Собянин поддержал идею создания креативных технопарков

В российской столице запускается пилотный проект по созданию креативных технопарков. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По словам градоначальника, в его рамках будут поддерживаться инициативы по созданию специализированной инфраструктуры для развития креативных компаний и связанных с ними проектов.

Определён и перечень профильных видов экономической деятельности. В их числе, дизайн и архитектура, теле- и радиовещание, создание кинофильмов, производство игр, а также исполнительское и изобразительное искусство и многое другое.

Напомним, ранее Сергей Собянин заявил, что Москве появятся креативные технопарки. Он также напомнил, что к креативным индустриям относятся полиграфия, издательская деятельность, а также кино, теле- и радиовещание. В этот перечень также попадают IT и разработка ПО, производство музыкальных инструментов, дизайн, фотография и многое другое.

