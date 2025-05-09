Телеграм: День Победы, война индусов, папа Лев

3

Военные действия начались между Индией и Пакистаном после теракта в Пахалгаме на спорной территории Джамму и Кашмир, в результате которого погибли 26 человек. В ночь на 7 мая Индия начала военную операцию «Синдур».

«Пост-Америка️» напоминает, что Индия с начала спецоперации на Украине постоянно призывала Россию к миру:

«С начала СВО позиция Индии по конфликту на Украине, в целом, благоприятствовала российским интересам, но вращалась вокруг постоянных призывов (к России) о необходимости скорейшего заключения мира. Немало важных голосов в Индии – преимущественно в среде прозападных политиков, экспертов и журналистов – были настроены в отношении Москвы критически. Впрочем, на то они и прозападные. Официальная же позиция была богата на красивые формулировки, призванные показать мудрость национальной дипломатии. <…> Заслуга западной пропаганды в том, что на протяжении 3+ лет ей удавалось убедить многих, что СВО – это российская "война по выбору", а не "война по необходимости", как это было в действительности. И многие, в т.ч. "новые великие державы" наивно полагали, что такой выбор всегда у всех есть. Они-то уж точно так не будут себя вести. Но когда они сталкивались, сталкиваются и будут сталкиваться с острой необходимостью защиты собственных интересов безопасности (и существования), они не замечали, как начинали делать обратное тому, к чему призывали в мирное время. И это тоже один из древних законов межгосударственных отношений».

«Темник» наблюдает за позицией Китая:

«На фоне обострения между Индией и Пакистаном Пекин предсказуемо выступил с призывом к "сдержанности" и "дать миру шанс". Однако за миролюбивой риторикой КНР просматриваются куда более прагматичные интересы. Ключевой из них – безопасность Тибета, имеющего для Пекина сакрально-стратегическое значение. С этой точки зрения, все территории, граничащие с Тибетом, включая Кашмир, части Непала, Бутана и индийские штаты Сикким и Аруначал-Прадеш, должны находиться под китайским контролем или, как минимум, в его сфере влияния. Пекин уже удерживает часть Кашмира (Аксай Чин) и претендует на весь Ладакх, не говоря о стремлении видеть Южную Азию и Индийский океан своей вотчиной. В этой схеме Пакистан для Китая выполняет роль, схожую с той, что КНДР играет в Северо-Восточной Азии – инструмента давления на регионального конкурента. Поддерживая Исламабад в кашмирском вопросе с 1960-х, Пекин эффективно отвлекает ресурсы Индии, которую рассматривает как союзника Запада в стратегии сдерживания КНР. Пока Нью-Дели вынужден концентрировать войска и средства на хорошо укрепленной границе с Пакистаном, протяженная и менее обустроенная граница с Китаем остается менее приоритетным направлением. Такой расклад полностью устраивает Пекин, стремящийся к доминированию в регионе».

«Прогулки по священным рощам» отмечают, что индусы воюют не только с помощью оружия:

«Индия начала операцию по промывке водохранилища ГЭС Баглихар, чтобы избавиться от заиливания; после промывки гидрозатворы закрыли, чтобы наполнить водохранилище снова, процесс начался в субботу, скоро аналогичную операцию проведут на водохранилище ГЭС Кишанганга. Параллельно аналогичную операцию провели на водохранилище Салал, там водохранилище также наполняется. В результате уровень воды в реке упал более чем вдвое, пакистанские фермеры рискуют столкнуться с нехваткой воды (все не так ужасно, если что, есть еще колодцы и скважины). <…> Эта история хорошо показывает и мощь, и ограничения "водного оружия". Промывка водохранилищ сбросом – наиболее дешевый и стандартный способ очистки, просто обычно он применяется в августе в разгар сезона муссонов, когда вода прибывает быстро, а основной сезон полива в Панджабе уже позади. Сейчас индийцы, приостановив действие Договора, провели промывку без предупреждения пакистанской стороны. Что из пакистанских страшилок не сработало: очевидно, что сброс не приводит к затоплению сельхозземель, о чем пакистанцы постоянно твердили. Плотина ГЭС Марала приняла удар на себя и его существенно смягчила. Если бы это была не отдельная плотина, а каскад, то результат был бы еще более впечатляющим. Ситуацию осложняет то, что Индия не информирует пакистанцев о сбросах, так что рутинная операция становится менее рутинной. Что сработало: если после максимального осушения плотину перекрывают в жаркий сезон, урожай может пострадать довольно серьезно».

«India Analytics» пишет, что в заявлении об операции «Синдур» Минобороны Индии делает акцент на ее контртеррористическом характере:

«Удар возмездия нанесен, правосудие, как пишут в индийских соцсетях, свершилось. Но что действительно удивительно – это удар по Бахавалпуру, показывающий готовность индийских вооруженных сил в ответ на теракты атаковать международно признанную территорию Пакистана (округ Бахавалпур находится в пакистанской провинции Панджаб). При этом из трех мест (9 целей) про место удара именно в Бахавалпуре пока известно больше всего: удар, по сообщениям СМИ, пришелся на мечеть в городе Ахмедпур Ист. Своим заявлением индийское правительство стремится продемонстрировать "сдержанность в выборе целей и методов" и снизить градус напряжения, но Пакистан поставлен в трудное положение: не ответить значит признать, что Индия может бить по террористам на всей территории Пакистана (видимо, теперь это станет новой нормой); но при этом как ответить и не привести к эскалации... Возможно, сообщения пакистанских источников "о сбитых индийских истребителях" – это как раз попытка не отвечать, так как противнику уже нанесен урон».

«Мюсли вслух» делают выводы:

«Современный мир стал очень маленьким, поэтому за политическими последствиями конфликта двух густонаселенных стран, одна из которых (Индия) для нас очень важна, тем не менее, следить необходимо. Первый вывод такой: какие бы заявления не делал Вашингтон о своих мнимых миротворческих успехах на Украине и Ближнем Востоке, без участия России в выстраивании глобальной архитектуры безопасности, на чем так настаивают наиболее последовательные наши недруги на Западе, прочный мир на планете невозможен. Внезапно вспыхнувший опасный конфликт двух государств-обладателей ЯО это снова подтвердил».

