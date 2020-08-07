Телеграм: Бейрут взорвался, Кипр доигрался, Минск заговорился
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Взрыв в морском порту Бейрута
Во вторник в порту столицы Ливана прогремел мощный взрыв, в результате которого погибли более ста человек, пострадали более четырех тысяч. Оказались разрушены здания в нескольких кварталах города, из-за чего крова лишились не менее 300 тысяч жителей. Премьер-министр Ливана Хассан Дияб сообщил, что в порту взорвалось 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной в 2013 году с судна Rhosus, которое везло ее из Батуми в Мозамбик. Владельцем судна оказался гражданин России, уроженец Хабаровска Игорь Гречушкин, живущий на Кипре.
«Майор и Генерал» сомневаются в официальной версии трагедии:
«Взрыв в Бейруте. Мнение на основании собственных, иногда трагических, наблюдений. Склады с боеприпасами, когда горят, совсем иначе взрываются. Даже когда детонация начинается от случайного взрыва, переходящего потом в пожар. Процесс идет, скажем так, прерывисто, в несколько "бахов", иногда – в десятки. Про пиротехнику вообще говорить нечего, ничего похожего с пожаром на складе. Так, как в Бейруте рвануло, бывает лишь при прямом попадании в склад ракеты. Или мощнейшей "закладке", под сотню кг тротила, да еще грамотно, по науке на склад БП заложенного. Что там на самом деле было – пока непонятно. Но версии с "пожаром" и "несчастным случаем" выглядят очень наивно».
«Меркури» убежден, что все проще:
«Взрыв в Ливане – наглядный пример того, что действия небольшой группы дегенератов способны уничтожить целый город и привести к огромным жертвам. Никто не воевал, никто не совершил теракт, а просто одни кретины конфисковали взрывчатое вещество и забыли/забили, а другие решили рядом с грузом провести сварочные работы. Премия Дарвина уходит в Бейрут».
«АДЕКВАТ» подозревает, что худшее у Ливана впереди:
«Цифры ущерба в Бейруте и кол-во людей без крова – это прямо ситуация идеального шторма. Бедная маленькая страна в кризис попадает еще и на ликвидацию последствий тяжелейшей техногенной катастрофы. Если Ливан сумеет вырулить из ситуации без крупных политических потрясений, это будет чем-то очень близким к чуду».
«Восточный Синдром» считает произошедшее закономерным:
«Никто не ожидает подобных трагедий, точно так же, как никто не ожидает испанскую инквизицию, и все же, если бы мне пришлось выбрать столицу в арабском мире, где могла бы произойти такая трагедия, я бы, наверное, назвала Бейрут. <…> За последние 15 лет ситуация в Ливане постоянно ухудшалась. Самым страшным бичом, пожалуй, стоит назвать безвластие, которое впоследствии привело к "мусорному кризису", неспособности избрать президента и сформировать правительство. Безвластие и хаос, которые царят в Ливане, скорее всего, привели и к вчерашней трагедии – селитра, которая случайно попала в бейрутский порт, лежала на складе шесть лет, и затем по причинам, которые еще не установлены, подняла на воздух полгорода. Ливан, недавно ставший банкротом, по сути дела прекратил вчера существовать как государство, от него осталось лишь название и бледная тень».
«Мюсли вслух» рассуждают о масштабах взрыва:
«Тротиловый эквивалент (R.E. factor) селитры 0,42. То бишь взрыв 2700 тонн селитры эквивалентен взрыву 1134 тонн тротила. Килотонна с хвостиком. Бомбежка Дрездена, например. Или тактический ядерный заряд малой мощности вроде мины или "ядерного ранца"».
Пересмотр межгосударственных налоговых соглашений России
Россия предложила Кипру, Люксембургу, Мальте и Нидерландам отказаться от льгот по налогам на дивиденды для россиян. Планируется поднять ставку с 5 до 15%. Кипрские власти отказались от предложения, и в понедельник Минфин РФ объявил о начале денонсации налогового соглашения с Кипром. Последний раунд переговоров с кипрской стороной запланирован на 10 и 11 августа.
«Натан вернулся» злорадствует:
«Отрадно видеть, как шустро забегали чванливые и избалованные киприоты после решения России денонсировать соглашение об избежании двойного налогообложения. Вот уже и финальный раунд переговоров запланирован в Москве, 10 или 11 августа. Очевидно, что встреча пройдет под знаком полного доминирования российской стороны. Видно, что энтузиазм киприотов идти на уступки растет пропорционально суммам, которые государство может потерять. Шутка ли – в России держать компании на Кипре считается уже хорошим тоном. Уйди они с острова, и латать дыры в бюджете киприотам придется самостоятельно – а нечем».
«Мейстер» тоже считает, что киприотам не стоило быть такими привередливыми:
«Кипр мог договориться по-хорошему и сохранить хотя бы часть денежных потоков из России, но заупрямился и теперь потеряет многое. Например, только за 2018-2019 годы российские налогоплательщики вывели на Кипр более 3,3 трлн рублей. Есть надежда, что упрямство киприотов заставит другие офшоры серьезнее отнестись к требованиям России и согласиться на пересмотр аналогичных соглашений. Ждать результатов этих переговоров осталось недолго, а пока что можно порадоваться решительности, с которой идет борьба за деофшоризацию отечественной экономики».
«Физики и Юрики» отмечают, что Кипр еще на что-то надеется:
«Несмотря на недвусмысленное намерение российского Минфина денонсировать соглашение с Кипром об избежании двойного налогообложения, коллеги с островного государства всеми силами хотят его сохранить. Большие надежды они возлагают на последний раунд переговоров 10-11 августа. Но будем честны: вряд ли они смогут повлиять на уже принятое решение. <…> За время действия двустороннего соглашения с Кипром данной юрисдикцией воспользовались многие российские компании. По разным оценкам, на Кипр было выведено в 2018 году более 1,4 триллионов, а в 2019 году – более 1,9 триллионов рублей. И никакой пользы для родного государства. Налоговые гавани, давайте, до свидания?»
«Медиатехнолог» рассуждает о будущем офшоров:
«Оба варианта – разрыв соглашения ли, увеличение налоговой ставки до 15% против "льготной" в 5% – делают существование оффшорных юрисдикций для российского бизнеса совершенно бессмысленным. Ничего неожиданного в таком решении нет: Путин еще давно рекомендовал возвращать капиталы на родину, ну а коронакризис просто придал сейчас динамики этим процессам – деньги нужны нам в России, а не за рубежом. Деловые издания сейчас пестрят заголовками в духе "Пути решения проблемы" и "Что делать?". Даем свой ответ: кто-то просто начнет зарабатывать меньше, и никакой проблемы в этом нет, а налоги просто придется платить на родине, наполняя государственный бюджет на благо гражданам, вместо вывода денег в иностранные банки. Сама же постановка вопроса от паникующих коммерсов и экспертов и вовсе выглядит комично – уж слишком они привыкли к сладким офшорам».
«Банкста» рассказывает, у каких российских компаний могут возникнуть проблемы:
«Власти могут пересмотреть соглашение об избежании двойного налогообложения с Нидерландами. Через нее проходит значительная часть российского экспорта нефти, торговые сети (X5 Retail – Пятерочка, Перекресток) и инкорпорирован Яндекс».
Утечка личных данных автомобилистов
В понедельник «Коммерсант» сообщил, что в продаже появились личные данные около миллиона водителей Москвы и Московской области. Мошенники продавали за полторы тысячи долларов базу с именами и телефонами владельцев автомобилей, VIN-кодами и номерами паспортов транспортного средства. В МВД заявили, что информационные системы ГИБДД не подвергались атакам. По мнению экспертов, данные могли быть украдены у страховщиков.
«Утечки информации» пишут, что продажа этой базы – не новость:
«Мы неоднократно писали про эту базу. <…> Эти данные давно продаются на черном рынке. Цена одного месяца колеблется от 3,5 до 10 тыс. рублей. Мы предполагаем (по характеру данных), что база получена из страховой компании, а не из ГИБДД. Кстати, в том объявлении о продаже, которое журналисты обнаружили на форуме XSS, уже написано, что база продана».
«Представляешь,» рассказывает о потенциальных покупателях таких баз:
«Эксперты предполагают, что такая база заинтересует скорее не других хакеров, а людей, занимающихся социальной инженерией. Это такое умное определение для тех, кто складно врет по телефону людям с помощью кусков правдивой информации, чтобы развести их на деньги. Так что если вы живете в Нерезиновске и вам внезапно стали названивать по поводу вашего автомобиля – наскребите где-нибудь внутреннего скепсиса и приложите к этому звонку».
«Темник» настроен скептично:
«У граждан будет еще больше недоверия к проекту ЕФИР (Единый федеральный информационный регистр). Закон о его создании подписали в июне».
Депутат Госдумы Николай Николаев рассуждает о том, какой должна быть ответственность за продажу и покупку таких баз:
«Нужно наказывать не только тех, кто торгует или покупает уже краденую информацию, а кто допускает утечку. Размер наказания для таких компаний или организаций должен быть таким, чтобы выгоднее было, что называется, "с запасом" обеспечить безопасность, чем платить штрафы. Пока я что-то не припомню случая, чтобы были наказаны компании или структуры, которые допустили утечку. Не припомню я также и случая, чтобы человеку, чьи данные были украдены, возмещали бы какой-либо ущерб. А здесь есть о чем подумать. На мой взгляд, в случае обнаружения персональных данных "в продаже", стоит дать возможность человеку проверить, не утекли ли именно его данные. И если человек это обнаруживает, он должен иметь возможность, при желании, поменять документы, данные которых утекли. Например, я бы не отказался проверить, не находятся ли среди этого миллиона данные моего автомобиля и прав. И если они есть в этом списке, иметь возможность бесплатно и очень оперативно получить новые права, новый номер на автомобиль».
«Старая площадь» предсказывает, какой в итоге будет реакция законодателей:
«На фоне других подобных утечек эта не представляется сколь-нибудь масштабной, однако она может создать "критическую массу", необходимую для реакции парламентариев. В Госдуме заговорили об ужесточении ответственности за подобные правонарушения, но речь вновь идет о точечных мерах, на которые наши народные избранники будут "раскачиваться", как всегда, очень долго, хотя фрагментарных решений будет недостаточно, ведь все, что касается нашей it-сферы, безнадежно отстает. Так и здесь: нормы админ и уголовного кодекса уже давно не соответствуют существующим вызовам сферы киберпреступлений, ужесточение отдельных статей ничего не решит».
90-летие ВДВ
В воскресенье Россия отпраздновала 90-летие со дня основания Воздушно-десантных войск.
«Kotsnews» вспоминает, как служил в ВДВ:
«Каждый раз, когда у меня в жизни складывалась какая-то тяжелая ситуация, я вспоминал своего взводного, учившего меня азам десантного эгоцентризма. В это слово в нашем контексте я не вкладываю негативного смысла. Физически подготовить бойца к выполнению задачи можно в любых войсках. Но вбить психологию победителя, осознание того, что ты лучший, что "никто кроме нас" и "нет задач невыполнимых" – для этого нужны особые навыки, психологические. Именно в этом десантном "шовинизме" (помноженном, конечно, на подготовку), в этих, если хотите, десантных "понтах" кроется секрет жертвенного героизма – будь то 9 рота в Афганистане или 6 рота в Чечне. Ты же десантник, ты не можешь иначе».
«RovegoSteb» рассказал анекдот про Василия Маргелова, командующего ВДВ в 1954-1959 и 1961-1979 годах:
«ВДВ раньше были Войсками Дяди Васи, когда главным был генерал Маргелов. Про Василия Филипповича Маргелова слышал в части ВДВ чудесную историю. Двух десантников после драки забрали в отделение. Звонят Дяде Васе.
- Василий Филиппович, у нас тут ваши орлы, драку устроили...
- И вы их взяли?
- Да.
- Нет, это не мои, - и кладет трубку.
Через полчаса звонок. В панике тот же милиционер.
- Василий Филиппович, ваши наваляли всем, всех избили и сбежали.
- А, ну да, это мои. Появятся, будем разбираться».
Празднование не обошлось без драк. Так, в Москве в парке Горького произошла стычка между десантниками и бойцами Росгвардии, призвавшими их к порядку. «ОПЕР Слил» огорчен:
«Так нельзя, парни. Это же чистая 318-я... праздник праздником, но иногда тормозить надо и контролировать свои рефлексы».
«338» подчеркивает, что большинство десантников в День ВДВ отличились совсем другими поступками:
«Можно бесконечно форсить человеческую глупость, особенно продемонстрированную 2 августа, зычно произнося "ну это же вэдэвэшники...". А смысл? Порочат символы своего рода войск, свою часть и соединение, своих командиров, приобщавших их к десантному братству. А можно отметить праздник так, чтобы потом говорили "Это – наши десантники!" Одни в этот день спокойно встречаются с сослуживцами, другие вспоминают молодость, направляясь в аэроклубы, и заново произносят мантру "521...522...523...купол...". Отельную категорию представляют военнослужащие, организовывающие волонтерские и патриотические акции. Именно так поступили десантники в Нерюнгри. Символический митинг в память о тех, кто не вернулся, а далее автопробег по населенным пунктам Якутии с вручением подарков постояльцам различных учреждений – дома престарелых в п. Чульман, дома-интерната в п. Серебряный Бор и реабилитационного центра для несовершеннолетних г. Нерюнгри. Вот они, десантники здорового человека».
Антироссийская риторика в обращении Лукашенко к парламенту и народу
В преддверии президентских выборов, которые пройдут в Белоруссии 9 августа, Александр Лукашенко выступил с обращением к народу и Национальному собранию. Он, в частности, сказал, что у России «не осталось по-настоящему близких союзников», что Россия поменяла «братские отношения» с Белоруссией «на партнерские», и сделала это напрасно. По словам Лукашенко, 33 россиянина, которые были на прошлой неделе арестованы в Белоруссии, были специально направлены в страну и получили команду ждать. «Не подбрасывайте здесь ядерного оружия. Не взрывайте обстановку, ибо полыхать будет так, что до Владивостока будет тяжело», – заявил белорусский лидер.
«Всевидящее око» считает, что Лукашенко живет в своем особом мире:
«Александр Григорьевич очень красиво стоит в позе злодейского диктатора из голливудского боевика. Выглядит, конечно, выразительно – но настолько же и оторвано от реальности. И ты на это смотришь и понимаешь, что возвращаться в реальность человек не собирается, ему слишком нравится голливудская картинка, которую он демонстрирует всем. Проблема в том, что круто она выглядит только для него, а для остальных – довольно нелепо».
«Русский Демиург» прогнозирует, что будет дальше:
«После выборов в Белоруссии начнется этап попыток стабилизации ситуации со стороны Лукашенко и раскачивания ситуации со стороны прозападной оппозиции. Пытаясь угодить Западу, Лукашенко ускорит антироссийский дрейф. Дипломатические возможности России остаются ограниченными, а неопределенность в Белоруссии критически возрастет. Учитывая состояние здоровья Лукашенко, можно прогнозировать ослабление его вертикали власти и усиление внутренней борьбы за выживание с перспективой исчезновения Лукашенко на определенном этапе с политической сцены. Момент наступления этого этапа покажет динамика активности оппозиции в августе. Карту "российской угрозы" Лукашенко будет разыгрывать максимально, что делает восстановление отношений в довыборном формате невозможным, даже если вдруг Лукашенко однажды этого захочет».
Глава Россотрудничества Евгений Примаков, подчеркнув, что комментирует обращение белорусского президента как частное лицо, назвал позицию Лукашенко враждебной по отношению к России:
«Александр Григорьевич, желая победить на выборах, такими вот заявлениями с намеками на российское вмешательство во внутренние дела республики, граничащими с угрозами броскими фразами про "запылает до Владивостока", арестами российских граждан и передачей их данных украинским спецслужбам демонстрирует готовность порвать с Россией. Просто стоит понимать, что аудитория таких заявлений – не в России, обращается Александр Григорьевич к Брюсселю, Вашингтону и Варшаве, а также к небольшой кучке полонофильских националистов. И еще стоит понимать, что таких вот заявлений Александра Григорьевича эта основная для него аудитория не оценит. Конечно, никто в России в дела Беларуси не вмешивался и не собирается. Нам давно стоит посчитать те силы, те средства, ресурсы, которые мы с братской любовью, редко и робко спрашивая, что там было и на что потрачено, вкладывали в Беларусь – тарифами, скидками, кредитами и прочим. Поверьте, очень, очень много».
«Буровая» комментирует заявление Лукашенко о том, что к 2025 году Белоруссия создаст новую инфраструктуру для поставок нефти и газа, чтобы минимизировать зависимость от других стран:
«Мы несколько раз писали, что в Белоруссии "играются" в украинский сценарий. Мы напоминали про проект Балто-Черноморского коллектора (единая трубопроводная система вдоль западной границы России), этакого энергетического кордона между Германией и Россией. К слову, свой первый заграничный визит и.о. президента Украины Турчинов сразу после Майдана совершил в Минск. Тема визита – "Балто-Черноморский коллектор". Сегодня мы видим, как идея обретает кровь и плоть. На эту идею также работают санкции США против "Северного потока-2" и 3-й энергопакет Европы».
«Доктор прописал» пытается осмыслить претензии Лукашенко к России:
«Обратим внимание на пару тезисов из послания Александра Григорьевича граду и миру: - Белоруссия потеряла от "нефтяных разборок " с Россией 1,5 млрд белорусских рублей (около 600 млн долларов); - Белоруссия потеряла за 5 лет около 9,5 млрд долларов от дорогих кредитов и несправедливых цен на энергоресурсы. Надо ли полагать, что на основании этих подсчетов Россия должна Белоруссии более 10 млрд долларов? Если так, то окончательная это сумма или набросят сверху еще за какую-нибудь несправедливость? А что будет, если в Москве не согласятся с этими цифрами?»
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