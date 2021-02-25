Сделать «по-человечески». Власти отсрочили обновлённый техосмотр
Вступление в силу новых правил техосмотра автомобилей отложено на полгода
Премьер Михаил Мишустин перенес срок вступления в силу нового порядка техосмотра автомобилей с 1 марта на 1 октября. Решение принято всего за три дня до того, как эти нормы должны были начать действовать. Глава правительства поручил профильным министерствам и ведомствам к октябрю подготовить запуск системы без сбоев. Пока же, по его оценке, неизбежны разного рода накладки, например, неравномерное распределение нагрузки, очереди.
«Никаких неудобств для граждан быть не должно. В нашей стране миллионы автолюбителей. Сделать все надо по-человечески», — заявил Мишустин на заседании правительства.
Не вступившие в силу новшества предполагали, в частности, обязательную фотофиксацию при заезде на пункт технического осмотра и выезде из него. Эти изображения должны заноситься в единую автоматизированную информационную систему техосмотра, на них должна быть видна передняя часть машины, где можно распознать марку, цвет и регистрационный знак. Система будет фиксировать координаты автомобиля на момент техосмотра, дату, время начала и окончания его проведения. В той же системе будут храниться электронные диагностические карты.
Реформа системы техосмотра вызывала неоднократную критику профильных экспертов, многие из которых опасались роста взяточничества. На это указывал в эфире НСН председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин. По его словам, основная проблема техосмотра – отсутствие ответственности проводящих его компаний за итоги своей работы: что бы ни случилось с машиной – отвечает водитель, даже если он прошел техосмотр, указал г-н Похмелкин.
В том, что техосмотр не имеет отношения к безопасности на дорогах, с ним солидарен и автоэксперт Олег Осипов. В эфире НСН он привел статистику самой ГИБДД, согласно которой, из-за технического состояния автомобилей происходит примерно 4% ДТП, тогда как в 20% случаях ДТП случаются «из-за никудышного состояния дорог».
Как сделать, чтобы в этом вопросе все было, выражаясь словами премьер-министра, «по-человечески», НСН рассказал депутат Госдумы Вячеслав Лысаков. По его словам, техосмотр для легковых автомобилей в личной собственности надо вообще отменить. А оставить его только для грузо- и пассажироперевозчиков, поскольку «это вопрос жизни многих людей. А рядовым автовладельцам нужно повысить ответственность за состояние транспортного средства. «Люди просто должны ухаживать за своим автомобилем», - заявил парламентарий.
А теперь – о том, почему так не будет. В стране, по словам премьера, «миллионы автолюбителей». Помножьте это на стоимость ежегодного техосмотра – получатся миллиарды. Но уже рублей.
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