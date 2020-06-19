«Техноград» проведет онлайн-фестиваль «Гид по выбору карьеры»

Онлайн-фестиваль «Гид по выбору карьеры» пройдет 19 июня – его проведет Центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград». Его участниками могут стать школьники 6-11 классов, которые еще не определились с выбором профессии, а также их родителей. Мероприятие пройдет с 11:00 до 15:00 на интерактивной образовательной платформе комплекса. Участие в фестивале бесплатное, однако необходима предварительная регистрация.

Отмечается, что для участников онлайн-фестиваля подготовлены 11 вебинаров по двум тематическим направлениям. Первое познакомит с профессиями будущего, а второе посвящено тенденциям развития рынка труда до 2035 года.

Руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин отметил, что специалисты помогут школьникам сориентироваться на рынке труда, а также выбрать специальности, которые будут востребованы в течение ближайших десятилетий, отмечает Москва 24.