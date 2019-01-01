Телеграм: Успех ПМЭФ и освобождение корреспондента «Медузы» накануне Дня России
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
ПМЭФ - итоги
Несмотря на скептические прогнозы, разговоры о неблагоприятном экономическом климате, и даже задержание журналиста портала «Медуза», ПМЭФ закончился успехом. Росконгресс подвел окончательные цифры только в четверг - на форуме было подписано 745 соглашений на общую сумму 3 трлн 271 млрд рублей. Выступление Президента обозначило внешнеполитическую стратегию и внутренние приоритеты на ближайшее время.
Суммы соглашений комментирует канал «Рука рынка»:
«И это без учета закрытых соглашений, которые подвели под коммерческую тайну. Ранее были данные от Антона Кобякова, советника президента, там были цифры поскромнее - 650 соглашений на 3,1 трлн рублей. Топовые проекты с открытыми ценниками - Русхимальянс с Ленинградской областью на 750 млрд руб на комплекс по производству СПГ и ЮГ-Энерго с Ростовской областью на проекты на базе Новошахтинского завода нефтепродуктов на 177 млрд рублей».
«Темник» отмечает главные внутриполитические тренды в выступлении Владимира Путина:
«Больший интерес для нас представляет внутриполитическая часть речи Путина. Несмотря на ожидания в ней не прозвучали критические замечания в адрес чиновников. Зато отчасти досталось силовикам. Сегодня же прозвучало уточнение — свобода предпринимательской инициативы. В рамках раскрытия этого тезиса Путин упомянул об архаичности контрольно-надзорной сферы, а также об очищении правоохранительной и судебной системы. Кроме того, подтвердил приверженность курсу либерализации законодательства».
Главный внешнеполитический акцент президентской речи, кризис глобализации и альтернативы его разрешения, выделяет канал «НеВротик».
«Надо вот что понимать: присутствующий при этом тов. Си — не союзник России в умозрительном «разделе мира», равно как и Сталин с Рузвельтом никакой мир никуда не делили. Тов. Си — союзник тов. Путина в самой методологии «глобализации суверенитетов» и Ялты-2. Что ничуть не помешает этой парочке, если что, вот так же по-дружески, в обнимку с пандами, конкурировать друг с другом за разные ништяки в этом светлом будущем».
Авторы каналов отмечают отдельное внимание на форуме к цифровой экономике и контрактам в IT-сфере. Резонансное обсуждение вызвала перспектива перехода смартфонов Huawei от операционной системы Android на российскую ОС, однако реальность такого альянса автором канала «Китайская угроза» оценивается как маловероятная:
«Скорее всего конфликт с Гугл разрешится положительно. Гуглу тоже есть, что терять. Хуавэй продолжит устанавливать андроид, а вот китайское правительство сделает однозначный вывод о необходимости перевода всего Китая на отечественный софт с его дальнейшей экспансией на мировые рынки».
«Финансовый Караульный»: «Чиновники и спикеры Форума сошлись на том, что экономике России необходимы прозрачные и понятные правила игры, либералирализация правоохранительной системы (пресловутое «хватит кошмарить бизнес»), послабления со стороны кредитно-денежной политики и налаживание всестороннего взаимодействия между государством и бизнесом. Со стороны финансового блока правительства есть понимание, что экономический рост, повышение производительности труда и снижение уровня бедности возможны, но лишь при условии нового «общественного договора» между властью и бизнесом».
Журналистская солидарность
В пятницу в центре Москвы был задержан известный автор журналистских расследований Иван Голунов. Противоречия в доказательствах оперативников и репутация журналиста позволили общественности предположить, что сотрудники МВД подбросили ему наркотики. В результате кампании поддержки министр МВД Колокольцев заявил о закрытии дела против Голунова и начале проверки в отношении сотрудников, проводивших задержание. В четверг Владимир Путин своим указом отстранил от должностей двух генералов МВД, в чью ответственность попало скандальное дело.
«Медиатехнолог» проводит параллели с другим резонансным случаем:
«На самом деле история Голунова - это почти один в один прошлогодняя история с рэппером Хаски. Смотрите сами: обнаглевшие менты схватили человека, потому что кому-то он был неприятен, суд этим полицейским подмахнул и разрешил арест. За них обоих вступились коллеги по цеху и сумели собрать многотысяную поддержку в оффлайне. <...> В онлайне в это время количество сопереживающих было порядка нескольких миллионов. И этого помогло. После звонка из АП ОБОИХ выпустили за несколько часов до офлайн мероприятия. После обоих событий будут реформированы статьи по которым их пытались привлечь: у Хаски уже реформирована 282, у Голунова 228».
Маргарита Симоньян подводит итоги борьбы за Голунова:
«Осталось всего ничего. Найти и наказать заказчиков. Наказать исполнителей. Прошерстить все дела по этой статье, как когда-то прошерстили все дела по 'шпионским устройствам' - после вопроса Путину про трекер для теленка (заданного нашим корром, кстати). Поменять законодательство и правоприменительную практику по самой посадочной статье в России. И можно на море».
«Мастер пера» отмечает тенденцию в призывах к смягчению наказания за хранение наркотиков:
«Требования пересмотра всех дел по наркотическим статьям, с которыми выступает все больше общественников, политиков и учёных (например, академик РАН Воробьев) означают начавшийся передел сферы контроля наркооборота. Очень похоже на то, что функции расформированной ФСНК, которые ранее были переданы в МВД, будут изъяты из этого ведомства и переданы иной структуре. Какой именно, станет ясно совсем скоро».
«Мейстер» пишет, что теперь предстоит выяснить, откуда оперативники взяли подброшенные наркотики:
«Начинается новое дело - полицейских из УВД ЗАО Москвы (5 пакетов с наркотиками - это материальный состав преступления по 228-й статье, и кто-то должен понести правовую ответственность). Ответственность четко локализована».
Политический активист Мария Катасонова выступает в защиту МВД:
«Голунов на свободе — и это без шуток победа. Но давайте отметим не только гражданское общество. Но и главу ведомства, не ставшего закрывать глаза на сфабрикованное дело и покрывать оборотней. Колокольцев поступил грамотно. Ведь признавать ошибки и исправлять их в наше время может не каждый».
«Мюсли вслух» считает, что статус журналиста и общественный резонанс спасли Ивана Голунова от тюрьмы:
«Журналист выходит на свободу, 2 полицейских генерала лишились кресел, 6 полицейских офицеров попали под следствие и, учитывая резонансность дела, скорее всего, сядут. Ясно, что простым людям, не причастным к влиятельным корпорациям, о таком даже и мечтать не стоит, они перед произволом беззащитны».
День России
Отношение к празднику среди россиян всегда было двояким - с одной стороны выходной летний день, с другой - напоминание о распаде СССР. И в этот раз, День России вызвал традиционные размышления о его смысле, но даже противники в политической реальности нашли общие точки соприкосновения в Telegram.
«Fuck you That's Why» рассуждает о том, что такое «независимость России»:
«Для России свобода - это независимость. Потому что вообще -то на страну многие смотрят с удивлением - ну как же так - у вас ведь ВСЁ есть - вот буквально все. Что вам мешает стать страной номер один ? На это есть парочка ответов, но они носят только внутренний характер. (спойлер - а вы меньше воровать пробовали?) А так - вообще ничего не мешает - ископаемые - какие угодно, мозги - какие угодно, просторы - немерянные, кислорода - и воды навалом. Только развивайся. И оставайся независимой. Это и есть Свобода России».
Журналист Олег Кашин пишет:
«Вчера у кого-то видел, что 12 июня плохой праздник, потому что зачем праздновать «потерю 40 процентов территории». <...> Можно расстраиваться, что Россия тогда чего-то не приобрела, чего заслуживала, но считать, что она что-то потеряла - самая дурацкая ошибка; России до 1990 года не было вообще».
Автор канала «Мышь в овощном» соглашается:
«То, что в этом году 12-е июня совпало с удачным разрешением дела Голунова, не дав ему превратиться в новое дело Дрейфуса – это хорошо, но это детали.<...> Никакой России с 1917 по 1990 год не было. Кроме той, которая у кого-то была в душе, своя. Кому-то кажется, что это плохо. Кому-то – что хорошо. Но ее не было».
«Политджойстик» выделяет еще один смысл праздника:
«Всех поздравляю! Вчера мы убедились, что праздновать его можно по-разному, но он точно имеет свой смысл, о котором стоит помнить. Россия, к слову - это сумма регионов, где Москва стоит под номером 77, а не 1. Не будем забывать и об этом».
«Диванный аналитик» подтверждает, что праздник все же - общенародный:
«Пока в Кремле вручают премии, в городах пустота, все на дачах заботятся о хозяйстве. Зато на даче можно и на шашлыки сходить и рюмочку выпить за первый съезд народных депутатов РСФСР, гораздо душевнее Кремлевской черной икры».
А если война?
За последние два месяца в Персидском заливе были атакованы несколько нефтяных танкеров. Последний взрыв прогремел 13 июня на двух танкерах, шедших из Саудовской Аравии. Нападению на суда предшествовал пожар на иранской платформе. США обвинило Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе. Тегеран обвинения отвергает. После инцидента произошел скачок мировых цен на нефть.
«Буровая» связывает нападения с предстоящим саммитом ОПЕК:
«Этот последний инцидент мог бы подготовить почву для напряженной встречи, когда картель ОПЕК, к которому принадлежат и Саудовская Аравия, и Иран, и его союзники в ближайшие недели соберутся, чтобы определить уровень добычи нефти во второй половине года. Группа изо всех сил пыталась установить точную дату, поскольку спор между Саудовской Аравией и Ираном еще раз ограничивает ее способность принимать решения».
Канал «Ватфор | Автострадный think tank» отмечает странную реакцию мировых СМИ:
«Агентство Рейтера, CNN, MSNBC, Голос Америки либо совсем ничего не сообщают на первой полосе, либо весьма скептически комментируют в духе «власти США утверждают, что это был Иран… <...> Мировой порядок и лидерская роль США держатся на инерции и на привычках, на вере в то, что Америка готова кого угодно силой заставить соблюдать правила, и неважно, нарушал он их на самом деле или нет. А сейчас, смотрите: даже ведущие американские СМИ публично сомневаются в официальных заявлениях властей США. И получается, что король-то голый».
«Россия в глобальной политике» комментирует заявление администрации Белого дома:
«Помпео обвинил Иран во взрыве танкеров в Оманском заливе. Это что означает? Саботаж мирового нефтеснабжения и свободы мореплавания. Очень серьезные международные обвинения, вплоть до казус белли. Минимум - полная экономическая и торговая блокада. Войной запахло, хотя невозможно вообразить, как это может быть на практике. И что будет тогда на Ближнем Востоке».
Эксперт Российского совета по международным делам Александр Краморенко в канале «РСМД» оценивает шансы начала войны:
« Для Ирана гипотетическая война будет носить экзистенциальный характер, а значит, будет тотальной. Тогда можно предположить реакцию Тегерана по всему фронту так называемой шиитской Северной дуги — от Хамас в Газе, Хизбаллы в Ливане, Сирии, Ираке и Йемене, где повстанцы-хуситы наносят удары по сопредельным территориям КСА. На самом деле, общерегиональный взрыв на Ближнем Востоке не отвечал бы ничьим интересам. Если бы США могли решить «иранский вопрос» военными средствами, тем более в иных, куда более благоприятных для себя условиях, то они давно бы это сделали».
Канал «Всевидящее око» подозревает, что перед нами будет очередное медиа-шоу без серьезных последствий:
«В интернете, тем временем, в очередной раз начинается третья мировая. На этот раз - у США с Ираном, из-за пострадавших в Оманском заливе танкеров. США уже официально заявили, что Иран виноват, сто пудов, как Петров и Боширов. Между тем, вообще могут поорать и разойтись, не начав вовсе никакого прямого конфликта. Следим за развитием событий».
«Чем ответит Иран на обвинения США, во многом зависит от того, что будет сегодня сказано в Зале приемов резиденции «Ала-Арча»», - пишет журналист Дмитрий Смирнов в канале «Пул №3», анонсируя предстоящую встречу президента Владимира Путина и президента ИРИ Хасана Рухани.
Неудачная шутка голкипера сборной
На фоне скандалов с участием отечественных спортсменов, новость о незначительном инциденте в Аэропорту «Внуково» с участием вратаря сборной России по футболу Андрея Лунева сразу привлекла внимание каналов в Telegram. Голкипер отказался пройти дополнительный досмотр. Прибывшие на тревожный сигнал сотрудники полиции застали нетрезвого Лунева и проводили в отдел для оформления протокола, но сразу после оформления штрафа в 1000 рублей отпустили. После инцидента Лунев сообщил, что сожалеет о своем проступке. По его словам, сотрудников полиции вызвал работник, которому не понравилась шутка вратаря в свой адрес.
«Baza» в исходном сообщении описывает ситуацию как дебош:
«Лунёв устроил скандал прямо перед посадкой на борт до Питера, – он был пьян и вёл себя вызывающе. После этого Андрею сначала сделали предупреждение, а затем отказались пускать на борт самолёта. Возмущённый Лунёв, по словам работников авиакомпании «Россия», стал оскорблять их и нецензурно ругаться. <...> В Питер Лунёв возвращался после матча сборной России по футболу с командой из Кипра. Он был запасным вратарём и в этом матче не играл».
«РосСкандал» реагирует на попытку смягчить ситуацию через интервью:
«Вряд ли извинения проканают. Многие уже сравнивают Лунёва с Кокорой и Мамаем. Но мы думаем, не всё так однозначно! Вратарь в скандалах ранее засвечен не был. Ну, выпил две-три кружки пива, немного занесло, виноват. Только вот сотрудник воздушной гавани тоже хорош! Шуток походу совсем не понимает и явно болеет за «Спартак»».
«АДЕКВАТ» пишет:
«Что, граждане, печальнее всего в истории с вратарем Луневым и его протоколом за мелкую хулиганку в аэропорту? Правильно. О,77 промилле. Пара пива, которой хватило для состояния вдохновенной веры в себя. Недержание дозы какое-то эталонное».
«Компромат ГРУПП» рассказывает об ошибках молодости голкипера «Зенита»:
«Когда спортсмену было всего 17 лет, он был задержан при попытке украсть куртку в торговом павильоне в Москве. Из-за одежды, оцененной продавцом в 2,5 тысячи рублей, юного голкипера поставили на спецучет — против него открыли дело по статье УК РФ «Кража»».
Канал футбольного паблика и клуба любительской лиги «ВГИК» шутит, что голкипер в матче хоть и не участвовал, а пропустить успел:
«Андрей Лунёв пропустил парочку от девятого номера Балтики и подебоширил в аэропорту».
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