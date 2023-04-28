Телеграм: «Аккую», Совбез ООН, марафон знаний

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В понедельник общество «Знание» открыло свой пятый просветительский марафон «Время действий». Выступления лекторов «Знание. Первые» прошли одновременно во всех пяти студиях марафона – в Москве, Екатеринбурге, Архангельске, Пятигорске и Луганске. Все выступления были доступны в онлайне. Заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, подводя в среду итоги просветительского марафона, рассказал, что в нем приняли участие 17 тысяч человек.

Гендиректор общества «Знание» Максим Древаль гордится российской молодежью:

«В основе марафона лежит идея восприятия времени молодыми людьми – это "Время действий". Россия переживает времена стремительных изменений, и наша задача – помочь молодежи увидеть возможности и начать действовать. <…> Каждый раз отрадно за молодежь – насколько она талантлива и инициативна. Например, в ходе выступления [председателя Народного совета ЛНР] Дениса Мирошниченко студентка первого курса Донбасского государственного технического института задала хороший вопрос об экономической сфере региона и сразу предложила свое решение вопроса. И уже отрабатывается вопрос ее тестового трудоустройства как помощницы депутата ЛНР. Такие кейсы заставляют гордиться и восхищаться нашей молодежью. Ну, а наша задача – всегда поддержать ребят».

«АДЕКВАТ Z» комментирует выступление главы правительства России Михаила Мишустина:

«Когда Мишустин сегодня в рамках марафона "Знание. Первые" выступал от себя, я, грешным делом, следил за его речью вполглаза. Не потому, что говорил о неважном, ровно наоборот, а скорее потому, что от этой части программы сложно было ожидать каких-то оглушительных сюрпризов. Вот когда перешли к вопросам и ответам, а аудитория была студенческой, внимание я включил на максимум. Чтобы вглядеться, каков у нас премьер в обстановке полностью спонтанного интерактива на любые произвольные темы – раньше рассмотреть его под этим углом как-то не было случая. Аудиторию держит, что по ней хорошо видно. На вопросы реагирует мгновенно (и это не фигура речи), не расплываясь по древу и не уходя в сторону. Независимо от темы вопроса без малейшей паузы запускается развернутая, последовательная и релевантная реакция. И видно, что речь, к которой не придраться и по форме, рождается прямо в реальном времени. Каждый, кто имеет опыт диалога с аудиторией, знает, как непросто в таких случаях обходиться без общих мест по существу и без эканья, меканья и всем заметного подбора слов по форме, да еще в условиях, когда тема следующего вопроса может оказаться любой. Я к чему это все. Даже не к тому, что Мишустин у нас такой далеко не один – вчерашний совершеннейший бенефис Лаврова на полях Совбеза ООН тому самой свежей иллюстрацией. А к тому, что качество высших руководящих кадров – один из важнейших факторов, определяющих ход и исход глобального противостояния. И к тому, что наше существенное преимущество в этом вопросе не ставится под сомнение даже врагами. Не ставится, видимо, потому, что собственные руководящие кадры у них перед глазами каждый день во всей своей первозданной красе».

«Прожектор власти» пишет об интересном выступлении политика из страны-участницы НАТО:

«Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, выступая на просветительском марафоне "Знание", заявила, что негативное восприятие и подмена политики санкциями характерны лишь для стран ЕС и Северной Америки, а в целом по миру отношение к России отличается куда большим разнообразием. Примером успешного многолетнего партнерства является взаимодействие России и Китая. В Китае сейчас видят РФ ключевым партнером в деле построения многополярного мира. Не менее интересны взгляды на Россию и в мусульманских государствах. Главной же задачей для России сейчас спикер видит создание нового образа, призванного прежде всего повысить интерес жителей различных частей мира к возможностям нашей страны, в том числе в контексте иммиграции. "России нужны люди, профессионалы всех видов – от водителей грузовиков до поваров, от медсестер до фермеров, от компьютерщиков до инженеров. Демографические проблемы России идут от войн XX века и той цены, которую заплатили ее народы за победу над нацизмом", – заявила Карин Кнайсль».

Врио главы ДНР Денис Пушилин делится впечатлениями от своего выступления на марафоне:

«Делясь воспоминаниями, рассказывая о сегодняшней жизни в Республике, я чувствовал неподдельный интерес молодых людей, присутствующих в зале, к тому, что происходило и происходит у нас сейчас. Ради этого и стоит проводить подобные мероприятия. Вообще возрождение общества "Знание" очень своевременно. Это не только ценный вклад в повышение образованности молодежи, это важный элемент сплочения единомышленников, сплочения общества».

«Доктор Z прописал» считает интересным сказанное о санкциях и энергоресурсах:

«Вице-премьер Александр Новак в ходе просветительского марафона "Знание. Первые" рассказал, что Россия перенаправила на рынки азиатских государств порядка 20 процентов нефти, которая ранее поставлялась в европейские страны. "Те энергетические ресурсы, которые ранее направлялись в Европу, в значительной мере были перенаправлены на новые рынки. Если говорить о нефти, то мы, наверное, порядка 20 процентов от тех объемов, которые ранее поставлялись в Европу, перенаправили на рынки Индии, Китая, других стран". По словам Новака, после того как были введены западные санкции в марте 2022 года, Россия в течение "месяца-полутора" наладила логистические цепочки и контакты с дружественными странами. Прежде всего в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также со странами Латинской Америки и Африки. Наверняка найдутся желающие напомнить, насколько важен был для России европейский рынок. Но ключевое здесь "был". Можно, конечно, предаваться воспоминаниям, но толку-то от них».

