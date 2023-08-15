Столичные предприятия добились существенного сокращения выброса вредных веществ

Столичные власти успешно реализуют программы и проекты, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду города от промышленных предприятий. Особенно это заметно на примере модернизации крупных объектов промышленности и очистных сооружений.

«За 10 лет суммарные выбросы в атмосферный воздух снизились на 60%. Загрязнение атмосферного воздуха по приоритетным для здоровья загрязняющим веществам снизилось до 2,5 раз. С 2014 года содержание в атмосферном воздухе наиболее опасной для здоровья фракции мелких взвешенных частиц РМ2,5 сократилось в 1,4 раза», - привели данные в Департаменте природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

В числе заметных примеров модернизации городских объектов - АО «Газпромнефть-МНПЗ» (МНПЗ), Курьяновские и Люберецкие очистные сооружения, обновление которых продолжается.

Так, (МНПЗ) занимается модернизацией и реконструкцией производства с 2011 года. Результатом работы должно стать снижение уровня вредоносного воздействия на окружающую среду в четыре раза. Предприятие завершило уже два этапа модернизации и смогло добиться значительных успехов: уровень обновления достиг 80%, выброс вредных веществ снизился на 75%.

Кроме того, на предприятии в 2021 году началось строительство Комплекса глубокой переработки нефти. Новый проект необходим для производства качественных нефтепродуктов из тяжелых остатков нефти. Он объединит в себе процессы гидрокрекинга вакуумного газойля, производства водорода и серы и коксования. Конфигурация установок комплекса глубокой переработки нефти выбиралась по принципу комбинирования нескольких технологических процессов в единый централизованно управляемый комплекс. Новый комплекс почти до 100% увеличит глубину переработки нефти, появится новая продукция — нефтяной кокс.

Новшество позволит отказаться от неэкологичного мазута и увеличить эффективность использования сырья. Кроме того, появится больше возможностей для производства ценных нефтепродуктов.

МНПЗ реализует и другие инновационные проекты — построена и готовится к вводу в эксплуатацию в текущем году автоматизированная установка тактового налива для оптимизации логистики на предприятии, воплощается в жизнь проект по техперевооружению автоматических систем мониторинга выбросов.

Вместе с тем на прилегающих к предприятию территориях круглосуточно ведется мониторинг загрязнения атмосферного воздуха с помощью трех автоматических станций контроля загрязнения атмосферы: «Люблино», «Марьино» и «Жулебино». Также работают два поста контроля загрязнения атмосферы в Капотне и Люблино.

Усилия сотрудников завода не прошли даром — им удалось существенно снизить средние концентрации сероводорода и повторяемость превышений ПДКмр.

Свой вклад в улучшение экологии столицы вносит и АО «Мосводоканал» — для решения проблемы неприятных запахов от сточных вод сотрудники предприятия реализуют «Программу по устранению запахов от сооружений канализации». Так, уже перекрыты открытые поверхности емкостных сооружений (каналы, решетки, песколовки, первичные отстойники), установлено газоочистное оборудование, усовершенствованы технологии переработки осадка сточных вод.

Также АО «Мосводоканал» занимается активной модернизацией, перевооружением и реконструкцией очистных сооружений, чтобы улучшить качество очистки сточных вод, повысить энергоэффективность, внедрить безотходные технологии производства и минимизировать выбросы дурнопахнущих веществ.

В прошлом году предприятие построило блок головных сооружений механической очистки Курьяновских очистных сооружений, провело реконструкцию 1 и 2 блока Люберецких очистных сооружений, восстановило канализационные сети методами «Пневмопробойник» и «Стеклопластиковый рукав» и выполнило ряд других задач.

Реконструкция Курьяновских очистных сооружений в 2022 году позволила снизить средние концентрации сероводорода в 1,7 раза, а максимальные концентрации — в 6,6 раза. Схожих результатов специалисты сумели добиться и вблизи Люберецких очистных сооружений.

Модернизацию Люберецких очистных сооружений закончат уже в этом году. Сейчас строится дополнительный блок ультрафиолетового обеззараживания мощностью один миллион кубометров в сутки, через который уже очищенная вода будет проходить перед выпуском в Москву-реку.

Активно внедряют столичные власти и системы локального экологического мониторинга. Так, к концу 2022 года ими было оснащено 521 столичное промышленное предприятие. Эти системы локального экологического мониторинга включают в себя 201 систему контроля, сообщили в Департаменте природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

Все системы прошли процедуру приемки в промышленную эксплуатацию.

Исключение – МНПЗ, где созданы автоматизированные системы локального экологического мониторинга промышленных выбросов на восьми дымовых трубах источников выбросов, каждый из которых оснащен измерительным оборудованием с круглосуточной передачей данных в режиме реального времени на сервер ГПБУ «Мосэкомониторинг».

Данные на сервер поступают с 52 московских предприятий не реже одного раза в 20 минут. На каждом предприятии осуществляется автоматический контроль от одного до десяти источников выбросов.

«Прямые инструментальные измерения выбросов на организованных источниках выбросов в атмосферу — наиболее эффективный способ выявления несанкционированных, залповых и аварийных выбросов, особенно в ночные часы. Это позволяет привлечь к ответственности предприятия-нарушители. Уведомления о них поступают в Межрегиональное управление Росприроднадзора по г. Москве и Калужской области для проведения административного расследования, а также на само предприятие», - рассказали в ГПБУ Мосэкомониторинг».

Ежемесячно сводная информация по работе систем контроля направляется в Межрайонную природоохранную прокуратуру. Все зафиксированные в 2022 году нарушения были устранены в кратчайшие сроки.

