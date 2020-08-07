Телеграм: Бейрут взорвался, Кипр доигрался, Минск заговорился

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Во вторник в порту столицы Ливана прогремел мощный взрыв, в результате которого погибли более ста человек, пострадали более четырех тысяч. Оказались разрушены здания в нескольких кварталах города, из-за чего крова лишились не менее 300 тысяч жителей. Премьер-министр Ливана Хассан Дияб сообщил, что в порту взорвалось 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной в 2013 году с судна Rhosus, которое везло ее из Батуми в Мозамбик. Владельцем судна оказался гражданин России, уроженец Хабаровска Игорь Гречушкин, живущий на Кипре.

«Майор и Генерал» сомневаются в официальной версии трагедии:

«Взрыв в Бейруте. Мнение на основании собственных, иногда трагических, наблюдений. Склады с боеприпасами, когда горят, совсем иначе взрываются. Даже когда детонация начинается от случайного взрыва, переходящего потом в пожар. Процесс идет, скажем так, прерывисто, в несколько "бахов", иногда – в десятки. Про пиротехнику вообще говорить нечего, ничего похожего с пожаром на складе. Так, как в Бейруте рвануло, бывает лишь при прямом попадании в склад ракеты. Или мощнейшей "закладке", под сотню кг тротила, да еще грамотно, по науке на склад БП заложенного. Что там на самом деле было – пока непонятно. Но версии с "пожаром" и "несчастным случаем" выглядят очень наивно».

«Меркури» убежден, что все проще:

«Взрыв в Ливане – наглядный пример того, что действия небольшой группы дегенератов способны уничтожить целый город и привести к огромным жертвам. Никто не воевал, никто не совершил теракт, а просто одни кретины конфисковали взрывчатое вещество и забыли/забили, а другие решили рядом с грузом провести сварочные работы. Премия Дарвина уходит в Бейрут».

«АДЕКВАТ» подозревает, что худшее у Ливана впереди:

«Цифры ущерба в Бейруте и кол-во людей без крова – это прямо ситуация идеального шторма. Бедная маленькая страна в кризис попадает еще и на ликвидацию последствий тяжелейшей техногенной катастрофы. Если Ливан сумеет вырулить из ситуации без крупных политических потрясений, это будет чем-то очень близким к чуду».

«Восточный Синдром» считает произошедшее закономерным:

«Никто не ожидает подобных трагедий, точно так же, как никто не ожидает испанскую инквизицию, и все же, если бы мне пришлось выбрать столицу в арабском мире, где могла бы произойти такая трагедия, я бы, наверное, назвала Бейрут. <…> За последние 15 лет ситуация в Ливане постоянно ухудшалась. Самым страшным бичом, пожалуй, стоит назвать безвластие, которое впоследствии привело к "мусорному кризису", неспособности избрать президента и сформировать правительство. Безвластие и хаос, которые царят в Ливане, скорее всего, привели и к вчерашней трагедии – селитра, которая случайно попала в бейрутский порт, лежала на складе шесть лет, и затем по причинам, которые еще не установлены, подняла на воздух полгорода. Ливан, недавно ставший банкротом, по сути дела прекратил вчера существовать как государство, от него осталось лишь название и бледная тень».

«Мюсли вслух» рассуждают о масштабах взрыва:

«Тротиловый эквивалент (R.E. factor) селитры 0,42. То бишь взрыв 2700 тонн селитры эквивалентен взрыву 1134 тонн тротила. Килотонна с хвостиком. Бомбежка Дрездена, например. Или тактический ядерный заряд малой мощности вроде мины или "ядерного ранца"».



