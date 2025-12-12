Телеграм: Арест археолога в Польше, встреча СПЧ, запрет Roblox
В Польше задержали российского археолога, в России запретили Roblox, а Владимир Путин провел заседание Совета по правам человека.
Задержание в Польше российского археолога
В четверг стало известно, что в начале декабря власти Польши задержали в Варшаве археолога Государственного Эрмитажа Александра Бутягина по запросу Украины. Ученый был приглашен в Европу, чтобы прочитать лекции в нескольких городах. Киев объявил его в розыск из-за участия в археологических раскопках в Крыму. Бутягин арестован на 40 дней, Варшава ожидает формального запроса из Киева на экстрадицию. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал арест ученого правовым беспределом, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула абсурдность предъявленных ему обвинений. Археолога посетили российские дипломаты.
Журналист Станислав Стремидловский напоминает, что при этом в Польше отпускают на свободу террористов:
«В середине октября сего года суд в Варшаве отклонил запрос Германии о выдаче гражданина Украины Владимира Ж., проходящего по делу о подрыве газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2". Одновременно суд постановил освободить украинского подрывника из-под стражи. <…> Ранее [премьер-министр Польши Дональд] Туск выступил против экстрадиции, пояснив, что Варшава "должна действовать исключительно исходя из собственных интересов безопасности". Похоже, что в деле Бутягина тоже проявляются "интересы безопасности". Польшу охватила шпиономания, постоянно разоблачаются "российские агенты и диверсанты", которые оказываются гражданами других стран. Лишь в последние дни Агентство внутренней безопасности стало говорить о гражданах России, которые якобы курируют эти "подпольные сети", и необходимости их розыска. Не исключено, что российский археолог в этой ситуации по замыслу польских политиков и спецслужб должен стать предметом торга с Москвой».
«Мышык Точные новости» просит воздержаться от посещения недружественных стран:
«Стоит отметить, что, учитывая оголтелую русофобию, царящую в настоящее время в Польше и других странах-союзницах киевского режима, российским гражданам следует избегать поездок в Европу, чтобы не подвергнуться риску быть арестованными без каких-либо правовых оснований и фактически стать заложниками. Киевский режим и его западные "союзники" действуют откровенно террористическими методами и перешли от навязчивой идеи кражи российских активов к захвату граждан России».
«ОВЧА» соглашается:
«Не стоит выезжать. Во всяком случае, необходимо очень тщательно взвешивать риски поездок в страны, допускающие недружественные/дискриминационные действия в отношении россиян. Даже если это научные, культурные или деловые встречи. Одного знакомого, бывшего украинского политолога, проживающего уже в Москве, пригласили этой весной в Германию получить премию. Может, это была и спецоперация укрспецслужб. И те же польские власти (он летел транзитом) арестовали и выдали на Украину. Сидит сейчас в тюрьме СБУ. А той же весной у него должна была быть свадьба... Мама ходит к нему на свидания в Киеве, а невеста в Москве в храм... молится об освобождении».
«Мейстер» считает, что задержание российского археолога интересно двумя моментами:
«Первый – поляки сознательно идут на обострение, задерживая специалиста, приехавшего читать лекции. Второй – украинские запросы в части Крыма в Европе принято в целом игнорировать: на полуострове было за это время достаточно всех, включая и граждан стран НАТО и ЕС. Зачем это полякам – вопрос отдельный, но нам представляется, что происходящее стоит оценивать в общих рамках курса Польши и Прибалтики на эскалацию. Курс этот призван портить отношения мелкими пакостями, так, чтобы с одной стороны, до войны не дошло, а с другой – примирение России и Европы было бы максимально осложнено. Нынешним политическим элитам названных стран это состояние жизненно необходимо – оно их в прямом смысле кормит».
Заседание СПЧ
Во вторник Владимир Путин в режиме видеоконференции провел ежегодное заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).
«ПОТОК» рассказывает о поднятых на заседании вопросах:
«На повестке дня традиционно – борьба с мошенничеством. Первый пакет мер по защите от телефонных аферистов вступил в силу с июня – он предусматривал возможность отказа от смс-рассылок, спам-звонков и другие важные инициативы. Теперь, по словам президента, на подходе второй и третий. Незаконным выселением из жилья членов семей бойцов СВО Владимир Путин был возмущен. Глава государства поручил начать заниматься каждым конкретным случаем. О безопасности граждан на дорогах высказалась Марина Ахмедова. Президент заявил, что замечает беспредел курьеров, и признался, что наблюдает за ситуацией, когда ездит без кортежа, "по-тихому". Президент пообещал поручить МВД и главам регионов проработать вопрос регулирования правил движения для доставщиков на самокатах и велосипедах. Также среди важных инициатив, которые поддержал Путин, – предложенная главой СПЧ идея скорректировать правила приема в школы для русскоговорящих детей соотечественников».
«АДЕКВАТ Z» отмечает, что темы заседания СПЧ и прямой линии президента, запланированной на 19 декабря, во многом пересекаются:
«И пересекаются именно потому, что члены СПЧ приносят президенту самое насущное из того, что люди приносят им самим. <…> При всей безусловной значимости подавляющего большинства поднятых вчера тем исчерпать за один вечер все, что для людей актуально, невозможно. И как минимум одну тему, которую наверняка немало приносили и в СПЧ, на прямой линии мы увидим с вероятностью процентов 99 – квартирные "бабкины схемы". Дело тут, думаю, не в том, что почти все члены СПЧ вчера вносили предельно конкретные предложения по поднимаемым ими проблемам – сформулировать эти предложения в принципе не слишком трудно, и тут, даже при всей плотности потока популистских и просто бестолковых инициатив, главное, что надо делать, уже понятно. Дело скорее в том, что эту тему перед главой государства уместнее поднимать непосредственно его избирателям, чем даже самым уважаемым посредникам. Чтобы первичная реакция была адресована кому-то из непосредственно пострадавших – и чтобы эту реакцию могли хотя бы предварительно применить к себе все остальные. Включая и тех, кто сейчас небезосновательно опасается входить в сделку».
Политик Эрнест Макаренко радуется предложению одного из членов СПЧ:
«Кирилл Кабанов обратился к Президенту с предложением корректировки оснований для приоритетного получения гражданства России. Правильное предложение! И Путин с ним "полностью согласен". Получать гражданство по упрощенной схеме должны только подлинные соотечественники, носители русского языка, разделяющие ценности Русской цивилизации, а не инокультурные религиозные радикалы из среднеазиатских кишлаков».
«Мюсли вслух» особенно заинтересованы предложением главы СПЧ Валерия Фадеева скорректировать порядок приема в российские школы детей соотечественников, приехавших из-за рубежа, если для ребенка русский язык является родным:
«Этой осенью уже были резонансные случаи, когда русские дети, всю жизнь прожившие вне России, но которые говорят и думают по-русски, не по своей вине не могли сдать тест на знание родного языка при возвращении на историческую родину. Отдельных чиновников на местах, которые не могли проявить в этом вопросе разумную гибкость, сегодня поправил лично Путин: "Какие экзамены-то? Нужно просто помочь этим детям, если есть необходимость оказывать им помощь в освоении тех или иных предметов. <...> Давайте внесем соответствующие коррективы в принятые ранее нормативные документы". Добавим, что само заседание, на котором прямо сейчас обсуждаются и другие волнующие россиян темы, вновь показало, что Совет стал неотъемлемой частью системы диалога власти и общества, а заявления и комментарии его членов слышат в самых высоких кремлевских кабинетах».
Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова пишет, что СМИ выхватили лишь малую часть того разговора, который состоялся на заседании:
«А он был гораздо объемнее, интереснее, затронул многие и разные стороны нашей с вами жизни. Да, говорили о самокатах, курьерах, иноагентах. Но были и другие важные темы. Паллиативная дохосписная помощь. Права зачатых, но рожденных после гибели бойца детей. Социальная помощь для инвалидов. Вопросы миграции. Адресная помощь: льготы, выплаты, пособия. Компенсация жилья на исторических территориях. И многое другое. А ответы Президента не менее интересно читать, чем выступления участников. Посмотрите стенограмму. Не пожалеете».
Блокировка Roblox
На прошлой неделе Роскомнадзор заблокировал популярную у российских детей и подростков игровую платформу Roblox. Причиной стала пропаганда экстремизма, терроризма и ЛГБТ (международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России), а также популярность платформы среди педофилов. Во вторник глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что за несколько дней она получила 63 тысячи писем от школьников, студентов и их родителей с жалобами на блокировку, и призвала искать другие способы борьбы с противоправными действиями.
Юрист Илья Ремесло напоминает, что Roblox регулярно попадал в скандалы, которые привлекали внимание российских общественников:
«Так, Екатерина Мизулина ранее указывала, что детей банили в игре за российский флаг. Кроме того, Мизулина указывала, что в Roblox сделали имитацию пожара в "Зимней вишне", где погибло множество людей. По данному факту общественники ранее обращались в МВД. Игра Roblox попадает в скандалы не только в России – против нее инициировали юридические процессы в западных странах. Так, генеральный прокурор штата Техас Кен Пакстон подал иск против Roblox, обвинив компанию, что она ставит онлайн-педофилов и прибыль выше безопасности детей. 20 октября 2025 года генеральный прокурор Флориды Джеймс Утмейер опубликовал видео на X, в котором поднял вопросы о безопасности детей на Roblox. Многочисленные расследования показали, что злоумышленники используют онлайн-платформу для общения и манипулирования несовершеннолетними. Офис генерального прокурора штата Кентукки Рассела Коулмана подал в суд на компанию Roblox, обвиняя игровую платформу в неспособности защитить детей от хищников и в допуске распространения неприемлемого контента, включая симулятор убийства консервативного активиста Чарли Кирка. <…> Если к игре есть реальные претензии, там орудуют педофилы – надо эти проблемы устранять, искать механизмы, вовлекать людей в обсуждение. Если проблемы неустранимы – то остается лишь блокировка, которая безусловно является крайним средством».
«Всевидящее око» пишет, что запрет в России Roblox – лишь вершина айсберга:
«Во многих "цивилизованных" странах точно так же ограничивают или собираются ограничивать "сетевую свободу", встревоженные ее пагубным воздействием на неокрепшие детские умы. Главным информационным поводом в этой связи стал запрет в Австралии для несовершеннолетних детей пользоваться большинством соцсетей, включая YouTube, TikTok и Facebook. Однако за опытом Австралии внимательно наблюдают во всем мире. Со следующего года запрет на доступ к соцсетям для детей до 16 лет действует в Малайзии. А Европарламент поддержал идею ограничения минимального возраста для соцсетей в 16 лет. Это только рекомендация, реальные ограничения могут на этом основании ввести сами государства ЕС. И некоторые уже это сделали – скажем, в Норвегии. О подобном договорилось правительство Дании – запрет еще не введен, но решение уже принято. О планах такого рода заявил президент Франции Эммануэль "Наполеончик" Макрон. Словом, мировая общественность наконец неохотно зашевелилась, понимая, что больше невозможно пускать на самотек такой грандиозный информационный ресурс как Интернет. И Россия здесь вполне вписывается в общий тренд».
«Прожектор власти» напоминает о публикации британской газеты про Roblox:
«Газета Guardian провела расследование "Моя ужасающая неделя на Roblox", в рамках которого журналистка Сара Мартин завела на платформе профиль от имени восьмилетней девочки. "В течение недели я захожу на платформу, будучи ребенком, чтобы воочию испытать игровое приложение, которое выбирают австралийские дети. За то короткое время, что я там нахожусь, мой аватар подвергается кибербуллингу, агрессивному убийству, сексуальному насилию – и все это с настройками родительского контроля", – подчеркнула Мартин. Пользовательские игры в Roblox могут быть абсолютно на любую тематику, в том числе на запрещенную, и посетить их могут любые игроки независимо от возраста. Так что блокировка со стороны Роскомнадзора – это единственно правильное решение».
«Темник» комментирует предложение замсекретаря Общественной палаты РФ Владислава Гриба в скорейшее время создать российский аналог платформы:
«В заявлении замсекретаря ОП примечательная лёгкая критика запретительных практик: "Давайте всегда при отключении чего-то давать альтернативу и развивать российскую платформу". Не припомним подобных реакций на запреты от верхушки ОП. Борьба с Roblox заставила лояльных акторов слегка повысить градус критики (сразу вспоминаются возмущения Мизулиной, например)».
«АЦ ФИОКО» дает советы родителям:
«У многих детей блокировка любимой игровой платформы может вызвать негативные переживания. В связи с блокировкой Roblox Институт воспитания подготовил памятку "Roblox: почему ребенку так тяжело и как ему помочь?" Предлагаемые здесь поэтапные рекомендации психолога для родителей о том, как правильно поддержать ребенка и какие альтернативы можно предложить, подходят при столкновении детей с потерями доступа к привычным им видеоиграм. Первые 2 недели: спокойствие и поддержка. Сейчас главное – снизить напряжение и показать, что вы признаете его переживания. Вместо "хватит ныть" скажите: "Я вижу, как ты расстроен. Мне жаль, что тебе так грустно. Я рядом и готов помочь справиться". Это не означает, что вы поможете обойти запрет. Это означает, что вы видите его переживания и значение потери для него. Правила безопасности не подлежат дискуссии. Предложите яркую альтернативу: посильную, но не слишком легкую. Сейчас требуются значимые впечатления и физическая активность».
Переговоры по украинскому конфликту
В понедельник в Лондоне состоялись переговоры Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции. По итогам переговоров Зеленский заявил, что Украина не пойдет на территориальные уступки, и потребовал утверждения американских гарантий безопасности Конгрессом США. После этого американский президент Дональд Трамп заявил о необходимости провести на Украине президентские выборы.
«Сибиряк» называет Зеленского главным препятствием на пути к миру:
«Отсутствие сделки на данный момент в мирном украинском урегулировании не должно смущать или вводить в заблуждение любого внешнего наблюдателя. Важно принимать в расчет обозначенные факты, один из них свидетельствует о договоренности Кремля и Белого Дома не конкретизировать и не детализировать детали переговорного процесса. <…> Камнем преткновения, точнее, тормозом на пути к мирной сделке был и остается "просроченный" президент Украины Владимир Зеленский. Он, увы, стал фигурой, с которой приходится считаться, потому что есть сформированный (усилиями "коллективного Запада") имидж борца с "агрессивными русскими". Момент формирования имиджа, как и материально-техническая помощь, и выглядят теми причинами, что не дают Европе отказаться от дружбы с Зеленским. В противном случае придется перед собственными избирателями признаться, что миллиарды европейских денег изначально улетели в трубу, точнее, на яхты и эскортниц для украинских коррупционеров. Владимир Зеленский прекрасно понимает расклад, потому и торгуется до последнего, лишь бы выбить самые благоприятные условия сделки как для себя, так и для Украины».
«Доктор Z прописал» отмечает, что страны ЕС выражают опасения, что Трамп может возложить на них и Украину ответственность за возможный срыв мирной сделки:
«По данным телеканала CNN, неназванные европейские чиновники считают, что Трамп теряет терпение из-за отсутствия ощутимого прогресса в переговорах. И способен выйти из процесса, представив Украину и европейские страны в качестве тех, кто препятствует заключению соглашения. А зачем "представлять", если они и в самом деле препятствуют? Это же очевидно вне зависимости от настроения Трампа».
«Русский Сыч» комментирует информацию западных СМИ о том, что условия США для Зеленского становятся все жестче по вопросам территории и контроля над Запорожской АЭС:
«Учитывая многолетние обстрелы Запорожской АЭС – самой крупной в Европе, если что, – Украина как таковая, сколько бы от нее ни осталось, должна полностью утратить субъектность в области ядерной безопасности. Соответственно, на земле мирный атом б. УССР видится примерно так: Запорожская АЭС – исключительное ведение России. Любые проекты международного сотрудничества с Росатомом – в общем порядке, опыт есть. Чернобыльская АЭС – Белоруссии. К тому же она более всего пострадала в 1986-м и далее. От преступных действий жителей Украины. <…> Как производитель и пользователь атомной энергии Белоруссия не скомпрометирована ничем; что в нынешней ситуации важно. Ровенская и Хмельницкая – да, тем же Штатам в управление. Международное сотрудничество, в т.ч. и с Россией – в общем порядке. Отдельно – жителям н.п. Никополь и Марганец, откуда велись обстрелы Запорожской АЭС, рекомендуется локально канонизировать св. Владимира Ленинградского. За проявленную к ним выдающуюся доброту, всерьез граничившую с опасностью континентального апокалипсиса. Но это на совести выживших, как и любая благодарность подобного рода. Атомная энергетика и сельское хозяйство – равно уважаемые отрасли. Но когда речь заходит о свинарниках и АЭС, появляются нюансы. Примерно вроде описанных, почему нет».
«Политтранзит» смеется над поляками:
«В Варшаве обиделись на то, что Польшу не позвали на саммит лидеров Европы в Лондон, где планировалось обсудить усилия США по прекращению войны на Украине. А чего ждали поляки? Что их посадят за один стол с большими дядьками? Закрытый междусобойчик решили провести лидеры Франции, Великобритании и Германии, которые вызвали к себе Зеленского. Это решение вызвало резкую реакцию со стороны нескольких отставных польских чиновников, которые расценили его как признак снижения международного авторитета Польши и ее роли в ключевых европейских переговорах, пишет польское издание Polsat».
«Мышь в овощном» обращает внимание на заявление главы МИД Польши Радослава Сикорского о том, что США и Россия якобы пытаются дестабилизировать Европу:
«Оценивая заявления пана Сикорского, не всегда можно с уверенностью утверждать: идет ли речь об управляемой истерике, когда через гротескно-яркие образы ты стремишься достучаться до аудитории? Или перед нами ситуация, которую логичнее описывать медицинскими терминами: неуправляемый поток подсознательного, бьющий откуда-то глубоко снизу, прорываясь через распадающуюся личность оратора?»
Новая Стратегия нацбезопасности США
В конце прошлой недели Белый дом обнародовал Стратегию нацбезопасности, в которой необычно много внимания уделено Западной Европе. В документе говорится, что США планируют сохранить там военное присутствие для борьбы с наркоторговлей, миграцией и деятельностью враждебных стран. Европа подвергается критике за «нереалистичные ожидания» относительно конфликта на Украине.
«Пинта разума» фокусируется на роли, которая в документе отведена России:
«Новая стратегия национальной безопасности США впервые с 1992 года признает Российскую Федерацию субъектным актором в мировой политике. То есть суверенным государством, с национальными интересами которого надо считаться. Их не обязательно учитывать полностью, однако поиск компромиссов с Москвой теперь заложен в американский доктринальный документ, определяющий внешнюю политику Вашингтона, что является существенным изменением его подхода к России. <…> Как сейчас уже очевидно, сделанный командой Клинтона в середине 1990-х годов выбор был ошибочным с точки зрения интересов США. Российская Федерация преодолела внутриполитические проблемы, восстановила экономику и вооруженные силы и в итоге ответила на вызовы в сфере безопасности, став опасным оппонентом Соединенных Штатов, игнорировать интересы которого уже невозможно. Именно это и отражено в новой американской стратегии национальной безопасности, пытающейся учесть новые реалии мировой политики и адаптировать под них американский внешнеполитический курс».
«Кот-американист» называет документ неожиданным:
«Опубликованную на днях стратегию нацбезопасности США можно сравнить с новым произведением известного музыканта, который, к удивлению слушателей, решил попробовать себя в новом жанре. Риторика, к которой прибегает администрация Трампа, для такого документа совершенно нетипична. В его прошлых версиях Россию называли угрозой, а не предлагали добиваться "стратегической стабильности" в отношениях с ней. Призывы договариваться с Россией ради достижения всеобщего мира – это новый, неожиданный мотив. Да и в нарушениях прав человека в таких документах ранее всегда обвиняли именно Россию, а не, как на этот раз, Европу. Это такое продолжение идеологической войны Дональда Трампа с европейскими прогрессистами – об этом, как и обо всем, что изложено в новой стратегии, он и его сторонники неоднократно говорили как во время предвыборной гонки, так и на протяжении второго президентского срока».
«338» просит не обольщаться:
«Буквально в продолжение темы обновления Стратегии нацбезопасности США и в развитие Стратегии национальной обороны. Подмечено, что новый начштаба ВВС США реализует курс на "модернизацию" СЯС и продвижение "демонстративно-силовых" программ, итогом которых может стать наращивание ядерного вооружения. Заявка серьезная, но требует более авторитетных подтверждений, нежели некие обзоры неких экспертов в СМИ. От выводов будет зависеть будущее мира пост-СНВ, который по предложению России будет существовать в условиях неформального (одностороннего) пролонгирования соглашений. Не очаровываясь и допуская сценарий, при котором наши контрагенты вновь способны надуть-обмануть-обдурить Россию».
«Пост-Америка️» считает, что появление новой Стратегии национальной безопасности США подтвердило одно важное обстоятельство:
«Соединенные Штаты, как бы к ним ни относились, по-прежнему слишком важный игрок в мировой политике, чтобы игнорировать их видение того, как эта политика должна быть устроена. Одних такое видение восхитило – это что-то по-настоящему революционное! Других не впечатлило: все изложенное в стратегии сам Дональд Трамп и его соратники уже много раз озвучивали. Возможно, по этой причине некоторые заметили, что нынешняя стратегия по своей стилистике больше напоминает политический манифест. <…> Слово "Китай" упоминается в документе 21 раз – это по-прежнему главная проблема Америки, – но редко теперь встречающиеся слова "конкурент" (competitor) и "противник" (adversary) употребляются без прямого упоминания конкретных государств. И хотя из текста несложно определить, о ком именно идет речь, подобная "переупаковка" имеет значение: стратегия США перешла из "субъектно-ориентированного" в "факторно-ориентированный" модус. Мир по-прежнему делится на "хороших" и "плохих" парней, в котором американцы, очевидно, первые, но зачем лишний раз поименно называть вторых и тратить буквы на их описание? Гораздо важнее движущие силы великодержавного противостояния, тенденции развития военной, экономической и научно-технической сфер, "большие идеи" и смыслы – все это должно и будет определять глобальную повестку и влиять на сознание современного человека».
Политолог Малек Дудаков называет Стратегию реалистичной:
«Баланс сил в эпоху конкуренции сверхдержав. Именно так можно охарактеризовать новую национальную оборонную стратегию США. Ее представил Пит Хегсет в рейгановской библиотеке в Калифорнии. Она гораздо более реалистична, чем программные документы Пентагона предыдущих лет. В эпоху Байдена перед военным ведомством США ставили целью сдерживание "ревизионистских" держав. Сейчас Хегсет призывает отказаться от политики интервенционизма и смены режимов. И при этом добиваться реалистичных и справедливых отношений с конкурентами США – Россией и Китаем. Появляется понимание того, что Америка отстает в новой гонке вооружений. Пентагон обещает уважительно относиться к усилению военного потенциала Китая в Индо-Тихоокеанском регионе. За последнее время наблюдается серьезное смягчение риторики со стороны США в адрес Поднебесной. Сказывается травматический опыт от неудачных торговых войн».
