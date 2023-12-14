Техосмотр в России подорожает с 1 января 2024 года
Цены на техосмотр вырастут в России с января следующего года, их проиндексируют пропорционально уровню инфляции. Об этом сообщает портал Autonews.
Ожидается, что с 1 января 2024 года минимальная цена прохождения ТО составит 1187 рублей для легкового автомобиля, 417 рублей — для мотоциклов и мотороллеров.
«Региональные власти должны назвать предельные минимальные цены на техосмотр до 20 декабря — это крайний срок публикации соответствующих постановлений на специализированных порталах», — отмечается в материале.
В некоторых регионах уже начали перерасчет стоимости техосмотра. Так, в Московской области планируют установить предельный размер платы за ТО для легковых автомобилей на уровне 1 052 рублей, для прицепов массой не более 0,75 т — 873 рублей, для мототранспортных средств — 359 рублей.
Ранее эксперты выяснили, что россияне стали чаще экономить на ТО автомобилей, отток клиентов из официальных автосервисов за минувшие три года составил 7%, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru