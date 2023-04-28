Телеграм: «Аккую», Совбез ООН, марафон знаний
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Турецкая АЭС «Росатома»
В четверг Владимир Путин совместно с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в формате видеоконференции принял участие в торжественной церемонии по случаю завоза ядерного топлива российского производства на энергоблок №1 турецкой АЭС «Аккую». Строительство станции осуществляется госкорпорацией «Росатом» на основе межправительственного соглашения, подписанного в 2010 году. Среди прочих в церемонии участвовали гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси и гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев.
«ПроПром» пишет о важности атомных проектов:
«Реализаций проектов, связанных с мирным атомом, позволяет не только углублять взаимодействие с торговыми партнерами, но и наращивать собственные компетенции. "Росатом" остается мировым лидером по строительству современных объектов ядерной энергетики, госкорпорация создает новые высокотехнологичные рабочие места и обеспечивает чистой электроэнергией целые регионы. Президент держит развитие отрасли под личным контролем, именно такое внимание к модернизации сектора позволило преобразовать неэффективные агентства по атомной энергетике в примеры самых эффективных госкорпораций».
«Всевидящее око» рассказывает о событии, которое затмила церемония в честь «Аккую»:
«В тени этого события оказалась закрытая накануне крупная сделка, в результате которой российская компания Татнефть выкупила все 100% акций турецкой энергетической компании Aytemiz Akaryakıt на сумму $336 млн. Специалист по Турции Владимир Аватков считает, что это настоящий перелом в отношениях российского и турецкого бизнеса. "Не Турция купила "Татнефть", а "Татнефть" – Турцию", – пишет он. Действительно, турки охотно приходили в Россию со своими проектами и инвестициями, а вот на свой рынок допускали российских бизнесменов не так охотно. Но все меняется, и переживающий не самые легкие времена Стамбул все больше нуждается в надежном партнерстве – а Россия, как сказал сегодня Путин, "всегда готова протянуть Турции руку дружеской поддержки". Что же касается "Аккую", то помимо чисто коммерческой выгоды (предполагают, что ежегодная выручка от работы АЭС составит $4,5 млрд и первые 15 лет будет полностью доставаться Росатому, владеющему и управляющему станцией) этот проект имеет и геополитическое измерение, поскольку еще больше укрепит взаимовыгодное сотрудничество наших стран».
«Преемник» отмечает, что у Эрдогана на носу непростые президентские выборы:
«Фактически Владимир Путин сейчас помогает Эрдогану справиться с внутриполитическим кризисом, связанным с его болезнью. И спасает его избирательную кампанию. Путину это ничего не стоит, а вот долг за турецким президентом останется».
«Energy Today» напоминает про появившийся накануне фейк о том, что Эрдоган якобы перенес инфаркт:
«Турция поднялась в лигу стран мира с ядерной энергетикой. Здоровый, после вчерашнего "инфаркта", Эрдоган пообещал использовать опыт в проекте Аккую для второй и третьей турецких АЭС, которые планируется построить в разных регионах страны. Только улыбается мало. Скорее агрессивно выглядит, хотя, может, и показалось. <…> Классная церемония получилась, организаторы явно старались соответствовать. Тут, конечно, и политический подтекст перед выборами, и взгляд в будущее. И для Турции важно, и для России».
«Мюсли вслух» констатируют взаимовыгодное сотрудничество России и Турции:
«Целесообразная и экономически выгодная бизнес-модель экспорта электроэнергии, которую через несколько лет получит Россия с вводом в эксплуатацию полного цикла АЭС "Аккую", уже мало зависит от политической ситуации в Турции. "Рубильник" от первой турецкой АЭС находится в руках ее создателя в лице Росатома. Сегодня во время церемонии передачи Росатомом сертификата на ядерное топливо турецкой стороне мы наблюдали пример взаимовыгодной государственной кооперации высшего порядка. Турция, говоря словами президента Путина, вошла "в клуб промышленно и технологически развитых государств", а Россия, помогая своим турецким партнерам ликвидировать энергодефицит, приобрела дополнительный рычаг влияния на стратегически важную для своих интересов региональную державу».
Третий доклад рабочей группы по вопросам СВО
В понедельник секретарь генсовета «Единой России», первый зампредседателя Совета Федерации Андрей Турчак представил Владимиру Путину третий доклад рабочей группы по вопросам специальной военной операции.
Вот что, в частности, пишет сам Андрей Турчак о деятельности рабочей группы, которую он возглавляет:
«Группа отработала более 25 тысяч обращений. Ни одно не оставляем без внимания – отрабатываем их адресно и выходим на системные законодательные решения. В целом сняты вопросы по предоставлению положенных по закону отсрочек для мобилизованных, боевому слаживанию, полноте и своевременности выплат. Реализовали ряд важных решений, которые расширяют возможности участников СВО, в том числе после демобилизации, защищают их права и права членов их семей. Статус ветерана боевых действий теперь распространен и на ополченцев, воевавших за Донбасс с 2014 года до вхождения в состав России. На родителей и усыновителей участников СВО распространено действие кредитных каникул вплоть до полного списания долгов в случае гибели бойца или получения тяжелой инвалидности. Последние два закона в ближайшее время будут одобрены сенаторами. Приостановлено исполнительное и административное производство в отношении участников СВО. Введен запрет на арест их денежных счетов. Закреплена специальная 10% квота в вузах для поступления Героев России, лиц, награжденных тремя Орденами Мужества, а также детей участников СВО».
«338» характеризует принципиальный подход рабочей группы к проблемам СВО:
«Вопросы, связанные с прохождением службы, особенно военнослужащими, принимающими участие в СВО, решаются по принципу "от частного к общему", а позитивные решения и наработанный опыт внедряются в обратном направлении, "от общего к частному". Чтобы граждане, пришедшие защищать Родину, не сталкивались с реальностью "все получите на месте", а размышляющие над подписанием контракта не измеряли защиту Отечества рублем, вроде кто больше даст – МО РФ или ЧВК. И главное – чтобы вместо благодарности за ратный труд их или членов их семей однажды по чиновничьему равнодушию не выкинули на обочину жизни, как это ранее случалось».
Сенатор Инна Святенко, член рабочей группы по СВО, пишет о том, что еще предстоит сделать:
«Для меня как социальщика крайне важно, что для участников СВО выстраивается бесшовная система мер социальной поддержки. <…> Впереди решение еще одного важного вопроса – предоставление медпомощи участникам СВО. При поступлении на военную службу действие полиса ОМС приостанавливается на срок службы. Однако это не должно быть "камнем преткновения" в вопросах оказания медпомощи нашим героям, участникам СВО и военнослужащим, которые в отпуске. Минздрав совместно с Минобороны прорабатывают оптимальную модель решения данного вопроса, которая позволит военнослужащему в случае необходимости беспрепятственно получать, а врачу – оказывать своевременную медицинскую помощь».
«Темник» отмечает интересную инициативу рабочей группы:
«Среди ряда инициатив прозвучало любопытное предложение расширить статус добровольческих дружин и территориальной обороны. В частности, в вопросах ношения оружия. Пока идея прозвучала на самом общем уровне. Однако нельзя не отметить, что в ней содержится немалый потенциал к развитию казачества. Казаки исторически представляли собой иррегулярные части на тревожных фронтирах. Исторические нюансы в нынешнем противостоянии играют значительную роль. Соответственно и в отношении организации гражданской милиции может оказаться целесообразным не изобретать новый велосипед, а обратиться к историческим традициям и опыту».
Марафон общества «Знание»
В понедельник общество «Знание» открыло свой пятый просветительский марафон «Время действий». Выступления лекторов «Знание. Первые» прошли одновременно во всех пяти студиях марафона – в Москве, Екатеринбурге, Архангельске, Пятигорске и Луганске. Все выступления были доступны в онлайне. Заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, подводя в среду итоги просветительского марафона, рассказал, что в нем приняли участие 17 тысяч человек.
Гендиректор общества «Знание» Максим Древаль гордится российской молодежью:
«В основе марафона лежит идея восприятия времени молодыми людьми – это "Время действий". Россия переживает времена стремительных изменений, и наша задача – помочь молодежи увидеть возможности и начать действовать. <…> Каждый раз отрадно за молодежь – насколько она талантлива и инициативна. Например, в ходе выступления [председателя Народного совета ЛНР] Дениса Мирошниченко студентка первого курса Донбасского государственного технического института задала хороший вопрос об экономической сфере региона и сразу предложила свое решение вопроса. И уже отрабатывается вопрос ее тестового трудоустройства как помощницы депутата ЛНР. Такие кейсы заставляют гордиться и восхищаться нашей молодежью. Ну, а наша задача – всегда поддержать ребят».
«АДЕКВАТ Z» комментирует выступление главы правительства России Михаила Мишустина:
«Когда Мишустин сегодня в рамках марафона "Знание. Первые" выступал от себя, я, грешным делом, следил за его речью вполглаза. Не потому, что говорил о неважном, ровно наоборот, а скорее потому, что от этой части программы сложно было ожидать каких-то оглушительных сюрпризов. Вот когда перешли к вопросам и ответам, а аудитория была студенческой, внимание я включил на максимум. Чтобы вглядеться, каков у нас премьер в обстановке полностью спонтанного интерактива на любые произвольные темы – раньше рассмотреть его под этим углом как-то не было случая. Аудиторию держит, что по ней хорошо видно. На вопросы реагирует мгновенно (и это не фигура речи), не расплываясь по древу и не уходя в сторону. Независимо от темы вопроса без малейшей паузы запускается развернутая, последовательная и релевантная реакция. И видно, что речь, к которой не придраться и по форме, рождается прямо в реальном времени. Каждый, кто имеет опыт диалога с аудиторией, знает, как непросто в таких случаях обходиться без общих мест по существу и без эканья, меканья и всем заметного подбора слов по форме, да еще в условиях, когда тема следующего вопроса может оказаться любой. Я к чему это все. Даже не к тому, что Мишустин у нас такой далеко не один – вчерашний совершеннейший бенефис Лаврова на полях Совбеза ООН тому самой свежей иллюстрацией. А к тому, что качество высших руководящих кадров – один из важнейших факторов, определяющих ход и исход глобального противостояния. И к тому, что наше существенное преимущество в этом вопросе не ставится под сомнение даже врагами. Не ставится, видимо, потому, что собственные руководящие кадры у них перед глазами каждый день во всей своей первозданной красе».
«Прожектор власти» пишет об интересном выступлении политика из страны-участницы НАТО:
«Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, выступая на просветительском марафоне "Знание", заявила, что негативное восприятие и подмена политики санкциями характерны лишь для стран ЕС и Северной Америки, а в целом по миру отношение к России отличается куда большим разнообразием. Примером успешного многолетнего партнерства является взаимодействие России и Китая. В Китае сейчас видят РФ ключевым партнером в деле построения многополярного мира. Не менее интересны взгляды на Россию и в мусульманских государствах. Главной же задачей для России сейчас спикер видит создание нового образа, призванного прежде всего повысить интерес жителей различных частей мира к возможностям нашей страны, в том числе в контексте иммиграции. "России нужны люди, профессионалы всех видов – от водителей грузовиков до поваров, от медсестер до фермеров, от компьютерщиков до инженеров. Демографические проблемы России идут от войн XX века и той цены, которую заплатили ее народы за победу над нацизмом", – заявила Карин Кнайсль».
Врио главы ДНР Денис Пушилин делится впечатлениями от своего выступления на марафоне:
«Делясь воспоминаниями, рассказывая о сегодняшней жизни в Республике, я чувствовал неподдельный интерес молодых людей, присутствующих в зале, к тому, что происходило и происходит у нас сейчас. Ради этого и стоит проводить подобные мероприятия. Вообще возрождение общества "Знание" очень своевременно. Это не только ценный вклад в повышение образованности молодежи, это важный элемент сплочения единомышленников, сплочения общества».
«Доктор Z прописал» считает интересным сказанное о санкциях и энергоресурсах:
«Вице-премьер Александр Новак в ходе просветительского марафона "Знание. Первые" рассказал, что Россия перенаправила на рынки азиатских государств порядка 20 процентов нефти, которая ранее поставлялась в европейские страны. "Те энергетические ресурсы, которые ранее направлялись в Европу, в значительной мере были перенаправлены на новые рынки. Если говорить о нефти, то мы, наверное, порядка 20 процентов от тех объемов, которые ранее поставлялись в Европу, перенаправили на рынки Индии, Китая, других стран". По словам Новака, после того как были введены западные санкции в марте 2022 года, Россия в течение "месяца-полутора" наладила логистические цепочки и контакты с дружественными странами. Прежде всего в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также со странами Латинской Америки и Африки. Наверняка найдутся желающие напомнить, насколько важен был для России европейский рынок. Но ключевое здесь "был". Можно, конечно, предаваться воспоминаниям, но толку-то от них».
Совбез ООН
На этой неделе глава МИД РФ Сергей Лавров участвовал в заседаниях Совбеза ООН, где в апреле Россия является страной-председателем. Больше всего авторов телеграм-каналов заинтересовало проведенное в понедельник заседание, посвященное многосторонности и защите принципов устава ООН. А еще до прибытия делегации РФ в Нью-Йорк разразился скандал в связи с тем, что США не выдали визы пулу российских журналистов.
«Мейстер» рассуждает о смысле этой мелкой пакости с визами:
«Отказ в выдаче американских виз российским журналистам, сопровождающим главу МИД Сергея Лаврова в ООН, был предсказуем, но жизнь проще от этого не становится. Единственной мерой, надежно гарантирующей работу ООН для всех ее участников, в том числе в условиях противостояния крупных держав, может быть только гарантия нейтрального статуса самой ООН. А это можно сделать, только разместив штаб-квартиру организации в нейтральной стране (нет, Швейцария не нейтральна), которая не будет устраивать фокусы с визами для журналистов. Вопрос, собственно, в том, осознает ли руководство самой ООН, что политика Штатов хоронит эту организацию, или понимает, но мирится с этим потому, что не видит других вариантов?»
«Политтранзит» выделяет ключевые моменты в выступлении главы МИД РФ:
«По словам Лаврова, никто не разрешал западному меньшинству говорить от имени всего человечества. Насаждая основанный на правилах Запада порядок, его авторы высокомерно отвергали ключевой принцип устава ООН – суверенное равенство государств. Большей частью западных политиков овладела мания величия. Коллективный Запад вознамерился перекроить под себя процессы многосторонности на региональном уровне. США призывали возродить доктрину Монро, требуя от стран всего мира ограничить связи с Россией и Китаем. Сегодня даже европейцам понятно, что причиной спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик стал не вопрос об Украине, а о том, как будут дальше выстраиваться международные отношения. Либо через формирование устойчивого консенсуса на основе баланса и интересов, либо через агрессивное и взрывоопасное продвижение гегемонии. Украинский вопрос нельзя рассматривать в отрыве от геополитического контекста».
Политолог Владимир Аватков называет одно из заявлений Лаврова сенсационным:
«С.В. Лавров заявил, что необходимо расширить количество членов Совбеза ООН за счет стран Азии и Африки. Мир-таки больше 5, как утверждал Эрдоган? Однозначно больше, но не так. Просто иначе. Россия как страна-цивилизация поддерживает реформу ООН на пути становления нового полицентричного мира. Многим сложно понять, насколько важным является это заявление российского министра. Для обывателя звучит как какая-то ерунда. Но на самом деле – все серьезно. Мы были последние, кто удерживал систему, а теперь – революция: Россия за пересмотр. Пути назад нет. Шаг навстречу будущему сделан».
Декан факультета управления и политики МГИМО, член Общественной палаты РФ Генри Сардарян пишет, что Россия предлагает миру глобальный проект:
«Речь Сергея Викторовича в ООН в действительности важнейшая. Отсылка к Декларации о принципах международного права 1970 года с однозначным формулированием недопустимости нахождения народа в составе государства, которое не обеспечивает его права на самоопределение, расширение Совета Безопасности, Запад-меньшинство и еще много другого. Жесткое, прямое выступление с обозначением всех этапов разочарования в глобализме и приоритетов современной внешней политики России. Постепенно у нас вырисовывается глобальный проект, который мы предлагаем миру. И, в отличие от западного, он не глобалистский. Это конфигурация мироустройства, основанная на учете особенностей, а не их стирании, сотрудничестве, а не подчинении, праве, а не правилах, традиции, а не идеологии, институтах, а не политической воле партийной элиты одного государства».
«Движение Сорок Сороков (ZOV)» комментирует сказанное о соглашениях Ялтинской конференции 1945 года:
«В конце своей речи Лавров заговорил о предложении Владимира Путина вернуться в формат Ялты-1945, когда и было принято решение о создании ООН в том виде, который мы знаем. Но мы-то знаем, что сегодня это глас вопиющего в западной пустыне неоконовского порядка, основанного на их, а не на общих правилах. Да, наверное, мы должны использовать такую возможность как выступление в Совбезе ООН. И благодаря нашему особому статусу постоянного члена Совета безопасности нас будут меньше унижать, чем в том же ОБСЕ. Но все равно будут унижать, о чем Сергей Лавров и заявил. Какой выход из данного унизительного для России положения? Он очень простой. Если неоконы свой глобальный проект "Нео-Афин" называют союзом демократий и порядком с их правилами, которым они заставляют присягнуть весь мир, то Россия как тысячелетняя Святая Русь, обладающая всем потенциалом, должна инициировать союз национальных государств, уважающих культуру, традиции, обычаи, язык, религию друг друга, в противовес неоконовскому проекту – союзу демократий "Нео-Афины", планирующему уничтожить национальные государства как таковые».
Посол КНР усомнился в статусе постсоветских республик
В конце минувшей недели посол КНР в Париже Лу Шае в эфире французского телеканала LCI заявил, что Крым был российским исторически, а страны бывшего СССР «не имеют эффективного статуса в международном праве», поскольку «нет международного соглашения, которое бы материализовало их статус суверенной страны».
Сенатор Алексей Пушков комментирует новость о том, что около 80 депутатов Европарламента призвали главу МИД Франции выслать посла Китая из-за его заявления:
«Сомнительно, чтобы Макрон сразу после переговоров с Си Цзиньпином в Пекине выслал посла КНР в Париже за высказывания, не относящиеся к Франции и касающиеся суверенитета других государств. Кроме того, 80 европарламентариев – это лишь немногим больше 10-й части от общего числа депутатов Европарламента. Вряд ли достаточно, чтобы оказать решающее влияние на Францию в этом вопросе с учетом того значения, которое Париж придает отношениям с Пекином. Если же Макрон все же пойдет на такую меру, то всем его разговорам о "стратегической автономии" грош цена. Он сам похоронит этот замысел, едва успев его высказать».
«РосСкандал» наслаждается истерикой Запада:
«Запад всегда люто колбасит от общей позиции России и Китая по главным мировым вопросам. И Макрона, который пытался задружиться с Си, теперь просто сажают на "вилку", требуя выгнать китайского посла. Агентство США Bloomberg: "Стремление Макрона получить помощь Пекина в вопросе Украины быстро терпит неудачу". Издание назвало скандал "холодным душем" для главы Франции! Да только холодный душ ударил по всей европейской бане, которая теперь злобно гремит тазиками. Но только где же была вся эта баня, когда послы Украины требовали убивать русских? То-то и оно...»
«Проснувшийся дракон» рассказывает о том, кто такой Лу Шае:
«Издание Politico, кстати, в августе 2022 года выпустило список основных "воинов-волков" китайской дипломатии. Лу Шае занимает в нем одно из первых мест из-за огромного послужного списка. Ранее он заявлял, что население Тайваня после объединения с КНР нужно перевоспитывать, критиковал подход французского правительства к борьбе с Covid-19 и так далее. Сам дипломат гордится своей принадлежностью к числу "воинов-волков". <…> Многие исследователи пишут, что концепция "воинов-волков" постепенно уходит из дипломатической практики Китая. Однако в реальности это, кажется, не совсем так».
Политик Никита Ляховецкий оценивает заявление посольства Китая в Париже о том, что заявление посла – это его личная позиция:
«Тут вопрос – насколько эти "личные взгляды" распространены внутри китайских элит. Думаю, достаточно сильно. Такое заявление опытного дипломата – ничуть не ошибка, а декларация внутриэлитарной позиции. Дракон осторожно показывает, что он думает и чего хочет».
«Коты и кошка Крамника» обращаются к истории:
«На тему слов китайского посла про суверенитет постсоветских государств и отсутствие международного соглашения, которое этот суверенитет утверждало бы, могу только самопроцитироваться: "Для понимания происходящего нужно иметь в виду, что конфликт между Россией и Украиной, по факту, это гражданская война, которую не отвоевали после распада СССР, в отличие от многих других советских провинций, в отличие от Югославии. И не отвоевав, оставили конфликт тлеть, не закрыв его каким-либо иным образом. Нет, ни Будапештский меморандум, ни русско-украинские договоры конфликт не закрывали, они закрывали глаза на его существование. Странно было ждать, что история закроет несданный зачет, не задавая вопросов". В настоящее время эта война, которая по логике вещей должна была бы пройти где-то в 1993-97, таки перешла в горячую фазу, и в нее вмешались иностранные игроки так же, как они вмешивались в гражданскую войну в Китае, до того – в Испании, до того – в России, до того – во многих других странах в разных частях света».
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