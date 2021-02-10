Telegram 2.0. Клименко назвал последствия закона о запрете мата в интернете

Применение закона о запрете мата в интернете приведет к повторению ситуации с попытками заблокировать Telegram. Об этом на пресс-конференции НСН «Великий русский Web. Свой и без мата?» рассказал глава Фонда развития цифровой экономики, экс-советника президента РФ по развитию интернета Герман Клименко.

«Я искренне сочувствую Роскомнадзору. Я ему сочувствовал, когда он бегал за Telegram, пытался его блокировать. И вот когда депутаты принимают закон о запрете мата, это история не про мат. А про то, чтобы каким-то образом зацепить иностранные социальные сети, чтобы они как-то отреагировали. Они не в нашей юрисдикции. Если их штрафовать, будут ли они платить? Вот у Facebook нет здесь представителей. Как их заставить? Это пустышка. У нас есть национальный вид спорта «Подколи государство». У граждан на любые инициативы государства по поводу интернета отрицание. Они считают, что во власти идиоты сидят. Закон может быть прекрасным. Но он пытается регулировать небо. Посмотрите в грустные глаза Роскомнадзора. Это будет Telegram 2.0, когда под гомерический хохот будут пытаться блокировать», - сказал Клименко.

Ранее зампред комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в эфире НСН назвал этот закон бессмысленным.

