Телеграм: Арест археолога в Польше, встреча СПЧ, запрет Roblox

В четверг стало известно, что в начале декабря власти Польши задержали в Варшаве археолога Государственного Эрмитажа Александра Бутягина по запросу Украины. Ученый был приглашен в Европу, чтобы прочитать лекции в нескольких городах. Киев объявил его в розыск из-за участия в археологических раскопках в Крыму. Бутягин арестован на 40 дней, Варшава ожидает формального запроса из Киева на экстрадицию. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал арест ученого правовым беспределом, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула абсурдность предъявленных ему обвинений. Археолога посетили российские дипломаты.

Журналист Станислав Стремидловский напоминает, что при этом в Польше отпускают на свободу террористов:

«В середине октября сего года суд в Варшаве отклонил запрос Германии о выдаче гражданина Украины Владимира Ж., проходящего по делу о подрыве газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2". Одновременно суд постановил освободить украинского подрывника из-под стражи. <…> Ранее [премьер-министр Польши Дональд] Туск выступил против экстрадиции, пояснив, что Варшава "должна действовать исключительно исходя из собственных интересов безопасности". Похоже, что в деле Бутягина тоже проявляются "интересы безопасности". Польшу охватила шпиономания, постоянно разоблачаются "российские агенты и диверсанты", которые оказываются гражданами других стран. Лишь в последние дни Агентство внутренней безопасности стало говорить о гражданах России, которые якобы курируют эти "подпольные сети", и необходимости их розыска. Не исключено, что российский археолог в этой ситуации по замыслу польских политиков и спецслужб должен стать предметом торга с Москвой».

«Мышык Точные новости» просит воздержаться от посещения недружественных стран:

«Стоит отметить, что, учитывая оголтелую русофобию, царящую в настоящее время в Польше и других странах-союзницах киевского режима, российским гражданам следует избегать поездок в Европу, чтобы не подвергнуться риску быть арестованными без каких-либо правовых оснований и фактически стать заложниками. Киевский режим и его западные "союзники" действуют откровенно террористическими методами и перешли от навязчивой идеи кражи российских активов к захвату граждан России».

«ОВЧА» соглашается:

«Не стоит выезжать. Во всяком случае, необходимо очень тщательно взвешивать риски поездок в страны, допускающие недружественные/дискриминационные действия в отношении россиян. Даже если это научные, культурные или деловые встречи. Одного знакомого, бывшего украинского политолога, проживающего уже в Москве, пригласили этой весной в Германию получить премию. Может, это была и спецоперация укрспецслужб. И те же польские власти (он летел транзитом) арестовали и выдали на Украину. Сидит сейчас в тюрьме СБУ. А той же весной у него должна была быть свадьба... Мама ходит к нему на свидания в Киеве, а невеста в Москве в храм... молится об освобождении».

«Мейстер» считает, что задержание российского археолога интересно двумя моментами:

«Первый – поляки сознательно идут на обострение, задерживая специалиста, приехавшего читать лекции. Второй – украинские запросы в части Крыма в Европе принято в целом игнорировать: на полуострове было за это время достаточно всех, включая и граждан стран НАТО и ЕС. Зачем это полякам – вопрос отдельный, но нам представляется, что происходящее стоит оценивать в общих рамках курса Польши и Прибалтики на эскалацию. Курс этот призван портить отношения мелкими пакостями, так, чтобы с одной стороны, до войны не дошло, а с другой – примирение России и Европы было бы максимально осложнено. Нынешним политическим элитам названных стран это состояние жизненно необходимо – оно их в прямом смысле кормит».

