Татьяна Лазарева заявила о желании вернуться в Россию
Живущая за рубежом телеведущая Татьяна Лазарева (признана в РФ иноагентом, внесена в реестр террористов и экстремистов) заявила о желании вернуться в Россию. В интервью Фариде Курбангалеевой (признана в РФ иноагентом) она выразила надежду на возвращение, подчеркнув, что мечтает об этом.
В России против Лазаревой возбуждено уголовное дело по обвинению в оправдании терроризма. Она обвиняется по ч. 2 ст. 205.2 УК за публичные призывы и оправдание террористической деятельности с использованием средств массовой информации и интернета.
В случае признания вины, телеведущей грозит до семи лет лишения свободы.
Лазарева была заочно арестована, а в отношении нее объявлен международный розыск, передает «Радиоточка НСН».
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