Телеграм: Беременность в школе и вандал в Судже
В Орловской области обсуждают выплаты за беременность для школьниц, российский рэпер Апачев устроил вандализм в Судже, а в Эр-Рияде прошли переговоры между делегациями России и США.
Новые главы регионов
В среду Владимир Путин назначил врио главы Свердловской области губернатора Оренбургской области Дениса Паслера. Оренбургскую область возглавил председатель правительства Донецкой Народной Республики Евгений Солнцев.
Денис Паслер благодарит оренбуржцев:
«Уважаемые оренбуржцы! С 2019 года я вместе с вами работал на благо региона. Эти 6 лет – значимый этап в моей жизни, который, безусловно, дал мне многое: огромный опыт, силы для решения важных задач, вашу поддержку. Я уверен, работа по всем важным направлениям будет продолжена Евгением Александровичем Солнцевым и командой регионального Правительства. Самое главное – нам удалось перезапустить экономику региона, сохранить многие предприятия и привлечь в область крупных инвесторов. Мы создали выгодные условия для партнерских отношений с регионом, реализовали масштабные проекты в разных сферах. Вместе мы достойно справлялись с серьезными вызовами: пандемия, проведение специальной военной операции, беспрецедентный паводок-2024. Во всех сложных ситуациях я убеждался, что оренбургский характер – это мощь. Это стойкость, уверенность, инициативность, умение отстаивать свое мнение и высочайшая работоспособность. Оренбуржцы – отличная команда, и я горжусь, что был ее частью. Горжусь знакомством с яркими, трудолюбивыми людьми. Горжусь тем, что имел возможность изучить Оренбургский край, его историю и работать в регионе. Благодарю вас за неравнодушие, активную позицию и ежедневный труд! Уверен, что Оренбуржье всегда в надежных руках – людей, которые здесь живут».
«Мейстер» подчеркивает, что Свердловская область – родной для Паслера регион:
«Паслер давно стремился вернуться в родной регион, и это желание было удовлетворено. Паслер прекрасно знаком со всеми региональными особенностями, что поможет ему эффективно исполнять свои обязанности. В то же время у него имеются старые разногласия с отдельными политическими игроками в Свердловской области. Однако с 2016 года, когда Паслер покинул Екатеринбург, утекло много воды, так что не думаем, что это создаст какие-либо значимые проблемы. Назначение Евгения Солнцева, бывшего главы правительства ДНР, врио губернатора Оренбургской области, иллюстрирует другой вектор кадровой политики президента: проверять потенциальных кандидатов в высшие должностные лица регионов работой на исторических территориях. Профессиональный опыт Солнцева в сфере строительства и развития транспортной инфраструктуры будет востребован в Оренбургской области. Особенно в приграничных с Казахстаном районах: развитие транспортных связей между Россией и одним из ключевых российских внешнеторговых партнеров выгодно не только Оренбуржью, но и всей нашей стране».
«Логика Маркова» обращает внимание на то, что и Паслер, и Солнцев являются выпускниками «школы губернаторов» Высшей школы госуправления РАНХиГС:
«Школа губернаторов рулит! И стала настоящей кузницей кадров. Президент Путин назначил двух выпускников школы губернаторов – одного из важнейших проектов АП РФ по повышению качества управления – врио губернаторов. Паслер – на Свердловскую область. Солнцев – на Оренбургскую область. Солнцев до этого был главой правительства ДНР, это тоже важный принцип управления. Так!»
«ВШГУ Президентской академии» пишет о преемнике Солнцева:
«Новое назначение: и.о. председателя правительства ДНР назначен выпускник программы "Управленческая команда региона" Андрей Чертков. До назначения на пост он был первым заместителем председателя правительства ДНР. А до этого работал в Нижегородской области: в разные годы был министром энергетики и ЖКХ региона, возглавлял Кстовский район. Программа ВШГУ Президентской академии реализуется по распоряжению Правительства для создания условий для кадрового обеспечения программы социально-экономического развития новых регионов».
«Темник» рассуждает о Свердловской области:
«Дениса Паслера справедливо называют выходцем из структур Виктора Вексельберга. Однако такое упрощение серьезно исказило бы реальное положение дел. <…> Новые политические реалии позволяют говорить о новом кредите доверия местным элитам в их способности обеспечить устойчивость и развитие ключевого промышленного региона страны. В классическую эпоху Эдуарда Росселя регион представлял собой территорию "воюющих царств", где последний рассматривал себя своего рода арбитром. В постросселевский период стартовал процесс укрощения местных феодалов, который в итоге привел к привлечению варягов из тюменского клана Собянина. И вот, судя по всему, местным акторам удалось убедить центр, что важнейший регион можно вновь доверить аборигенам. При этом отсутствует риск, что они разнесут родной дом в процессе междоусобной борьбы за политические и экономические активы в многочисленных среднеуральских муниципалитетах».
Выплаты за беременность для школьниц
Резонанс вызвала новость о том, что губернатор Орловской области Андрей Клычков расширил действующую региональную программу единовременных выплат беременным со студентов на учащихся школ. Школьницы региона смогут получать выплаты до 100 тысяч рублей при постановке на учет по беременности и родам.
«Клуб Регионов» приводит мнение политконсультанта, члена Общественной палаты РФ Станислава Корякина:
«Сегодня период взросления общества сильно сдвинулся вправо – люди не ощущают себя взрослыми, социально компетентными ни на выходе из школы, ни даже в университете, как было ранее. Это порождает закономерный вопрос: кто и как будет воспитывать детей, рожденных столь юными мамами, а также поколение какого качества мы получим? В различных подобных инициативах, по моему мнению, существует много популизма в целом, поскольку уходит на второй план системная работа, в том числе с уже подготовленной целевой аудиторией».
«АДЕКВАТ Z» недоумевает:
«Характер этих выплат, как всякому известно – стимулирующий. Прочитать решение иначе, чем стимул для школьниц беременеть, не получается. Независимо ни от возраста вообще, ни от возраста согласия в частности, ни от состояния в браке – хотя какой там в условном десятом классе к бесам брак. С демографической политикой, за реализацию которой государство буквально жилы рвет, это бьется с точностью до наоборот: дети должны сначала взрослеть в смысле совершеннолетия паспортного и социального и только после этого попадать в фокус соответствующих мер».
Губернатор Орловской области Андрей Клычков объясняет, что он подписал свой указ в соответствии с федеральной рекомендацией, как ранее сделали главы многих других регионов, для устранения возрастной дискриминации:
«Друзья, сегодня в центре внимания федеральных СМИ информация о дополнительной поддержке беременных. Всех, к моему удивлению, очень заинтересовал мой указ о выплате в 100 тысяч рублей для беременных, обучающейся в общеобразовательных организациях. К сожалению, журналисты не уточнили, что есть приказ Минтруда России от 11 февраля 2025 №57 "Об утверждении методических рекомендаций по реализации мероприятий региональных программ по повышению рождаемости, подлежащих софинансированию из федерального бюджета". Федеральный орган рекомендовал всем регионам принять такую норму, и, насколько я знаю, более 40 регионов России ее уже приняли. Уверен, что остальные субъекты от этих рекомендаций тоже не отступят. Прошу учесть, что в настоящее время у нас в регионе нет подпадающих под эту категорию девушек. Что касается моего личного отношения к этой норме – надо иметь в виду, что молодые девушки в такой ситуации часто принимают спорные решения. И наша задача, раз уже это произошло, оказать им поддержку, помочь сохранить жизнь ребенка и здоровье матери. Поэтому прошу расценивать этот указ как еще одну меру социальной поддержки для жителей региона в непростой жизненной ситуации, утвержденный на федеральном уровне, а не сомнительный инфоповод для громких заголовков».
«Чисто для фиксации» все равно недоволен:
«Результат этого идиотства, как уже говорилось ранее – дети, выброшенные в унитаз. Вот как раз сейчас в СМИ идет очередная волна таких случаев. Ну, может, хватит уже? Сколько можно своими собственными руками закапывать рождаемость в стране?»
«АНО "СПАСИ ЖИЗНЬ"» убеждена, что речь идет не о поощрении подростковых беременностей, а о помощи в трудной ситуации:
«По сути губернатор Орловской области предупреждает возможную дискриминацию молодых мам, которые еще не успели поступить в колледж или ВУЗ, и не ограничивает меры поддержки нижней планкой. Данное распоряжение не отменяет всех положенных в таком случае мероприятий по социальному сопровождению семьи. Во избежание двусмысленного толкования такие меры должны быть уравновешены последовательной работой по профилактике ранних сексуальных отношений у подростков с акцентом на воспитание в духе традиционных ценностей, ориентированное на построение глубоких и прочных семейных отношений по осознанному обоюдному согласию. Девушки, учащиеся в школе, безусловно, должны стремиться к получению образования, хорошей профессии, выбору достойного и надежного спутника жизни. Но если в случае беременности общество изолирует школьниц и других несовершеннолетних мам от заботы и поддержки, положенной всем беременным женщинам, то оно быстро приходит к очень вредной концепции "только не в подоле", которая уже убила множество детей и сломала судьбы людей, разрушив семейные, детско-родительские и супружеские отношения».
Скандал с Апачевым в Судже
Донецкий рэпер Аким Апачев приехал в освобожденную от нацистов Суджу, закрасил оставленные украинцами надписи на стенах домов и написал поверх них собственные, в том числе матерные в адрес ВСУ. Жители Суджи в комментариях выразили недовольство тем, что он портит их многострадальную собственность. В ответ Апачев начал им хамить и предлагать встретиться лично для выяснения отношений. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн назвал действия рэпера «хайпом на трагедии» и пообещал привлечь его к ответственности за нарушение запрета на въезд в приграничный район, использование ненормативной лексики и порчу имущества. После этого Апачев опубликовал в своем канале видео с извинениями.
Олимпийский чемпион по боксу Александр Поветкин вступился за родную для него Курскую область:
«Как курянин и почетный гражданин Курской области возмущен ситуацией с блогером Апачевым и его "творчеством" в Судже. Суджа – настоящий город-герой. Позволять себе изрисовывать стены матерными граффити, а потом провоцировать местных жителей, чтобы те приехали в простреливаемую зону и закрасили рисунки, недопустимо. Но полное хамство – это забивать стрелки местным жителям, да к тому же женщинам, которые отреагировали на эти "художества" в соцсетях! Полностью поддерживаю врио губернатора Курской области Александра Евсеевича, который совершенно справедливо отреагировал на этот беспредел. А забивать встречи для разборок с женщинами – удел трусов и слабаков. Аким, вызов тебе уже от меня: если такой смелый, приезжай и попробуй выстоять хотя бы секунд 30. Я объясню, как нужно относиться к месту, где гибли наши люди и где земля пропитана кровью наших бойцов-освободителей!»
«Кошкин Сибиряк» называет действия Апачева гнусными:
«Боже мой, какое же это отвратительное, омерзительное, противоестественное зрелище – блогерятник на еще дымящихся развалинах Суджи... Ну неужели у этих выродков (людьми их у меня язык не поворачивается назвать) совершенно нет чувства понимания уместности, эмпатии, да просто общечеловеческого приличия... Не хочется в очередной раз использовать трюизм про каменистое дно, из-под которого вверх вновь постучали, но это же просто другому описанию не поддается... Трупы еще не остыли, жители (оставшиеся в живых) Суджи в себя еще не пришли, страна еще не вполне осознала весь трагизм и ужас произошедшего, а они тут как тут – сытые, упитанные, наглые, улыбающиеся рожи…»
«Политген» считает, что поведение Апачева может быть рассмотрено как попытка художественного выражения, хотя и провокационного:
«Он закрасил надписи, оставленные украинскими военными, что можно интерпретировать как попытку нейтрализовать или ответить на предыдущие граффити в контексте сегодняшних реалий. Однако есть несколько моментов, из-за которых было ясно, что Аким понесет наказание. Во-первых, его действия включали порчу имущества и вандализм, что является уголовным или административным правонарушением в зависимости от тяжести ущерба. Во-вторых, он использовал нецензурные выражения в граффити, является основанием для административного наказания. В-третьих, Апачев нарушил запрет оперативного штаба на въезд в приграничную зону, что является серьезным административным правонарушением. Власти Курской области уже заявили о намерении привлечь Апачева к ответственности за нарушения. Такие события, как упомянутое, подчеркивают важность уважения к местам, пострадавшим от конфликтов, и необходимости ответственного поведения публичных персонажей».
«РосСкандал» подчеркивает, что рэпер зеркально повторяет действия украинских вандалов:
«Аким Апачев (Гасанов) родился в Мариуполе. Жил в Донецке. Получил гражданство РФ. За словом в карман не лезет. Приехал в освобожденную Суджу и нагадил разрисовал стены домов-заборов! Некоторые свои "творения" снабдил нецензурщиной! Получилось грубовато, в стиле хохлов, которые любят изгаживать стены и считают это нормальным. Жители Суджи (и не только) гневно осудили. Но Аким обиделся и… начал оскорблять всех в ответ! <…> Если не побьют, то оштрафуют точно! Но вот поймет ли до конца хлопец, что именно он сделал не так? Селюковщина очень заразна. Бьет по адекватности».
«Птичья ягода» сожалеет о людях, лишенных стремления к прекрасному:
«Не знаю, как вы, а я на подобные перфомансы смотрю с ощущением ужаса и испанского стыда. <…> Я всегда с восхищением (но без капли удивления) наблюдала, как коммунальные службы многострадального Донецка прямо под обстрелами высаживают цветы на клумбах, как обычные, совсем не похожие на мифических вандервуман, женщины моментально подметают осколки, как немедленно латаются дыры и склеиваются обломки мирной жизни. Вопреки. Поэтому прямо в разгар боевых действий Российская Федерация строит в новых регионах не только жилье, но и парки, мемориалы и досуговые центры, вбухивая в это колоссальные и бюджетные, и частные средства. Ведь стоит только оставить человека наедине с разрухой, как она прорастет, пустит корни и совьет комфортное гнездо в голове смотрящего. И весь хаос, грязь и законы сурового военного времени станут привычкой и нормой, начав разрушать общество изнутри. Соседский свинарник тому пример: люди просто забыли, что можно жить по-другому, по-человечески. Разве можем и мы, выступая за закон и порядок, себе позволить подобную цивилизационную амнезию?»
Переговоры в Эр-Рияде
В понедельник в столице Саудовской Аравии прошли переговоры между делегациями России и США по вопросам урегулирования украинского конфликта.
«Всевидящее око» комментирует реакцию на сделанное по итогам переговоров заявление Вашингтона о готовности помочь Москве восстановить доступ к мировому рынку сельхозпродукции и удобрений:
«Рынок бодро реагирует на перспективы снятия с России "сельскохозяйственных" санкций по итогам переговоров с США: акции производителей удобрений моментально подешевели. В перспективе это означает и большую доступность самих удобрений – и, как следствие, более "божеские" цены на сельхозпродукцию. То есть людей – в первую очередь, в самых бедных странах – перестанут искусственно морить голодом, чтобы "покарать" Россию. На преодоление именно этой проблемы была направлена в свое время наша "зерновая сделка". Которую погубила агрессивность и жадность украинцев и европейцев. Искренне хотелось бы надеяться, что текущий виток окажется более продуктивным».
«Безграничный аналитик» отмечает высокое коварство наших переговорщиков:
«Россия потребовала от американцев добиться вывода нашей страны из-под санкций Евросоюза, связанных с реализацией черноморской зерновой инициативы. Это необходимо для того, чтобы предварительные договоренности между нашей страной и Америкой, достигнутые в Эр-Рияде, выполнялись должным образом. Евросоюз, разумеется, категорически отказался снимать какие-либо санкции с нашей страны. Вот этот шаг очень хитроумный. Дело в том, что наши переговорщики очень красиво подставили европейцев под гнев Америки. Согласитесь, выглядит крайне интересно – Россия и США обо всем договорились, а Евросоюз просто из принципа ставит палки в колеса американцам. Учитывая крайне напряженные отношения между Вашингтоном и Брюсселем, можно не сомневаться, что Штаты начнут давить на своих союзников с требованием немедленно снять рестрикции с России, а Евросоюз сделает вид, что не может это сделать. Причем самое интересное, он и действительно ограничен в этом вопросе. Ведь в ЕС есть такие важные члены сообщества как прибалтийские государства, которые если на что-то и согласны, то на ужесточение антироссийских санкций. В общем, так или иначе, сейчас Россия весьма искусно ведет дипломатическую игру. Практически каждый шаг, который предпринимается нашей страной, вбивает клин между Америкой и Великобританией вместе с Евросоюзом. Поделать с этим противник ничего не может, поскольку отягощен грузом торговых войн и разногласий. Это и есть, друзья, дипломатия высшей пробы с большой буквы "Д"».
«Канал визионера» соглашается, что в плане дипломатии мы выигрываем:
«Англичане (британская Times) негодуют. Западная "партия войны" пытается торпедировать достигнутые в Саудовской Аравии соглашения РФ и США: "Сделка, заключенная при посредничестве США впервые за три года войны, сулит Украине ограниченные выгоды и не требует никаких уступок от России". "Это будет воспринято как крупная победа президента Путина и может создать прецедент для последующей отмены дальнейших санкций". "Не проводя практически никаких консультаций со своими европейскими союзниками, Вашингтон должен начать снимать ограничения на экспорт продовольствия и удобрений из России и двигаться к восстановлению доступа российских банков к SWIFT, международной системе финансовых сообщений. Господин Путин должен быть в восторге". Кроме этого, в соглашении о перемирии на море даже не упоминается главная украинская проблема на этом треке: не налагается прямых запретов на удары по украинским портам ("Герани" беспрерывно атакуют Одессу и Николаев). Что лишний раз говорит о том, что украинская делегация не имела права голоса на переговорах в Эр-Риаде. <…> Можно констатировать, что Россия по "дипломатическим очкам" пока явно обыгрывает Украину и создает серьезную угрозу позициям всей глобальной "партии войны". Однако ответ этой "партии", во главе с Британией, не заставит себя ждать, вся борьба впереди».
«Мюсли вслух» обращают внимание на ситуацию с ЗАЭС:
«Безапелляционное заявление МИД РФ по поводу будущего Запорожской АЭС (это российский ядерный объект, это Российская Федерация и никак иначе) имеет своей целью пресечь спекуляции в СМИ на тему статуса станции. <…> Заявление неслучайно появилось сразу же после публикации Кремлем основных итогов встречи экспертных групп России и США в Саудовской Аравии, показывая, что Москва и Вашингтон договорились по многим важным вопросам, попросив остальных, грубо говоря, не тявкать. Откуда идут спекуляции? Прежде всего, их порождает киевский режим, который старается подобным инфошумом отвлечь собственный охлос от зрадных переговоров, которые он ведет с американцами о передаче под их управление оставшихся на Украине АЭС. Хотя без визы российского Генштаба эти переговоры также мало чего стоят».
Американский журналист в секретном чате
Главред журнала The Atlantic Джеффри Голдберг рассказал, что советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц случайно добавил его в секретный чат мессенджера Signal, в котором высшие должностные лица США обсуждали планируемое нападение на йеменских хуситов.
«Банкста» приводит подробности:
«Главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг 11 марта неожиданно получил от советника президента США по нацбезопасности Майка Уолтца приглашение в чат Signal, а спустя два дня его добавили в закрытую группу "Houthi PC small group", где высокопоставленными сотрудниками администрации президента США обсуждались вопросы, связанные с ударами по хуситам. Журналист признался, что был знаком с Уолтцем по профессиональной деятельности, однако никогда прежде не имел возможности наблюдать переписку столь высокопоставленных лиц и не понимает, почему ему предоставили доступ к этой переписке. В конфиденциальном канале помимо Уолтца находились вице-президент Джей Ди Вэнс и министр обороны Пит Хегсет. Они обсуждали детали предстоящих авиаударов по Йемену, включая точное время операций и список целей».
«Грокс» не исключает провокации:
«Возможно, перед нами Signalgate. Напомню, что Signal финансировал Фонд открытых технологий (OTF), который был выделен из Радио Свободная Азия, первоначально созданного как антикоммунистическая информационная служба во времена холодной войны. Председателем Signal Foundation была закоренелая демократша Катерина Махер – ныне глава National Public Radio, ex-CEO Wikimedia Foundation, в период арабской весны руководила "инициативами в области цифровых коммуникаций на Ближнем Востоке" (применяла на тот момент инновационный подход для разгона революционных настроений через интернет). В Manhattan Institute буквально говорят, что Signal – госдеповский мессенджер. Эту позицию также высказывали Дуров, Дорси, Бутерин и Маск. Странно даже то, что якобы Уолтц пригласил в секретный чат главреда совершенно левацкого The Atlantic. Ну это как если бы Дмитрий Анатольевич "случайно" добавил в секретный чат по СВО какого-нибудь Дудя [признан иностранным агентом] или Зыгаря [признан иностранным агентом], словно их контакты у него не просто есть в телефоне, но еще и в списке избранных, где пальцем можно легко промахнуться и не туда нажать».
«Новый Век» комментирует информацию газеты Politico о том, что якобы Трамп допускал возможность увольнения Уолтца после инцидента:
«Похоже, что у утечки о ходе обсуждения ударов по хуситам гораздо более высокий статус, чем можно было предположить. Здесь есть и второе дно – мессенджер, которым по традиции пользовались высокопоставленные участники обсуждения, принадлежит демократам. И тут возникают вопросы уже о запланированной утечке со стороны сотрудников мессенджера. Что наводит такую "тень на плетень" демократов, игнорировать которую становится невозможно».
Американист Малек Дудаков отмечает, что в США вспыхнул грандиозный скандал:
«Демократы в Конгрессе требуют отставки либо Майка Уолца либо Пита Хегсета. Впрочем, Трамп усвоил урок первого срока и явно не хочет сдавать своих людей. У него есть и очевидный прецедент – каденция Байдена, за период которой вообще почти никого не увольняли за провалы. Ллойд Остин и Энтони Блинкен спокойно пережили афганское фиаско. Джейк Салливан в сентябре 2023 года нахваливал "стабильность" на Ближнем Востоке – и через три недели случилось нападение на Израиль. Пит Бутиджич успешно доразваливал американскую инфраструктуру. Байден никого менять не стал – он их держал не за таланты, а за личную лояльность Демпартии».
По словам Голдберга, в секретном чате Уолтц, вице-президент США Джей Ди Вэнс и шеф Пентагона Пит Хегсет обсуждали свое нежелание «снова спасать Европу» и «отвращение к нахлебничеству европейцев».
«Доктор Z прописал» указывает, что в Европе это вызвало обиду и гнев:
«Анонимный британский дипломат в беседе с Politico назвал инцидент "диким" и предположил, что идеологом враждебного отношения США к Европе выступает вице-президент Джей Ди Вэнс, вынуждающий американского лидера Дональда Трампа занимать более жесткую позицию, "поскольку тот не хочет выглядеть слабее Вэнса". Что интересно, в Европе полагали, что в Вашингтоне критикуют ЕС только публично, а в частном порядке выражают сочувствие. Но теперь эти надежды испарились. <…> В общем, у европейцев в очередной раз с глаз спала пелена. Но не факт, что надолго».
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