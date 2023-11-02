Автоэксперт Гуляев объяснил, нужно ли возвращать ежегодный техосмотр

Автоэксперт Роман Гуляев в беседе с «ФедералПресс» выступил за возвращение ежегодного техосмотра.

В России за десять месяцев продали более миллиона автомобилей

По его словам, эта система должна быть цивилизованной. Гуляев уверен, что ежегодные техосмотры благоприятно скажутся на статистике ДТП, ведь многие из них происходят из-за технических неисправностей автомобилей.

Ранее стало известно, что стоимость подготовки автомобилей к зимнему сезону выросла для россиян за год на 16% и составляет в среднем около 27 тысяч рублей, напоминает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Куденко
ТЕГИ:ТехосмотрАвтомобилистыАвтомобиль

Горячие новости

Все новости

партнеры