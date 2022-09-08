Эксперт: Телефонные мошенники начали мстить пытающимся их разыграть людям
Телефонные мошенники стали мстить людям, которые попытались разыграть их в разговоре. Об этом рассказал главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов в беседе с Известиями.
По словам специалиста, подобная тенденция наметилась в последние месяцы. Злоумышленники начали использовать в качестве подменных номера людей, не поддавшихся на их уловки и решивших разыграть мошенников или поругаться с ними.
«В результате позже "шутникам" начинают звонить жертвы злоумышленников с требованиями вернуть деньги», — пояснил Голованов.
Как отметили в Банке России, мошенники применяют различные психологические приемы, чтобы вывести жертву из равновесия и отключить ее критическое мышление.
«Чтобы не стать жертвой мошенников, никогда и ни в коем случае не сообщайте звонящим <...> личные данные, данные банковской карты, коды из SMS, секретные слова. При поступлении подозрительного телефонного звонка немедленно прервите разговор», — посоветовали в ЦБ.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,9 млн+47 958 / сут.
Умерли
385 тыс.+94 / сут.
Выздоровели
18,9 млн+52 611 / сут.
- Новые iPhone 14 будут поставлять в Россию по параллельному импорту
- Эксперт: Телефонные мошенники начали мстить пытающимся их разыграть людям
- Росавиация продлила режим ограничения полетов в регионы России до 16 сентября
- Посол РФ в Канаде назвал абсурдными предложения удержать турбины для «Северного потока»
- СМИ: Минфин предложил «приватизировать» пенсионные накопления для инвестиций
- Мишустин перечислил позволяющие сохранять финансовую стабильность факторы
- Опрос: Москвичи копят больше, чем жители других регионов
- В США назвали сроки поставок армии первого гиперзвукового оружия
- Небензя назвал заседание СБ ООН новой вехой в антироссийской дезинформационной кампании
- Константинов: Крым обеспечен газом, несмотря на провокации Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru