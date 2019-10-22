Технопарки и промкомплексы Москвы создали свыше 100 тыс. рабочих мест
Сергей Собянин присвоил статус промышленного комплекса двум столичным предприятиям. Как пишет АНГ Москва, об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Статус промышленного комплекса присвоен одной из крупнейших российских биофармацевтических компаний полного цикла с собственным подразделением НИОКР – АО «Биннофарм». 74% уставного капитала общества принадлежит АФК «Система».
Также отмечается, что статус промкомплекса присвоен ОАО «Научно-производственное предприятие "Темп" им. Ф.Короткова». Оно является ведущему российским разработчиком систем автоматического управления и топливопитания газотурбинных двигателей авиационного и наземного назначения.
В пресс-службе московской мэрии подчеркнули, что с учётом ранее принятых решений в Москве будет действовать 49 промышленных комплексов и 36 технопарков, в которых трудятся более 100 тысяч человек.
Ранее НСН писала, что на стройплощадку технопарка «Шиес» организован свободный проход. Об этом сообщает инвестор проекта ООО «Технопарк». Отмечается, что первый этап инженерной подготовки территории был завершен в строго установленный срок. Вся техника погружена на платформы и покидает станцию Шиес.
На месте работ сняты ограничения для прохода на площадку, поэтому теперь каждый желающий в рабочее время может самостоятельно посмотреть, что происходит на ней. Выход на территорию осуществляется по записи, в рабочее время. Единственное, что надо сделать желающим попасть туда, так это показать документ.
Добавим, проход на площадку для осмотра проводится в рамках программы открытости, а также для создания широкого общественного обсуждения строительства экотехнопарка.
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