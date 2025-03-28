Телеграм: Беременность в школе и вандал в Судже

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В среду Владимир Путин назначил врио главы Свердловской области губернатора Оренбургской области Дениса Паслера. Оренбургскую область возглавил председатель правительства Донецкой Народной Республики Евгений Солнцев.

Денис Паслер благодарит оренбуржцев:

«Уважаемые оренбуржцы! С 2019 года я вместе с вами работал на благо региона. Эти 6 лет – значимый этап в моей жизни, который, безусловно, дал мне многое: огромный опыт, силы для решения важных задач, вашу поддержку. Я уверен, работа по всем важным направлениям будет продолжена Евгением Александровичем Солнцевым и командой регионального Правительства. Самое главное – нам удалось перезапустить экономику региона, сохранить многие предприятия и привлечь в область крупных инвесторов. Мы создали выгодные условия для партнерских отношений с регионом, реализовали масштабные проекты в разных сферах. Вместе мы достойно справлялись с серьезными вызовами: пандемия, проведение специальной военной операции, беспрецедентный паводок-2024. Во всех сложных ситуациях я убеждался, что оренбургский характер – это мощь. Это стойкость, уверенность, инициативность, умение отстаивать свое мнение и высочайшая работоспособность. Оренбуржцы – отличная команда, и я горжусь, что был ее частью. Горжусь знакомством с яркими, трудолюбивыми людьми. Горжусь тем, что имел возможность изучить Оренбургский край, его историю и работать в регионе. Благодарю вас за неравнодушие, активную позицию и ежедневный труд! Уверен, что Оренбуржье всегда в надежных руках – людей, которые здесь живут».

«Мейстер» подчеркивает, что Свердловская область – родной для Паслера регион:

«Паслер давно стремился вернуться в родной регион, и это желание было удовлетворено. Паслер прекрасно знаком со всеми региональными особенностями, что поможет ему эффективно исполнять свои обязанности. В то же время у него имеются старые разногласия с отдельными политическими игроками в Свердловской области. Однако с 2016 года, когда Паслер покинул Екатеринбург, утекло много воды, так что не думаем, что это создаст какие-либо значимые проблемы. Назначение Евгения Солнцева, бывшего главы правительства ДНР, врио губернатора Оренбургской области, иллюстрирует другой вектор кадровой политики президента: проверять потенциальных кандидатов в высшие должностные лица регионов работой на исторических территориях. Профессиональный опыт Солнцева в сфере строительства и развития транспортной инфраструктуры будет востребован в Оренбургской области. Особенно в приграничных с Казахстаном районах: развитие транспортных связей между Россией и одним из ключевых российских внешнеторговых партнеров выгодно не только Оренбуржью, но и всей нашей стране».

«Логика Маркова» обращает внимание на то, что и Паслер, и Солнцев являются выпускниками «школы губернаторов» Высшей школы госуправления РАНХиГС:

«Школа губернаторов рулит! И стала настоящей кузницей кадров. Президент Путин назначил двух выпускников школы губернаторов – одного из важнейших проектов АП РФ по повышению качества управления – врио губернаторов. Паслер – на Свердловскую область. Солнцев – на Оренбургскую область. Солнцев до этого был главой правительства ДНР, это тоже важный принцип управления. Так!»

«ВШГУ Президентской академии» пишет о преемнике Солнцева:

«Новое назначение: и.о. председателя правительства ДНР назначен выпускник программы "Управленческая команда региона" Андрей Чертков. До назначения на пост он был первым заместителем председателя правительства ДНР. А до этого работал в Нижегородской области: в разные годы был министром энергетики и ЖКХ региона, возглавлял Кстовский район. Программа ВШГУ Президентской академии реализуется по распоряжению Правительства для создания условий для кадрового обеспечения программы социально-экономического развития новых регионов».

«Темник» рассуждает о Свердловской области:

«Дениса Паслера справедливо называют выходцем из структур Виктора Вексельберга. Однако такое упрощение серьезно исказило бы реальное положение дел. <…> Новые политические реалии позволяют говорить о новом кредите доверия местным элитам в их способности обеспечить устойчивость и развитие ключевого промышленного региона страны. В классическую эпоху Эдуарда Росселя регион представлял собой территорию "воюющих царств", где последний рассматривал себя своего рода арбитром. В постросселевский период стартовал процесс укрощения местных феодалов, который в итоге привел к привлечению варягов из тюменского клана Собянина. И вот, судя по всему, местным акторам удалось убедить центр, что важнейший регион можно вновь доверить аборигенам. При этом отсутствует риск, что они разнесут родной дом в процессе междоусобной борьбы за политические и экономические активы в многочисленных среднеуральских муниципалитетах».

