельзя не отметить один из наиболее ярких моментов на встрече Президента с лидерами фракций. Глава государства заявил о необходимости защиты выборов от внешнего вмешательства. Упоминание данной темы наполняет ее особой значимостью. Фактор вмешательства, если кто сомневался, переведен в разряд реальных рисков. Что повышает политический вес акторов, реализующих вектор "суверенизации выборов" (можно вспомнить свежие законопроекты об иностранных агентах, о запрете на финансирование митингов из-за рубежа и прочее). Кроме того, обозначенная линия защиты выборов от внешнего вмешательства является эффективным фактором консолидации парламентских партий».
«Вечерний пророк» пишет о призыве президента к межфракционному миру:
«Со стороны Президента было высказано тонкое предостережение к руководителям партий о необходимости вести конструктивный диалог, а "не просто ругаться друг с другом". Это особенно относится с Зюганову с Жириновским, устроившим перепалку по поводу Навального и Рашкина. Сюда же можно отнести недовольство Путина постоянным нытьем и жалобами от Зюганова, Жириновского и Миронова, которые заменили собой активную работу с избирателями. На этом фоне единороссы выглядят посолиднее».
«АДЕКВАТ» полагает, что призыв президента вести себя корректно адресован лидеру КПРФ:
«Когда Путин на встрече с главами фракций напомнил, что избирательную кампанию уместно строить не на ругани, а на чем-нибудь посодержательнее, долго гадать об адресате этой реплики не приходится. В лице т-ща Зюганова как участника этой встречи толстый намек направлен в сторону таких деятелей КПРФ, как Рашкин или Бондаренко. Несмотря на формальную принадлежность к системной партии, представленной в законодательной власти на всех уровнях, давно и прочно заработавших репутацию мелких уличных безобразников. Неотличимых практически ничем от публики, которая не претендует на системность и вообще ни на что, кроме платной отработки команд иностранных хозяев».
Видимо, после встречи с президентом Геннадий Зюганов сделал соответствующие выводы и пригрозил выгнать из партии Рашкина, о чем рассказал "Радиоточке НСН":
«Если Рашкин будет выступать за Навального, то его из партии выгонят! Навальный – это зажигательный снаряд, который заслали сюда три разведки, и который раскачивает обстановку внутри. Не надо из него делать героя, он предатель. Если этого кто-то не понимает в московском горкоме, мы их поправим быстро», - пообещал лидер КПРФ.
Европа и ее призывы
Европейский суд по правам человека призвал Россию освободить Алексея Навального, сославшись на 39-е правило своего регламента.
Адвокат Дмитрий Аграновский объясняет, что это за правило, и что означает призыв ЕСПЧ с юридической точки зрения:
«О правиле 39 Регламента ЕСПЧ без эмоций. Оно применяется, в широком смысле слова, когда есть опасность необратимых последствий, прежде всего угроза жизни или здоровью или опасность экстрадиции опять же, где гражданину будет угрожать опасность. Это не требование, как пишут некомпетентные люди, а, скорее, просьба ЕСПЧ к государству – участнику Конвенции. Конвенция исходит из принципа обоснованности этой просьбы, и поэтому ЕСПЧ применял ее крайне редко, а государства из уважения к Суду ее выполняли. Если же она принимается под недобросовестным политическим давлением, как в случае с Навальным, то заставить государство ее выполнить нет никакой возможности. Таким образом, в результате провокационных действий Навального и использующих его политиков мы имеем: 1. Подрыв авторитета ЕСПЧ, потому что Россия физически не может выполнить заведомо необоснованную просьбу об обеспечительных мерах. 2. Обострение отношений России и ЕСПЧ, поскольку Европейский Суд, очевидно же, заставили принять это решение, и все судьи понимают его суть и природу. 3. Опасность для тысяч и тысяч простых заявителей из России, что их жалобы, решения по которым они ждут годами, теперь не будут рассмотрены. Хотя, по большому счету, я уверен, что власти России проявят мудрость и сдержанность и никаких санкций для ЕСПЧ со стороны России не последует. Будем ждать новый провокаций со стороны Навального и стоящих за ним сил, уверен, они не заставят себя ждать».
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий транслирует официальную позицию России в связи с заявлением ЕСПЧ:
«Требования ЕСПЧ о немедленном освобождении Навального – вне правового поля. Европейский суд по правам человека, к сожалению, активно используется как инструмент давления и политизации, а в данном случае – вторжения в компетенцию судебной системы РФ. Само по себе это решение беспрецедентно по своей ангажированности. Все это еще и еще раз подтверждает правильность принятия поправок в Конституцию РФ о приоритете Основного закона России над вердиктами международных организаций. Таким образом, мы защитили российское правовое пространство от подобных попыток вмешательства извне и навязывания решений, противоречащих законодательству РФ».
«Мюсли вслух» отмечают, что решение ЕСПЧ не имеет практического значения:
«Оно [решение] принято как обеспечительная мера по иску против решения Химкинского городского суда Московской области о задержании Навального, но это задержание уже закончилось. Сейчас оппозиционер находится под стражей на основании решения Симоновского суда Москвы о замене условного наказания по делу "Ив Роше" реальным сроком лишения свободы, так что обеспечительная мера ЕСПЧ – это ни о чем. Защита Навального наверняка обжалует в ЕСПЧ и приговор Симоновского суда, но пока что до этого далеко: он еще не вступил в законную силу, 20 февраля состоится слушание по апелляционной жалобе в выездном заседании Московского городского суда».
«Будни Депутата» считают, что зарубежная поддержка только вредит российской оппозиции:
«Акцентируя своими действиями устойчивую связь с оппозиционными деятелями в России, Европа дискредитирует их самих, умышленно преуменьшая шансы в политической борьбе. А значит, Запад не заинтересован в сильной оппозиции в России – легитимность и прочность позиций Президента безусловны. Но для ослабления России на международной арене необходимо перманентное нагнетание давления в надежде, что на решение внутренних проблем будет потрачено значительное количество ресурсов. Оппозиционеры прекрасно подходят в качестве инструментария для этой задачи. Мотивировать их легко – пафосные обещания плюс коммерческий интерес».
«338» полагает, что заведомо невыполнимое решение ЕСПЧ навредит самой этой структуре:
«ЕСПЧ может требовать что угодно и в каком угодно тоне. Но предпринимаемая попытка, интерпретируемая не иначе как вмешательство во внутренние дела суверенного государства, выйдет евроструктуре боком, потому как с ней попросту будут сокращены до минимума контакты. А для ЕСПЧ это как минимум потеря немалой части бюджета – в ПАСЕ об этом помнят. Не секрет, что ЕСПЧ давно превратился в корпоративную структуру, в которой представлены интересы НКО, бизнеса, государств и других субъектов. И по сути независимой наднациональной правозащиты и судебной инстанции не стало тогда, когда ЕСПЧ начал известным ему образом трактовать Конвенцию о защите прав человека и основных свобод (прогрессивно или консервативно), формируя – но не призывая к ним – современные демократические нормы».
Навальный и его форматы
В воскресенье в России состоялась очередная акция в поддержку арестованного по обвинению в экономическом преступлении Алексея Навального. Соратник блогера Леонид Волков призвал сторонников выйти вечером на улицы и посветить в небо фонариками. На призыв откликнулись немногие.
«Медиакиллер» считает, что провал акции – следствие ее неудачного формата:
«Дело ведь в том, что так люди реагируют не на задержание Навального, а на саму суть идиотской акции от Леонида Волкова. Одно дело, когда ты выходишь на массовый протест, а совсем другое, когда тебе предлагают выйти во двор и посветить не фонариком, а лицом, показывая, какой ты идиот, что на морозе стоишь с фонарем и в безмолвной тишине светишь в небо. Искренне верим, что подобный позор в организации уличных акций надолго запомнится всем».
«Fantastic Plastic Machine» объясняет, почему акция не привлекла интереса:
«Честно докладываю: не видел НИ ОДНОГО человека с фонариком в моем районе (Чистые Пруды). Ни единого. Хотя, казалось бы, тут протестной молодежи должно быть достаточно. И тут вопрос даже не в том, что Навальный мужак или Волков лох. А в том, что акция сугубо вторична, а потому скучна. Скучна настолько, что даже включить фонарик на телефоне ради нее лень».
Журналист Никита Могутин отмечает, что даже картинки красивой не получилось:
«Если честно, смотрю я на фото с акции "Любовь сильнее страха", и что-то как-то больше клоунады, нелепости, чем красоты и эффекта. Посмотрим, что там Москва и Питер, но пока грустно, больше напоминает новогодние гулянки с семьей и бенгальскими».
Журналистка Леся Рябцева пишет, что за неимением эффектных фото с акции ее организаторы воспользовались картинками четырехгодичной давности:
«Я поняла прикол: Волков сплагиатил акцию с фонариками, чтобы потом все новости о подобных прошедших акциях выдавать за свои. Завалил фейками. Например, сейчас Штабы Навального активно шерят фото якобы из Краснодара. Только вот это не фото с сегодняшней акции, а фото 2017 года, с Универсиады Казанского федерального университета, ивент назывался "Бегущие огни". Достаточно поискать похожие картинки через поисковик».
«Всевидящее око» рассуждает о пользе, которую принесла акция:
«Акция с фонариками очень хороша тем, что наконец-то показывает реальность без прикрас. А то глядя на собравшихся в кучу людей на митингах, многие испытывают иллюзии. А тут все очевидно: ночь, тишина, никого, посреди двора стоит одинокий долбозавр с телефоном. Вот примерно таковы у нас активность оппозиции и поддержка оппозиции. Нужно еще понимать, что это меньшинство дворов – в котором хотя бы один фонарщик или семья фонарщиков нашлись. Надеемся, хотя бы некоторые из участников осознали свою реальную концентрацию среди населения страны».
Росгвардия и ее протесты
В одной из школ Нижневартовска (Ханты-Мансийский автономный округ) силовики провели урок профориентации, сыграв с подростками в ОМОН и протестующих.
«Пломбир» теряется в догадках:
«В Нижневартовске росгвардейцы пришли в школу при полном параде, чтобы дети забросали их мячами. Демонстрация силы или скрытый призыв выходить на митинги – решат уже начальники начальников».
И начальники решили. МВД провело проверку случившегося, по итогам которой глава МВД России Владимир Колокольцев наложил дисциплинарное взыскание на начальника УМВД по ХМАО Дамира Сатретдинова. Еще двух высокопоставленных сотрудников регионального УМВД предупредили о неполном служебном соответствии.
«РосСкандал» напоминает, что это не первый такой случай:
«В Ебурге юнармейцам показали, как разгонять недовольных. В Челябинске первоклашек одели в костюмы ОМОНа и раздали дубинки. А в Татарстане на учениях при "разгоне митингов" "нападавшими" были ученики 9-х классов. Просто у Сатретдинова оказалась самая лучшая пресс-служба. И новость в тему: в школах страны могут появиться спецы по обсуждению политических тем с учениками. Это не про дубинки – это уже про подумать... Проект стартовал в десяти регионах».
«Учительская» тоже вспоминает, как в декабре позапрошлого года работники МВД попросили девятиклассников из Татарстана изобразить нападение на ОМОН:
«Естественно, по поводу игры возбудились все либеральные СМИ и полузащитники разного рода прав. Шум стоит в сети, как обычно, ушезакладывающий. Смешит иное – 22 декабря 2019 года это уже было. И ничего, поразмялись ребята, повеселились. Может, потом и на митинги не пошли, зная, почем фунт лиха быть примятым щитом... Практическое занятие всегда лучше теории!»
«Анонимный канал Дмитрия Колезева» считает, что оценивать результаты урока можно по-разному:
«Многих так взбудоражило это видео, на котором в школе Нижневартовска полицейские детям показывают, как они разгоняют митинги. Как это можно, мол, демонстрировать полицейское насилие в учебном заведении... Но я смотрю на эти кадры и вижу другое: детей научили, как кидаться в ОМОН тяжелыми предметами. И, судя по кадрам, детям очень понравилось».
Вакцина и ее хроники
Вакцинация от коронавируса приносит громкие информационные поводы как в России, так и за рубежом.
«Свидетели и Егоры» рассказывают про начало испытаний очередной российской вакцины:
«Я закалываюсь "Спутником V" второй раз через несколько дней. В Москве привилось 600 тысяч человек. Всего. Остальные что делают, по углам сидят и ждут, что пронесет? Уже изобрели и испытывают лайт-версию вакцины – сегодня Москва начинает международные клинические исследования вакцины "Спутник Лайт". <…> Также на базе детской городской клинической больницы им. З. А. Башляевой будут проведены три фазы клинического исследования вакцины "Спутник V" для детей в возрасте от 14 до 18 лет. Скоро в Москве изобретут, кажется, зоо-лайт-версию и начнут прививать летучих мышей, вот тут-то и заживем».
«Мейстер» рассказывает, что общего у Магаданской области и Японии:
«Две новости с разницей в день. Отечественная вчерашняя: в одной из больниц Колымы сломался холодильник, где хранилась вакцина. В итоге пришлось списать 240 доз дефицитного препарата. Губернатор Носов устроил разнос ответственным лицам и потребовал, чтобы медики регулярно проверяли температуру вручную: если бы поломка была вовремя замечена, то препарат можно было бы спасти. Зарубежная сегодняшняя: В Японии придется списать до 20% закупленной страной вакцины Pfizer. Вакцина поставляется во флаконах на 6 доз, 5 из них можно выкачать обычными шприцами, а для шестой нужен специальный. Внезапно выяснилось, что специальных шприцов в таком количестве нет, а нужно их ни много, ни мало, а 12 миллионов. Сейчас власти пытаются наладить поставки/производство, но уже очевидно, что часть препарата придется списать. Премьер Ёсихидэ Суга еще не призвал никого из ответственных чиновников сделать харакари, хотя, возможно, следовало. Проблему обнаружили в тот момент, когда вакцинация уже началась, почитать спецификацию к флакону заранее и прикинуть, хватит ли шприцов – никому в голову в японском Минздраве, видимо, не пришло. Все-таки раздолбайство явление интернациональное».
«Каталонский карантин» отмечает, что свою лепту в срыв вакцинации вносят и производители вакцин:
«"Модерна" сорвала план отгрузок вакцины в Испанию на этой неделе, но обещает восполнить недопоставленное в марте. Компания ссылается на проблемы с производственным циклом и обещает, однако, выполнить общее свое обещание – отгрузить 1 040 000 доз своего препарата до 31 марта».
«Голод, холод и покой» пишет, что ООН озаботилась проблемой неравного доступа к вакцинам:
«Десять стран мира израсходовали 75% мировых запасов вакцин. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что вакцины от COVID-19 распространяются в мире неравномерно и несправедливо. Решение этой проблемы он видит так: 20 крупнейших экономик мира должны создать целевую группу по финансированию и осуществлению вакцинации во всем мире при поддержке ООН».
«Доктор прописал» рассуждает о том, как в США отнеслись к решению американских дипломатов привиться российским «Спутником V»:
«"В России некоторые сотрудники госдепа обратились к Москве за дозами "Спутник V" российского производства после того, как Вашингтон не смог пообещать доставку доз вакцины американского производства в ближайшем будущем", – сообщает издание The Washington Post. Которое, как мы помним, весьма искусно в обнаружении "российской угрозы" по любому поводу. В данном случае, впрочем, не совсем понятно, считает ли издание обращение "сотрудников госдепа" (то есть дипломатов из посольства) за российской вакциной опасным для демократии и американского образа жизни. Но вот в самом деле, если таковое обращение было, это что, действительно серьезная проблема? Ну обратились, что в этом необычного, удивительного, предосудительного и так далее?»
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