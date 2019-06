Телеграм: Успех ПМЭФ и освобождение корреспондента «Медузы» накануне Дня России

3

Отношение к празднику среди россиян всегда было двояким - с одной стороны выходной летний день, с другой - напоминание о распаде СССР. И в этот раз, День России вызвал традиционные размышления о его смысле, но даже противники в политической реальности нашли общие точки соприкосновения в Telegram.

«Fuck you That's Why» рассуждает о том, что такое «независимость России»:

«Для России свобода - это независимость. Потому что вообще -то на страну многие смотрят с удивлением - ну как же так - у вас ведь ВСЁ есть - вот буквально все. Что вам мешает стать страной номер один ? На это есть парочка ответов, но они носят только внутренний характер. (спойлер - а вы меньше воровать пробовали?) А так - вообще ничего не мешает - ископаемые - какие угодно, мозги - какие угодно, просторы - немерянные, кислорода - и воды навалом. Только развивайся. И оставайся независимой. Это и есть Свобода России».

Журналист Олег Кашин пишет:

«Вчера у кого-то видел, что 12 июня плохой праздник, потому что зачем праздновать «потерю 40 процентов территории». <...> Можно расстраиваться, что Россия тогда чего-то не приобрела, чего заслуживала, но считать, что она что-то потеряла - самая дурацкая ошибка; России до 1990 года не было вообще».

Автор канала «Мышь в овощном» соглашается:

«То, что в этом году 12-е июня совпало с удачным разрешением дела Голунова, не дав ему превратиться в новое дело Дрейфуса – это хорошо, но это детали.<...> Никакой России с 1917 по 1990 год не было. Кроме той, которая у кого-то была в душе, своя. Кому-то кажется, что это плохо. Кому-то – что хорошо. Но ее не было».

«Политджойстик» выделяет еще один смысл праздника:

«Всех поздравляю! Вчера мы убедились, что праздновать его можно по-разному, но он точно имеет свой смысл, о котором стоит помнить. Россия, к слову - это сумма регионов, где Москва стоит под номером 77, а не 1. Не будем забывать и об этом».

«Диванный аналитик» подтверждает, что праздник все же - общенародный:

«Пока в Кремле вручают премии, в городах пустота, все на дачах заботятся о хозяйстве. Зато на даче можно и на шашлыки сходить и рюмочку выпить за первый съезд народных депутатов РСФСР, гораздо душевнее Кремлевской черной икры».