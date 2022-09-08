Эксперт: Телефонные мошенники начали мстить пытающимся их разыграть людям

По словам специалиста, подобная тенденция наметилась в последние месяцы. Злоумышленники начали использовать в качестве подменных номера людей, не поддавшихся на их уловки и решивших разыграть мошенников или поругаться с ними.

«В результате позже "шутникам" начинают звонить жертвы злоумышленников с требованиями вернуть деньги», — пояснил Голованов.

Как отметили в Банке России, мошенники применяют различные психологические приемы, чтобы вывести жертву из равновесия и отключить ее критическое мышление.

«Чтобы не стать жертвой мошенников, никогда и ни в коем случае не сообщайте звонящим <...> личные данные, данные банковской карты, коды из SMS, секретные слова. При поступлении подозрительного телефонного звонка немедленно прервите разговор», — посоветовали в ЦБ.

