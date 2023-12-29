Технологии на Люберецких очистных сооружениях отметили премией Правительства РФ

Проект по созданию инновационных технологий полного цикла очистки сточных вод мегаполисов был награждён премией российского правительства, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Столичные предприятия добились существенного сокращения выброса вредных веществ

Разработкой проекта на протяжении 20 лет занимались сотрудники АО «Мосводоканал», НПО «Лаборатория импульсной техники» и Московского физико-технического института. Уникальные решения, которые были найдены в результате этой работы, опережают зарубежные аналоги по своей эффективности, а также отличаются отсутствием вреда окружающей среде.

«Благодаря этой разработке повысилось качество жизни миллионов жителей столицы и Московской области, так как полностью исключается химическое и бактериальное загрязнение воды и почвы», – указывается в сообщении.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил об окончании многолетней работы по реконструкции Люберецких очистных сооружений, которые являются самыми крупными в Европе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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