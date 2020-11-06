Телеграм: День народного единства на фоне майдана в США
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Америка и ее президенты
Президентские выборы в США, состоявшиеся 3 ноября, сопровождались массовыми нарушениями. Республиканцы и демократы обвиняют друг друга в фальсификации итогов голосования и препятствовании работе наблюдателей. Дональд Трамп и Джо Байден заявили каждый о своей победе. Противостояние сопровождается уличными беспорядками и погромами.
«Русское будущее» удивляется почтительному отношению российских либералов к американской демократии при том, как там проходят выборы:
«При запредельном количестве голосований по почте. Бумажной. При 300 000 потерянных почтой бюллетеней. При масштабных фальсификациях и подтасовках (при подсчете 200 000 бюллетеней оказалось, что ни одного за Трампа. <…> И эти люди рассказывают нам о ценностях демократии? Эти люди выступают в роли морального ориентира и учат жизни? Нет того морального камертона. Кончился. Сгорел в пламени горящего американского флага, подожженного активистами Black Lives Matter. Той Америки, на которую население РФ смотрело в 90-е, как на безусловный пример, больше нет».
Политолог Малек Дудаков приводит подробности масштабах нарушений:
«Сотрудник почтовой службы Мичигана сообщил журналистам о том, что их заставляют собирать бюллетени, отправленные уже после дня голосования (это нарушает законы штата). Но потом их отделяют от общей массы и ставят на них штемпели третьего ноября. В сельских районах Аризоны, где голосует много сторонников Трампа, вместо ручек использовались маркеры. Потом под этим предлогом бюллетени были признаны испорченными. Но даже в таких условиях отрыв между кандидатами постепенно сокращается. Победу Байдену в Мичигане принесли специальные участки для почтового голосования в Детройте – теперь они прославились на весь мир своим 100% результатом за демократов. На эти участки не пускают наблюдателей – и сотрудники избиркома баррикадируют окна досками и коробками из-под пиццы. <…> Ясно одно: по репутации американских выборов был нанесен сильнейший удар. И легитимность победителя этих выборов при любом раскладе будет сравнительно невысокой».
Американист Дмитрий Дробницкий пишет о стремительных изменениях в американском обществе:
«С определенностью можно сказать, что все то, что мы знали об Америке до выборов 2016 года, было знанием сильно устаревшим. Но после выборов 2020 года мы имеем дело с картинкой, которую пока вообще невозможно никак интерпретировать. Тем не менее, снова приходится признать, что социологически США были неизученным объектом. По разным данным, явка составила от 155 до 161 млн. человек. А это значит, что за месяц, предшествовавший выборам, в качестве избирателей зарегистрировалось никак не менее 8-10 млн человек. <…> Конечно, на этих выборах явно не обошлось без вбросов, в том числе массовых, без голосования мертвых душ и миллионов бесхозных почтовых бюллетеней, часть из которых потом могла быть "задействована". Но все это не отрицает высочайшую явку, отчасти мотивированную облегченным голосованием по почте, но в основном определенную предельной напряженностью внутреннего конфликта в США».
«Вертушка_АТС1» рассказывает об основных мотивах избирателей:
«Фактически на выборах сражались два основных страха: страх "байденистов" перед коронавирусом и тем, что Трамп так и не сможет улучшить ситуацию, и страх трампистов перед новым масштабным локдауном и потерей работы с последующими уравнительными, "социалистическими" методами исправления ситуации».
«Всевидящее око» считает, что происходящее очень символично в свете богатого опыта США в деле экспорта цветных революций:
«После беспорядков BLM никто ничего хорошего уже не ждет, разговоры о том, что исход выборов будет решаться на улице, идут уже несколько месяцев. Все же довольно любопытно смотреть, как "оранжевая технология" вернулась обратно в США бумерангом. Вы столько лет рассказывали миру, что лучший способ решения любых непоняток на выборах – выход на улицы с протестами, что в это поверили даже внутри страны. И вам там теперь с этим жить. Задраивая железные ставни (тоже, надо сказать, славный образ, вспоминая советский "железный занавес")».
Россия и ее единство
4 ноября в России отметили общенациональный праздник – День народного единства.
«Мюсли вслух» приводят показательные данные опроса ФОМ о праздничной дате:
«Опрос ко Дню народного единства. 68% считают, что такой праздник нужен России; 62% полагают, что дата 4 ноября для него выбрана правильно».
Депутат Мосгордумы Александр Козлов отмечает, что в этом году День народного единства приобрел новое значение:
«В этом году он, как и многие другие праздники, не сможет быть с веселыми гуляниями, шествиями, множеством воодушевленных и радующихся людей на улицах, площадях, парках и скверах, но его смысл, само название как никогда актуальны. Все месяцы борьбы с пандемией – это суть народного единства. Если бы мы не помогали друг другу, если бы не поддерживали близких, знакомых и незнакомых, если бы не переносили и не терпели необходимые ограничения, то ситуация была бы страшной».
«Акитилоп» тоже пишет о единстве в период пандемии:
«День Народного Единства относится к тем праздникам, которые должны сплачивать все населения нашей необъятной. И это крайне необходимо сейчас, в условиях пандемии. Поддержка нужна не только больным, но и врачам, которые каждый день совершают подвиг».
Член Общественной палаты РФ Илья Ремесло напоминает о «русских маршах»:
«4 ноября известно не только как День народного единства – в эту дату националисты традиционно проводили в Москве "русские марши". Сегодня некоторые участники маршей предпочитают, чтобы об их участии в этом мероприятии забыли. Среди таких людей – "дипломированный националист" Алексей Навальный, который не только ходил на "русский марш", но и входил в его оргкомитет. А когда "русский марш" окончательно скатился в маргинальность, то Навальный сначала "заболел", а потом и вовсе перестал посещать свое любимое мероприятие, переквалифицировавшись в либерального "борца с коррупцией". Сегодня сторонники Алексея Анатольевича либо не знают, либо не любят обсуждать его прошлое, но это показательная история – "дипломированный националист" переобулся на лету в либералы, не моргнув глазом».
«Мышь в овощном» реагирует на комментарии о том, что в День народного единства в российских СМИ и соцсетях слишком много внимания уделяют выборам президента США:
«Интерес – он естественный: в этом цикле президентские выборы в США превратились в истинный цирк с конями, пардон, ослами и слонами, и посмотреть, куда он выйдет в финале – интересно многим. Тем более, что доброй машине американской пропаганды практически удалось убедить и нас самих в том, что их выборы – это побочный продукт нашей тайной внешней политики. Ну а насчет совпадения выборов с нашим государственным праздником – то у этого пересечения, как нам кажется, есть и очень показательные стороны. Можно долго спорить о том, что это вообще такое: "народное единство". Но вот как выглядит его отсутствие, мы теперь, благодаря нашим заокеанским партнерам, знаем совершенно точно».
Минцифра и ее хакеры
Глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что планируется создание центра по борьбе с телефонным спамом, фишингом и киберпреступлениями. Ранее в сентябре Минцифры сообщало о создании межведомственной рабочей группы по противодействию мошенничеству, совершаемому с использованием телефонных номеров.
«Мейстер» интересуется, чем новая структура по борьбе с киберпреступлениями будет отличаться от уже существующих:
«Озвученные проблемы безусловно актуальны. Кому еще не звонила "служба безопасности сбербанка"? Однако и на данный момент существует множество служб, которые должны бороться с подобными преступлениями. В первую очередь, управление "К" МВД РФ и Роскомнадзор. Но им от чего-то не удается справиться с проблемой. Поэтому интересно, что принципиально нового может предложить Минцифры, и каким образом будет строиться взаимодействие новой структуры с уже имеющимися ведомствами, и не возникнет ли ситуация, когда число "нянек" продолжит расти, а "дитя" так и будет гулять без глаза?»
Депутат Госдумы, лидер «Справедливой России» Сергей Миронов позитивно оценивает инициативу Минцифры:
«Дело не только в недостатке финансовой грамотности. Иначе в число потерпевших не попадали бы работники столичных банков. Бандиты в совершенстве владеют технологиями психологической обработки, методами социальной инженерии, постоянно обновляют свой арсенал, а государство безнадежно отстает. Развитие цифровизации слабо используется для надежной защиты россиян от телефонных мошенников. Вполне реальная задача – разработать программное обеспечение для смартфонов, предупреждающее о звонках с подозрительных номеров, предусмотреть возможность его простой и, разумеется, бесплатной установки для абонентов всех операторов».
«SecAtor» сомневается в профессиональных качествах сотрудников будущего центра:
«С одной стороны, инициатива пусть и сильно запоздалая, но крайне необходимая. С другой – имеем огромные сомнения в компетентности сотрудников, которые будут причастны к созданию и функционированию этого Центра. Даже название, в котором фигурирует словосочетание "телефонный спам и фишинг", говорит о том, что люди, планирующие создание Центра, не вполне (мягко сказать) владеют темой. Потому что фишинг бывает разный, а для того вида противоправных деяний, который министр Шадаев подразумевает под "телефонным спамом", давно существует устоявшийся термин "фрод" или "телекоммуникационное мошенничество". И это понятие гораздо шире "телефонного спама"».
«Банкста» пишет, что существующие структуры по борьбе с проблемой неэффективны:
«Силовики, похоже, проиграли в борьбе с телефонными мошенниками. <…> В настоящий момент в полиции завал заявлений о телефонных мошенниках, которые практически не расследуются. Ведением подобного бизнеса заняты три группы – тюремные (с участием сотрудников ФСИН), украинские и частные колл-центры».
Австрия и ее террористы
В понедельник вечером в Вене 20-летний албанец Фейзулай Куйтим, родившийся в Австрии в семье переселенцев из Северной Македонии, устроил стрельбу на улицах. В результате несколько человек погибли, почти двадцать получили ранения. Куйтим планировал поехать воевать в Сирию летом прошлого года, но был задержан. Его осудили на 22 месяца заключения, но освободили досрочно. По делу о теракте были задержаны 14 человек, среди них граждане Австрии, Бангладеш, России, Турции и Северной Македонии.
«Daily War» считает, что российские спецслужбы не зря перестраховываются:
«Он никакой не беженец, а уроженец Вены. Хоть и албанского происхождения. Несмотря на то, что его родители, перебравшиеся когда-то давно в Австрию из Македонии, к радикальному исламу не имеют никакого отношения, их 20-летний отпрыск был ярым фанатом ИГИЛ. P.S. Привет всем задорным комментаторам в Сети, что ФСБ якобы "шьет выдуманные дела за попытки выехать в Сирию"».
«АДЕКВАТ» интересуется мерой ответственности спецслужб Австрии:
«Наиболее интересно в этом сообщении то, что "ведомый тать" (с), пардон, гражданин "на карандаше у спецслужб" каким-то образом смог получить доступ к оружию и устроить то, что устроил. Внимание, вопрос: какие административные и дисциплинарные меры необходимо применить к австрийским спецслужбам за такие приключения новообращенных джихадистов?»
«Д///ИХАД» комментирует информацию о том, что по крайней мере один из задержанных в Вене по подозрению в терроризме может являться чеченцем:
«Очередной несчастный и репрессируемый кровавым режимом чеченский гей-беженец. Глядя на это, из Джаханнама улыбается Ахмед Чатаев – чеченский боевик, которому при посредничестве правозащитников дали убежище в Австрии. Затем он стал одним из лидеров муджахидов с Кавказа в ИГ, а также организовал теракт в аэропорту Стамбула».
Теракту в Австрии предшествовали нападения исламистов во Франции. Началось с того, что в Париже террорист отрезал голову учителю за показ школьникам карикатур на пророка Мухаммеда. Французский президент Эммануэль Макрон назвал демонстрацию карикатур проявлением свободы слова, что спровоцировало резкую реакцию исламского мира и серию новых нападений во Франции. Авторы многих каналов задались вопросом, почему за позицию французского президента венский террорист решил наказать австрийцев.
«Baunovhaus» объясняет:
«Не надо рационализировать действия фанатиков, искать, что именно их оскорбило, и пытаться этого избежать. Они уже заранее оскорблены, взбешены и разъярены, поэтому они фанатики. А не наоборот. Эта ярость ищет свой предмет, свой выход без помощи разума. <…> Австрийский канцлер Курц не говорил ничего похожего на то, что говорил Макарон, не обещал создать просвещенный ислам и не отстаивал напористо право на любые картинки. Он вел себя так, как мы советуем вести себя Макрону. Результат тот же. <…> Нападавшие – люди, чье бешенство всегда предшествуют поводу для него. Поэтому искать и изолировать повод бессмысленно. Нужно искать и изолировать этих людей».
В России осудили демонстрацию карикатур на пророка, но, тем не менее, гнев исламистов ее не миновал. В ночь на 30 октября в татарстанском Кукморе 16-летний подросток пытался поджечь здание районного отдела полиции, а при задержании несколько раз ударил ножом одного из полицейских. На этой неделе выяснилось, что отчим подростка ранее был осужден по делу о подрыве магистрального газопровода в Поволжье.
«Темник» рассуждает:
«Террорист воспитал террориста. <…> Это серьезная проблема. Пораженный экстремистской идеологией становится ее распространителем. Это словно вирус. Колонии и тюрьмы не способны погасить вредоносную доминанту в голове. А государство не может установить постоянный контроль за носителем. Поможет либо изоляция носителя, либо формирование среды не толерантной к проявлению экстремистской идеологии. Но недавние локальные вспышки антимакроновской риторики в России совсем не способствуют формированию указанной среды».
Молдавия и ее выборы
В первом туре выборов, который прошел 1 ноября, лидером оказалась сторонница европейской интеграции Майя Санду с 36% голосов. Второе место и 32% голосов получил действующий президент, пророссийский политик Игорь Додон. Третье место с 16% голосов занял руководитель молдавской «Нашей партии» Ренато Усатый. Он ведет переговоры с Санду относительно возможной поддержки ее кандидатуры во втором туре выборов, который назначен на 15 ноября.
«Разумный» рассуждает о том, что в этой ситуации делать Москве:
«Есть два пророссийских кандидата: действующий президент – Игорь Додон и мэр одного из городов – Ренато Усатый. Оба находятся в режиме жесткой конфронтации. <…> Москве в этих условиях нужно как-то мирить И. Додона с Р. Усатым, но сделать это сложно. В результате Россия рискует потерять еще и Молдавию, которая, впрочем, ей не особо и нужна. Влияние на Приднестровье Москва в любом случае сохранит. Второй тур состоится 15 ноября, совсем скоро. Роль Молдавии на постсоветском пространстве, конечно, не велика, но и тут не стоит отпускать ситуацию».
«ЕСМ | РОССИЯ-3» рассказывает о Санду:
«Что мы знаем о конкуренте Додона? Не станем сейчас останавливаться на связанных с Санду коррупционных скандалах (хотя они весьма небезынтересны). Сейчас поговорим о другом. С 2010 по 2012 гг. нынешний кандидат в президенты Молдавии работала советником исполнительного директора Всемирного банка в Вашингтоне. После этого Санду стала министром образования Молдавии, будучи на этой должности она отметилась тем, что в 2014 г. провела несколько поправок в Кодекс об образовании. Согласно этим поправкам, английский язык делался обязательным для изучения в средней школе, а вот русский язык из обязательной школьной программы был исключен, изучать его можно было только факультативно».
«Доктор прописал» пишет об уникальной особенности первого тура выборов:
«Игорь Додон заявил, что одержал победу в первом туре. Но – только если учитывать голосование в самой Молдавии. <…> Победу в первому туре Санду обеспечило голосование на участках за рубежом. Там за нее проголосовали 70% избирателей, а за действующего президента – 3,6%. Довольно занятный факт: где еще голосование на зарубежных участках оказывало бы такое влияние? Занятный, но вполне объяснимый, учитывая количество граждан Молдавии на заработках за пределами страны».
Политолог Семён Уралов проводит параллели между Санду и лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской:
«Санду – это "пластилиновый" политик, аватар прозападных сил, а не какой-то самостоятельный волевой игрок. На него наигрывают прозападные силы, в этом смысле можно Санду поменять на кого-то другого. <…> Санду сравнивать с Тихановской в Белоруссии некорректно, Тихановская – случайный человек, которого поставили вместо мужа, а Санду же "выращивали из пробирки". Из этой же "пробирки" "выращивают" и белорусских оппозиционеров, но в Молдове их уже дорастили до статуса депутатов и т. д., а в Белоруссии процесс находится на зачаточном уровне».
Политолог Дмитрий Фетисов рассказывает, почему большинство граждан Молдавии считают лучшим президентом Владимира Воронина, занимавшего этот пост в 2001-2009 годах:
«Перед первым туром президентских выборов в Молдавии Игорь Додон рассказывал журналистам, что какая-то бабушка в каком-то селе гадала ему на куриных яйцах и предсказала уверенную победу в первом туре. Теперь Майя Санду завела ТикТок и троллит Додона, спрашивая у подписчиков, приготовить омлет или яичницу-болтунью к 15-му ноября. Неудивительно, что с такой борьбой "идей, программ и заявлений" 73% жителей Молдавии считает Владимира Воронина лучшим президентом в современной истории страны».
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