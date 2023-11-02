Автоэксперт Гуляев объяснил, нужно ли возвращать ежегодный техосмотр
2 ноября 202316:44
Автоэксперт Роман Гуляев в беседе с «ФедералПресс» выступил за возвращение ежегодного техосмотра.
По его словам, эта система должна быть цивилизованной. Гуляев уверен, что ежегодные техосмотры благоприятно скажутся на статистике ДТП, ведь многие из них происходят из-за технических неисправностей автомобилей.
Ранее стало известно, что стоимость подготовки автомобилей к зимнему сезону выросла для россиян за год на 16% и составляет в среднем около 27 тысяч рублей, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru