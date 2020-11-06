Телеграм: День народного единства на фоне майдана в США

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В первом туре выборов, который прошел 1 ноября, лидером оказалась сторонница европейской интеграции Майя Санду с 36% голосов. Второе место и 32% голосов получил действующий президент, пророссийский политик Игорь Додон. Третье место с 16% голосов занял руководитель молдавской «Нашей партии» Ренато Усатый. Он ведет переговоры с Санду относительно возможной поддержки ее кандидатуры во втором туре выборов, который назначен на 15 ноября.

«Разумный» рассуждает о том, что в этой ситуации делать Москве:

«Есть два пророссийских кандидата: действующий президент – Игорь Додон и мэр одного из городов – Ренато Усатый. Оба находятся в режиме жесткой конфронтации. <…> Москве в этих условиях нужно как-то мирить И. Додона с Р. Усатым, но сделать это сложно. В результате Россия рискует потерять еще и Молдавию, которая, впрочем, ей не особо и нужна. Влияние на Приднестровье Москва в любом случае сохранит. Второй тур состоится 15 ноября, совсем скоро. Роль Молдавии на постсоветском пространстве, конечно, не велика, но и тут не стоит отпускать ситуацию».

«ЕСМ | РОССИЯ-3» рассказывает о Санду:

«Что мы знаем о конкуренте Додона? Не станем сейчас останавливаться на связанных с Санду коррупционных скандалах (хотя они весьма небезынтересны). Сейчас поговорим о другом. С 2010 по 2012 гг. нынешний кандидат в президенты Молдавии работала советником исполнительного директора Всемирного банка в Вашингтоне. После этого Санду стала министром образования Молдавии, будучи на этой должности она отметилась тем, что в 2014 г. провела несколько поправок в Кодекс об образовании. Согласно этим поправкам, английский язык делался обязательным для изучения в средней школе, а вот русский язык из обязательной школьной программы был исключен, изучать его можно было только факультативно».

«Доктор прописал» пишет об уникальной особенности первого тура выборов:

«Игорь Додон заявил, что одержал победу в первом туре. Но – только если учитывать голосование в самой Молдавии. <…> Победу в первому туре Санду обеспечило голосование на участках за рубежом. Там за нее проголосовали 70% избирателей, а за действующего президента – 3,6%. Довольно занятный факт: где еще голосование на зарубежных участках оказывало бы такое влияние? Занятный, но вполне объяснимый, учитывая количество граждан Молдавии на заработках за пределами страны».

Политолог Семён Уралов проводит параллели между Санду и лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской:

«Санду – это "пластилиновый" политик, аватар прозападных сил, а не какой-то самостоятельный волевой игрок. На него наигрывают прозападные силы, в этом смысле можно Санду поменять на кого-то другого. <…> Санду сравнивать с Тихановской в Белоруссии некорректно, Тихановская – случайный человек, которого поставили вместо мужа, а Санду же "выращивали из пробирки". Из этой же "пробирки" "выращивают" и белорусских оппозиционеров, но в Молдове их уже дорастили до статуса депутатов и т. д., а в Белоруссии процесс находится на зачаточном уровне».

Политолог Дмитрий Фетисов рассказывает, почему большинство граждан Молдавии считают лучшим президентом Владимира Воронина, занимавшего этот пост в 2001-2009 годах:

«Перед первым туром президентских выборов в Молдавии Игорь Додон рассказывал журналистам, что какая-то бабушка в каком-то селе гадала ему на куриных яйцах и предсказала уверенную победу в первом туре. Теперь Майя Санду завела ТикТок и троллит Додона, спрашивая у подписчиков, приготовить омлет или яичницу-болтунью к 15-му ноября. Неудивительно, что с такой борьбой "идей, программ и заявлений" 73% жителей Молдавии считает Владимира Воронина лучшим президентом в современной истории страны».

