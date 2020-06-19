«Техноград» проведет онлайн-фестиваль «Гид по выбору карьеры»
Онлайн-фестиваль «Гид по выбору карьеры» пройдет 19 июня – его проведет Центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград». Его участниками могут стать школьники 6-11 классов, которые еще не определились с выбором профессии, а также их родителей. Мероприятие пройдет с 11:00 до 15:00 на интерактивной образовательной платформе комплекса. Участие в фестивале бесплатное, однако необходима предварительная регистрация.
Отмечается, что для участников онлайн-фестиваля подготовлены 11 вебинаров по двум тематическим направлениям. Первое познакомит с профессиями будущего, а второе посвящено тенденциям развития рынка труда до 2035 года.
Руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин отметил, что специалисты помогут школьникам сориентироваться на рынке труда, а также выбрать специальности, которые будут востребованы в течение ближайших десятилетий, отмечает Москва 24.
К слову, на интерактивной платформе инновационно-образовательного комплекса «Техноград» стали доступны более 70 бесплатных мастер-классов. Об этом рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина. Она подчеркнула, что в числе востребованных направлений технология продаж и маркетинг, веб-программирование, операторское мастерство, компьютерная графика, звукорежиссура, классическая живопись и английский язык.
«Составляя программу, методисты “Технограда” взяли за основу самые популярные направления за полтора года работы комплекса и дополнили их новыми — перспективными с точки зрения профессионального развития и трудоустройства. Онлайн-занятия помогут повысить уровень знаний, чтобы быть уверенными в своих силах и выдерживать конкуренцию на рынке труда», — сказала Наталья Сергунина.
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