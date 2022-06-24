Телеграм: Дедолларизация, демакронизация и дебайденизация

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Западные политики, поддержавшие антироссийские санкции ценой падения уровня жизни в своих странах, несут первые потери на выборах. Так, в начале недели во Франции подвели итоги парламентских выборов. Президент республики Эммануэль Макрон и его избирательный блок «Вместе» потерпели поражение, не сумев добиться абсолютного большинства в Национальном собрании. Коалиция получила 245 депутатских мандатов, а для абсолютного большинства нужно 289.

«АДЕКВАТ Z» поздравляет Макрона с тем, что выборы состоялись теплым летом:

«Французские парламентские выборы одной строкой: макронья партия потеряла почти треть мандатов и абсолютное большинство (получили поддержку 17-18% от общего числа избирателей), и ее вождь теперь неизбежно получит от своей бабушки скалкой по хребту за слишком сладкие объятия в Киеве. Несколько ее министров проиграли свои округа, один из них – активистке из уборщиц. Левые приросли в мандатах более чем вдвое. Лепеновская партия – вдесятеро. Вопрос у меня единственный: это выборы прошли в июне. А если, допустим, в октябре? Когда электорат озверел бы от экономических последствий глупого русофобского политического выбора не на половинку шишечки, а по-настоящему? А если бы вообще в следующем январе?»

«Мудрец, равный Небу» считает, что итоги выборов говорят о серьезном кризисе Пятой республики:

«С 2002 года победивший на выборах кандидат всегда создавал свое большинство в Национальном собрании (Ширак в 2002 году, Саркози в 2007, Олланд в 2012, Макрон в 2017). Сейчас система дала сбой. И это неизбежно приведет к печальным мыслям о будущем французской политической модели и возможным попыткам ее реформирования. Выясняется, что победитель на президентских выборах не пользуется достаточным доверием граждан, чтобы получить контроль над парламентом. Обычная ситуация для Америки, где президент возглавляет и контролирует исполнительную власть, но кризисная ситуация для Франции, где контроль президента над правительством зависит от наличия большинства в парламенте. Думаю, французам придется задуматься о реформах и создании Шестой республики. Система Пятой республики, оставшаяся в наследство от де Голля, явно сбоит».

В среду парламент Болгарии проголосовал за вотум недоверия и отставку коалиционного правительства. Отправленный в отставку премьер-министр Кирил Петков, занимавший свой пост всего полгода и много лет проживший в США и Канаде, обвинил в «свержении правительства» трех болгарских политиков и российского посла в Софии Элеонору Митрофанову.

«Темник» удивляется тому, как быстро Петкову удалось ввергнуть Болгарию в экономический кризис:

«Россия, оказывается, умеет в "мягкую силу". Отправленный в отставку премьер-министр Болгарии Кирил Петков назвал российского посла Элеонору Митрофанову в числе четырех человек, приложивших руку к вынесению парламентом вотума недоверия. Бывшая глава Россотрудничества, разумеется, все инсинуации формально отвергает. Но между строк чувствуется, что такие обвинения ей даже льстят. Таким образом, правительство премьера с канадским бэкграундом (и женой) продержалось всего полгода. За это время выпускнику Гарварда удалось невозможное – небогатая Болгария умудрилась отказаться от поставок "Газпрома". Ломать, как известно, не строить. Много ума не надо. В отличие от решения ребуса, как найти замену стратегическому ресурсу, которому предпочли пустую приверженность "ценностям". Теперь думать, как откатить все назад, будет уже новый глава правительства».

«МайорДынин» убежден, что эти провалы европейских политиков – только начало:

«В Европе стали падать правительства. Во Франции – после неудачи блока Макрона на парламентских выборах. А в Болгарии – в результате антироссийской политики премьера Петкова. И это только начало конца. Хэппиэнда в войне с Россией у европейцев не будет. Промышленная инфляция, маховик которой раскручивается с марта, так звезданет осенью, что голова того же Шольца треснет, а бабушка Меркель посмеется над козлом отпущения».

Американист Малек Дудаков пишет, что Европой дело не ограничится – приближаются выборы в американский Конгресс:

«Белый дом продолжает натужно призывать американцев терпеть рекордного инфляцию. Мол, это невысокая цена за "спасение демократии" во всем мире – и внутри США, и за рубежом. Правда, разговоры о демократии всем хороши – только их в карман не положишь. И ими не наешься. Показательно, что при всей своей патетике о демократии команда Байдена теперь раздумывает резко сокращать экспорт энергоносителей в Европу. И оставить весь континент на произвол судьбы – дескать, вы там дальше сами воюйте за "демократию". А мы вас морально поддержим. Предчувствуя неизбежное – катастрофу для Демпартии на выборах в Конгресс – Белый дом включил на полную демонизацию своих оппонентов. И призвал избирателей не голосовать за "банановых республиканцев" – при которых, мол, все окончательно посыплется. И демократия в США умрет – в ночь выборов с восьмого на девятое ноября. Население спасается от инфляционного шока, как может. Например, калифорнийцы массово переезжают в Мексику – где стоимость жизни пониже, и можно пересидеть кризис в США. Пока Байден упрямо продолжает рассуждать о демократии, в обществе развитого байденизма становится уже совсем невмоготу жить».

