Телеграм: Дедолларизация, демакронизация и дебайденизация
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
БРИКС и его 14-й саммит
На этой неделе в формате видеоконференции состоялся 14-й саммит БРИКС под председательством Китая. В саммите приняли участие лидеры стран объединения – президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Бразилии Жаир Болсонару и президент ЮАР Сирил Рамафоса.
«Кукушкино ГнеZдо» следит за ростом влиятельности БРИКС:
«Новый миропорядок! БРИКС в цифрах: 42% мирового населения, 30% территории суши, 26% мирового ВВП, 20% товарного экспорта и импорта. И это еще не все... в ближайшие несколько лет БРИКС значительно пополнится новыми членами. О своем желании вступить в экономический союз уже заявили страны Латинской Америки, Ближнего Востока, Азии и Африки. На недавней конференции даже прозвучали предложения по созданию собственной резервной валюты и альтернативы международного совета стран большой семерки – G7. В новом совете не будет ни ЕС, ни США».
«Харисов о политике» рассуждает о подготовке стран БРИКС к созданию международной резервной валюты:
«Идея крайне здравая, интересно только, какая из валют станет международной резервной. Попасть в этот список выгодно всем, но не всех возьмут, как мы понимаем. Очевидное решение – резервная валюта на основе корзины валют стран БРИКС. Оставлять все, как есть, нельзя. Доллар и евро стремительно дешевеют, и предпосылок для их подорожания в будущем нет. Причина не только в укреплении рубля как такового. Эти валюты дешевеют по всему миру, и процесс этот будет лавинообразным: чем больше от них отказываются в расчетах, тем больше высвобождается денежной массы, и, соответственно, тем меньше будет стоить единица валюты».
Политик Елена Панина ждет переформатирования мировой финансовой системы:
«В ситуации, когда действия США, посягнувших на российские валютные резервы, подорвали доверие остального мира к доллару, страны БРИКС могут принять принципиальные решения, которые уже в среднесрочной перспективе будут способны изменить всю систему мировых финансов. Если доллар потеряет рынки этих пяти стран, то вскоре существующей мировой финансовой системе придет конец, а сменить ее может новая, более справедливая, безопасная и стабильная система. С перспективами "дедолларизации мира" связаны и сценарии расширения пятерки. Включение в БРИКС – это возможность выйти из числа заложников "системы доллара" и стать полноправными участниками формирования нового экономического порядка. Что касается политического контекста саммита, то сам факт его успешного проведения показывает: попытки коллективного Запада изолировать Россию провалились».
«Мейстер» комментирует слова российского президента об активизации сотрудничества стран БРИКС, несмотря на санкционное давление на Россию:
«Усиление партнерства со странами БРИКС в очередной раз показывает – Россия разворачивается не просто на Восток, а на весь незападный мир, который куда больше и многочисленнее, чем все евроатлантическое сообщество. В одних только странах БРИКС проживает 42% всего населения Земли. По некоторым, прежде всего сырьевым и товарным позициям, прогресс уже достигнут, однако масштабированию сотрудничества отчасти мешает засилье западных финансовых инструментов, от использования которых Россия была отлучена. К счастью, эта проблема решаема за счет СПФС [системы передачи финансовых сообщений]. Наши партнеры пока малознакомы с СПФС, однако масштабы использования этой системы постепенно будут расти – БРИКС заинтересован в надежных инструментах осуществления торговли: как для покупки стратегических важных российских товаров (продовольствие, сырье, удобрения), так и для наращивания своего экспорта в Россию, где у него появился шанс заместить продукцию уходящих западных брендов. Что же касается создания резервной валюты, то в ней заинтересованы многие – Запад и его валюты были дискредитированы и больше не являются надежным средством конвертации материальных благ. Однако проработка этого вопроса кажется нам делом не быстрым, которым займутся уже после решения вышеперечисленных задач».
22 июня и наша память
В среду Россия и Донбасс отметили День памяти и скорби, вспомнив погибших в годы Великой Отечественной войны.
Депутат Мосгордумы Александр Козлов цитирует советского классика:
«"Пройдут годы, исчезнет с лица земли гитлеровская погань, будут залечены раны, утихнут боль и скорбь, но никогда не забудут советские люди бессмертный подвиг…" (А. А. Фадеев, роман "Молодая гвардия") Мы, наши дети, внуки, правнуки никогда не забудем подвиг 1418 тяжелейших дней. И не забудем подвиг тех, кто сегодня вынужден защищать мир от новой погани. Ничто не сотрет память о Великой Отечественной войне, о том, что именно советский народ воспротивился и победил фашизм, не жалея своей жизни. Как бы ни сносили памятники, ни запрещали литературу, музыку, картины в странах, которые были освобождены нашими предками – не получится искоренить правду».
«Мышь в овощном» считает подвиг советских воинов беспрецедентным:
«Восемьдесят один год назад наша страна начала самый длинный, самый сложный путь в своей жизни. Финал которого на момент начала движения был далеко не самоочевиден. Каждый шаг на котором сопровождался колоссальными усилием и болью. Пройти который было суждено далеко не всем. Путь к величайшей Победе в истории. Вспомним сегодня тех, кто смог одолеть этот путь, и тех, кто вынужденно сошел с него. Если бы не они – не было бы России. Не было бы нас».
«Русский Сыч» проводит параллели с сегодняшним днем:
«В День памяти и скорби, когда трагедии уже восемьдесят с лишним лет – что может и должно остаться для живого опыта нынешней жизни? Знание: все, что не должно повториться – повториться может. Как и все прочее. Понимание: если и когда это происходит, то в момент начала – самого начала и некоторое время потом – всегда и везде ты остаешься с этим один на один. У остальных свои проблемы – раз. Ждать, пока выявится победитель – слишком человеческое и потому ненаказуемое, два. Не бьют напрямую – уже хорошо, уже спасибо, три. И надежда на то, что выкарабкаешься. Вместе со всеми. Когда никаких рациональных оснований надеяться, собственно, и нет. Как не было их восемьдесят один год назад. О важности всего этого, пожалуй, и будем помнить. А тех, кто погиб тогда и покидает нас сейчас, вытащив на зубах в те годы все, что возможно и невозможно – поминать. Поэтому – День памяти и скорби».
Историк Александр Дюков в своем канале «Дюков. Историк-рационализатор» пишет, что нынешние киевские власти действуют точно так же, как в Великую Отечественную поступали украинские нацисты:
«Недавно рассказывал журналистам о том, что во время Великой Отечественной УПА формировалась по большей части не из добровольцев, а из принудительно мобилизуемых западноукраинских крестьян. Мобилизация эта была формой захвата людских ресурсов, которые в противном случае достались бы советским партизанам. <…> Эта же логика ясно видна и в нынешних действиях Киева. Наблюдатели задаются вопросом: зачем мобилизуемых жителей Украины (преимущественно из центральных областей) все гонят и гонят в котлы на востоке, где их перемалывают союзные силы? Уже десятки тысяч там полегло, число раненных наверняка за сотню тысяч перевалило. А потому и гонят на убой, что этот людской ресурс не должен достаться России. В Киеве прекрасно понимают, что вскоре после перехода территории под российский контроль местное население стремительно станет лояльным новой власти. И единственный способ навсегда лишить Россию этого людского ресурса – положить его в землю».
В День памяти и скорби народный артист России Николай Басков исполнил песню «Священная война» у подножия разрушенного в 2014 году мемориала Саур-Могила в Донецкой Народной Республике. «Всевидящее око» размышляет о символике этого места:
«Саур-Могила – место, возможно, с самым невероятным символизмом на всем Донбассе. В годы Великой Отечественной здесь шли жестокие бои с нацистами, после войны – появился мемориал, а в 2014 году, когда за Саур-Могилу начались новые кровопролитные бои, мемориал был разрушен уже неонацистами. Его обязательно восстановят, 9 мая здесь уже зажегся снова вечный огонь. И Саур-Могила наполнится памятью о новых героях так же, как сейчас, даже после разрушений, продолжает хранить память о героях Великой Отечественной. Разумеется, именно об этих героях вспоминают 22 июня, в трагическую годовщину начала Великой Отечественной. Но – разрушенный мемориал воссоздали в виде картины из свечей. И невозможно не помнить, кем он разрушен. И о том, что прямо сейчас неподалеку идут боевые действия. И о том, что приехать на Донбасс сейчас – маленький подвиг и большой поступок. За который Николаю Баскову большое спасибо».
Украина и её ракеты
В понедельник утром вооруженные силы Украина нанесли удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза» в Крыму. Были эвакуированы 94 человека, семеро числятся пропавшими без вести, трое ранены.
«Четыре Пера» пишут об экологическом ущербе:
«Удар, нанесенный украинской армией по трем буровым платформам "Черноморнефтегаза", привел к крупному разливу нефти в Черном море. Площадь нефтяного пятна составляет около 9 кв. км, и оно дрейфует в сторону побережья Румынии. Украину стоит разрушить хотя бы из любви к природе!»
«Мюсли вслух» рассуждают о смысле ударов по буровым платформам:
«Никакого военного значения эти удары не имеют. Перед нами очередное проявление террористической природы украинского государства. Несомненно, эта атака – аргумент в пользу того, чтобы при окончательном урегулировании территориальных вопросов все черноморское побережье сделать российским и устранить саму возможность украинских обстрелов акватории».
«Русская ирредента» призывает делать выводы:
«Вывод, который мы можем сделать из этого, пока один – хохлы обладают ракетами, способными поражать очень крупные цели на расстоянии свыше 100 км от берега. Почему такая атака не была отражена силами флота, были ли другие атаки – мы пока не знаем. Конечно же, это событие повлияет на добычу на шельфе, и как следствие, на снабжение газом Крыма. Ну и для судоходства на Черном море это нехорошая новость – дальнобойные ракеты в кривых лапах хохлов – это опасность для всех вплоть до проливов. Военного значения в этой акции немного. А вот последствия могут быть самыми разными».
«Стукач» отвечает на вопрос о том, почему Россия в ответ не наносит удары по центрам принятия решений:
«Надо понимать важную вещь. Центры принятия решений – это люди, а не здания. Ответные действия всегда должны быть выверенными и эффективными, и это далеко не синонимы молниеносным и массированным. Да, отмщения может хотеться здесь и сейчас, но так битвы не выигрываются. Ответ может прийти и через неделю, но думаем, он будет, точно будет».
«338» считает, что обстрел буровой платформы окончательно решил судьбу Одессы:
«Удар по гражданскому объекту – буровой платформе "Черноморнефтегаза" – наглядно демонстрирует необходимость обеспечения "запретной линии" не только перед освобождаемым Донбассом, но и любой точки России, граничащей с Украиной. Пока мы говорили о "запретке" (линии, гарантирующей невозможность обстрела как минимум "Градами" и крупнокалиберной ствольной артиллерией) между Украиной и ЛДНР, подразумевая, что Крым обладает такой "запреткой" по умолчанию, Киев в привычном для себя стиле принялся за уничтожение гражданских объектов. Более того, объектов, уничтожение которых способно привести к крупной экологической катастрофе (к вопросу о том, способны ли были в Киеве на реализацию идеи "грязной бомбы"). <…> Очевидно, что вопрос с субъектностью Одесской области после данного инцидента будет решен бесповоротно, и решен не в пользу Украины. Россия обеспечивает безопасность своих границ. Будет ли Россия терпеть наличие угроз после завершения этапа "демилитаризация", тем более увидев, как эти угрозы материализуются, и при том в отношении гражданских и гражданских объектов? Ответ очевиден».
Калининград и его блокада
18 июня Литовские железные дороги прекратили транзит в Калининградскую область товаров, попавших под санкции Евросоюза, это от 40 до 50 процентов номенклатуры грузов. В то же время препятствование свободному транзиту является нарушением протоколов по вступлению прибалтийских государств в Евросоюз.
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в своем канале «Антон Андреевич» рассказывает, что ситуация неприятная, но некритичная:
«Транспортные трудности, но вполне преодолимые. Самолеты летают, поезда пассажирские спокойно ходят (50 авиарейсов в день), мы ждем гостей и туристов. Литовцы – наши соседи, делают нам гадости, но у нас квартира побольше, и коридор (общий) им тоже нужен не меньше нашего. Уверен, что договоримся, а если нет, то "счета за ЖКХ" для них снова вырастут, и будет поздно жаловаться в домоуправление».
«КРАСС» пишет о незаконности действий Литвы:
«Запрет на транзит товаров в Калининградскую область, конечно же, незаконен, т.к. эти товары не предназначены для поставок в ЕС или третьи страны. С логистической точки зрения проблема решаема. С политической – это полный конец, потому что ни одна бумажка, подписанная когда-либо с Западом, теперь не стоит чернил, которые на нее потрачены. В принципе, все к этому шло и было ясно из хода реализации Минских соглашений и т.п. Как правило, такие противоречия разрешаются войной (для дипломатии необходимо взаимное уважение, которое ныне отсутствует). В опосредованной форме она уже идет, но риск расползания теперь тотален. Думаю все же, что российское руководство проявит мудрость и, взвесив чаши, не пойдет на военный ответ. Но это будет предел терпения».
«Доктор Z прописал» наблюдает, как Вильнюс и Брюссель пытаются свалить друг на друга ответственность за блокаду Калининграда:
«В МИД Литвы в понедельник заявили, что не вводили "односторонних, индивидуальных или дополнительных" ограничений на грузы в Калининградскую область. Дескать, это не по нашей инициативе, а строго в соответствии с линией партии, то бишь Еврокомиссии. Санкции Евросоюз ввел, а мы что, мы их "последовательно применяем". Любопытно, однако же, не это, а то, как уже несколько дней морозятся в Брюсселе. Тема-то не сегодня возникла, но в той же Еврокомиссии отмалчиваются. Скажут что-нибудь, конечно, жизнь заставит. Но чудес оперативной реакции узреть не довелось, пока ведомство Габриэлюса Ландсбергиса и лично он сам отдуваются».
«Газ-Батюшка» рассуждает о снабжении Калининградской области газом:
«Литва может ограничить газ в Калининград, – пишет хорватская Advance. Как сообщают источники газеты, перекрытие трубопровода "Минск – Вильнюс – Каунас – Калининград" может стать следующим серьезным шагом после ограничения грузового транзита, т.к. оперативно организовать поставки СПГ в регион будет сложно. Может ли это быть поводом к войне, – вопрос, но это в чистом виде акт агрессии. Как будем снабжать газом Калининград – непонятно. Как бы не пришлось быстро строить ответвление от "Северного потока-1" в Калининград».
«Калининград_Высоцкий» рассказывает о том, как живет блокадный эксклав:
«Звонят знакомые с Большой земли, выясняют, предлагают эвакуироваться. Ну уж нет, камрады, это не про калининградцев. Мы здесь и не такое видели в 90-е. "Блокадный Калининград" внешне никак не изменился. Туристы, молодежь по улицам, в центре обычные пробки. Магазины полные, заправки без очередей. Была паника в строительных магазинах, но это у нас здесь теперь "цементный" рефлекс – в любой непонятной ситуации закупайся цементом. В действительности, в той или иной форме нас старательно блокировали еще с 2014-го, да и до этого душили тарифами (перевозки ж.д. через Литву небесплатные, они и по территории Беларуси по железке исчисляются в у.е.). Фура до Москвы физически едет сутки, но при этом еще две недели может стоять на границе. <…> Теоретически могут еще газ перекрыть – на это у нас давно готов терминал СПГ. Электричество здесь свое, даже интернет здесь свой, кабель по дну моря. Продовольствие свое. Нет своего топлива, цемента, угля, металлов – перекроемся морем. Остров живет. Лучший укрепрайон страны с видами на море».
Запад и его выборы
Западные политики, поддержавшие антироссийские санкции ценой падения уровня жизни в своих странах, несут первые потери на выборах. Так, в начале недели во Франции подвели итоги парламентских выборов. Президент республики Эммануэль Макрон и его избирательный блок «Вместе» потерпели поражение, не сумев добиться абсолютного большинства в Национальном собрании. Коалиция получила 245 депутатских мандатов, а для абсолютного большинства нужно 289.
«АДЕКВАТ Z» поздравляет Макрона с тем, что выборы состоялись теплым летом:
«Французские парламентские выборы одной строкой: макронья партия потеряла почти треть мандатов и абсолютное большинство (получили поддержку 17-18% от общего числа избирателей), и ее вождь теперь неизбежно получит от своей бабушки скалкой по хребту за слишком сладкие объятия в Киеве. Несколько ее министров проиграли свои округа, один из них – активистке из уборщиц. Левые приросли в мандатах более чем вдвое. Лепеновская партия – вдесятеро. Вопрос у меня единственный: это выборы прошли в июне. А если, допустим, в октябре? Когда электорат озверел бы от экономических последствий глупого русофобского политического выбора не на половинку шишечки, а по-настоящему? А если бы вообще в следующем январе?»
«Мудрец, равный Небу» считает, что итоги выборов говорят о серьезном кризисе Пятой республики:
«С 2002 года победивший на выборах кандидат всегда создавал свое большинство в Национальном собрании (Ширак в 2002 году, Саркози в 2007, Олланд в 2012, Макрон в 2017). Сейчас система дала сбой. И это неизбежно приведет к печальным мыслям о будущем французской политической модели и возможным попыткам ее реформирования. Выясняется, что победитель на президентских выборах не пользуется достаточным доверием граждан, чтобы получить контроль над парламентом. Обычная ситуация для Америки, где президент возглавляет и контролирует исполнительную власть, но кризисная ситуация для Франции, где контроль президента над правительством зависит от наличия большинства в парламенте. Думаю, французам придется задуматься о реформах и создании Шестой республики. Система Пятой республики, оставшаяся в наследство от де Голля, явно сбоит».
В среду парламент Болгарии проголосовал за вотум недоверия и отставку коалиционного правительства. Отправленный в отставку премьер-министр Кирил Петков, занимавший свой пост всего полгода и много лет проживший в США и Канаде, обвинил в «свержении правительства» трех болгарских политиков и российского посла в Софии Элеонору Митрофанову.
«Темник» удивляется тому, как быстро Петкову удалось ввергнуть Болгарию в экономический кризис:
«Россия, оказывается, умеет в "мягкую силу". Отправленный в отставку премьер-министр Болгарии Кирил Петков назвал российского посла Элеонору Митрофанову в числе четырех человек, приложивших руку к вынесению парламентом вотума недоверия. Бывшая глава Россотрудничества, разумеется, все инсинуации формально отвергает. Но между строк чувствуется, что такие обвинения ей даже льстят. Таким образом, правительство премьера с канадским бэкграундом (и женой) продержалось всего полгода. За это время выпускнику Гарварда удалось невозможное – небогатая Болгария умудрилась отказаться от поставок "Газпрома". Ломать, как известно, не строить. Много ума не надо. В отличие от решения ребуса, как найти замену стратегическому ресурсу, которому предпочли пустую приверженность "ценностям". Теперь думать, как откатить все назад, будет уже новый глава правительства».
«МайорДынин» убежден, что эти провалы европейских политиков – только начало:
«В Европе стали падать правительства. Во Франции – после неудачи блока Макрона на парламентских выборах. А в Болгарии – в результате антироссийской политики премьера Петкова. И это только начало конца. Хэппиэнда в войне с Россией у европейцев не будет. Промышленная инфляция, маховик которой раскручивается с марта, так звезданет осенью, что голова того же Шольца треснет, а бабушка Меркель посмеется над козлом отпущения».
Американист Малек Дудаков пишет, что Европой дело не ограничится – приближаются выборы в американский Конгресс:
«Белый дом продолжает натужно призывать американцев терпеть рекордного инфляцию. Мол, это невысокая цена за "спасение демократии" во всем мире – и внутри США, и за рубежом. Правда, разговоры о демократии всем хороши – только их в карман не положишь. И ими не наешься. Показательно, что при всей своей патетике о демократии команда Байдена теперь раздумывает резко сокращать экспорт энергоносителей в Европу. И оставить весь континент на произвол судьбы – дескать, вы там дальше сами воюйте за "демократию". А мы вас морально поддержим. Предчувствуя неизбежное – катастрофу для Демпартии на выборах в Конгресс – Белый дом включил на полную демонизацию своих оппонентов. И призвал избирателей не голосовать за "банановых республиканцев" – при которых, мол, все окончательно посыплется. И демократия в США умрет – в ночь выборов с восьмого на девятое ноября. Население спасается от инфляционного шока, как может. Например, калифорнийцы массово переезжают в Мексику – где стоимость жизни пониже, и можно пересидеть кризис в США. Пока Байден упрямо продолжает рассуждать о демократии, в обществе развитого байденизма становится уже совсем невмоготу жить».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 154 / сут.
Умерли
381 тыс.+65 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+3 225 / сут.
- СМИ: число жертв авиакатастрофы в Рязанской области выросло до пяти
- В Минцифры заявили о непрекращающихся кибератаках на «Госуслуги»
- Лукашенко анонсировал «серьёзные переговоры» с Путиным
- Кадыров рассказал о захваченном в Золотом вооружении ВСУ
- В Верховной раде предложили призывать на военную службу инвалидов
- Путин обвинил Запад в циничном отношении к проблемам развивающихся стран
- Стало известно число прибывших в ЕС украинских беженцев
- На Кубани возбудили дело после гибели двух женщин, которых унесло в машине в море
- Телеграм: Дедолларизация, демакронизация и дебайденизация
- Путин заявил, что Россия готова поставлять энергоносители, удобрения и зерно
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru