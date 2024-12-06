Татьяна Лазарева заявила о желании вернуться в Россию

Живущая за рубежом телеведущая Татьяна Лазарева (признана в РФ иноагентом, внесена в реестр террористов и экстремистов) заявила о желании вернуться в Россию. В интервью Фариде Курбангалеевой (признана в РФ иноагентом) она выразила надежду на возвращение, подчеркнув, что мечтает об этом.

В России против Лазаревой возбуждено уголовное дело по обвинению в оправдании терроризма. Она обвиняется по ч. 2 ст. 205.2 УК за публичные призывы и оправдание террористической деятельности с использованием средств массовой информации и интернета.