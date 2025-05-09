Телеграм: День Победы, война индусов, папа Лев
Россия смотрит Парад Победы, Европа смотрит за правыми политиками, а Ватикан смотрит на нового папу римского.
День Победы
9 мая Россия празднует 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Всю неделю в стране продолжались торжественные и памятные мероприятия, а 9 мая в разных городах прошли парады Победы.
Политолог Игорь Пшеничников следил за парадом в Москве:
«Мероприятие в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне собрало тысячи зрителей и почетных гостей, в числе которых главы государств из более чем 20 стран мира. Министр обороны Андрей Белоусов впервые в своей должности объезжает парадные расчеты на Красной площади. <…> Участие в параде принимают более 11,5 тысяч военнослужащих России и других стран мира».
«ВЗГЛЯД МАКСА» любовался воздушной частью парада:
«В небе над Красной площадью – уникальные пилотажные группы: "Русские Витязи" на истребителях Су-30 и "Стрижи" на МиГ-29. Группы выполняют совместный высший пилотаж, символизируя единство и мастерство российских ВКС. По традиции завершает воздушную часть парада пролет штурмовиков Су-25 в составе шестерки самолетов, которые выстраивают в небе российский триколор, окрашивая небо столицы цветами государственного флага. В финале военного парада прозвучит песня "День Победы" в исполнении сводного военного оркестра».
«Моя страна – моя Россия» призывает сохранять память о героях:
«В преддверии 80-летия Победы проект "Моя страна – моя Россия" запускает Всероссийскую акцию, которая объединит семейные архивы и живые истории героев! Мы приглашаем всех – от школьников до студентов, волонтеров и ветеранов – принять участие в проекте и рассказать о своих героях: тех, кто сражался в Великой Отечественной войне, тех, кто защищает нашу Родину сегодня, а также волонтерах, педагогах и медицинских работниках, чьи истории заслуживают сохранения. <…> Все материалы войдут в цифровой архив на сайте проекта. Приять участие можно до конца мая».
«ВОЛОНТЁРЫ ПОБЕДЫ» рассказывают о всероссийском слете «Послы Победы»:
«Особым моментом мероприятия стала встреча двух поколений Героев – участника Великой Отечественной войны Николая Константиновича Имчука и Героя России, бойца специальной военной операции Андрея Сергеевича Митяшина. Герой нашего времени смог лично сказать "спасибо" фронтовику за подвиг, совершенный 80 лет назад. Вот она, связь поколений! <…> Уже совсем скоро 300 волонтеров, в том числе и 200 Послов Победы со всей России, ждет насыщенная образовательная программа, знакомство с Героями Великой Отечественной войны, и, конечно же, добровольцы сопроводят главный Парад Победы на Красной площади!»
В минувшее воскресенье «Народный фронт», военные и представители общественных организаций собрались в Москве в Александровском саду, чтобы перенести частицы Вечного огня, взятого на Могиле Неизвестного Солдата, в специальные лампы. Их отвезли регионы России и другие государства.
«Доктор Z прописал» рассказывает про акцию «Огонь памяти»:
«Накануне 80-летия Победы в Великой Отечественной войне состоялась масштабная патриотическая акция, в рамках которой были зажжены Вечные огни на 80 мемориалах, посвященных подвигам советских солдат. Одной из центральных площадок стал мемориал "Журавли" в Санкт-Петербурге, где прошла торжественная церемония в рамках проекта "Храним огонь Победы". Эта инициатива реализуется ПАО "Газпром" в сотрудничестве с партией "Единая Россия". На церемонии присутствовали министр энергетики РФ Сергей Цивилев, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, зампреды правления ПАО "Газпром" Сергей Хомяков и Виталий Маркелов, полпред президента РФ в СФЗО Александр Гуцан, главы субъектов РФ, гендиректор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов. Почетными гостями стали ветераны Великой Отечественной войны, участники специальной военной операции, представители Юнармии, органов власти, общественных объединений и местные жители. Старт акции "Храним огонь Победы" был дан 21 февраля 2025 года в селе Майма Республики Алтай. С этого момента каждую неделю в разных регионах страны новые мемориалы подключаются к сетевому природному газу, что позволяет обеспечить бесперебойную работу Вечных огней».
Атаки ВСУ на регионы России
Вооруженные силы Украины в преддверии Дня Победы и объявленного Владимиром Путиным перемирия двое суток наносили многочисленные удары беспилотниками по территории России, в том числе по Московской области.
Военный корреспондент Георгий Медведев убежден, что провокации Киева коснутся обеих сторон линии фронта:
«Обстреливать нас будут с особой силой, из ненависти, как обычно на 9 мая все эти годы. А потом, как вишенку на торте, долбанут по своим же, чтоб бегать и вопить, мол, смотрите, что Россия творит. Так что украинцам, которые хотят жить, лучше лишний раз на улицу не высовываться. Опасность. И исходит она от Киева, а не от Москвы. Только сегодня <…> вспоминали Бучу, Краматорск и Мариуполь: когда своих не жалко ради красивой картинки».
«338» напоминает, что на парад Победы в Москву прибыли более двадцати лидеров иностранных государств:
«Усиление попыток противника атаковать центральные регионы России, в особенности Москву и область – это не ставшая обыденной тактика с атаками гражданских объектов. Но запугивание в последний момент иностранных лидеров, которые едут в Россию на Парад Победы. Заявление Зеленского, что тот не может гарантировать безопасность иностранным лидерам в России, говорит лишь о том, что на Западе допускают возможность гибели кого-то из них от рук Киева (и формально Запад не при делах – повторят же что "звонили в Киев, а там трубку не брали"), либо что Киев совсем не контролирует свои бандформирования».
Из-за угрозы атаки беспилотников более чем в 30 российских городах отключали мобильный интернет.
«Безграничный аналитик» напоминает:
«Важно понимать, что в настоящее время страна находится де-факто в состоянии вооруженного конфликта. Украина, естественно, попытается испортить праздник. Тем более, что 9 мая для нее – это как ладан для черта. Можно ожидать многочисленных и упорных попыток атаковать российские города дронами. Человеческая жизнь является высшей ценностью, поэтому попытки российских властей избежать жертв в преддверии праздника – совершенно резонная практика. Это не какой-то там "суверенный интернет", а совершенно здоровое желание сберечь жизни граждан. К происходящему нужно отнестись с пониманием, поскольку это просто важные ограничение в наше непростое время. Тем более, после 9 мая они оперативно будут отменены. Будем надеяться, что праздник обойдется без масштабных провокаций и терактов. Хотя желание их организовать у Киева явно присутствует».
Депутат Госдумы Антон Немкин соглашается:
«Временные отключения мобильного интернета в период подготовки и проведения таких мероприятий, как празднование Дня Победы – это один из элементов превентивной защиты, направленной на пресечение возможных угроз для граждан заранее. Это нужно четко понимать. В условиях современной гибридной войны, когда средства связи становятся не только инструментом гражданской коммуникации, но и элементом боевого управления, это мера вынужденная, но оправданная. Безопасность граждан и участников массовых мероприятий точно требует приоритета над повседневным комфортом».
«АДЕКВАТ Z» комментирует безуспешные попытки ВСУ снова вторгнуться в Курскую область:
«Мгновенная карма от очередной, в районе Теткино, попытки нахрюка на Курскую область – как в капле сивухи из буряка на курином помете. Ночью к этой попытке приступили, успев сжечь десяток единиц техники, в том числе остродефицитных машин разграждения и установок разминирования. Днем районный бандеровский паханат объявляет эвакуацию двух городков на этом направлении в нескольких километрах от границы, в которых и сейчас населения осталось тысяч десять. Объявляет даже не превентивно, прямо завтра освобождать эти городки от украинства никто не пойдет, и вообще не из человеколюбия – где оно, а где укровласть в любом своем проявлении. Объявляет, видимо, для того, чтобы начинающейся движухой прикрыть передвижения войск, а заодно наиграть лишний повод поорать, как москали бьют по гражданским. А что до самого нахрюка силами, скорее всего, нескольких рот, то повторения этих экспериментов в самые ближайшие дни можно ждать и на других участках границы, причем не только курской – в надежде, что хоть где-то получится хоть что-то, а таких "группировок" хохлы в состоянии наскрести еще не одну. Целеполагание в любом случае за пределами разумного понимания, но к одному стремлению изгадить нам праздник может и не сводиться – судить точнее можно будет по числу попыток масштабировать нахрюк в других местах. И если в числе целей – спрыгнуть таким образом с принципиальной возможности любого урегулирования, то реализации именно этого желания хутору следовало бы бояться как огня».
Эскалация конфликта Индии и Пакистана
Военные действия начались между Индией и Пакистаном после теракта в Пахалгаме на спорной территории Джамму и Кашмир, в результате которого погибли 26 человек. В ночь на 7 мая Индия начала военную операцию «Синдур».
«Пост-Америка️» напоминает, что Индия с начала спецоперации на Украине постоянно призывала Россию к миру:
«С начала СВО позиция Индии по конфликту на Украине, в целом, благоприятствовала российским интересам, но вращалась вокруг постоянных призывов (к России) о необходимости скорейшего заключения мира. Немало важных голосов в Индии – преимущественно в среде прозападных политиков, экспертов и журналистов – были настроены в отношении Москвы критически. Впрочем, на то они и прозападные. Официальная же позиция была богата на красивые формулировки, призванные показать мудрость национальной дипломатии. <…> Заслуга западной пропаганды в том, что на протяжении 3+ лет ей удавалось убедить многих, что СВО – это российская "война по выбору", а не "война по необходимости", как это было в действительности. И многие, в т.ч. "новые великие державы" наивно полагали, что такой выбор всегда у всех есть. Они-то уж точно так не будут себя вести. Но когда они сталкивались, сталкиваются и будут сталкиваться с острой необходимостью защиты собственных интересов безопасности (и существования), они не замечали, как начинали делать обратное тому, к чему призывали в мирное время. И это тоже один из древних законов межгосударственных отношений».
«Темник» наблюдает за позицией Китая:
«На фоне обострения между Индией и Пакистаном Пекин предсказуемо выступил с призывом к "сдержанности" и "дать миру шанс". Однако за миролюбивой риторикой КНР просматриваются куда более прагматичные интересы. Ключевой из них – безопасность Тибета, имеющего для Пекина сакрально-стратегическое значение. С этой точки зрения, все территории, граничащие с Тибетом, включая Кашмир, части Непала, Бутана и индийские штаты Сикким и Аруначал-Прадеш, должны находиться под китайским контролем или, как минимум, в его сфере влияния. Пекин уже удерживает часть Кашмира (Аксай Чин) и претендует на весь Ладакх, не говоря о стремлении видеть Южную Азию и Индийский океан своей вотчиной. В этой схеме Пакистан для Китая выполняет роль, схожую с той, что КНДР играет в Северо-Восточной Азии – инструмента давления на регионального конкурента. Поддерживая Исламабад в кашмирском вопросе с 1960-х, Пекин эффективно отвлекает ресурсы Индии, которую рассматривает как союзника Запада в стратегии сдерживания КНР. Пока Нью-Дели вынужден концентрировать войска и средства на хорошо укрепленной границе с Пакистаном, протяженная и менее обустроенная граница с Китаем остается менее приоритетным направлением. Такой расклад полностью устраивает Пекин, стремящийся к доминированию в регионе».
«Прогулки по священным рощам» отмечают, что индусы воюют не только с помощью оружия:
«Индия начала операцию по промывке водохранилища ГЭС Баглихар, чтобы избавиться от заиливания; после промывки гидрозатворы закрыли, чтобы наполнить водохранилище снова, процесс начался в субботу, скоро аналогичную операцию проведут на водохранилище ГЭС Кишанганга. Параллельно аналогичную операцию провели на водохранилище Салал, там водохранилище также наполняется. В результате уровень воды в реке упал более чем вдвое, пакистанские фермеры рискуют столкнуться с нехваткой воды (все не так ужасно, если что, есть еще колодцы и скважины). <…> Эта история хорошо показывает и мощь, и ограничения "водного оружия". Промывка водохранилищ сбросом – наиболее дешевый и стандартный способ очистки, просто обычно он применяется в августе в разгар сезона муссонов, когда вода прибывает быстро, а основной сезон полива в Панджабе уже позади. Сейчас индийцы, приостановив действие Договора, провели промывку без предупреждения пакистанской стороны. Что из пакистанских страшилок не сработало: очевидно, что сброс не приводит к затоплению сельхозземель, о чем пакистанцы постоянно твердили. Плотина ГЭС Марала приняла удар на себя и его существенно смягчила. Если бы это была не отдельная плотина, а каскад, то результат был бы еще более впечатляющим. Ситуацию осложняет то, что Индия не информирует пакистанцев о сбросах, так что рутинная операция становится менее рутинной. Что сработало: если после максимального осушения плотину перекрывают в жаркий сезон, урожай может пострадать довольно серьезно».
«India Analytics» пишет, что в заявлении об операции «Синдур» Минобороны Индии делает акцент на ее контртеррористическом характере:
«Удар возмездия нанесен, правосудие, как пишут в индийских соцсетях, свершилось. Но что действительно удивительно – это удар по Бахавалпуру, показывающий готовность индийских вооруженных сил в ответ на теракты атаковать международно признанную территорию Пакистана (округ Бахавалпур находится в пакистанской провинции Панджаб). При этом из трех мест (9 целей) про место удара именно в Бахавалпуре пока известно больше всего: удар, по сообщениям СМИ, пришелся на мечеть в городе Ахмедпур Ист. Своим заявлением индийское правительство стремится продемонстрировать "сдержанность в выборе целей и методов" и снизить градус напряжения, но Пакистан поставлен в трудное положение: не ответить значит признать, что Индия может бить по террористам на всей территории Пакистана (видимо, теперь это станет новой нормой); но при этом как ответить и не привести к эскалации... Возможно, сообщения пакистанских источников "о сбитых индийских истребителях" – это как раз попытка не отвечать, так как противнику уже нанесен урон».
«Мюсли вслух» делают выводы:
«Современный мир стал очень маленьким, поэтому за политическими последствиями конфликта двух густонаселенных стран, одна из которых (Индия) для нас очень важна, тем не менее, следить необходимо. Первый вывод такой: какие бы заявления не делал Вашингтон о своих мнимых миротворческих успехах на Украине и Ближнем Востоке, без участия России в выстраивании глобальной архитектуры безопасности, на чем так настаивают наиболее последовательные наши недруги на Западе, прочный мир на планете невозможен. Внезапно вспыхнувший опасный конфликт двух государств-обладателей ЯО это снова подтвердил».
Приключения правых партий в ЕС
В конце прошлой недели федеральное ведомство по охране конституции Германии классифицировало немецкую правую партию «Альтернатива для Германии» (АдГ) как экстремистскую. После того, как представители АдГ обратились в суд, ведомство приостановило свое решение о статусе партии.
Сенатор Алексей Пушков комментирует реакцию немцев:
«48% немцев "в той или степени" поддерживают идею запрета АдГ как "экстремистской организации". Иными словами, они еще "не наелись" мигрантов с ножами и мачете, режущих немцев, наездов автомобилей на прохожих и посетителей ярмарок, ограблений и нападений на женщин и так далее. Главный пункт программы АдГ – решительная борьба с миграцией, превратившейся в проблему номер 1 современной Германии. Соглашаясь с запретом АдГ, 48% немцев, по сути, соглашаются с тем, что их будут резать и давить автомобилями и дальше. Таким образом, эти 48% активно участвуют в том, что немецкий социал-демократ Тилло Сарацин назвал "самоликвидацией Германии". 90 с лишним лет тому назад подавляющее большинство немцев поддержало Гитлера – и поддерживало его до самого конца. Германия потерпела сокрушительное поражение, многие ее города были разрушены, страна была расчленена. Это была самоликвидация 1.0. Теперь Германия вступила на путь медленной, но неуклонной самоликвидации 2.0. Причем даже Тилло Сарацин, готовый к худшему, недавно с удивлением заявил, что этот процесс разворачивается намного быстрее, чем он ожидал».
«Мышь в овощном» считает, что объявление экстремистской крупнейшей в Германии оппозиционной партии выглядит особенно характерно с учетом ее названия:
«У Германии не должно быть путей альтернативных тому, по которому ее тащат политиканы из Брюсселя. Любая альтернатива – харам, за который с вас жестко спросят. А что вы хотели: современная западная демократия – это вам не лобио ливерную колбасу кушать!»
В первом туре выборов президента Румынии победил ультраправый кандидат, глава «Альянса за объединение румын» Джордже Симион. Ранее в декабре 2024 года Конституционный суд Румынии аннулировал итоги выборов, в которых победил правый политик Кэлин Джорджеску.
«Логика Маркова» пишет о разнице между Джорджеску и Симионом:
«1. Джорджеску восторгается Путиным как великим политиком. Симион считает Путина военным преступником. 2. Симион осудил военную операцию России на Украине. Джорджеску нет. 3. Симион критикует ЕС и НАТО, а Джорджеску за выход из них. 4. Симион за поглощение Молдавии Румынией. А Джорджеску против каких-то конфликтов с Россией. 5. Общий вывод: Джорджеску несистемный политик и говорит то, что хочет народ, прежде всего не конфликтовать с Россией. Настоящий популист. А Симион правый системный политик, который будет выполнять все, что ему прикажут из ЕС и НАТО. Но во время выборов просто старается говорить/врать то, что хотят услышать в народе. Поэтому ЕС прессуют Джорджеску, даже видя, какой это позор перед всем миром, но спокойно допускают Симиона».
«Всевидящее око» тоже не питает надежд:
«Не факт, что итоговая победа Симиона – будет хорошо для нас. В отличие от Джорджеску, которого он, кстати, обещает сделать премьер-министром, он не раз называл Россию "угрозой" для Румынии. Правда, и Киев он поддерживать не склонен. Во всяком случае, если Симион победит и во втором туре, это будет определенно хорошо для румын, которые смогут наконец-то почувствовать себя суверенной нацией, чей выбор определяется собственным мнением, а не мнением Еврокомиссии».
«Россия в глобальной политике» настроена скептически:
«Периодически звучат рассуждения о возможности создания в Европе "альянса в духе МАГА" в случае успеха в большем числе стран национал-популистских сил. Если эти успехи будут продолжаться, то политический ландшафт Европы, конечно, станет меняться. Но вот на альянс ультраправых разных народов рассчитывать было бы странно. Суть подхода всех этих партий – националистическая. А националисты традиционно чувствительны к историческим конфликтам, большинство из которых – с европейскими соседями. Поэтому трудно ожидать блока "Альтернативы для Германии" с французским "Национальным объединением" и тем более душевной симпатии румынского реваншиста Симиона и близкого ему по многим лозунгам венгерского премьера Орбана. Румынско-венгерская история ХХ века совершенно не способствует».
Новый папа римский
В четверг американский кардинал Роберт Фрэнсис Прево был избран 267-м главой римской католической церкви. Он взял себе имя Лев XIV.
«Мейстер» рассказывает про нового папу:
«Он возглавлял ватиканский офис по назначению епископов по всему миру, что дает ему глубокое понимание международных потребностей католической церкви. Более того, он детально знаком с проблемами Глобального Юга, так как много лет занимался миссионерской деятельностью в сельской местности в Перу. В наследство ему досталась все более усиливающаяся поляризация между ультраконсерваторами, каким был Бенедикт XVI, и "либералами", как Франциск. Сам Лев XIV считается умеренной компромиссной фигурой, далекой от большой политики Ватикана и медийного внимания. Возможно, именно этот фактор и стал решающим – кардиналы видят в нем человека, ключевой задачей которого будет укрепление единства католиков на фоне различных взглядов и ожиданий внутри церкви».
Политолог Малек Дудаков пишет, что борьба за пост папы закончилась неожиданно:
«Основные претенденты, чьи имена муссировались в прессе, оказались не у дел. Зато в голосовании победил американский кардинал Роберт Прево – теперь Лев XIV. Он первый папа родом из США. Администрация Трампа активно пыталась повлиять на избрание нового папы. Однако итоговый выбор нельзя назвать для них полностью удовлетворительным. Роберт Прево по взглядам считается центристом, однако в социальных вопросах он проявлял относительно либеральный подход. Лев XIV может продолжить курс покойного папы Франциска на реформу католической церкви. Это противоречит убеждениям многих консервативных католиков в США, которые представлены и в команде Трампа. Им по идеологии был гораздо ближе кардинал Рэймонд Берк – консерватор и противник Франциска. Но для конклава он оказался слишком правым. Новый папа – как и Франциск – критиковал политику Трампа в вопросе депортации мигрантов. Однако Лев XIV придерживается консерватизма в вопросе ординации женщин – он это не поддерживает. Вряд ли мы увидим в ближайшее время и признание однополых пар, хоть либеральная часть католиков продвигает такую реформу».
«Правблог» считает скелеты в шкафу у нового папы:
«Кардинал Роберт Прево, который был сегодня избран понтификом, несколько раз попадал под волну жесткой критики за укрывательство священнослужителей, замешанных в преступлениях на сексуальной почве. В частности, в 2000 году Прево разрешил отцу Джеймсу Рэю, священнику-августинцу, проживать в монастыре Св. Джона Стоуна в Чикаго. Рэй был отстранен от публичного служения с 1991 года из-за обоснованных обвинений в сексуальном насилии над несовершеннолетними. Также Прево столкнулся с обструкцией со стороны группы по защите прав жертв насилия SNAP. Данная организация утверждает, что чикагский кардинал не предпринял никаких действий против Ричарда Макграта, бывшего президента Католической средней школы Провиденса, что позволило ему оставаться на своей должности, несмотря на давние обвинения в насилии».
«Вселенская Церковь по-русски» объясняет выбор имени:
«Традиционно считается, что избираемое имя в общих чертах отражает курс, которого будет придерживаться Понтифик. Мы не знаем, что именно будет общим в понтификате Льва XIV с понтификатом Льва XIII – возможно, внимание к социальным вопросам, возможно, обеспокоенность новомодными ересями, возможно, что-то еще. Но Лев XIII был известен своим глубоким почитанием Пресвятой Богородицы и посвятил ей, и конкретно практике Святого Розария, больше энциклик, чем любой другой преемник Петра».
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