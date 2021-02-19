Телеграм: ЕСПЧ нарывается, КПРФ огрызается

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В среду президент России Владимир Путин провел совещание с руководителями фракций Госдумы. Во встрече приняли участие глава фракции ЛДПР Владимир Жириновский, лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов, руководитель фракции «Справедливой России» Сергей Миронов, глава фракции «Единой России» Сергей Неверов, а также спикер Госдумы Вячеслав Володин и первый замруководителя Администрации президента Сергей Кириенко.

«Кремлевский шептун» отмечает, что по главным вопросам руководители фракций пришли к консенсусу:

«Парламентская оппозиция полностью подтвердили свою лояльность задачам, поставленным правительством. Даже лидер "самой оппозиционной партии России" – КПРФ Геннадий Зюганов, который совсем недавно заявлял про протесты на 23 февраля, а его однопартийцы участвовали в митингах "берлинского пациента". <…> Подтвердилась коалиция парламентских партий против несистемной оппозиции во главе с Навальными».

«Holmogor-live» комментирует слова президента о русском народе:

«Выступление Владимира Путина на встрече с главами фракций Государственной Думы прежде всего кладет конец спекуляциям относительно интерпретации нормы Конституции о русских как о государствообразующем народе России. Путин четко подчеркнул, что глава государства, как и конституционный суд, понимает под государствообразующим народом именно русских как народ, как этническую общность, а не что-то еще. Очень хорошо, что это проговорено и закреплено. Государствообразующую роль русских Путин понимает в том, чтобы объединять все народы России. И предостерегает против "пещерного национализма", состоящего в некоем лозунге "Россия ТОЛЬКО для русских"».

«Темник» обращает внимание на прозвучавший на встрече тезис о зарубежном вмешательстве:

«Нельзя не отметить один из наиболее ярких моментов на встрече Президента с лидерами фракций. Глава государства заявил о необходимости защиты выборов от внешнего вмешательства. Упоминание данной темы наполняет ее особой значимостью. Фактор вмешательства, если кто сомневался, переведен в разряд реальных рисков. Что повышает политический вес акторов, реализующих вектор "суверенизации выборов" (можно вспомнить свежие законопроекты об иностранных агентах, о запрете на финансирование митингов из-за рубежа и прочее). Кроме того, обозначенная линия защиты выборов от внешнего вмешательства является эффективным фактором консолидации парламентских партий».

«Вечерний пророк» пишет о призыве президента к межфракционному миру:

«Со стороны Президента было высказано тонкое предостережение к руководителям партий о необходимости вести конструктивный диалог, а "не просто ругаться друг с другом". Это особенно относится с Зюганову с Жириновским, устроившим перепалку по поводу Навального и Рашкина. Сюда же можно отнести недовольство Путина постоянным нытьем и жалобами от Зюганова, Жириновского и Миронова, которые заменили собой активную работу с избирателями. На этом фоне единороссы выглядят посолиднее».

«АДЕКВАТ» полагает, что призыв президента вести себя корректно адресован лидеру КПРФ:

«Когда Путин на встрече с главами фракций напомнил, что избирательную кампанию уместно строить не на ругани, а на чем-нибудь посодержательнее, долго гадать об адресате этой реплики не приходится. В лице т-ща Зюганова как участника этой встречи толстый намек направлен в сторону таких деятелей КПРФ, как Рашкин или Бондаренко. Несмотря на формальную принадлежность к системной партии, представленной в законодательной власти на всех уровнях, давно и прочно заработавших репутацию мелких уличных безобразников. Неотличимых практически ничем от публики, которая не претендует на системность и вообще ни на что, кроме платной отработки команд иностранных хозяев».

Видимо, после встречи с президентом Геннадий Зюганов сделал соответствующие выводы и пригрозил выгнать из партии Рашкина, о чем рассказал "Радиоточке НСН":

«Если Рашкин будет выступать за Навального, то его из партии выгонят! Навальный – это зажигательный снаряд, который заслали сюда три разведки, и который раскачивает обстановку внутри. Не надо из него делать героя, он предатель. Если этого кто-то не понимает в московском горкоме, мы их поправим быстро», - пообещал лидер КПРФ.