Сделать «по-человечески». Власти отсрочили обновлённый техосмотр

Премьер Михаил Мишустин перенес срок вступления в силу нового порядка техосмотра автомобилей с 1 марта на 1 октября. Решение принято всего за три дня до того, как эти нормы должны были начать действовать. Глава правительства поручил профильным министерствам и ведомствам к октябрю подготовить запуск системы без сбоев. Пока же, по его оценке, неизбежны разного рода накладки, например, неравномерное распределение нагрузки, очереди.

«Никаких неудобств для граждан быть не должно. В нашей стране миллионы автолюбителей. Сделать все надо по-человечески», — заявил Мишустин на заседании правительства.

Не вступившие в силу новшества предполагали, в частности, обязательную фотофиксацию при заезде на пункт технического осмотра и выезде из него. Эти изображения должны заноситься в единую автомати­зированную информаци­онную систему техосмотра, на них должна быть видна передняя часть машины, где можно распознать марку, цвет и регистрационный знак. Система будет фиксировать координаты автомобиля на момент техосмотра, дату, время начала и окончания его проведения. В той же системе будут храниться электронные диагностические карты.

Реформа системы техосмотра вызывала неоднократную критику профильных экспертов, многие из которых опасались роста взяточничества. На это указывал в эфире НСН председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин. По его словам, основная проблема техосмотра – отсутствие ответственности проводящих его компаний за итоги своей работы: что бы ни случилось с машиной – отвечает водитель, даже если он прошел техосмотр, указал г-н Похмелкин.