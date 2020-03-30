Тегеран обвинил США в медицинском терроризме
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф обвинил США в «медицинском терроризме». Так он охарактеризовал продолжение санкционного режима Вашингтона против Тегерана на фоне распространения коронавируса COVID-19, пишет «Коммерсант».
Глава внешнеполитического ведомства отметил, что введенные США санкции мешают эффективно оказывать помощь населению, которое пострадало от эпидемии.
Зариф, в частности, указывает на то, что из-за Вашингтона Иран не имеет возможности закупать необходимые стране лекарства и оборудование.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров уже призывал снять санкции с Ирана на фоне пандемии, напоминает RT.
Накануне сообщалось, что число заболевших COVID-19 в Иране достигло 38 тысяч человек, 2,6 тыс. заболевших скончались.
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