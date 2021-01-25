Татьяна Навка пожаловалась на блокировку ее поста о протестах в Instagram
Жена пресс-секретаря президента РФ, фигуристка Татьяна Навка сообщила, что Instagram пометил ее видео в «сторис» с участием активистов на акция протеста в Москве 23 января как «потенциально неприемлемый контент». Об этом она написала на своей странице.
Сейчас видео в Instagram недоступно, так как 24 часа с момента его публикации истекли. Навка в следующем посте сообщила, что выложила видео, где активисты «кидают в спокойно стоящих представителей правопорядка все, что есть под рукой».
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Ранее сообщалось, что на Трубной площади в Москве серьезно пострадал полицейский после того, как протестующие закидали его снежками.
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