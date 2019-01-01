Телеграм: Успех ПМЭФ и освобождение корреспондента «Медузы» накануне Дня России

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Несмотря на скептические прогнозы, разговоры о неблагоприятном экономическом климате, и даже задержание журналиста портала «Медуза», ПМЭФ закончился успехом. Росконгресс подвел окончательные цифры только в четверг - на форуме было подписано 745 соглашений на общую сумму 3 трлн 271 млрд рублей. Выступление Президента обозначило внешнеполитическую стратегию и внутренние приоритеты на ближайшее время.

Суммы соглашений комментирует канал «Рука рынка»:

«И это без учета закрытых соглашений, которые подвели под коммерческую тайну. Ранее были данные от Антона Кобякова, советника президента, там были цифры поскромнее - 650 соглашений на 3,1 трлн рублей. Топовые проекты с открытыми ценниками - Русхимальянс с Ленинградской областью на 750 млрд руб на комплекс по производству СПГ и ЮГ-Энерго с Ростовской областью на проекты на базе Новошахтинского завода нефтепродуктов на 177 млрд рублей».

«Темник» отмечает главные внутриполитические тренды в выступлении Владимира Путина:

«Больший интерес для нас представляет внутриполитическая часть речи Путина. Несмотря на ожидания в ней не прозвучали критические замечания в адрес чиновников. Зато отчасти досталось силовикам. Сегодня же прозвучало уточнение — свобода предпринимательской инициативы. В рамках раскрытия этого тезиса Путин упомянул об архаичности контрольно-надзорной сферы, а также об очищении правоохранительной и судебной системы. Кроме того, подтвердил приверженность курсу либерализации законодательства».

Главный внешнеполитический акцент президентской речи, кризис глобализации и альтернативы его разрешения, выделяет канал «НеВротик».

«Надо вот что понимать: присутствующий при этом тов. Си — не союзник России в умозрительном «разделе мира», равно как и Сталин с Рузвельтом никакой мир никуда не делили. Тов. Си — союзник тов. Путина в самой методологии «глобализации суверенитетов» и Ялты-2. Что ничуть не помешает этой парочке, если что, вот так же по-дружески, в обнимку с пандами, конкурировать друг с другом за разные ништяки в этом светлом будущем».

Авторы каналов отмечают отдельное внимание на форуме к цифровой экономике и контрактам в IT-сфере. Резонансное обсуждение вызвала перспектива перехода смартфонов Huawei от операционной системы Android на российскую ОС, однако реальность такого альянса автором канала «Китайская угроза» оценивается как маловероятная:

«Скорее всего конфликт с Гугл разрешится положительно. Гуглу тоже есть, что терять. Хуавэй продолжит устанавливать андроид, а вот китайское правительство сделает однозначный вывод о необходимости перевода всего Китая на отечественный софт с его дальнейшей экспансией на мировые рынки».

«Финансовый Караульный»: «Чиновники и спикеры Форума сошлись на том, что экономике России необходимы прозрачные и понятные правила игры, либералирализация правоохранительной системы (пресловутое «хватит кошмарить бизнес»), послабления со стороны кредитно-денежной политики и налаживание всестороннего взаимодействия между государством и бизнесом. Со стороны финансового блока правительства есть понимание, что экономический рост, повышение производительности труда и снижение уровня бедности возможны, но лишь при условии нового «общественного договора» между властью и бизнесом».



