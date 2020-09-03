Театр в Минске объявил о забастовке в поддержку арестованных телеведущих

Современный художественный театр Минска объявил забастовку в знак поддержки арестованного на 10 суток телеведущего Дениса Дудинского. Об этом сообщил в соцсетях художественный руководитель театра Владимир Ушаков. По его словам, труппа не будет давать спектакли столько же дней, на сколько отправлен под стражу Дудинский.

Этого телеведущего, а также его коллегу Дмитрия Кохно задержали белорусские силовики. По решению суда Первомайского района столицы республики они приговорены к 10 суткам административного ареста за участие в несанкционированной акции протеста.

Кохно и Дудинский до этого выступили с публичным осуждением жестокости силовиков при разгоне демонстрантов и задержаниях. В знак протеста популярные телеведущие уволились с белорусских каналов.

Ранее МВД Белоруссии заявило о задержании накануне за участие в несанкционированных акциях в Минске 24 граждан, среди которых были Кохно и Дудинский, отмечает РИА ФАН. Несанкционированные акции прошли в восьми городах республики.

