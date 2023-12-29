Технологии на Люберецких очистных сооружениях отметили премией Правительства РФ

Разработкой проекта на протяжении 20 лет занимались сотрудники АО «Мосводоканал», НПО «Лаборатория импульсной техники» и Московского физико-технического института. Уникальные решения, которые были найдены в результате этой работы, опережают зарубежные аналоги по своей эффективности, а также отличаются отсутствием вреда окружающей среде.

«Благодаря этой разработке повысилось качество жизни миллионов жителей столицы и Московской области, так как полностью исключается химическое и бактериальное загрязнение воды и почвы», – указывается в сообщении.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил об окончании многолетней работы по реконструкции Люберецких очистных сооружений, которые являются самыми крупными в Европе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

