Театр «Ленком» оштрафуют за нарушение антиковидных мер

Театр «Ленком Марка Захарова» попал в список нарушителей антикороновирусного режима среди объектов массового пребывания людей в Москве. Об этом информирует столичное управление Роспотребнадзора.

Недочёты были выявлены накануне в ходе профилактической ревизии по 17 адресам. Были проверены 2 театра, 8 магазинов крупных торговых центров, несколько МФЦ, фитнес и бизнес-центры, салоны красоты.

Помимо «Ленкома» в нарушениях были уличены бизнес-центр и салон красоты. В театре не была нанесена разметка в туалетах для соблюдения социальной дистанции, а также нарушался дезинфекционный режим.

По всем выявленным нарушениям открыты административные дела, виновные физические лица будут оштрафованы на сумму до 150 тысяч рублей, юридические - до полумиллиона. Кроме того, таким организациям грозит временная приостановка деятельности на срок до 90 суток.

