Автоэксперт Гуляев объяснил, нужно ли возвращать ежегодный техосмотр

По его словам, эта система должна быть цивилизованной. Гуляев уверен, что ежегодные техосмотры благоприятно скажутся на статистике ДТП, ведь многие из них происходят из-за технических неисправностей автомобилей.

Ранее стало известно, что стоимость подготовки автомобилей к зимнему сезону выросла для россиян за год на 16% и составляет в среднем около 27 тысяч рублей, напоминает «Радиоточка НСН».

